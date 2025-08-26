Новини
Франция отново изпадна в политическа и финансова несигурност

Франция отново изпадна в политическа и финансова несигурност

26 Август, 2025

Ако правителството падне, Макрон може да назначи веднага нов премиер, да поиска от Байру да остане начело на служебно правителство или да свика предсрочни избори

Франция отново изпадна в политическа и финансова несигурност - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
БТА БТА

Франция отново изпадна в политическа и финансова несигурност след хазартния ход на министър-председателя Франсоа Байру да поиска вот на доверие в парламента на 8 септември, съобщи АФП.

Осем месеца след встъпването си в длъжност, правителството на Байру има опасност да падне от власт по същата причина като това на предшественика му Мишел Барние - неспособност да прокара закон за бюджета на страната. Както опозиционните партии, така и общественото мнение са против плана за икономии на стойност близо 44 милиарда евро, а за 10 септември са насрочени демонстрации с блокади на пътищата в страната. Затова премиерът днес реши да играе вабанк, посочи агенцията.

По негово искане президентът Еманюел Макрон ще свика извънредна парламентарна сесия на 8 септември, за да бъде гласуван вот на доверие. Надеждата му е чрез това гласуване да валидира нуждата от такъв план за намаляване на бюджетния дефицит. Реакциите на опозиционните сили дойдоха мигновено и изглежда не оставят никакъв шанс за успех на кабинета, който не разполага с мнозинство още от съставянето си през декември. От крайнодясната партия "Национален сбор" до крайнолявата "Непокорна Франция", минавайки през еколозите и комунистите, всички обещаха да гласуват против.

"Да, рисковано е, но още по-рисковано е да не се прави нищо", каза вчера Байру на пресконференция, имайки предвид трупащия се дълг.

"Франсоа Байру избра да си тръгне. При сегашното мнозинство знае, че не може да получи вот на доверие от опозицията. Това си е саморазпускане", написа в статия за в. "Монд" лидерът на Социалистическата партия Оливие Фор.

Лидерът на крайнолявата партия "Непокорна Франция" Жан-Люк Меланшон стигна още по-далеч, като каза, че и самият президент Еманюел Макрон трябва да подаде оставка. "Еманюел Макрон трябва да си върви. Той е отговорен за кризата", написа Меланшон в "Екс".

"Ние, разбира се, ще гласуваме "против" правителството на Франсоа Байру на вота на доверие. Само разпускане на парламента ще даде възможност на френския народ да определи съдбата си, което ще рече възстановяване с "Национален сбор", заяви лидерката на партията Марин Льо Пен.

Според директора на института за социологически проучвания "Ипсос" Матийо Галар решението на Байру "прилича на харакири".

"Той опита да предизвика шок сред населението и във френската политическа система, за да накара хората да осъзнаят сериозността на дълговата криза в страната, но може би само насрочи датата на собствената си екзекуция", каза за АФП Мужтаба Рахман, директор на анализаторското дружество "Юрейжа Груп".

Френският държавен дълг е в размер на почти 114 процента от БВП, което нарежда Франция на трето място в еврозоната след Гърция и Италия.

Бюджетният дефицит е в размер на 5,8 на сто от БВП, много над официалния праг от 3 процента, обявен от ЕС.

Тази политическа нестабилност, невиждана по време на Петата република, провъзгласена през 1958 г. именно за да се сложи край на постоянната смяна на правителства, бе отприщена с разпускането на парламента през юни 2024 г. от Еманюел Макрон след поражението на неговия лагер на европейските избори.

Но последвалите избори за Национално събрание доведоха до разделен на три блока парламент (ляв съюз, макронисти и десница и крайна десница). Никой от тях не разполага с абсолютно мнозинство. Крайнодесните и левите имат сборно над 320 депутатски места, а центристите и съюзените с тях консерватори разполагат с 210, което прави невъзможно правителството да оцелее, ако опозицията гласува единно.

Тази нестабилност може да доведе до финансови сътресения. Парижката фондова борса и акциите на банките, които държат масово френски дългови книжа, отчетоха драстично понижение тази сутрин. Основният индекс CAC40 спадна с около 2 процента в началото на днешната търговия, отбеляза АП.

Ако правителството падне, Макрон може да назначи веднага нов премиер, да поиска от Байру да остане начело на служебно правителство или да свика предсрочни избори.

Президентът загуби последния си премиер Мишел Барние при вот на недоверие относно бюджета в края на 2024 г. Кабинетът остана на власт едва три месеца след предсрочните избори през юли същата година.

Дори правителството да спечели вота на доверие, това ще означава само подкрепа за възгледите му за фискалните проблеми на Франция, а вот за фактическия бюджет ще бъде организиран по-късно през годината, отбеляза Ройтерс.

Сред предложенията на премиера е премахването на два от официалните почивни дни в страната, замразяване на социалните разходи и данъчните прагове през 2026 г. на нивата от 2025 г., без да се коригират спрямо инфлацията.

Призивът за общи протести на 10 септември предизвика сравнения с демонстрациите на т. нар. жълти жилетки, които избухнаха през 2018 г. заради покачването на цените на горивата и високите разходи за живот. Протестите на "жълтите жилетки" прераснаха в по-широко движение срещу президента Еманюел Макрон и усилията му за икономически реформи.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 3 Европеец

    38 0 Отговор
    Франция на микрона, ще потъне и тя, след неговото глупаво управление....

    Коментиран от #5, #15

    19:58 26.08.2025

  • 5 Соваж бейби

    24 0 Отговор

    До коментар #3 от "Европеец":

    Много блокиране на коментари 🤣,ще изплува пак както писах ти кажа късо .Хората си спомнят за гилотината спокойно и голям късмет на Марин желая.

    20:01 26.08.2025

  • 6 Азззззззз

    38 0 Отговор
    Францата не беше ли от клуба на богатите бре?!

    Коментиран от #19, #32

    20:01 26.08.2025

  • 7 Малкия холандец

    21 0 Отговор
    Не гонат негрите ли? Не вярвам😄😄

    20:01 26.08.2025

  • 8 Стенли

    34 0 Отговор
    Айде днес Франция утре Германия ама нали влязохме в клуба на богатите 😁

    20:04 26.08.2025

  • 9 Айде още 10000 милиарда за охрайна дайте

    35 0 Отговор
    И още10000000 санкций за русия и ше цъфнете

    Коментиран от #27

    20:04 26.08.2025

  • 10 Жалко за господин Макрон

    33 1 Отговор
    Освен бабата в самолета ще го бият и протестиращите по шанз елизе .
    Колко недостойно за един френски скопен петел.

    20:04 26.08.2025

  • 11 Ъъъъъъъъ

    31 1 Отговор
    "Франция отново изпадна в политическа и финансова несигурност"

    Скоро и в Германия!

    20:05 26.08.2025

  • 12 да ама неА

    38 1 Отговор
    А аз искам да попитам всички пропагандатори за въвеждане на еврото -не ели твърде опасна еврозоната с тия дългове на водещите държави!?

    Коментиран от #14, #16, #23, #25

    20:06 26.08.2025

  • 13 Баба Яга

    29 0 Отговор
    Страната макарония е в прострация и пропадане, а рогатия макарон тръгнал да оправя измислената страна укра, да се перчи на Путин и да дава акъл!!? Смотанякът да си ходи, вреден и опасен е.

    20:10 26.08.2025

  • 14 Нема проблем

    26 0 Отговор

    До коментар #12 от "да ама неА":

    Бегето ше плати сичко с лихвите на ефропата....куче влачи рейс

    20:11 26.08.2025

  • 15 Боруна Лом

    21 0 Отговор

    До коментар #3 от "Европеец":

    А СЕ РЪМБИ НА ПУТИН!

    20:11 26.08.2025

  • 16 Баба ти

    32 0 Отговор

    До коментар #12 от "да ама неА":

    Не разбра ли, че точно тия задлъжнели държави в Еврейския Съюз (ЕС) не засмукаха като черна дупка, без да се интересуват от нашето желание или нежелание. Управниците ни са продали душите и нещо меко отзад на дявола и тях не ги е грижа за народа ни, антибълари са.

    20:13 26.08.2025

  • 17 Вангелия Гущерова

    21 0 Отговор
    Варварите от запада ке приемат православието е ке пеят многая лета !

    20:13 26.08.2025

  • 18 трийте, не триете

    31 0 Отговор
    Санкциите работят. От клЮба на богатите Англия, Франция, Германия станаха пришляци. Ще скачате на Русия ,аааа. Малко ви е. Още трябва. Давайте санкции.

    20:13 26.08.2025

  • 19 Последния Софиянец

    29 0 Отговор

    До коментар #6 от "Азззззззз":

    Франция е фалирала.Разпродава държавни фирми за да си плати лихвите по кредитите.

    20:14 26.08.2025

  • 20 Росен Желязков

    27 2 Отговор
    България ще спаси от фалита братска Франция.

    20:15 26.08.2025

  • 21 Бриджит Макрон

    8 1 Отговор
    Местя

    20:26 26.08.2025

  • 22 Един

    13 0 Отговор
    Франция капутише / Германия Капутише / Европише КАПУТИШЕ!

    Добре дошли в клуба на богатите! Жална ви майка колко ще плащате за кефа на новите ви партньори!

    20:31 26.08.2025

  • 23 Ъъъъъъъъ

    13 0 Отговор

    До коментар #12 от "да ама неА":

    За да бъдем екзактни:

    Съотношението на дълг към БВП на осем страни от НАТО:

    1. Гърция: 152,5%
    2. Италия: 137,9%
    3. Франция: 114,1%
    4. Белгия: 106,8%
    5. Испания: 103,5%
    6. Великобритания: 100%
    7. Португалия: 99%
    8. Финландия: 89%

    B paмĸитe нa EC, изиcĸвaнeтo e, дъpжaвният дълг нa вcяĸa cтpaнa дa нe пpeвишaвa 60% oт нeйния бpyтeн вътpeшeн пpoдyĸт (БBΠ). Липсва Германия, защото нейния дълг е значително по-малък(около 65%), но това лесно ще бъде "поправено" с политиката на Мерц.

    Коментиран от #26, #28, #29

    20:32 26.08.2025

  • 24 Сандо

    14 1 Отговор
    Дръж се Франция,напъвай се Макрон!Докарайте я до Нова година,а на следващия ден спасителят ви България пристига с гръм!!!

    20:33 26.08.2025

  • 25 Един

    11 0 Отговор

    До коментар #12 от "да ама неА":

    Опасна е - дори и в добрите години еврозоната е една понци схема работеща за богатите икономики. Целта е да източват държавите. Не случайно дори в най-добрите години на еврозоната тя винаги е била с по-ниски икономически показатели отколкото общо ЕС с държавите извън.

    И понеже всички са вече на раба на фалита с измама ни "приемат", за да плащаме - колкото и да е малко е глътка въздух. Не случайно и ЕЦБ е вече Н-та година на милиарди загуба... Ще ни оберат до голо!

    20:35 26.08.2025

  • 26 Стенли

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ъъъъъъъъ":

    Само една поправка Великобритания вече е извън ЕС

    20:37 26.08.2025

  • 27 Тези са готови

    13 0 Отговор

    До коментар #9 от "Айде още 10000 милиарда за охрайна дайте":

    Да му мисли алемания, тя е следващата...
    Марсула е на топа..

    20:38 26.08.2025

  • 28 Стенли

    6 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ъъъъъъъъ":

    Само една поправка Великобритания вече е извън ЕС иначе всичко друго е много точно и нищо добро не очаква ЕС и България с такива управници начело

    Коментиран от #31

    20:39 26.08.2025

  • 29 Един

    10 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ъъъъъъъъ":

    Както си казал Германия ще навакса "с двеста"
    другарА Мерц се кани да тегли половин трилион заем само за следващите 4 години - това са 500 милиарда, които ще бъдат потрошени във военни заводи, които не носят никаква принадена стойност.

    Отново размахват силно миришещата партенка на кейнсианството - как щели да задвижат потреблението... те от това задвижване са вече отвъд ръба на фалита - дълг над 120% не се изплаща - франция гарантирано ще влезе в категорията 120+ Дълг над 90 е вече дългова спирала и се лекува само с глад и мизерия - просто ни чака икономическа бомба! И ние барабар - да потънем с еврото!

    20:40 26.08.2025

  • 30 Механик

    8 0 Отговор
    Германия в стагнация и криза (предната статия), Франция : "Франция отново изпадна в политическа и финансова несигурност" (тази статия) . И всичко това на докато дойчевеле, УНИАН и безарабите ми обясняват как Русия се разпада, а въпаления укро-фен разправя, че в Москва продават по една филийка хляб, няма краве масло и бензин, а Путин за пореден път в на смъртно легло.
    А де де!!!

    20:42 26.08.2025

  • 31 Ъъъъъъъъ

    6 0 Отговор

    До коментар #28 от "Стенли":

    "Само една поправка Великобритания вече е извън ЕС...."

    Затова използвах НАТО като мерило за дивотия, а не ЕС, но приемам забележката.👍

    20:42 26.08.2025

  • 32 Френско мекере

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Азззззззз":

    Моят господар затова е богат, защото каквото може взима даром. Това е клубът на богатите. От 1.01.2026 присвояват резерва крепящ борда на България. Основно германия, франция и белгия.

    21:14 26.08.2025

