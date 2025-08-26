Орбан: Заплахите на Зеленски срещу Унгария няма да останат без последствия

Откритите заплахи срещу Унгария от Володимир Зеленски няма да останат без последствия. Това заяви унгарският премиер Виктор Орбан.

„Зеленски открито заплаши Унгария. Той призна, че те нанасят удар по нефтопровода „Дружба“, защото не подкрепяме присъединяването им към Европейския съюз. Това за пореден път доказва, че унгарците са взели правилното решение“, написа Орбан в социалните мрежи на страницата на общността „Боен клуб“, създадена от поддръжници на управляващата партия Фидес - Унгарски граждански съюз.

Премиерът отбеляза, че „с помощта на изнудване, експлозии и заплахи“ Украйна няма да може да осигури присъединяването си към ЕС. Орбан също предупреди, че „думите на Зеленски няма да останат без последствия“.

Миналата седмица украинските въоръжени сили извършиха няколко удара с дронове и ракети по инфраструктурата на нефтопровода „Дружба“ на руска територия. Доставките на петрол за Унгария и Словакия са спрени, докато тръбопроводът се ремонтира. Будапеща поддържа контакти с Москва по този въпрос. На 24 август Зеленски беше попитан на пресконференция в Киев дали ударите по нефтопровода „Дружба“ са увеличили шансовете за отмяна на ветото на Унгария върху присъединяването на Украйна към ЕС. „Винаги сме подкрепяли приятелството между Украйна и Унгария, а сега съществуването на това „приятелство“ зависи от Унгария“, отговори Зеленски.

Неговите изявления бяха определени в Будапеща като пряка заплаха и „посегателство върху суверенитета“ на страната. „Призоваваме Володимир Зеленски да спре да заплашва Унгария и да не заплашва енергийната ни сигурност“, заяви външният министър Петер Сийярто.

На 25 август ръководителят на кабинета на унгарския премиер Гергели Хуяш напомни на журналисти на брифинг, че Унгария е „доставчик номер едно на електроенергия за Украйна“. „Без нас енергийната сигурност на Украйна няма да бъде гарантирана“, каза той. Унгария вече предупреди източните си съседи, че може да им прекъсне доставките на електроенергия, ако не се откажат от враждебните си действия.