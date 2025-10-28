Новини
Орбан иска да сключи скептичен към Украйна съюз със Словакия и Чехия
  Тема: Украйна

Орбан иска да сключи скептичен към Украйна съюз със Словакия и Чехия

28 Октомври, 2025 15:32 510 10

Такава координация би могла значително да затрудни усилията на ЕС да предостави финансова и военна подкрепа на Украйна

Орбан иска да сключи скептичен към Украйна съюз със Словакия и Чехия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Унгарският премиер Виктор Орбан търси да сключи скептичен към Украйна съюз със Словакия и Чехия, заяви политическият му съветник Балаж Орбан пред "Политико", предаде ДПА. Агенцията отбелязва, че Балаж Орбан не е роднина на унгарския премиер, съобщи БТА.

Десният унгарски лидер има за цел да координира позициите си със словашкия премиер Роберт Фицо и чешкия премиер Андрей Бабиш преди бъдещите срещи на върха на ЕС, каза съветникът.

Още новини от Украйна

Макар че понастоящем не се очертава официален алианс между трите страни, такава координация би могла значително да затрудни усилията на Европейския съюз да предостави финансова и военна подкрепа на Украйна.

"Мисля, че това ще се случи – и ще става все по-видимо", заяви Балаж Орбан в публикуваното днес интервю.

Той отбеляза, че сътрудничеството между източните държави от ЕС вече е работило "много добре" по време на миграционната криза през 2015 г.

Унгария, Словакия и Чехия са част от Вишеградската група, в която влиза и Полша. В последните години обаче отношенията между Будапеща и Варшава охладняха поради различията в позициите им по отношение на войната на Русия в Украйна, посочва ДПА.

Въпреки че беше преизбран за премиер на Словакия през 2023 г., Роберт Фицо не се съюзи официално с унгарския лидер по конкретни политически области. Бабиш пък все още не е сформирал правителство след неотдавнашната победа на партията си на изборите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Чехословакия и Маджария със Стокхолмски

    4 14 Отговор
    синдром, след като руски танкове газиха Будапеща 1957г. и Прага 1968г.

    15:35 28.10.2025

  • 2 Браво Орбан

    11 6 Отговор
    Обикновения българин също ви подкрепя.

    15:36 28.10.2025

  • 3 Духът на

    4 2 Отговор
    Владимир Путин витае на тези три държави и никой не може да го спре. Нашите ми свирки казаха че той е предал богу дух но дух дух дух за Европа.

    Коментиран от #8

    15:38 28.10.2025

  • 4 Бонев

    7 4 Отговор
    Трябва да се надяваме на тези страни да ни отърват от това да правим още украинци милионери.

    15:39 28.10.2025

  • 5 Плaмен

    4 9 Отговор
    Йорбан е на изхвъргача - унгарците не могат да го понасят повече.Унгария настигна по бедност Болхария .

    Йорби защо не организира един референдум за излизане на Унгария от ЕС ?
    А да видим какво ще стане .

    15:40 28.10.2025

  • 6 Плaмен

    4 5 Отговор
    Йорби е лизач .
    В началото на кариерата си е бил любимия ученик на Сорос . След това се залепи за Тръмп , а сега (на финала) ближе на Бункерино .

    Кофти.

    15:45 28.10.2025

  • 7 Я пък тоя

    3 1 Отговор
    Заглавие в "телеграф"
    Украйна удари Путин в сърцето!
    Кремъл под обсада, Русия в паника.
    По долу пише: Нов мощен удар в самото сърце на Русия

    Оказа се, че един украински дрон достигнал до Москва. Няма щети.

    15:47 28.10.2025

  • 8 Един

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Духът на":

    Ще предаде дяволу дух

    15:48 28.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

