Сергей Рябков: Украйна и Европа саботират постигнатите в Аляска договорености между Русия и САЩ

Москва приема, че няма да има отклонения от договореностите, постигнати от президентите на Русия и САЩ в Аляска, но Киев и ЕС саботират процеса. Това заяви пред журналисти заместник-министърът на външните работи на Руската федерация Сергей Рябков, предава агенция ТАСС, цитирана от Фокус.
"Очакваме, че американската администрация ще продължи усилията си в съответствие с договореностите и основата, която беше създадена на най-важната среща на президентите в Аляска. И приемаме, че няма да има отклонения от тези договорености. Очаквахме, че така в крайна сметка ще бъде възприета и ситуацията в Киев и в европейските столици.Но днес там се извършва откровен саботаж( спрямо Русия), действията им не могат да бъдат описани по друг начин“, заяви той днес.
На 15 август във военна база в Аляска се проведе среща на президентите на Русия и САЩ. В изявление до пресата след разговорите Путин заяви, че уреждането на украинския конфликт е било основната тема на срещата на върха. Руският лидер също така призова за обръщане на страницата в двустранните отношения и връщане към сътрудничество, като дори покани Тръмп в Москва. От своя страна президентът на САЩ обяви напредък в преговорите, но отбеляза, че страните не са успели да постигнат съгласие по всичко по време на срещата.
30 Август, 2025
Владимир Путин призова за обръщане на страницата в двустранните отношения и връщане към сътрудничество, като дори покани Тръмп в Москва
1 Генерал Куроедов
Коментиран от #23, #31, #32, #36
15:47 30.08.2025
2 Бандера Експрес се движи по разписание
Коментиран от #3, #12, #16
15:48 30.08.2025
3 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #2 от "Бандера Експрес се движи по разписание":Намериха ли кракът и ръката на генерала?
Коментиран от #9, #21
15:50 30.08.2025
4 Прав си
15:50 30.08.2025
5 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
Нефтопроводи: -30–35 милиарда долара
Рафинерии и внос на горива: -8–12 милиарда долара
Морски износ: -15–20 милиарда долара
Газ: –$10–12 милиарда
ОБЩО: МИНУС $65–80 МИЛИАРДА САМО ЗА ЕДНА ГОДИНА. Това е почти една трета от pyския бюджет.
Без петрол и газ кpeмъл няма да може да финансира войната.
Всеки удар по инфраструктурата им е не само минус за икономиката, но и минус за армията.
Украйна постепенно превръща pycия от „енергийна империя“ в държава на бензиностанции без бензин."
Коментиран от #38
15:50 30.08.2025
6 Русия не е СССР. СССР беше велика
Коментиран от #20, #26
15:51 30.08.2025
7 Жълтопаветен бабаит
Никога не са воювали досега,занапред също не се очертава. Но ние ще влезем в кереча....отново.
Дано като чертаят по салфетката да се паднем при ббратята руси.
Коментиран от #13
15:51 30.08.2025
8 Петрова
На две момчета преди него са им извадили очите, отрязали ушите, носа и половите органи. Едното е било на 19 години.
Е, каква точно човещина трябва да имам към тези...? Как да разбера, че "не всички са такива"?
Само си представете що за същества са направили това...
Русия и руснаците не са били и никога няма да бъдат част от човечеството. Нито част от зверовете. Това са загубили човешки образ и подобие жалки, жестоки, зли и безмозъчни, алкохолизирани създания, чието единствено удоволствие е да причиняват страдания на другите и дори на своите.
На всички, които ги защитават, абсолютно на всички, които ги защитават, пожелавам съдбата на тези невинни деца.
Защото вече не може да кажат: ние не знаехме. Знаете.
Отлично знаете, но продължавате да защитавате тези нечовеци.
Коментиран от #27, #33, #35
15:53 30.08.2025
9 стоян георгиев
До коментар #3 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":На украинския генерал- не. Даже и главата му я няма.
Коментиран от #14
15:53 30.08.2025
10 Руснаков
15:53 30.08.2025
11 стоян георгиев
15:54 30.08.2025
12 Видьо Видев
До коментар #2 от "Бандера Експрес се движи по разписание":Вълкът в кошарата е по-опасен от вълкът в Гората!
Антикомунистическите крясъци на Иво Инджев не са случайни!
Защо агент "Ивайло" никога не каза, че е следвал в Москва, като стипендиант на ДС?
Защо не казва, че е изпратен в Ливан, с поръчение от БКП, да пропагандира социализма?
Защо не се възмущава, че ЦИК обявява 2 670 преференции за повече от 30 310 преференции?
Ясно е защо, нали?
Вълкът в кошарата е по-опасен от вълкът в Гората!
15:54 30.08.2025
13 Не знам
До коментар #7 от "Жълтопаветен бабаит":Защо да чакаш. Отивай още сега в блатата. Ще те посрещнат със сол. Щото хлебец май няма да е останал.
15:54 30.08.2025
14 стоян георгиев
До коментар #9 от "стоян георгиев":Кой е тоя украински генерал?
Коментиран от #19
15:54 30.08.2025
15 Нищо ново
15:55 30.08.2025
16 гост
До коментар #2 от "Бандера Експрес се движи по разписание":ти си 5тият който го цитира...умираш си от кеф нали...а мълчеше като бит г..когато генералите летяха в Русия без парашути....
15:55 30.08.2025
17 Оценка слаб 2
15:57 30.08.2025
18 След руските зверства:
16:00 30.08.2025
19 Сама си пишеш и се
До коментар #14 от "стоян георгиев":питаш, сиси. Хапчетата вече не ти помагат. От бустера превъртя.миши.
Коментиран от #22
16:00 30.08.2025
20 Интересно, какво имат впредвид
До коментар #6 от "Русия не е СССР. СССР беше велика":късогледите путинисти против тази публикация и защо праскат минуси срещу истината, писана от русофил като мен, който не чака на копейки!
16:02 30.08.2025
21 Питай Зеленски,
До коментар #3 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":който е направил съобщението !
16:02 30.08.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Наблюдател
До коментар #1 от "Генерал Куроедов":Пишат, че в Лвов е убит укронациста, бандеровец Организатое на Майдана- Парубий.
Именно той докара снайперистите на украинския Майдан през 2014 г. Той изгори Дома на профсъюзите в Одеса. Шизофреник със сертификат, тогава беше ръководител на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна и председател на Върховната рада.
Земята да му е стъкловата. Сега ще дава отчет пред Свети Петър и за убитите българи.
Убиецът е бил куриер на електрически мотопед. Осем куршума попадат в тялото и куриера изчезва.
Зеленски потвърди, че Парубий е убит и каза, че всички сили на Бандеровския райх са хвърлени в търсенето на убиеца.
Коментиран от #30, #37
16:04 30.08.2025
24 НОВИНАТА Е, че
Коментиран от #29
16:05 30.08.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Европеец
До коментар #6 от "Русия не е СССР. СССР беше велика":Ника ти ми харесва и е верен..... Първата част на коментара ти също е вярна.... Що се касае за втората си в грешка.... Наречения КГБ-ец изправя Русия от калта на Горбачов и Елцин... Лошото, че във войната в Украйна показва мекушавост и състрадание, а това е вредно по време на война и може да доведе до проблеми....
16:07 30.08.2025
27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #8 от "Петрова":Стига си лъгала, няма такива случаи.
16:07 30.08.2025
28 Слабоумов
Коментиран от #34
16:07 30.08.2025
29 Българин
До коментар #24 от "НОВИНАТА Е, че":Нови порции печена вата.
16:08 30.08.2025
30 Дада
До коментар #23 от "Наблюдател":И 1000 пъти да напишеш руската лъжа, тя няма да се превърне в истина. Вече не сме във времената на Сталин и Ленин
16:08 30.08.2025
31 Скоро ли
До коментар #1 от "Генерал Куроедов":излезе от лечебното заведение?! Връщай се веднага,не са се справили санитарите! Усмирителна ризница-веднага!!!к ре тен мало умен!
16:08 30.08.2025
32 оли ,
До коментар #1 от "Генерал Куроедов":Фамилията наистина ти прилича !
16:09 30.08.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Нищо не са договорили
До коментар #28 от "Слабоумов":Спрягане на глагола "мотая се...
16:11 30.08.2025
35 язе
До коментар #8 от "Петрова":Преди малко го прочетох - по-тъпа статия не бях чел досега ! Лапнишараните да кълват , на тия сърцераздирателни тъпни не се връзвам !
16:12 30.08.2025
36 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #1 от "Генерал Куроедов":И от тези руски неможачи, украинските герои с най добро натовско оръжие, 3 г не могат да стигнат границите от 1991 ? ;Срам за укрите.
Коментиран от #39
16:12 30.08.2025
37 стоян георгиев
До коментар #23 от "Наблюдател":Как разбра че именно той е докарал някого? Кой ти каза?
16:12 30.08.2025
38 Кретен!
До коментар #5 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":А сега сметни и човешките загуби на укрорайха и ги сложи на кантар! Кое е по ценното- рафинерии или живот!
16:13 30.08.2025
39 стоян георгиев
До коментар #36 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Украйна 2022 бе страна дето не бе воювала никога срещу нея бе втората армия по сила в света.сега пишеш че Украйна се очаквало да победи???
16:14 30.08.2025
40 Само че,
16:16 30.08.2025