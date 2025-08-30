Новини
Свят »
Русия »
Сергей Рябков: Украйна и Европа саботират постигнатите в Аляска договорености между Русия и САЩ
  Тема: Украйна

Сергей Рябков: Украйна и Европа саботират постигнатите в Аляска договорености между Русия и САЩ

30 Август, 2025 15:45 665 40

  • сергей рябков-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп-
  • русия-
  • украйна

Владимир Путин призова за обръщане на страницата в двустранните отношения и връщане към сътрудничество, като дори покани Тръмп в Москва

Сергей Рябков: Украйна и Европа саботират постигнатите в Аляска договорености между Русия и САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Москва приема, че няма да има отклонения от договореностите, постигнати от президентите на Русия и САЩ в Аляска, но Киев и ЕС саботират процеса. Това заяви пред журналисти заместник-министърът на външните работи на Руската федерация Сергей Рябков, предава агенция ТАСС, цитирана от Фокус.

"Очакваме, че американската администрация ще продължи усилията си в съответствие с договореностите и основата, която беше създадена на най-важната среща на президентите в Аляска. И приемаме, че няма да има отклонения от тези договорености. Очаквахме, че така в крайна сметка ще бъде възприета и ситуацията в Киев и в европейските столици.Но днес там се извършва откровен саботаж( спрямо Русия), действията им не могат да бъдат описани по друг начин“, заяви той днес.

На 15 август във военна база в Аляска се проведе среща на президентите на Русия и САЩ. В изявление до пресата след разговорите Путин заяви, че уреждането на украинския конфликт е било основната тема на срещата на върха. Руският лидер също така призова за обръщане на страницата в двустранните отношения и връщане към сътрудничество, като дори покани Тръмп в Москва. От своя страна президентът на САЩ обяви напредък в преговорите, но отбеляза, че страните не са успели да постигнат съгласие по всичко по време на срещата.

Още новини от Украйна


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Генерал Куроедов

    12 18 Отговор
    От руснак войник не става, там е проблемът. Руската армия е като група герои от странна фантазия, които се опитват да проведат кампания, но всеки план се превръща в комедия. Войниците напредват с бавно, несигурно темпо като охлюви-пенсионери на лед, като че ли всяка крачка е тест за гравитацията, а техниката им се държи така, сякаш има собствен живот и постоянно отказва да сътрудничи. Командирите дават заповеди, които звучат несериозно и се губят в хаоса на реалността, докато картите се разтварят като сцени от трагичен театър. Всеки опит за атака прилича на сценарий на експериментална анимация – нищо не се движи както трябва, а резултатът е смях, объркване и чувство за неизбежно затъване в собствените им грешки. Украинците наблюдават всичко това като публика на абсурден спектакъл, докато светът се чуди дали да плаче от ужас или да се смее от нелепостта на болшевиките.

    Коментиран от #23, #31, #32, #36

    15:47 30.08.2025

  • 2 Бандера Експрес се движи по разписание

    11 8 Отговор
    “Бившият председател на Върховната рада Андрий Парубий е бил убит в западния град Лвов, съобщи днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс”

    Коментиран от #3, #12, #16

    15:48 30.08.2025

  • 3 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 11 Отговор

    До коментар #2 от "Бандера Експрес се движи по разписание":

    Намериха ли кракът и ръката на генерала?

    Коментиран от #9, #21

    15:50 30.08.2025

  • 4 Прав си

    9 12 Отговор
    И с право съботират. Щото в Аляска двама изкуфели старчоци се видеха, па решиха по болшевишки да си делнат света. Ама черната пантера от Шумен им мина пътя.

    15:50 30.08.2025

  • 5 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    8 16 Отговор
    Прогноза за загуби:
    Нефтопроводи: -30–35 милиарда долара
    Рафинерии и внос на горива: -8–12 милиарда долара
    Морски износ: -15–20 милиарда долара
    Газ: –$10–12 милиарда
    ОБЩО: МИНУС $65–80 МИЛИАРДА САМО ЗА ЕДНА ГОДИНА. Това е почти една трета от pyския бюджет.
    Без петрол и газ кpeмъл няма да може да финансира войната.
    Всеки удар по инфраструктурата им е не само минус за икономиката, но и минус за армията.
    Украйна постепенно превръща pycия от „енергийна империя“ в държава на бензиностанции без бензин."

    Коментиран от #38

    15:50 30.08.2025

  • 6 Русия не е СССР. СССР беше велика

    8 12 Отговор
    империя, която се ръководеше от Политбюро на ЦК на КПСС, в общи линии - колективно ръководство. Това бяха хора участвали във Втората СВ, в изграждането на социализма. Но КГБ победи КПСС и сега многострадалната Русия се управлява от милиционери с плитък мозък и никаква визия за бъдещето. Война и само война - в това е тяхното временно спасение. Но ние знаем как свършват царете - като Николай Втори и Путин.

    Коментиран от #20, #26

    15:51 30.08.2025

  • 7 Жълтопаветен бабаит

    14 6 Отговор
    Сащ и Русия ще се разберат......и този път .
    Никога не са воювали досега,занапред също не се очертава. Но ние ще влезем в кереча....отново.
    Дано като чертаят по салфетката да се паднем при ббратята руси.

    Коментиран от #13

    15:51 30.08.2025

  • 8 Петрова

    11 11 Отговор
    Всички предполагам сте видяли историята на военния, който с прерязано гърло е пълзал 5 дена към нашите позиции.
    На две момчета преди него са им извадили очите, отрязали ушите, носа и половите органи. Едното е било на 19 години.
    Е, каква точно човещина трябва да имам към тези...? Как да разбера, че "не всички са такива"?
    Само си представете що за същества са направили това...
    Русия и руснаците не са били и никога няма да бъдат част от човечеството. Нито част от зверовете. Това са загубили човешки образ и подобие жалки, жестоки, зли и безмозъчни, алкохолизирани създания, чието единствено удоволствие е да причиняват страдания на другите и дори на своите.
    На всички, които ги защитават, абсолютно на всички, които ги защитават, пожелавам съдбата на тези невинни деца.
    Защото вече не може да кажат: ние не знаехме. Знаете.
    Отлично знаете, но продължавате да защитавате тези нечовеци.

    Коментиран от #27, #33, #35

    15:53 30.08.2025

  • 9 стоян георгиев

    10 4 Отговор

    До коментар #3 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    На украинския генерал- не. Даже и главата му я няма.

    Коментиран от #14

    15:53 30.08.2025

  • 10 Руснаков

    3 1 Отговор
    Това са два отделни казуса...да си оправят отношенията лошо няма,но да вземат ясна и точна позиция за Украйна....не става понеже ще си подобряват отношенията и да сготвим Украйна....

    15:53 30.08.2025

  • 11 стоян георгиев

    4 6 Отговор
    Тръмп вече няма на къде да хване.пт една страна е руски агент и не иска да наложи санкции от друга след подобни щуротии е принуден да подкрепи Украйна.

    15:54 30.08.2025

  • 12 Видьо Видев

    9 6 Отговор

    До коментар #2 от "Бандера Експрес се движи по разписание":

    Вълкът в кошарата е по-опасен от вълкът в Гората!
    Антикомунистическите крясъци на Иво Инджев не са случайни!
    Защо агент "Ивайло" никога не каза, че е следвал в Москва, като стипендиант на ДС?

    Защо не казва, че е изпратен в Ливан, с поръчение от БКП, да пропагандира социализма?
    Защо не се възмущава, че ЦИК обявява 2 670 преференции за повече от 30 310 преференции?

    Ясно е защо, нали?

    Вълкът в кошарата е по-опасен от вълкът в Гората!

    15:54 30.08.2025

  • 13 Не знам

    5 8 Отговор

    До коментар #7 от "Жълтопаветен бабаит":

    Защо да чакаш. Отивай още сега в блатата. Ще те посрещнат със сол. Щото хлебец май няма да е останал.

    15:54 30.08.2025

  • 14 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "стоян георгиев":

    Кой е тоя украински генерал?

    Коментиран от #19

    15:54 30.08.2025

  • 15 Нищо ново

    6 11 Отговор
    Тази война е необходимост за Европа, както от военна, икономическа, така и от социалнополитическа гледна точка. Дълго време ни предстои да гледаме театъра с невъзможността за постигането на "справедлив мир". За съжаление цената ще се плаща от европейските данъкоплатци. Безумно скъп и циничен театър с един клоун в главната роля.

    15:55 30.08.2025

  • 16 гост

    6 5 Отговор

    До коментар #2 от "Бандера Експрес се движи по разписание":

    ти си 5тият който го цитира...умираш си от кеф нали...а мълчеше като бит г..когато генералите летяха в Русия без парашути....

    15:55 30.08.2025

  • 17 Оценка слаб 2

    10 8 Отговор
    Нищо съществено няма в тази "новина"... Локуми... Тряпков е НИКОЙ в тази политика между САЩ и Раша. Рашистите са патологични лъжци и пoдлеци, а Путлер е шефа на тази банда.

    15:57 30.08.2025

  • 18 След руските зверства:

    9 6 Отговор
    Украйна прие закон за рашизма. САЩ към Киев: Може да стреляте с наши ракети по Русия

    16:00 30.08.2025

  • 19 Сама си пишеш и се

    7 4 Отговор

    До коментар #14 от "стоян георгиев":

    питаш, сиси. Хапчетата вече не ти помагат. От бустера превъртя.миши.

    Коментиран от #22

    16:00 30.08.2025

  • 20 Интересно, какво имат впредвид

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "Русия не е СССР. СССР беше велика":

    късогледите путинисти против тази публикация и защо праскат минуси срещу истината, писана от русофил като мен, който не чака на копейки!

    16:02 30.08.2025

  • 21 Питай Зеленски,

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    който е направил съобщението !

    16:02 30.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Наблюдател

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "Генерал Куроедов":

    Пишат, че в Лвов е убит укронациста, бандеровец Организатое на Майдана- Парубий.

    Именно той докара снайперистите на украинския Майдан през 2014 г. Той изгори Дома на профсъюзите в Одеса. Шизофреник със сертификат, тогава беше ръководител на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна и председател на Върховната рада.

    Земята да му е стъкловата. Сега ще дава отчет пред Свети Петър и за убитите българи.

    Убиецът е бил куриер на електрически мотопед. Осем куршума попадат в тялото и куриера изчезва.

    Зеленски потвърди, че Парубий е убит и каза, че всички сили на Бандеровския райх са хвърлени в търсенето на убиеца.

    Коментиран от #30, #37

    16:04 30.08.2025

  • 24 НОВИНАТА Е, че

    8 3 Отговор
    вчера САЩ разреши на Украйна да използва техните ракети за удари по цели в дълбокия тил на агресора Русия.

    Коментиран от #29

    16:05 30.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Европеец

    4 5 Отговор

    До коментар #6 от "Русия не е СССР. СССР беше велика":

    Ника ти ми харесва и е верен..... Първата част на коментара ти също е вярна.... Що се касае за втората си в грешка.... Наречения КГБ-ец изправя Русия от калта на Горбачов и Елцин... Лошото, че във войната в Украйна показва мекушавост и състрадание, а това е вредно по време на война и може да доведе до проблеми....

    16:07 30.08.2025

  • 27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 6 Отговор

    До коментар #8 от "Петрова":

    Стига си лъгала, няма такива случаи.

    16:07 30.08.2025

  • 28 Слабоумов

    2 0 Отговор
    А какво точно са договорили ?

    Коментиран от #34

    16:07 30.08.2025

  • 29 Българин

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "НОВИНАТА Е, че":

    Нови порции печена вата.

    16:08 30.08.2025

  • 30 Дада

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "Наблюдател":

    И 1000 пъти да напишеш руската лъжа, тя няма да се превърне в истина. Вече не сме във времената на Сталин и Ленин

    16:08 30.08.2025

  • 31 Скоро ли

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Генерал Куроедов":

    излезе от лечебното заведение?! Връщай се веднага,не са се справили санитарите! Усмирителна ризница-веднага!!!к ре тен мало умен!

    16:08 30.08.2025

  • 32 оли ,

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Генерал Куроедов":

    Фамилията наистина ти прилича !

    16:09 30.08.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Нищо не са договорили

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Слабоумов":

    Спрягане на глагола "мотая се...

    16:11 30.08.2025

  • 35 язе

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Петрова":

    Преди малко го прочетох - по-тъпа статия не бях чел досега ! Лапнишараните да кълват , на тия сърцераздирателни тъпни не се връзвам !

    16:12 30.08.2025

  • 36 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "Генерал Куроедов":

    И от тези руски неможачи, украинските герои с най добро натовско оръжие, 3 г не могат да стигнат границите от 1991 ? ;Срам за укрите.

    Коментиран от #39

    16:12 30.08.2025

  • 37 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Наблюдател":

    Как разбра че именно той е докарал някого? Кой ти каза?

    16:12 30.08.2025

  • 38 Кретен!

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    А сега сметни и човешките загуби на укрорайха и ги сложи на кантар! Кое е по ценното- рафинерии или живот!

    16:13 30.08.2025

  • 39 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Украйна 2022 бе страна дето не бе воювала никога срещу нея бе втората армия по сила в света.сега пишеш че Украйна се очаквало да победи???

    16:14 30.08.2025

  • 40 Само че,

    0 0 Отговор
    става дума за укрите! Чети истинските медии!

    16:16 30.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания