Мъск: Всяко правителство, което унищожава собствения си народ, не е легитимно

„Всяко правителство, което унищожава собствения си народ, не е легитимно“, написа Мъск в социалната мрежа X.

Междувременно планираният десети тестов полет на ракетата "Старшип" на "Спейс Екс" снощи беше отложен отново, малко преди изстрелването му, поради неблагоприятни метеорологични условия, предаде ДПА, цитирана от БТА.



"Отменяме днешния тестов полет поради (неблагоприятни) метеорологични условия", заяви в социалната мрежа "Екс" компания, ръководена от Илон Мъск, добавяйки, че екипът проучва следващата най-добра възможност за изстрелване.



Първоначално планиран за неделя, полетът вече беше отложен с един ден, за да се отстрани проблем с наземните системи.



"Старшип" – най-голямата ракета, която някога е била построявана – трябваше да излети от космодрума на компанията в американския щат Тексас за тестов полет с продължителност около един час.



Ракетата е по-висока от Статуята на свободата в Ню Йорк, отбелязва ДПА. Тя се състои от две части, които се разделят след изстрелването: около 70-метров ускорител и горна част с дължина около 50 метра.



Системата е разработена така, че както космическият кораб, така и ускорителят да могат да бъдат използвани повторно след завръщането на Земята.



Американската космическа агенция НАСА се надява да използва "Старшип" за изпращане на астронавти на Луната, докато обявената цел на Мъск е хората да достигнат Марс.



Системата беше тествана за първи път през април 2023 г., когато експлодира след няколко минути. По-късни тестове показаха, че горната част може да достигне космоса и да направи контролирано кацане в Индийския океан. Въпреки това, няколко скорошни тестови полета не оправдаха очакванията.