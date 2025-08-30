НАТО продължава да помага на Украйна през Полша

Всеки месец през Полша за Украйна се изпращат около 18 хиляди тона военни товари, заяви заместник-командващият на Командването на НАТО за сигурност и подготовка за Украйна (NSATU) Майк Келер.

"Нашият най-голям логистичен възел се намира в Полша, а друг, по-малък, - в Румъния, който в момента не е под командването на NSATU, но с времето също ще премине под неговото командване.

Още новини от Украйна

Така че имаме два центъра, като най-големият, както вече казах, се намира в Полша, с обем на превозите 18 хиляди тона на месец", каза Келер, цитиран от украинските медии.

Той отбеляза, че товарите се превозват "по суша, железопътен транспорт и въздух", но основно е с автомобилен транспорт.

"Опитваме се да правим това колкото се може по-незабележимо и към днешна дата са извършени 60 хиляди превоза без сериозни инциденти", подчерта представителят на НАТО.