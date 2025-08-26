Орбан: Заплахите на Зеленски срещу Унгария няма да останат без последствия

Откритите заплахи срещу Унгария от Володимир Зеленски няма да останат без последствия. Това заяви унгарският премиер Виктор Орбан.
„Зеленски открито заплаши Унгария. Той призна, че те нанасят удар по нефтопровода „Дружба“, защото не подкрепяме присъединяването им към Европейския съюз. Това за пореден път доказва, че унгарците са взели правилното решение“, написа Орбан в социалните мрежи на страницата на общността „Боен клуб“, създадена от поддръжници на управляващата партия Фидес - Унгарски граждански съюз.
Премиерът отбеляза, че „с помощта на изнудване, експлозии и заплахи“ Украйна няма да може да осигури присъединяването си към ЕС. Орбан също предупреди, че „думите на Зеленски няма да останат без последствия“.
Миналата седмица украинските въоръжени сили извършиха няколко удара с дронове и ракети по инфраструктурата на нефтопровода „Дружба“ на руска територия. Доставките на петрол за Унгария и Словакия са спрени, докато тръбопроводът се ремонтира. Будапеща поддържа контакти с Москва по този въпрос. На 24 август Зеленски беше попитан на пресконференция в Киев дали ударите по нефтопровода „Дружба“ са увеличили шансовете за отмяна на ветото на Унгария върху присъединяването на Украйна към ЕС. „Винаги сме подкрепяли приятелството между Украйна и Унгария, а сега съществуването на това „приятелство“ зависи от Унгария“, отговори Зеленски.
Неговите изявления бяха определени в Будапеща като пряка заплаха и „посегателство върху суверенитета“ на страната. „Призоваваме Володимир Зеленски да спре да заплашва Унгария и да не заплашва енергийната ни сигурност“, заяви външният министър Петер Сийярто.
На 25 август ръководителят на кабинета на унгарския премиер Гергели Хуяш напомни на журналисти на брифинг, че Унгария е „доставчик номер едно на електроенергия за Украйна“. „Без нас енергийната сигурност на Украйна няма да бъде гарантирана“, каза той. Унгария вече предупреди източните си съседи, че може да им прекъсне доставките на електроенергия, ако не се откажат от враждебните си действия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Картошенко
05:23 26.08.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Пак повтарям
Коментиран от #25
05:38 26.08.2025
4 Направо спирайте електроенергията за
05:43 26.08.2025
5 Уса
Коментиран от #8, #24
05:46 26.08.2025
6 Закономерно
Коментиран от #13
05:53 26.08.2025
7 Макробиолог
05:53 26.08.2025
8 Муха
До коментар #5 от "Уса":Пък Путин му харесва да си блъска главата в стената....
05:53 26.08.2025
9 Чичо Скруч
05:54 26.08.2025
10 Маджар
05:55 26.08.2025
11 Бегеш
05:56 26.08.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Пак
До коментар #6 от "Закономерно":Си спал на мокри вестници , ква хага , какви 5 лева
05:59 26.08.2025
14 Пак повтарям
06:00 26.08.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Леле - леле ! 🤔
06:22 26.08.2025
18 Георгиев
06:24 26.08.2025
19 Ний ша Ва упрайм
06:37 26.08.2025
20 Макробиолог
Коментиран от #22, #28
06:44 26.08.2025
21 Урсул фон дер Бандер
06:46 26.08.2025
22 Евроасматик с нервен тик
До коментар #20 от "Макробиолог":трябва да признаем, че от планктон не става биолог
06:48 26.08.2025
23 Урсул фон дер Бандер
06:50 26.08.2025
24 Евроасматик с нервен тик
До коментар #5 от "Уса":Но както е тръгнало първо ще затрие проссия, а беше уж Кииф за три дня!
06:51 26.08.2025
25 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Пак повтарям":Иде ред и на алкохолния султанат на бункерното, ще черпя цял месец в заведението!
Коментиран от #30
06:52 26.08.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Механик
06:56 26.08.2025
28 Орк
До коментар #20 от "Макробиолог":Той и европа уничтожил!!! Велик е!
Коментиран от #29
07:04 26.08.2025
29 Уса
До коментар #28 от "Орк":Но най хубавото в случая е, че Зеля унищожи изгнилата матушка, копейките за това реват от заран на умрело по бинищата гладни и съдрани!
07:08 26.08.2025
30 кого ще черпиш
До коментар #25 от "Последния Софиянец":бе гладна въшка
07:15 26.08.2025
31 Славянин
07:17 26.08.2025
32 тъп джендар
07:18 26.08.2025
33 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ
07:18 26.08.2025