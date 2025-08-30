НАТО продължава да помага на Украйна през Полша

Всеки месец през Полша за Украйна се изпращат около 18 хиляди тона военни товари, заяви заместник-командващият на Командването на НАТО за сигурност и подготовка за Украйна (NSATU) Майк Келер.
"Нашият най-голям логистичен възел се намира в Полша, а друг, по-малък, - в Румъния, който в момента не е под командването на NSATU, но с времето също ще премине под неговото командване.
Така че имаме два центъра, като най-големият, както вече казах, се намира в Полша, с обем на превозите 18 хиляди тона на месец", каза Келер, цитиран от украинските медии.
Той отбеляза, че товарите се превозват "по суша, железопътен транспорт и въздух", но основно е с автомобилен транспорт.
"Опитваме се да правим това колкото се може по-незабележимо и към днешна дата са извършени 60 хиляди превоза без сериозни инциденти", подчерта представителят на НАТО.
2 М.АТ.
Проверка на украинския бодиарт- фашистки символи, тризъбеца и портрета на Бандера.
Коментиран от #4
12:46 30.08.2025
3 НОВА СНИМКА
12:47 30.08.2025
4 гайтанджиева
До коментар #2 от "М.АТ.":Това е руски фейк.
Коментиран от #5, #22
12:48 30.08.2025
5 РистюГрознийй
До коментар #4 от "гайтанджиева":Колко да е руски....написан в полски медии.
12:50 30.08.2025
6 Магаре на мост
Има ли нещо по смешно от такава гледка.
Коментиран от #12
12:50 30.08.2025
7 Наблюдател
Заразяват Зеленски с био оръжие и на срещата той заразява неудобния на запада Путин след което и двамата умират.
Преписват всички мръсотии на Зеленски и редят наново картите.
Но с Путин нещо номерата им не минават.
Коментиран от #8
12:50 30.08.2025
8 Що ли се натискат толкоз
До коментар #7 от "Наблюдател":неистово и истерично да срещат зеления гущер с Путин. Явно западналите знаят, че гущера губи.
12:52 30.08.2025
9 пешо
12:53 30.08.2025
12 Казва се
До коментар #6 от "Магаре на мост":Мазохисти бате.
12:53 30.08.2025
13 Добри новини
След като руснаците се провалиха в пробива при Покровск, сега се провалиха и с обкръжаването на Купянск. Контраатака на ВСУ е позволила да се ликвидира издатината в района на Соболевка, като е освободено Мирне.
Коментиран от #18
12:54 30.08.2025
14 Ще потърсим
До коментар #10 от "Българският народ подкрепя Украйна !":Сметка и за тази работа....
Има да бягат както през 1945 г.
12:56 30.08.2025
15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #26, #71
12:57 30.08.2025
16 Милена
Подобно на Хитлер, днешният събирателен урсулски "Хитлер" отново се готви да направи жертвоприношение с европейските животи и бъдеще в името на своята власт, лудите си идеи, болни амбиции и лично оцеляване.
Всички с очите си видяхме как Русия изправена пред въпроса за съществуването си се принуди да неутрализира до 1.7 милиона зомбирани и поробени от Запада украински руснаци.
На колко ли руско великодушие ще могат да разчитат този път към европейците, ако не успеят овреме да обуздаят обезумелите си деградирали сатанистки елити?
12:58 30.08.2025
18 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #13 от "Добри новини":Точен сте господине 👌👌✌️ От руснак войник не става.
12:58 30.08.2025
21 @@@
13:00 30.08.2025
22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #4 от "гайтанджиева":Фейктанджиева, днес са стреляли Андрей Парубий, преди малко. Това да ли е фейк? 😁
13:01 30.08.2025
23 Навремето
До коментар #17 от "Навремето":Имаше Моча.
Коментиран от #27
13:01 30.08.2025
26 Град Козлодуй
До коментар #15 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":С намериха ли ръката и кракът на генерала?
Коментиран от #31, #33
13:03 30.08.2025
27 абе
До коментар #23 от "Навремето":Пак ще има.
13:03 30.08.2025
28 НАБЛЮДАТЕЛ
13:04 30.08.2025
29 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #19 от "Марк Рюте":И като го написа, дали на украьандерите им стана по леко,особено на 1,7 млн?
13:04 30.08.2025
31 На...
До коментар #26 от "Град Козлодуй":Украинския генерал - не. И главата му я няма.
13:05 30.08.2025
33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #26 от "Град Козлодуй":На генерала ще му сложат бионични протези, ако трябва.Ама твойта глава немогат да я оправят.
13:06 30.08.2025
35 Николай
13:06 30.08.2025
39 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #30 от "Сус бе":Аааааа, хахахахахах, ти на кого викаш- сус бе, Г нус
13:07 30.08.2025
40 ИЕВЬОИТЕ ОТ СИТИТО
13:07 30.08.2025
42 Зверове са
До коментар #36 от "И Киев е Руски":Монголоидната орда на Путлер избиваща деца, старци и жени.
Ганьовската копейка единствено не разбра, че украинците не искат да живеят в руския крепостен свят.Доказаха го с 1 милион ушанки във вид на Груз 200
Коментиран от #54
13:09 30.08.2025
43 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #10 от "Българският народ подкрепя Украйна !":Такива като тебе ще ги слагат да сядат на такъв снарчд
13:10 30.08.2025
44 ИСТОРИК
13:10 30.08.2025
46 Не е нужно мисля
Коментиран от #76
13:10 30.08.2025
47 ЯСНО Е
13:11 30.08.2025
49 Аспарух
До коментар #38 от "Иля Оренбург":Тамбовские волки тебе братушки.Българите мразиш руския крепостен свят.
Коментиран от #78
13:11 30.08.2025
54 И Киев е Руски
До коментар #42 от "Зверове са":Още нямаш навици да поддържаш половата си хигиена а коментарите ти са смислени и аргументирани.СоплЬО
13:14 30.08.2025
57 148 години от епичните боеве на Шипка
13:17 30.08.2025
58 Пешо Волгата - 4 хилядник
Коментиран от #61
13:17 30.08.2025
60 Иля Оренбург
Болгарский народ встречат Урсулу Фон Лаян с руских знамени и болшой протест перед ВМЗ Сопот.
Победа будет за нами.
Коментиран от #63, #64, #66, #70
13:27 30.08.2025
61 Грухчо Намагнитения - милиардер
До коментар #58 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":Тръм и Ердоган се договориха тайно с Путин.
Продават оръжие и заводи на бандеровци, а кухите европейци ги плащат. После дават координатите на Путин, и европейците ядът кифтетата и ривът.
13:31 30.08.2025
62 Факт
13:31 30.08.2025
63 00000777
До коментар #60 от "Иля Оренбург":Леле колко си неграмотен. Руският ти е, като на някой от времето на соца. Ще и пръднете на .... Урсула.
13:31 30.08.2025
65 НИКО
13:33 30.08.2025
66 Пешо Волгата - 4 хилядник
До коментар #60 от "Иля Оренбург":Абе не знам как я посрещат, но цялата продукция на ВМЗ Сопот и Арсенал Казанлък, отива за Украйна. И се съмнявам много, че работниците ще "реват", защото Урсула ще им осигури стабилни доходи за десетилетие напред. България ще стане един от най-големите производители на снаряди в НАТО. Това ще е нашият дял в отбраната на Съюза. Струва ми се че нещо послъгваш и си фантазираш.
Коментиран от #72
13:36 30.08.2025
67 хахаха
13:37 30.08.2025
68 Европеец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Посрещнете я подобаващо помощник гинеколожката и да разбере, че в бг територията живеят умни и достойни хора....
13:37 30.08.2025
71 Европеец
До коментар #15 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Не го знам кой е тоя, ама щом е убит нацист това е добра новина....
Коментиран от #80
13:40 30.08.2025
73 от снимката
нямате ли си военни полигони? военни поделения ами във квартала къде живеят цивилни тренирате?
13:41 30.08.2025
74 Майстора
До коментар #70 от "Възрожденец":Гледай кат мина да си там,така хуу баввоо щаа възродя с 2-3замаха на теслата ,че и най близките ти няма да те познаят !
13:42 30.08.2025
76 Европеец
До коментар #46 от "Не е нужно мисля":Прав си.... За мен натото е национал атлантическа терористична организация...
13:44 30.08.2025
78 Бат ДънЮ
До коментар #49 от "Аспарух":Аспарух,явно отдавна не са продухвали твоя ауспух ,нещо ми гъгнеш .Заповядай ,продухваме ауспуси всякакви ,цени народни като за приятели ,досега никой не се е оплакал .
Коментиран от #82
13:45 30.08.2025
79 оня с х.я
До коментар #77 от "Цеко Бомбардировача":Цеко ,глава цепила ли те е ?
13:46 30.08.2025
80 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #71 от "Европеец":Андрей Парубий е един от организаторите на 2 май в Одеса, организатор на растрела със снайперски пушки на майдана. Има видео на кое-то ръководи изнасянето на пушките от хотел Украина " . Бивш секретар на СНБО на украцна,инициатор на закона за забраната на руския език в украйна
13:52 30.08.2025
82 Аспарух
До коментар #78 от "Бат ДънЮ":С език ли ги продухваш???
14:11 30.08.2025
