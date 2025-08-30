Москва приема, че няма да има отклонения от договореностите, постигнати от президентите на Русия и САЩ в Аляска, но Киев и ЕС саботират процеса. Това заяви пред журналисти заместник-министърът на външните работи на Руската федерация Сергей Рябков, предава агенция ТАСС, цитирана от Фокус.



"Очакваме, че американската администрация ще продължи усилията си в съответствие с договореностите и основата, която беше създадена на най-важната среща на президентите в Аляска. И приемаме, че няма да има отклонения от тези договорености. Очаквахме, че така в крайна сметка ще бъде възприета и ситуацията в Киев и в европейските столици.Но днес там се извършва откровен саботаж( спрямо Русия), действията им не могат да бъдат описани по друг начин“, заяви той днес.



На 15 август във военна база в Аляска се проведе среща на президентите на Русия и САЩ. В изявление до пресата след разговорите Путин заяви, че уреждането на украинския конфликт е било основната тема на срещата на върха. Руският лидер също така призова за обръщане на страницата в двустранните отношения и връщане към сътрудничество, като дори покани Тръмп в Москва. От своя страна президентът на САЩ обяви напредък в преговорите, но отбеляза, че страните не са успели да постигнат съгласие по всичко по време на срещата.

