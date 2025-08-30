Новини
НАТО продължава да помага на Украйна през Полша
  Тема: Украйна

НАТО продължава да помага на Украйна през Полша

30 Август, 2025 12:45

Всеки месец през Полша за Украйна се изпращат около 18 хиляди тона военни товари, заяви заместник-командващият на Командването на НАТО за сигурност и подготовка за Украйна Майк Келер

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Всеки месец през Полша за Украйна се изпращат около 18 хиляди тона военни товари, заяви заместник-командващият на Командването на НАТО за сигурност и подготовка за Украйна (NSATU) Майк Келер.

"Нашият най-голям логистичен възел се намира в Полша, а друг, по-малък, - в Румъния, който в момента не е под командването на NSATU, но с времето също ще премине под неговото командване.

Така че имаме два центъра, като най-големият, както вече казах, се намира в Полша, с обем на превозите 18 хиляди тона на месец", каза Келер, цитиран от украинските медии.

Той отбеляза, че товарите се превозват "по суша, железопътен транспорт и въздух", но основно е с автомобилен транспорт.

"Опитваме се да правим това колкото се може по-незабележимо и към днешна дата са извършени 60 хиляди превоза без сериозни инциденти", подчерта представителят на НАТО.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 М.АТ.

    36 6 Отговор
    Според телеграм канала Shot, полските гранични служби са затегнали процедурата за проверка на украински граждани на границата, принуждавайки ги да се събличат до бельо. Проверката вече включва проверка за татуировки със символи, които могат да бъдат свързани с националистически движения, както и изследване на съдържанието на мобилни устройства.
    Проверка на украинския бодиарт- фашистки символи, тризъбеца и портрета на Бандера.

    Коментиран от #4

    12:46 30.08.2025

  • 3 НОВА СНИМКА

    25 4 Отговор
    От детската площадка пред блока.

    12:47 30.08.2025

  • 4 гайтанджиева

    3 28 Отговор

    До коментар #2 от "М.АТ.":

    Това е руски фейк.

    Коментиран от #5, #22

    12:48 30.08.2025

  • 5 РистюГрознийй

    30 3 Отговор

    До коментар #4 от "гайтанджиева":

    Колко да е руски....написан в полски медии.

    12:50 30.08.2025

  • 6 Магаре на мост

    29 4 Отговор
    яде бой и не мърда.
    Има ли нещо по смешно от такава гледка.

    Коментиран от #12

    12:50 30.08.2025

  • 7 Наблюдател

    34 4 Отговор
    Някои смятат, че натрапчивата идея на западните държави за среща на всяка цена между Зеленски и Путин е доста съмнителна.

    Заразяват Зеленски с био оръжие и на срещата той заразява неудобния на запада Путин след което и двамата умират.

    Преписват всички мръсотии на Зеленски и редят наново картите.

    Но с Путин нещо номерата им не минават.

    Коментиран от #8

    12:50 30.08.2025

  • 8 Що ли се натискат толкоз

    31 4 Отговор

    До коментар #7 от "Наблюдател":

    неистово и истерично да срещат зеления гущер с Путин. Явно западналите знаят, че гущера губи.

    12:52 30.08.2025

  • 9 пешо

    28 4 Отговор
    русия набива канчетата на цялото нато

    12:53 30.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Казва се

    20 3 Отговор

    До коментар #6 от "Магаре на мост":

    Мазохисти бате.

    12:53 30.08.2025

  • 13 Добри новини

    7 32 Отговор
    След провалът при Покровск, руската армия се провали и с обкръжаването на Купанск - ВСУ успешно контраатакуваха.
    След като руснаците се провалиха в пробива при Покровск, сега се провалиха и с обкръжаването на Купянск. Контраатака на ВСУ е позволила да се ликвидира издатината в района на Соболевка, като е освободено Мирне.

    Коментиран от #18

    12:54 30.08.2025

  • 14 Ще потърсим

    22 4 Отговор

    До коментар #10 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    Сметка и за тази работа....
    Има да бягат както през 1945 г.

    12:56 30.08.2025

  • 15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    24 5 Отговор
    Във Лвов е убит нациста Андрей Парубий.

    Коментиран от #26, #71

    12:57 30.08.2025

  • 16 Милена

    33 5 Отговор
    Светът се смали, времето се ускори и нищо на този свят не е безкрайно или постоянно. Единствено европейските елити се доказват като практически необучаеми щом единственото, които успяха да родят е поредна война с Русия умело режисирана от коварните англосакси.
    Подобно на Хитлер, днешният събирателен урсулски "Хитлер" отново се готви да направи жертвоприношение с европейските животи и бъдеще в името на своята власт, лудите си идеи, болни амбиции и лично оцеляване.

    Всички с очите си видяхме как Русия изправена пред въпроса за съществуването си се принуди да неутрализира до 1.7 милиона зомбирани и поробени от Запада украински руснаци.
    На колко ли руско великодушие ще могат да разчитат този път към европейците, ако не успеят овреме да обуздаят обезумелите си деградирали сатанистки елити?

    12:58 30.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    6 23 Отговор

    До коментар #13 от "Добри новини":

    Точен сте господине 👌👌✌️ От руснак войник не става.

    12:58 30.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 @@@

    22 5 Отговор
    НАТО продължава да Води Война с Русия, чрез Украйна до Последната Укра!

    13:00 30.08.2025

  • 22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    17 4 Отговор

    До коментар #4 от "гайтанджиева":

    Фейктанджиева, днес са стреляли Андрей Парубий, преди малко. Това да ли е фейк? 😁

    13:01 30.08.2025

  • 23 Навремето

    4 14 Отговор

    До коментар #17 от "Навремето":

    Имаше Моча.

    Коментиран от #27

    13:01 30.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Град Козлодуй

    3 8 Отговор

    До коментар #15 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    С намериха ли ръката и кракът на генерала?

    Коментиран от #31, #33

    13:03 30.08.2025

  • 27 абе

    10 2 Отговор

    До коментар #23 от "Навремето":

    Пак ще има.

    13:03 30.08.2025

  • 28 НАБЛЮДАТЕЛ

    11 5 Отговор
    Новофашистите разпалват война в Европа.

    13:04 30.08.2025

  • 29 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 4 Отговор

    До коментар #19 от "Марк Рюте":

    И като го написа, дали на украьандерите им стана по леко,особено на 1,7 млн?

    13:04 30.08.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 На...

    16 2 Отговор

    До коментар #26 от "Град Козлодуй":

    Украинския генерал - не. И главата му я няма.

    13:05 30.08.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 3 Отговор

    До коментар #26 от "Град Козлодуй":

    На генерала ще му сложат бионични протези, ако трябва.Ама твойта глава немогат да я оправят.

    13:06 30.08.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Николай

    13 2 Отговор
    Как помагат, като знаят, че няма да спечелят. Само умират хора.

    13:06 30.08.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 3 Отговор

    До коментар #30 от "Сус бе":

    Аааааа, хахахахахах, ти на кого викаш- сус бе, Г нус

    13:07 30.08.2025

  • 40 ИЕВЬОИТЕ ОТ СИТИТО

    8 3 Отговор
    Искат още много славянска кръв.

    13:07 30.08.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Зверове са

    3 16 Отговор

    До коментар #36 от "И Киев е Руски":

    Монголоидната орда на Путлер избиваща деца, старци и жени.
    Ганьовската копейка единствено не разбра, че украинците не искат да живеят в руския крепостен свят.Доказаха го с 1 милион ушанки във вид на Груз 200

    Коментиран от #54

    13:09 30.08.2025

  • 43 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    Такива като тебе ще ги слагат да сядат на такъв снарчд

    13:10 30.08.2025

  • 44 ИСТОРИК

    14 3 Отговор
    На Путин му остана още една задача. Да унищожи отново фашизма в Европа.

    13:10 30.08.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Не е нужно мисля

    7 2 Отговор
    Всеки ден да ни убеждавате че НАТО е престъпна терористична организация. Знаем го.

    Коментиран от #76

    13:10 30.08.2025

  • 47 ЯСНО Е

    10 2 Отговор
    Бандерите още много ще ги боли.

    13:11 30.08.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Аспарух

    3 6 Отговор

    До коментар #38 от "Иля Оренбург":

    Тамбовские волки тебе братушки.Българите мразиш руския крепостен свят.

    Коментиран от #78

    13:11 30.08.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 И Киев е Руски

    8 2 Отговор

    До коментар #42 от "Зверове са":

    Още нямаш навици да поддържаш половата си хигиена а коментарите ти са смислени и аргументирани.СоплЬО

    13:14 30.08.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 148 години от епичните боеве на Шипка

    9 2 Отговор
    Честваме 148-та годишнина от епичните августовски боеве на историческия връх Шипка. Официалната церемония ще започне в 12 часа, а час по-късно ще се състои традиционната възстановка на моменти от легендарната отбрана на Старопланинския проход

    13:17 30.08.2025

  • 58 Пешо Волгата - 4 хилядник

    5 9 Отговор
    Дори Тръмп осъзна, че Путин го баламосва и затова разреши продажбата на 3350 управляеми крилати ракети въздух- земя с обсег от над 450 км. Отделно одобри и продажбата на нови ПВО системи "Пейтриът" за Украйна. Заедно с новите далекобойни оръжия украинско производство от есента ще започне сериозно ударно въздействие върху Русия. Липсата на далекобойни системи във ВСУ, подхранваше илюзията на руснаците, че войната е нещо далечно. Не че досега не бяха изпитали на собствен гръб, дори в Москва украинските удари, но те бяха епизодични и насочени основно срещу нефтопреработвателната промишленост и военни заводи. Със започването на масово производство на украински далекобойни оръжия, като балистичните ракети "Сапсан", ракетите "Дълъг Нептун", крилатите ракети "Фламинго" с бойна глава от над един тон и далекобойност от 3000 км., на практика се обезмисли и нежеланието на Запада, да продава далекобойни оръжия на Украйна. Именно затова Тръмп разреши продажбата за 850 милиона долара на ракети "ЕРАМ".

    Коментиран от #61

    13:17 30.08.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Иля Оренбург

    8 3 Отговор
    Говoрит Мoсква!
    Болгарский народ встречат Урсулу Фон Лаян с руских знамени и болшой протест перед ВМЗ Сопот.
    Победа будет за нами.

    Коментиран от #63, #64, #66, #70

    13:27 30.08.2025

  • 61 Грухчо Намагнитения - милиардер

    10 1 Отговор

    До коментар #58 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":

    Тръм и Ердоган се договориха тайно с Путин.
    Продават оръжие и заводи на бандеровци, а кухите европейци ги плащат. После дават координатите на Путин, и европейците ядът кифтетата и ривът.

    13:31 30.08.2025

  • 62 Факт

    3 0 Отговор
    Време е да ги мобилизират, да намалеят туристите!

    13:31 30.08.2025

  • 63 00000777

    0 7 Отговор

    До коментар #60 от "Иля Оренбург":

    Леле колко си неграмотен. Руският ти е, като на някой от времето на соца. Ще и пръднете на .... Урсула.

    13:31 30.08.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 НИКО

    11 2 Отговор
    С НАТО И БЕЗ НАТО УКРАИНА СИ ОТИВА А И НАТО СЪЩО

    13:33 30.08.2025

  • 66 Пешо Волгата - 4 хилядник

    0 4 Отговор

    До коментар #60 от "Иля Оренбург":

    Абе не знам как я посрещат, но цялата продукция на ВМЗ Сопот и Арсенал Казанлък, отива за Украйна. И се съмнявам много, че работниците ще "реват", защото Урсула ще им осигури стабилни доходи за десетилетие напред. България ще стане един от най-големите производители на снаряди в НАТО. Това ще е нашият дял в отбраната на Съюза. Струва ми се че нещо послъгваш и си фантазираш.

    Коментиран от #72

    13:36 30.08.2025

  • 67 хахаха

    10 0 Отговор
    от 18 000 тона всеки месец колко тона отиват директно на черния пазар, защото на фронта все не им стига оръжието на украинците, руснаците са лесни имат си лопати

    13:37 30.08.2025

  • 68 Европеец

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Посрещнете я подобаващо помощник гинеколожката и да разбере, че в бг територията живеят умни и достойни хора....

    13:37 30.08.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Европеец

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Не го знам кой е тоя, ама щом е убит нацист това е добра новина....

    Коментиран от #80

    13:40 30.08.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 от снимката

    3 0 Отговор
    ...се вижда, че не са на военен полигон а пак се крият между жилищни сгради, после защо путин там стреля ами вие бандерите се криете зад цивилни , дори на снимката се вижда!

    нямате ли си военни полигони? военни поделения ами във квартала къде живеят цивилни тренирате?

    13:41 30.08.2025

  • 74 Майстора

    4 0 Отговор

    До коментар #70 от "Възрожденец":

    Гледай кат мина да си там,така хуу баввоо щаа възродя с 2-3замаха на теслата ,че и най близките ти няма да те познаят !

    13:42 30.08.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Европеец

    6 0 Отговор

    До коментар #46 от "Не е нужно мисля":

    Прав си.... За мен натото е национал атлантическа терористична организация...

    13:44 30.08.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Бат ДънЮ

    3 0 Отговор

    До коментар #49 от "Аспарух":

    Аспарух,явно отдавна не са продухвали твоя ауспух ,нещо ми гъгнеш .Заповядай ,продухваме ауспуси всякакви ,цени народни като за приятели ,досега никой не се е оплакал .

    Коментиран от #82

    13:45 30.08.2025

  • 79 оня с х.я

    2 0 Отговор

    До коментар #77 от "Цеко Бомбардировача":

    Цеко ,глава цепила ли те е ?

    13:46 30.08.2025

  • 80 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор

    До коментар #71 от "Европеец":

    Андрей Парубий е един от организаторите на 2 май в Одеса, организатор на растрела със снайперски пушки на майдана. Има видео на кое-то ръководи изнасянето на пушките от хотел Украина " . Бивш секретар на СНБО на украцна,инициатор на закона за забраната на руския език в украйна

    13:52 30.08.2025

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Аспарух

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "Бат ДънЮ":

    С език ли ги продухваш???

    14:11 30.08.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

