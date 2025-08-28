Новини
Путин и Ким Чен-ун ще присъстват на военния парад в Пекин

Путин и Ким Чен-ун ще присъстват на военния парад в Пекин

28 Август, 2025 11:42 1 044 44

  • китай-
  • си дзинпин-
  • пекин-
  • ким чен-ун-
  • владимир путин

Парадът за Деня на победата на 3 септември се очаква да бъде демонстрация на нарастващата военна мощ на Пекин и демонстрация на дипломатическа солидарност между Китай, Русия и Глобалния юг

Путин и Ким Чен-ун ще присъстват на военния парад в Пекин - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Чуждестранни лидери, включително руският президент Владимир Путин и севернокорейският лидер Ким Чен-ун, ще присъстват на големия военен парад в Пекин, отбелязващ официалната капитулация на Япония по време на Втората световна война, предаде Ройтерс, позовавайки се на китайското Външно министерство, пише БТА.

На събитието ще присъстват 26 чуждестранни държавни и правителствени ръководители, заяви заместник-министърът на външните работи Хон Лей по време на пресконференция.

Ще присъстват и президентът на Беларус Александър Лукашенко, президентът на Иран Масуд Пезешкиан, президентът на Индонезия Прабово Субианто и председателят на Народното събрание на Южна Корея У Уон-шик.

Китайският парад за Деня на победата на 3 септември се очаква да бъде демонстрация на нарастващата военна мощ на Китай и демонстрация на дипломатическа солидарност между Китай, Русия и Глобалния юг, отбелязва Ройтерс.

В този ден президентът Си Цзинпин ще наблюдава преминаването на десетки хиляди войници по площад „Тянанмън“ заедно с чуждестранните сановници и висши китайски функционери.

На парада, който се очаква да бъде един от най-големите в Китай от години, ще бъде представена най-съвременна военна техника като изтребители, системи за противоракетна отбрана и хиперзвукови оръжия.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 18 гласа.
