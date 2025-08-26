Мъск: Всяко правителство, което унищожава собствения си народ, не е легитимно

Американският предприемач и милиардер Илон Мъск заяви, че всяко правителство, което унищожава собствения си народ, не е легитимно.
„Всяко правителство, което унищожава собствения си народ, не е легитимно“, написа Мъск в социалната мрежа X.
Междувременно планираният десети тестов полет на ракетата "Старшип" на "Спейс Екс" снощи беше отложен отново, малко преди изстрелването му, поради неблагоприятни метеорологични условия, предаде ДПА, цитирана от БТА.
"Отменяме днешния тестов полет поради (неблагоприятни) метеорологични условия", заяви в социалната мрежа "Екс" компания, ръководена от Илон Мъск, добавяйки, че екипът проучва следващата най-добра възможност за изстрелване.
Първоначално планиран за неделя, полетът вече беше отложен с един ден, за да се отстрани проблем с наземните системи.
"Старшип" – най-голямата ракета, която някога е била построявана – трябваше да излети от космодрума на компанията в американския щат Тексас за тестов полет с продължителност около един час.
Ракетата е по-висока от Статуята на свободата в Ню Йорк, отбелязва ДПА. Тя се състои от две части, които се разделят след изстрелването: около 70-метров ускорител и горна част с дължина около 50 метра.
Системата е разработена така, че както космическият кораб, така и ускорителят да могат да бъдат използвани повторно след завръщането на Земята.
Американската космическа агенция НАСА се надява да използва "Старшип" за изпращане на астронавти на Луната, докато обявената цел на Мъск е хората да достигнат Марс.
Системата беше тествана за първи път през април 2023 г., когато експлодира след няколко минути. По-късни тестове показаха, че горната част може да достигне космоса и да направи контролирано кацане в Индийския океан. Въпреки това, няколко скорошни тестови полета не оправдаха очакванията.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мъск
05:52 26.08.2025
2 бою циганина
05:53 26.08.2025
3 Прав е
Коментиран от #9
06:11 26.08.2025
4 Перо
Коментиран от #14
06:13 26.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Разбрахте ли Господа?
06:27 26.08.2025
7 Оракула от Делфи
Гледай , оня "рижавия" да дава държавни субсидий , че "лошото" е на ъгъла и гледа с много лошо око!!!
06:28 26.08.2025
8 Браво ❗
Коментиран от #11, #12
06:29 26.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 36 години
06:31 26.08.2025
11 Факт
До коментар #8 от "Браво ❗":Точно думи за натовската хунта в Украйна , избила Два милиона от собственото си население и прогонила други милиони от Украйна ."" "" "
Мъск визира Сталин който отказа мира с Германия и заради Сталин загинаха 27 милиона граждани на СССР!!!
Коментиран от #15
06:32 26.08.2025
12 Ясно е, че си под въздействието
До коментар #8 от "Браво ❗":на някакъв опиат.
06:38 26.08.2025
13 Бай той Толстой
06:42 26.08.2025
14 Механик
До коментар #4 от "Перо":Не са случайници. Всичко им е по план. Вмъква се нещо от Мъск, но понеже нещото не е политкоректно, в цялата работа се вмъква друго нещо, което дискредитира Мъст, като силно се акцентира на второто неща, а за първото и дума повече не се обелва.
За това се плаща много яко сега. В момента разни организации наливат милиарди в недопусане на истината и в нейното силно изкривяване.
06:44 26.08.2025
15 Хи их хи
До коментар #11 от "Факт":"Мъск визира Сталин който отказа мира с Германия и заради Сталин загинаха 27 милиона граждани на СССР!!!" Ъъъ брат много ти са силни транквилантите!
06:52 26.08.2025
16 Гласове от зайчарника в Банкя
06:56 26.08.2025
17 Анонимен
07:12 26.08.2025