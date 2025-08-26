Новини
Орбан: Заплахите на Зеленски срещу Унгария няма да останат без последствия

26 Август, 2025 05:15, обновена 26 Август, 2025 05:19 2 453 33

С помощта на изнудване, експлозии и заплахи Украйна няма да може да осигури присъединяването си към ЕС, заяви унгарският премиер

Орбан: Заплахите на Зеленски срещу Унгария няма да останат без последствия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Откритите заплахи срещу Унгария от Володимир Зеленски няма да останат без последствия. Това заяви унгарският премиер Виктор Орбан.

„Зеленски открито заплаши Унгария. Той призна, че те нанасят удар по нефтопровода „Дружба“, защото не подкрепяме присъединяването им към Европейския съюз. Това за пореден път доказва, че унгарците са взели правилното решение“, написа Орбан в социалните мрежи на страницата на общността „Боен клуб“, създадена от поддръжници на управляващата партия Фидес - Унгарски граждански съюз.

Премиерът отбеляза, че „с помощта на изнудване, експлозии и заплахи“ Украйна няма да може да осигури присъединяването си към ЕС. Орбан също предупреди, че „думите на Зеленски няма да останат без последствия“.

Миналата седмица украинските въоръжени сили извършиха няколко удара с дронове и ракети по инфраструктурата на нефтопровода „Дружба“ на руска територия. Доставките на петрол за Унгария и Словакия са спрени, докато тръбопроводът се ремонтира. Будапеща поддържа контакти с Москва по този въпрос. На 24 август Зеленски беше попитан на пресконференция в Киев дали ударите по нефтопровода „Дружба“ са увеличили шансовете за отмяна на ветото на Унгария върху присъединяването на Украйна към ЕС. „Винаги сме подкрепяли приятелството между Украйна и Унгария, а сега съществуването на това „приятелство“ зависи от Унгария“, отговори Зеленски.

Неговите изявления бяха определени в Будапеща като пряка заплаха и „посегателство върху суверенитета“ на страната. „Призоваваме Володимир Зеленски да спре да заплашва Унгария и да не заплашва енергийната ни сигурност“, заяви външният министър Петер Сийярто.

На 25 август ръководителят на кабинета на унгарския премиер Гергели Хуяш напомни на журналисти на брифинг, че Унгария е „доставчик номер едно на електроенергия за Украйна“. „Без нас енергийната сигурност на Украйна няма да бъде гарантирана“, каза той. Унгария вече предупреди източните си съседи, че може да им прекъсне доставките на електроенергия, ако не се откажат от враждебните си действия.


Унгария

Оценка 4.2 от 37 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Картошенко

    10 4 Отговор
    Атакуй !

    05:23 26.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пак повтарям

    41 9 Отговор
    Фащ унищожиха поредната държава. С намесата си оставят смърт и разрушения.

    Коментиран от #25

    05:38 26.08.2025

  • 4 Направо спирайте електроенергията за

    55 10 Отговор
    Украйна. Сега все още е лято и поне никой няма да мръзне. Да знаят какво ги очаква през зимата, ако повредят нефтопровода отново.

    05:43 26.08.2025

  • 5 Уса

    8 32 Отговор
    Зеленски е агент на Путин и прави всичко възможно да затрие Украйна

    Коментиран от #8, #24

    05:46 26.08.2025

  • 6 Закономерно

    15 50 Отговор
    Този противен толуп ще бъде в Хага заедно с фашиста Путлер.

    Коментиран от #13

    05:53 26.08.2025

  • 7 Макробиолог

    48 12 Отговор
    Орбан е приятел и с Тръмп и с Путин щот работи за интереса на Унгария. точка.

    05:53 26.08.2025

  • 8 Муха

    6 22 Отговор

    До коментар #5 от "Уса":

    Пък Путин му харесва да си блъска главата в стената....

    05:53 26.08.2025

  • 9 Чичо Скруч

    38 7 Отговор
    Защо им е да влизат в ЕС и без това всичко ,което каже или поиска Зеле се изпълнява безпрекословно от Брюксел.

    05:54 26.08.2025

  • 10 Маджар

    14 10 Отговор
    Кво става ?Бензин има ли ?

    05:55 26.08.2025

  • 11 Бегеш

    18 11 Отговор
    Унгария,кога ще влиза в БРИКС ?

    05:56 26.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Пак

    20 5 Отговор

    До коментар #6 от "Закономерно":

    Си спал на мокри вестници , ква хага , какви 5 лева

    05:59 26.08.2025

  • 14 Пак повтарям

    31 9 Отговор
    Докато фашистката хунта си купуваше имоти в чужбина, загинаха два милиона укри на фронта...

    06:00 26.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Леле - леле ! 🤔

    19 8 Отговор
    Под крилото на англосаксонците и турците , еврейската тайфа на превратаджиите в Киев се самозабрави !

    06:22 26.08.2025

  • 18 Георгиев

    18 5 Отговор
    Ама доста време мина и доста приказки се изприказваха. Дръпва се шалтера на захранване на Киев и толкова. При това този ток е подарък. Наглостта на зеления е безкрайна. Време е да си ходи заедно с бандеровдкия фашистки режим. Това едва ли ще се случи скоро, като се има предвид, че Залужни ще е следващият президент, навярно. Няма да има спокойствие в скоро време в Европа.

    06:24 26.08.2025

  • 19 Ний ша Ва упрайм

    7 3 Отговор
    Урсулка и Каята газ пикат

    06:37 26.08.2025

  • 20 Макробиолог

    3 9 Отговор
    Но трябва да признаем, че Зеленски унищожи алкохолната втарая за няма и 3 години с подръчни средства!

    Коментиран от #22, #28

    06:44 26.08.2025

  • 21 Урсул фон дер Бандер

    9 1 Отговор
    Не се обяснявай на бандерола/загуба на време/ спирай му тоците, одма

    06:46 26.08.2025

  • 22 Евроасматик с нервен тик

    4 2 Отговор

    До коментар #20 от "Макробиолог":

    трябва да признаем, че от планктон не става биолог

    06:48 26.08.2025

  • 23 Урсул фон дер Бандер

    3 3 Отговор
    копейките и пияните им государи трябва да са в чувал.

    06:50 26.08.2025

  • 24 Евроасматик с нервен тик

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Уса":

    Но както е тръгнало първо ще затрие проссия, а беше уж Кииф за три дня!

    06:51 26.08.2025

  • 25 Последния Софиянец

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "Пак повтарям":

    Иде ред и на алкохолния султанат на бункерното, ще черпя цял месец в заведението!

    Коментиран от #30

    06:52 26.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Механик

    2 4 Отговор
    само от загрузка с 200 разбира гнилата пияна вата и копейките им

    06:56 26.08.2025

  • 28 Орк

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "Макробиолог":

    Той и европа уничтожил!!! Велик е!

    Коментиран от #29

    07:04 26.08.2025

  • 29 Уса

    2 4 Отговор

    До коментар #28 от "Орк":

    Но най хубавото в случая е, че Зеля унищожи изгнилата матушка, копейките за това реват от заран на умрело по бинищата гладни и съдрани!

    07:08 26.08.2025

  • 30 кого ще черпиш

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Последния Софиянец":

    бе гладна въшка

    07:15 26.08.2025

  • 31 Славянин

    2 0 Отговор
    Какво правят тези угри на славянска земя? Това е една незаконна държава!

    07:17 26.08.2025

  • 32 тъп джендар

    1 0 Отговор
    един и същ ли си боклук

    07:18 26.08.2025

  • 33 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    0 0 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    07:18 26.08.2025

