Протестиращите в Сопот блокираха Подбалканския път в района на ВМЗ

Членове и симпатизанти на партиите „Възраждане“ и „Величие“ блокираха Подбалканския път в района на "Вазовските машиностроителни заводи" (ВМЗ)-Сопот. В района има засилено полицейско присъствие.

Протестът е по повод на предстоящото днес посещение на премиера Росен Желязков и председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен в държавното предприятие.

Искаме да покажем на председателя на ЕК, че не е желана тук, защото тя разрушава икономиките и ценностите на държавите членки на Европейския съюз, каза по-рано днес народният представител Ангел Георгиев от "Възраждане". По думите му хората, които консумират властта в България, превръщат страната в опитно поле за евроатлантическите сили, които са готови чрез всякакви средства да воюват индиректно с Русия.

Основната причина да сме тук е, защото сме недоволни от подкрепата на Европейския съюз към управляващите в България, каза пред журналисти народният представител от "Величие" Костадин Хаджийски. Той заяви, че Урсула фон дер Лайен не е добре дошла в България.