Протестиращите в Сопот блокираха Подбалканския път в района на ВМЗ

31 Август, 2025 19:01, обновена 31 Август, 2025 20:00 2 075 94

Протестът е по повод посещението на премиера Росен Желязков и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в държавното предприятие

Протестиращите в Сопот блокираха Подбалканския път в района на ВМЗ - 1
Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Членове и симпатизанти на партиите „Възраждане“ и „Величие“ блокираха Подбалканския път в района на "Вазовските машиностроителни заводи" (ВМЗ)-Сопот. В района има засилено полицейско присъствие.

Протестът е по повод на предстоящото днес посещение на премиера Росен Желязков и председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен в държавното предприятие.

Искаме да покажем на председателя на ЕК, че не е желана тук, защото тя разрушава икономиките и ценностите на държавите членки на Европейския съюз, каза по-рано днес народният представител Ангел Георгиев от "Възраждане". По думите му хората, които консумират властта в България, превръщат страната в опитно поле за евроатлантическите сили, които са готови чрез всякакви средства да воюват индиректно с Русия.

Основната причина да сме тук е, защото сме недоволни от подкрепата на Европейския съюз към управляващите в България, каза пред журналисти народният представител от "Величие" Костадин Хаджийски. Той заяви, че Урсула фон дер Лайен не е добре дошла в България.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    44 86 Отговор
    Рехавият протест на русофилите с 5 коли се провали.

    Коментиран от #2, #12, #35

    19:02 31.08.2025

  • 2 Ние идваме

    36 50 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Рехав протест ами. Като не плащат...

    19:02 31.08.2025

  • 3 Българче

    42 64 Отговор
    Няма ли истински сопотчани, карловци и калоферци да им покажат на тези безделници що е български кютек? Къде са отишли да им вземат прехраната! Кой според вас иска хората да са бедни и зависими? Според вас чии интереси обслужва копейката Костадинов?

    Коментиран от #36, #58

    19:03 31.08.2025

  • 4 милисисиотерите

    10 25 Отговор
    нямат ли дум-дум?

    19:04 31.08.2025

  • 5 Гост

    34 67 Отговор
    До кога ще бездейства главния прокурор и не повдигне обвинение на терористите на копейкин.
    Съд и затвор според закона за тероризъм.

    Коментиран от #16, #28

    19:05 31.08.2025

  • 6 Сила

    34 49 Отговор
    Копейкин с бела риза , изпъчил пилешки гърдички насред тумба много черни братчеди !!! Култова снимка ....

    Коментиран от #46, #68

    19:06 31.08.2025

  • 7 Майора

    27 48 Отговор
    Сло Георгиев , а вие превръщате България в опитно зайче на Русия и диктатора Путин! Стига тормоз от тях!

    19:06 31.08.2025

  • 8 преминаващ

    38 14 Отговор
    Пуснете я да се снима с Пеевски и я изпратете да си ходи...

    19:07 31.08.2025

  • 9 По БТВ

    48 12 Отговор
    казаха само, че има протест и прескочиха натам. После някой да не се чуди медиите чий интереси изпълняват. Независима медия би отразила новините и от двете страни.

    Коментиран от #14

    19:07 31.08.2025

  • 10 Само питам

    45 19 Отговор
    Какво стана бе козляците ? Нали бяха 8 човека бе ?

    Коментиран от #27, #37, #89

    19:07 31.08.2025

  • 11 беркуть..

    30 12 Отговор
    А бе шизак..урсулскио пфайзер го прекараха през заднио вход на завода,главния вход беше блокиран от една кола с двамата плондери вътре..дето командорат бг-тата

    19:08 31.08.2025

  • 12 Така е!

    25 34 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Кой ли ще продължи да им вярва, че мислят за народа?! Костя Копейкин и обкръжението му станаха милионери с помоща на простата Тиква Борисов и Мазното парче ПеевФ. Правят се на опозиционери, а банковите им сметки стават все по дебели.

    Коментиран от #20

    19:08 31.08.2025

  • 13 козляк за бой "да" се стяга

    15 9 Отговор
    Ще ядете хурката - да си знаете !

    19:08 31.08.2025

  • 14 Шопо

    30 6 Отговор

    До коментар #9 от "По БТВ":

    България е независима държава, от нас нищо не зависи.

    19:09 31.08.2025

  • 15 Да й

    21 31 Отговор
    боклуците копейски.
    Трябва да се предложи в народното събрание, тея които лижат м@д@те на Путин, заплатите да им се изплащат в рубли и копейки.

    Коментиран от #24, #25, #78, #82

    19:10 31.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Сандо

    36 11 Отговор
    И къде я скриха тая дърта евровещица народила толкова много урсуляци?

    19:11 31.08.2025

  • 18 Шопо

    46 17 Отговор
    Урсула трябва да разбере че няма работа в България.
    Референдум за ЕС и НАТО

    19:12 31.08.2025

  • 19 Хохохохоха

    19 6 Отговор
    Те чакали на единия път, Урсягата минала по другия!

    Коментиран от #34

    19:12 31.08.2025

  • 20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    41 7 Отговор

    До коментар #12 от "Така е!":

    а МИНИСТЪР-ПРЕ...ДАТЕЛЯ,
    беден като църковна мишка,
    с хотел с водопад за милиони
    ❗❗❗❗
    ОТВОРЕТЕ СИ ОЧИТЕ, ‼️

    Коментиран от #33

    19:12 31.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 весене

    26 4 Отговор
    Гашите на боко и шиши са пълни ,а не знаят какво ги очаква догодина !!

    19:13 31.08.2025

  • 23 Точно така

    30 12 Отговор
    На всички подържащи вещицата урси пожелавам още другия месец да ви изпрати ваксинирани на фронта, да защитите милата си вещица и клунчето и бабиното макаронче

    Коментиран от #31

    19:13 31.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Мда

    1 4 Отговор

    До коментар #15 от "Да й":

    АЛО АНАТОЛИ ПРТСОНАЛА ГРАНТОВЕТЕ ЛИ БРОЙ ЩО НЕ ТРИЕШ ТОЗИ КОМЕНТАР

    19:14 31.08.2025

  • 26 виктория

    20 9 Отговор
    Страх ви е една нормална снимка да сложите ,подлоги!!!!

    19:15 31.08.2025

  • 27 Сила

    14 21 Отговор

    До коментар #10 от "Само питам":

    18 са ...с братчедите дошли от близката маала срещу две каси бира ....без кебапчета обаче , на гладно !!!

    Коментиран от #30

    19:15 31.08.2025

  • 28 Мда

    12 6 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Много трие този Главн редактор
    Иначе и копейките питат Де е Сарафов в територията много европейска мърша има

    19:16 31.08.2025

  • 29 Как

    16 21 Отговор
    Възраждане са хулигани до един. Размахват руски знамена а уж били патриотична партия. Защитават чужди интереси.

    19:16 31.08.2025

  • 30 Браво на братчедите

    8 12 Отговор

    До коментар #27 от "Сила":

    По българи и по достойни са значи от безродничетата.

    19:16 31.08.2025

  • 31 Мда

    4 5 Отговор

    До коментар #23 от "Точно така":

    Дай Боже ще ги изпратим с хляб и сол

    19:17 31.08.2025

  • 32 Мутата

    22 3 Отговор
    А тоя миризлив тюлен борисов какво търси там

    19:17 31.08.2025

  • 33 Коментиращ

    20 7 Отговор

    До коментар #20 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Няма да си отворят очите, щото им се плаща за това!
    Разбира се това ще е до момента в който урсулите не решат да попълват редиците на зеленото, с бг тролеите! Тогава не само ще си отворят очите, но ще станат и първи русофили, дори по-големи от самите руснаци!

    Ама такава е, в България една част от народа винаги се учи по трудния начин!

    19:18 31.08.2025

  • 34 хихихи

    20 9 Отговор

    До коментар #19 от "Хохохохоха":

    По въздух е минала, защото е разбрала, че по суша е опасно. Кадрите от българската любов към Урсула и шайката й у нас, ще обиколят света, така че целта е постигната.

    19:19 31.08.2025

  • 35 колю надървения

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАЙ КУТКО ЗАСПАЛА , ДАГОНАБИЯНАМАЙКАТИФСТАТА

    19:21 31.08.2025

  • 36 Ти не си българче,

    6 10 Отговор

    До коментар #3 от "Българче":

    а си розово либералче!

    Коментиран от #44

    19:22 31.08.2025

  • 37 НЕСА ОСЕМ ДЕВЕТ СИГАНИ СА.

    12 10 Отговор

    До коментар #10 от "Само питам":

    ВЪЙ ВЪЙ ВЪЙ ТУЙ ЛИ Е БЪЛГАРСКИЯ НАРОД?

    19:23 31.08.2025

  • 38 Въпрос

    15 8 Отговор
    Няма ли кой да ги разкара тия. Те нещо работят ли? Кой им дава пари?

    19:23 31.08.2025

  • 39 ТОЯ

    13 13 Отговор
    ЗАЩО ГОРИ ЗНАМЕТО НА ЕВРОПА?ТОВА Е ПОДСЪДНО.ЗАЩО ВЛАСТТА СИ ЗАТВАРЯ ОЧИТЕ? СЛЕДВАЩИЯ ПЪТ ТАЗ СЪТБА ТРЯБВА ДА ЗАСТИГНЕ И РУСКОТО.ЗАЩО ЗА ЕДНИ МОЖЕ А ЗА ДРУГИ НЕ?

    Коментиран от #47, #93

    19:26 31.08.2025

  • 40 Пехливан

    15 7 Отговор
    Тия не могат да позорят цял народ. Трябва да ходим да ги разгоним ли?

    19:26 31.08.2025

  • 41 арабин лий сиганин ли е барисов

    11 5 Отговор
    видяхте ли ЦВЕТА му в Сопот

    Коментиран от #43

    19:27 31.08.2025

  • 42 Боко и Шиши, примерни евроатлантици

    15 5 Отговор
    Какво търси Боко българоубиец в Сопот заедно с Урсулската фашага питам?!!

    19:27 31.08.2025

  • 43 Точно така

    3 3 Отговор

    До коментар #41 от "арабин лий сиганин ли е барисов":

    Изложи се пред началниците ха ха

    19:27 31.08.2025

  • 44 ТИ ПА СИ

    7 7 Отговор

    До коментар #36 от "Ти не си българче,":

    ЖЪЛТО КАФЯВО ПУТК И НО. ФИЛЧЕ. ХА ХА ХА .

    Коментиран от #54

    19:28 31.08.2025

  • 45 Ха,ха,ха

    3 2 Отговор
    Днеска местен туземец много развалнуван

    19:28 31.08.2025

  • 46 За една копейка повече ...

    9 7 Отговор

    До коментар #6 от "Сила":

    Хора на "Величие" се развикаха и отново стана скандал пред ВМЗ Сопот. Те обвиняват лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов, че е казал на полицаите да ги отстранят от протеста. Някои по изнервени привърженици на партиите си размениха и грозни псувни, предаде репортер на БЛИЦ от мястото на събитието. Полицаите, които са многобройни, успяха да укротят разярените фенове на "Величие". На едно от видеата се вижда как един от пострадалите в разпрата се държи за устата, което предполага, че се е стигнало и до физическо насилие.

    Коментиран от #48

    19:29 31.08.2025

  • 47 Жълтопаветен канибал

    11 8 Отговор

    До коментар #39 от "ТОЯ":

    Флага на Евроджендърския Халифат гори, защото те заедно с туземните си евроатлантически марионетки разбиха България! Какво по-логично от това.

    19:29 31.08.2025

  • 48 Титити

    6 4 Отговор

    До коментар #46 от "За една копейка повече ...":

    Сякаш някой вярва на блиц

    Коментиран от #59

    19:30 31.08.2025

  • 49 Уточнение

    8 7 Отговор
    А тая розовапатка още ли е тук?
    Хареса и посрещането или иска по-така изпращане

    19:32 31.08.2025

  • 50 Къде е?

    13 7 Отговор
    Къде е тарамбуката Радеф?

    Коментиран от #81, #90

    19:32 31.08.2025

  • 51 Караджата

    8 9 Отговор
    Може да не понасям Урсула,но никога няма да бъда против да се строят заводи в България.

    19:33 31.08.2025

  • 52 блокираха Подбалканския път

    11 0 Отговор
    хубаво ама
    лае нен блокирахте ли?

    щом не сте
    заптиета няма да се разправят с вас

    ако ще спирате хора връщащи се в къщи
    каква е ползата

    19:34 31.08.2025

  • 53 Жалък напън

    8 6 Отговор
    Като видят някой евро"лидер" от Европистан да идва в България, на тузмните жълтипваетни дженди им рипат пишурките, сякаш те лично са постигнали нещо. Ама леко рипат, защото от толкова соеви латета нещата не са както преди...

    19:34 31.08.2025

  • 54 Видно е

    2 4 Отговор

    До коментар #44 от "ТИ ПА СИ":

    за разлика от теб безродниче.

    19:35 31.08.2025

  • 55 само питам

    12 7 Отговор
    абе тая урсула какво работи освен че раждала деца?

    Коментиран от #56

    19:35 31.08.2025

  • 56 В момента краде

    9 3 Отговор

    До коментар #55 от "само питам":

    и унищожава Европа!

    19:35 31.08.2025

  • 57 ТИЯ КАКВИ ПЕНСИИ ЩЕ ВЗЕМАТ?

    5 4 Отговор
    ВЕРНО ЛИ ЩЕ НАЗНАЧАТ 1000 РАБОТНИКА СЪС ЗАПЛАТИ ОТ 4000ЛВ. ДО 10000 ЛВ?

    19:35 31.08.2025

  • 58 оня с коня

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "Българче":

    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    19:36 31.08.2025

  • 59 Конечно

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Титити":

    Сякаш да. Конечно.

    19:36 31.08.2025

  • 60 Нежеланият навляк

    14 3 Отговор
    Урсула с посещението си по тези земи на непрекъснато разширяващата се Европейска империя , генерира напрежение и допринася за разделението в обществото и на други места по света

    19:38 31.08.2025

  • 61 КОСТЯ ИВЕЛИН И РУНДЬО

    8 6 Отговор
    ЗАЩО СА НИ ДВА ЗАВОДА? ПО-ДОБРЕ ДВА ДОГОВОРА КАТО С БОТАШ!

    19:39 31.08.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 А протести от 2020 година?

    14 8 Отговор
    Видяхте ли сега кой подкрепя местните мафиоти Боко и Пеевски??? И кой подкрепя пълненето на чекмеджетата с "бин ладенки" и кюлчета!

    Целия Евроджендърски Халифат застава зад местната мафия!

    ЕС означава корупция и престъпност!

    19:40 31.08.2025

  • 64 Сатана Z

    10 6 Отговор
    УрSSула открадна от българите ВМЗ Сопот .

    19:40 31.08.2025

  • 65 Ха ха ха

    6 10 Отговор
    Колкото и да протестират копейките - кучетата си лаят керванът си върви

    19:43 31.08.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Цвете

    4 6 Отговор
    НЕРАЗБРАХТЕ ЛИ, ЧЕ И 2 ПАРТИИ СА РУСКИ. А ЕВЕЛИН Е ДОБРЕ ДА РАЗКАЗВА, КАК С НЕГОВАТА ПРИЯТЕЛКА СТЕФАНИЯ СА БИЛИ СОБСТВЕНИЦИ НА СЪОРАЖЕНИЕТО В НЕСЕБЪР, ЗАЕДНО С РУСКИЯТ АГЕНТ ДЕНИС???? ТОВА Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНО И ТРЯБВА ДА ГО ЗНАЕ ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ. ЗАГИНА ЕДНО ДЕТЕ, КОЕТО ТЕПЪРВА ТРЯБВАШЕ ДА МУ ЗАПОЧНЕ ЖИВОТА. ТРАГЕДИЯТА Е ГОЛЯМА И СПОМЕНЪТ ОТ ТОВА МОРЕ ЩЕ ТЕРЗАЕ МАЙКАТА И СЕМЕЙСТВОТО МУ.

    19:44 31.08.2025

  • 68 Миии

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Сила":

    И той е от братчедите

    19:44 31.08.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 беркуть..

    10 5 Отговор

    До коментар #62 от "Ха ха ха":

    А пък дъртио джендър урсуль-ще зарадва шизо бг.бандерците с безплатен пфайзерски бустер,сдеян от мъжо и..

    19:47 31.08.2025

  • 72 Гай Турий

    12 4 Отговор
    Урзулата е малко псе на дълбоката държава, групирана от жидоянкиното съсловие в САЩ. Тая чихуяа-хуа е в основата на потрошването на 11150 милиарда евро за въоръжения, уж в защита от агресивния Путин, и за подаръци за киевската наркохунта. Такава лъжи ни ръсят всеки ден и час. А Русия няма намерение да напада никой отвъд тяхната страна укра, агент-пионка-терорист на неосатанинския запад. Тези милиарди вместо да се влеят в мирна икономика, пътища, магистрали, мостове, тунели, язовири, водоснобдаване и канализация, ще отидат за снаряди. Руснаците ги гърмят попътьом в складове и влакове и ще си играем на война, а милиардите ще хвърчат във въздуха и само ще го замърсяват. Светът днес е полудял, урздзулата е крещящо недоразумение и най-вреден паноген. Нашита прегърбени от поклони и клякания жалки слуги са за изхвърляне от властта. Въвличат ни в ТСВ със своето престъпно съучастие и съгласие ЕС от икономически и социален да се превърне в агресивен военен блок!

    19:48 31.08.2025

  • 73 Адолф

    5 4 Отговор
    Десет пиянки излезли да изядат по един сандвич преди да седнат да жулят ракия. Вие на това протест ли му викате?

    19:56 31.08.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 ФАКТИ

    4 3 Отговор
    ТОЗИ БАРУТУТЕН ЗАВОД КОЙТО ОТКАЗВАТ ОТ ЦЯЛА ЕВРОПА ПЪРВО НАС ЩЕ ПОГРЕБЕ. БЕЗ ДУБАЙЦИТЕ РАЗБИРА СЕ.

    19:58 31.08.2025

  • 77 Азз

    4 2 Отговор
    Проброих 15 братчеда ,толкова ли бе протеста

    19:59 31.08.2025

  • 78 Орк

    1 3 Отговор

    До коментар #15 от "Да й":

    А тия дето правят същото на Зеленски да получават
    заплатите в украински гроши

    20:00 31.08.2025

  • 79 Дик диверсанта

    3 1 Отговор
    Сандвичи със салам имаше ли, или пак бяха само със сирене

    20:01 31.08.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Днес е на

    2 1 Отговор

    До коментар #50 от "Къде е?":

    Черни връх , прави се на ни лук ял ни лук мирисал

    20:03 31.08.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Минувач

    4 0 Отговор
    Закривай шайката копейки

    20:05 31.08.2025

  • 84 За Капейките

    3 2 Отговор
    Имаше ли бира на корем ?

    Питам за един Русофил Пияндурник.

    Коментиран от #94

    20:06 31.08.2025

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Танкист

    2 1 Отговор
    Да дойдат водните оръдия !

    20:07 31.08.2025

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Продажната урсула

    2 2 Отговор
    вън от България.

    20:09 31.08.2025

  • 89 Само питам

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Само питам":

    Боклук ти там ли беше?

    20:09 31.08.2025

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Лагард

    0 1 Отговор
    На един евроцент ще бъде ликът на патриота Костадинов !

    20:11 31.08.2025

  • 92 Жандарм

    0 1 Отговор
    Нема ли един стражар там,да ги разгони ?

    20:13 31.08.2025

  • 93 Боко

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "ТОЯ":

    Кое е подсъдно бе пед..л че те палнем и тебе разбиенИцо мизерна

    20:14 31.08.2025

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

