Мъск: Всяко правителство, което унищожава собствения си народ, не е легитимно

26 Август, 2025 05:45, обновена 26 Август, 2025 05:48

Десетият тестов полет на ракетата "Старшип" на "Спейс Екс" беше отложен заради лоши метеорологични условия

Мъск: Всяко правителство, което унищожава собствения си народ, не е легитимно - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският предприемач и милиардер Илон Мъск заяви, че всяко правителство, което унищожава собствения си народ, не е легитимно.

„Всяко правителство, което унищожава собствения си народ, не е легитимно“, написа Мъск в социалната мрежа X.

Междувременно планираният десети тестов полет на ракетата "Старшип" на "Спейс Екс" снощи беше отложен отново, малко преди изстрелването му, поради неблагоприятни метеорологични условия, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Отменяме днешния тестов полет поради (неблагоприятни) метеорологични условия", заяви в социалната мрежа "Екс" компания, ръководена от Илон Мъск, добавяйки, че екипът проучва следващата най-добра възможност за изстрелване.

Първоначално планиран за неделя, полетът вече беше отложен с един ден, за да се отстрани проблем с наземните системи.

"Старшип" – най-голямата ракета, която някога е била построявана – трябваше да излети от космодрума на компанията в американския щат Тексас за тестов полет с продължителност около един час.

Ракетата е по-висока от Статуята на свободата в Ню Йорк, отбелязва ДПА. Тя се състои от две части, които се разделят след изстрелването: около 70-метров ускорител и горна част с дължина около 50 метра.

Системата е разработена така, че както космическият кораб, така и ускорителят да могат да бъдат използвани повторно след завръщането на Земята.

Американската космическа агенция НАСА се надява да използва "Старшип" за изпращане на астронавти на Луната, докато обявената цел на Мъск е хората да достигнат Марс.

Системата беше тествана за първи път през април 2023 г., когато експлодира след няколко минути. По-късни тестове показаха, че горната част може да достигне космоса и да направи контролирано кацане в Индийския океан. Въпреки това, няколко скорошни тестови полета не оправдаха очакванията.


САЩ

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мъск

    0 6 Отговор
    бърка термините !

    05:52 26.08.2025

  • 2 бою циганина

    13 3 Отговор
    така е и си търся висока лампа и дебело грубо въже

    05:53 26.08.2025

  • 3 Прав е

    23 22 Отговор
    Мъск явно визира хунтата в Кремъл и бункерния пcиxoпат които погубиха стотици хиляди руснаци в Украйна.

    Коментиран от #9

    06:11 26.08.2025

  • 4 Перо

    18 6 Отговор
    Мисълта на автора на статията тече на тирета! За ракета ли става дума или за неизвестно правителство, работещо срещу народа си? Случайници!

    Коментиран от #14

    06:13 26.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Разбрахте ли Господа?

    13 5 Отговор
    Всичките ни правителства са нелигитимни!

    06:27 26.08.2025

  • 7 Оракула от Делфи

    5 2 Отговор
    "Парен , каша духа"!

    Гледай , оня "рижавия" да дава държавни субсидий , че "лошото" е на ъгъла и гледа с много лошо око!!!

    06:28 26.08.2025

  • 8 Браво ❗

    14 18 Отговор
    Точно думи за натовската хунта в Украйна , избила Два милиона от собственото си население и прогонила други милиони от Украйна .

    Коментиран от #11, #12

    06:29 26.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 36 години

    10 3 Отговор
    сме без легитимно правителство.

    06:31 26.08.2025

  • 11 Факт

    5 18 Отговор

    До коментар #8 от "Браво ❗":

    Точно думи за натовската хунта в Украйна , избила Два милиона от собственото си население и прогонила други милиони от Украйна ."" "" "



    Мъск визира Сталин който отказа мира с Германия и заради Сталин загинаха 27 милиона граждани на СССР!!!

    Коментиран от #15

    06:32 26.08.2025

  • 12 Ясно е, че си под въздействието

    2 4 Отговор

    До коментар #8 от "Браво ❗":

    на някакъв опиат.

    06:38 26.08.2025

  • 13 Бай той Толстой

    2 4 Отговор
    Може да попитате руснаците как става😁

    06:42 26.08.2025

  • 14 Механик

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Перо":

    Не са случайници. Всичко им е по план. Вмъква се нещо от Мъск, но понеже нещото не е политкоректно, в цялата работа се вмъква друго нещо, което дискредитира Мъст, като силно се акцентира на второто неща, а за първото и дума повече не се обелва.
    За това се плаща много яко сега. В момента разни организации наливат милиарди в недопусане на истината и в нейното силно изкривяване.

    06:44 26.08.2025

  • 15 Хи их хи

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Факт":

    "Мъск визира Сталин който отказа мира с Германия и заради Сталин загинаха 27 милиона граждани на СССР!!!" Ъъъ брат много ти са силни транквилантите!

    06:52 26.08.2025

  • 16 Гласове от зайчарника в Банкя

    5 0 Отговор
    Мъск, що така сипва на Бацо все пак Бацо напрай почти, колко него милиарди😉

    06:56 26.08.2025

  • 17 Анонимен

    0 0 Отговор
    Мда,визира днешното българско правителство.Без съмнение.

    07:12 26.08.2025