Протестиращите в Сопот блокираха Подбалканския път в района на ВМЗ

Членове и симпатизанти на партиите „Възраждане“ и „Величие“ блокираха Подбалканския път в района на "Вазовските машиностроителни заводи" (ВМЗ)-Сопот. В района има засилено полицейско присъствие.
Протестът е по повод на предстоящото днес посещение на премиера Росен Желязков и председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен в държавното предприятие.
Искаме да покажем на председателя на ЕК, че не е желана тук, защото тя разрушава икономиките и ценностите на държавите членки на Европейския съюз, каза по-рано днес народният представител Ангел Георгиев от "Възраждане". По думите му хората, които консумират властта в България, превръщат страната в опитно поле за евроатлантическите сили, които са готови чрез всякакви средства да воюват индиректно с Русия.
Основната причина да сме тук е, защото сме недоволни от подкрепата на Европейския съюз към управляващите в България, каза пред журналисти народният представител от "Величие" Костадин Хаджийски. Той заяви, че Урсула фон дер Лайен не е добре дошла в България.
1 си дзън
Коментиран от #2, #12, #35
19:02 31.08.2025
2 Ние идваме
До коментар #1 от "си дзън":Рехав протест ами. Като не плащат...
19:02 31.08.2025
3 Българче
Коментиран от #36, #58
19:03 31.08.2025
4 милисисиотерите
19:04 31.08.2025
5 Гост
Съд и затвор според закона за тероризъм.
Коментиран от #16, #28
19:05 31.08.2025
6 Сила
Коментиран от #46, #68
19:06 31.08.2025
7 Майора
19:06 31.08.2025
8 преминаващ
19:07 31.08.2025
9 По БТВ
Коментиран от #14
19:07 31.08.2025
10 Само питам
Коментиран от #27, #37, #89
19:07 31.08.2025
11 беркуть..
19:08 31.08.2025
12 Така е!
До коментар #1 от "си дзън":Кой ли ще продължи да им вярва, че мислят за народа?! Костя Копейкин и обкръжението му станаха милионери с помоща на простата Тиква Борисов и Мазното парче ПеевФ. Правят се на опозиционери, а банковите им сметки стават все по дебели.
Коментиран от #20
19:08 31.08.2025
13 козляк за бой "да" се стяга
19:08 31.08.2025
14 Шопо
До коментар #9 от "По БТВ":България е независима държава, от нас нищо не зависи.
19:09 31.08.2025
15 Да й
Трябва да се предложи в народното събрание, тея които лижат м@д@те на Путин, заплатите да им се изплащат в рубли и копейки.
Коментиран от #24, #25, #78, #82
19:10 31.08.2025
17 Сандо
19:11 31.08.2025
18 Шопо
Референдум за ЕС и НАТО
19:12 31.08.2025
19 Хохохохоха
Коментиран от #34
19:12 31.08.2025
20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #12 от "Така е!":а МИНИСТЪР-ПРЕ...ДАТЕЛЯ,
беден като църковна мишка,
с хотел с водопад за милиони
❗❗❗❗
ОТВОРЕТЕ СИ ОЧИТЕ, ‼️
Коментиран от #33
19:12 31.08.2025
22 весене
19:13 31.08.2025
23 Точно така
Коментиран от #31
19:13 31.08.2025
25 Мда
До коментар #15 от "Да й":АЛО АНАТОЛИ ПРТСОНАЛА ГРАНТОВЕТЕ ЛИ БРОЙ ЩО НЕ ТРИЕШ ТОЗИ КОМЕНТАР
19:14 31.08.2025
26 виктория
19:15 31.08.2025
27 Сила
До коментар #10 от "Само питам":18 са ...с братчедите дошли от близката маала срещу две каси бира ....без кебапчета обаче , на гладно !!!
19:15 31.08.2025
До коментар #5 от "Гост":Много трие този Главн редактор
Иначе и копейките питат Де е Сарафов в територията много европейска мърша има
29 Как
30 Браво на братчедите
До коментар #27 от "Сила":По българи и по достойни са значи от безродничетата.
31 Мда
До коментар #23 от "Точно така":Дай Боже ще ги изпратим с хляб и сол
19:17 31.08.2025
19:17 31.08.2025
33 Коментиращ
До коментар #20 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Няма да си отворят очите, щото им се плаща за това!
Разбира се това ще е до момента в който урсулите не решат да попълват редиците на зеленото, с бг тролеите! Тогава не само ще си отворят очите, но ще станат и първи русофили, дори по-големи от самите руснаци!
Ама такава е, в България една част от народа винаги се учи по трудния начин!
19:18 31.08.2025
34 хихихи
До коментар #19 от "Хохохохоха":По въздух е минала, защото е разбрала, че по суша е опасно. Кадрите от българската любов към Урсула и шайката й у нас, ще обиколят света, така че целта е постигната.
19:19 31.08.2025
35 колю надървения
До коментар #1 от "си дзън":НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАЙ КУТКО ЗАСПАЛА , ДАГОНАБИЯНАМАЙКАТИФСТАТА
19:21 31.08.2025
36 Ти не си българче,
До коментар #3 от "Българче":а си розово либералче!
Коментиран от #44
19:22 31.08.2025
37 НЕСА ОСЕМ ДЕВЕТ СИГАНИ СА.
До коментар #10 от "Само питам":ВЪЙ ВЪЙ ВЪЙ ТУЙ ЛИ Е БЪЛГАРСКИЯ НАРОД?
19:23 31.08.2025
38 Въпрос
19:23 31.08.2025
39 ТОЯ
Коментиран от #47, #93
19:26 31.08.2025
40 Пехливан
19:26 31.08.2025
41 арабин лий сиганин ли е барисов
Коментиран от #43
19:27 31.08.2025
42 Боко и Шиши, примерни евроатлантици
19:27 31.08.2025
43 Точно така
До коментар #41 от "арабин лий сиганин ли е барисов":Изложи се пред началниците ха ха
19:27 31.08.2025
44 ТИ ПА СИ
До коментар #36 от "Ти не си българче,":ЖЪЛТО КАФЯВО ПУТК И НО. ФИЛЧЕ. ХА ХА ХА .
Коментиран от #54
19:28 31.08.2025
45 Ха,ха,ха
19:28 31.08.2025
46 За една копейка повече ...
До коментар #6 от "Сила":Хора на "Величие" се развикаха и отново стана скандал пред ВМЗ Сопот. Те обвиняват лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов, че е казал на полицаите да ги отстранят от протеста. Някои по изнервени привърженици на партиите си размениха и грозни псувни, предаде репортер на БЛИЦ от мястото на събитието. Полицаите, които са многобройни, успяха да укротят разярените фенове на "Величие". На едно от видеата се вижда как един от пострадалите в разпрата се държи за устата, което предполага, че се е стигнало и до физическо насилие.
Коментиран от #48
19:29 31.08.2025
47 Жълтопаветен канибал
До коментар #39 от "ТОЯ":Флага на Евроджендърския Халифат гори, защото те заедно с туземните си евроатлантически марионетки разбиха България! Какво по-логично от това.
19:29 31.08.2025
48 Титити
До коментар #46 от "За една копейка повече ...":Сякаш някой вярва на блиц
Коментиран от #59
19:30 31.08.2025
49 Уточнение
Хареса и посрещането или иска по-така изпращане
19:32 31.08.2025
50 Къде е?
Коментиран от #81, #90
19:32 31.08.2025
51 Караджата
19:33 31.08.2025
52 блокираха Подбалканския път
лае нен блокирахте ли?
щом не сте
заптиета няма да се разправят с вас
ако ще спирате хора връщащи се в къщи
каква е ползата
19:34 31.08.2025
53 Жалък напън
19:34 31.08.2025
54 Видно е
До коментар #44 от "ТИ ПА СИ":за разлика от теб безродниче.
19:35 31.08.2025
55 само питам
Коментиран от #56
19:35 31.08.2025
56 В момента краде
До коментар #55 от "само питам":и унищожава Европа!
19:35 31.08.2025
57 ТИЯ КАКВИ ПЕНСИИ ЩЕ ВЗЕМАТ?
19:35 31.08.2025
58 оня с коня
До коментар #3 от "Българче":БГ-то Ще се оправи само и единственно
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
19:36 31.08.2025
59 Конечно
До коментар #48 от "Титити":Сякаш да. Конечно.
19:36 31.08.2025
60 Нежеланият навляк
19:38 31.08.2025
61 КОСТЯ ИВЕЛИН И РУНДЬО
19:39 31.08.2025
63 А протести от 2020 година?
Целия Евроджендърски Халифат застава зад местната мафия!
ЕС означава корупция и престъпност!
19:40 31.08.2025
64 Сатана Z
19:40 31.08.2025
65 Ха ха ха
19:43 31.08.2025
67 Цвете
19:44 31.08.2025
68 Миии
До коментар #6 от "Сила":И той е от братчедите
19:44 31.08.2025
71 беркуть..
До коментар #62 от "Ха ха ха":А пък дъртио джендър урсуль-ще зарадва шизо бг.бандерците с безплатен пфайзерски бустер,сдеян от мъжо и..
19:47 31.08.2025
72 Гай Турий
19:48 31.08.2025
73 Адолф
19:56 31.08.2025
76 ФАКТИ
19:58 31.08.2025
77 Азз
19:59 31.08.2025
78 Орк
До коментар #15 от "Да й":А тия дето правят същото на Зеленски да получават
заплатите в украински гроши
20:00 31.08.2025
79 Дик диверсанта
20:01 31.08.2025
81 Днес е на
До коментар #50 от "Къде е?":Черни връх , прави се на ни лук ял ни лук мирисал
20:03 31.08.2025
83 Минувач
20:05 31.08.2025
84 За Капейките
Питам за един Русофил Пияндурник.
Коментиран от #94
20:06 31.08.2025
86 Танкист
20:07 31.08.2025
88 Продажната урсула
20:09 31.08.2025
89 Само питам
До коментар #10 от "Само питам":Боклук ти там ли беше?
20:09 31.08.2025
91 Лагард
20:11 31.08.2025
92 Жандарм
20:13 31.08.2025
93 Боко
До коментар #39 от "ТОЯ":Кое е подсъдно бе пед..л че те палнем и тебе разбиенИцо мизерна
20:14 31.08.2025
