В ООН: Смъртоносните руски удари по Украйна поставят под съмнение желанието на Путин да прекрати войната
  Тема: Украйна

В ООН: Смъртоносните руски удари по Украйна поставят под съмнение желанието на Путин да прекрати войната

30 Август, 2025 15:15 844 94

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • владимир путин

Тези удари срещу цивилни райони трябва да спрат незабавно, посочи още Джон Кели

В ООН: Смъртоносните руски удари по Украйна поставят под съмнение желанието на Путин да прекрати войната - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Смъртоносните удари с ракети и дронове по Украйна "поставят под съмнение сериозността на желанието на Русия за постигане на мир", заявиха днес САЩ на заседание на Съвета за сигурност на ООН и предупредиха, че Вашингтон ще накаже Москва с икономически мерки, ако тя продължи войната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"САЩ призовават Руската федерация да избегне тези последствия, като спре насилието и се ангажира конструктивно със спиране на войната", каза пред Съвета за сигурност заместник-постоянният представител на САЩ в ООН Джон Кели.

"Русия трябва да реши сега да направи стъпка към мира. Лидерите на Русия и Украйна трябва да се договорят за среща в двустранен формат", добави американският дипломат.

Ударите по Киев "поставят под съмнение сериозността на желанието на Русия за постигане на мир. Тези удари срещу цивилни райони трябва да спрат незабавно", посочи Кели.

"Русия продължава да избира убийствата пред спирането на войната", каза украинската министър-председателка Юлия Свириденко пред 15-членния Съвет за сигурност.

"Трябва да вземем това предвид в опитите ни, насочени към мирно уреждане и установяване на надеждни гаранции за сигурност. Тези гаранции ще защитят както суверенитета на Украйна, така и живота на украинските граждани, особено на децата", добави тя.

"Нашият народ трябва да се чувства в безопасност още днес. Ето защо прекратяването на огъня остава съществена предпоставка за успешни бъдещи преговори", посочи Свириденко.

Руският заместник-постоянен представител в ООН Дмитрий Полянски каза, че Москва е готова да обсъди среща на върха с Украйна "при условие, че бъде извършена щателна предварителна подготовка за подобна среща и за съдържанието на разговорите". Иначе, по думите му, срещата "не би имала никакъв смисъл".

Руският дипломат посочи, че САЩ "все повече разбират нуждата да се решат първопричините за конфликта, без което не би било възможно уреждането му".

Русия започна през февруари 2022 г. пълномащабната си инвазия в Украйна, която нарича "специална военна операция", целяща да "денацифицира" и да "демилитаризира" съседната държава, както и да елиминира заплахата от разширяване на НАТО на изток до руските южни граници, посочва Ройтерс.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 19 гласа.
Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Антимилиционер

    3 14 Отговор
    Докога празноглавия милиционер ще членува в организации на враговете на Русия?

    Коментиран от #3, #12, #13

    15:18 30.08.2025

  • 2 Ганя Путинофила

    3 10 Отговор
    оФцете цял живот се страхуват от Вълка, а накрая ги заколва Пастира!

    15:18 30.08.2025

  • 3 Нетаняху

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "Антимилиционер":

    Путин е наш човек, богоизбран.

    Коментиран от #21

    15:19 30.08.2025

  • 4 дядото

    29 3 Отговор
    ударите на русия по украйна поставят под съмнение,а ударите от украйна по русия какво поставят.мръ сни ци.

    Коментиран от #8, #61

    15:19 30.08.2025

  • 5 Кривоверен алкаш

    7 16 Отговор
    И кьоравият видя че Путин не иска мир....настъпва малко по малко.което го устройва и подрежда козовете в ръката.Докато на Оня,, улавият от Вашингтон му узрее зелената тиква че го разиграват,Русия ще укрепва позициите си...

    15:19 30.08.2025

  • 6 Наивни

    10 1 Отговор
    до глупост или простотия.

    15:19 30.08.2025

  • 7 az СВО Победа80

    14 4 Отговор
    Айде бе факти, кога ще ни съобщите за убойството на Парубий в Лвов????

    Коментиран от #23, #55

    15:19 30.08.2025

  • 8 гост

    3 9 Отговор

    До коментар #4 от "дядото":

    поставят въпроса дали си добре с очите и акъла...

    15:21 30.08.2025

  • 9 МирО

    20 2 Отговор
    Човекът иска мир, но след демилитаризация и денацификация!
    Каза го преди три години , ма нема кой да слуша - само го плюят, погребват и …

    Коментиран от #25

    15:22 30.08.2025

  • 11 Соваж бейби

    15 3 Отговор
    Много се забави Русия, крайно време е да ги заплющи и да се свършва !Европа и Америка са в рецесия заради тази мизерна война и помощи за Украйна а стига .

    15:22 30.08.2025

  • 12 Путин

    3 9 Отговор

    До коментар #1 от "Антимилиционер":

    Бакшиш съм ве

    15:23 30.08.2025

  • 13 Краденото от крепостните

    5 9 Отговор

    До коментар #1 от "Антимилиционер":

    Децата им са на запад, ядат и се р@т.

    15:24 30.08.2025

  • 14 Войната е бизнес

    11 1 Отговор
    Рейнметал наскоро пусна най-големия завод за артилерийски снаряди в Европа. Капацитетът му до 2027 трябва да достигне 350,000 бройки на година. Такава дългосрочна инвестиция трябва да се възвърне. Пазарът на тези снаряди е Украйна. Какво ще правят с този производствен капацитет и инвестираните в завода милиарди, ако свърши войната? Европейският ВПК си има лобисти в ЕК, които прокарват неговите бизнес интереси. За да има производство, трябва да има търсене. Трябва да има война.

    15:25 30.08.2025

  • 15 стоян георгиев

    3 16 Отговор
    Зеленски отново наигра Тръмп и путлер.машите копейки години обясняваха как зеленски билмвпеннолюбецми как Путин искаш да прекрати войната.сега като зеленски се съгласи на директно преговори се оказа че Путлер не е готов.

    Коментиран от #19

    15:26 30.08.2025

  • 16 Отчитайки

    11 3 Отговор
    Че Украйна бе желае да прави компромиси то войната си продължава....или запада очаква руснаците да намалят натиска за да може Украйна да се реорганизира!?! Втори мински споразумения няма да има

    15:28 30.08.2025

  • 17 Българин

    6 9 Отговор
    Тази нощ в запалените руски рафинерии има много опечени ватенки.

    Коментиран от #53

    15:28 30.08.2025

  • 18 Хаяско

    4 14 Отговор
    Путин – дребен човек с огромни комплекси: влиза през гигантските врати на официалните сгради като къртица, която се опитва да изиграе ролята на слон, потапя се в ледени води за „геройски ефект“ и вярва, че целият свят трябва да му се кланя. Малък на ръст, но с комедийна самонадеяност за гигант. Седи на масата като стратег, който е открил тайната на вселената, докато останалите се чудят дали да се смеят, ръкопляскат или скрият под масата. И всяко негово действие е като миниатюрен спектакъл на амбиции, които надвишават собствените му размери.

    Коментиран от #24, #29

    15:29 30.08.2025

  • 19 А какво

    11 3 Отговор

    До коментар #15 от "стоян георгиев":

    Точно като отговор имаме от зеления на условията които Путин представи на Тръмп?! Зеления каза никакви компромиси с територии....защо Путин да си губи времето

    Коментиран от #22

    15:30 30.08.2025

  • 20 Kaлпазанин

    8 2 Отговор
    А продължаващия геноцид над Палестина ,по чие желание е ?????

    15:30 30.08.2025

  • 21 Вярно е,

    2 7 Отговор

    До коментар #3 от "Нетаняху":

    Цалива кораня и Бог го припозна.

    15:31 30.08.2025

  • 22 стоян георгиев

    5 12 Отговор

    До коментар #19 от "А какво":

    Нали иска мир? Нека се срещне със зеленски и повтори смешните си условия и аргументи.щом няма време супер.войната продължава!

    Коментиран от #26, #27

    15:31 30.08.2025

  • 23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 2 Отговор

    До коментар #7 от "az СВО Победа80":

    Чакат потвърждение от Парубий и разрешение от Козяк. Той зеркомана призна вече.

    Коментиран от #28

    15:32 30.08.2025

  • 24 А зеления

    11 2 Отговор

    До коментар #18 от "Хаяско":

    Е един комик казваш че Украйна ще решава но настоява целия свят да издържа Украйна докато тя победи руснаците?! Та и нагло се представя на защитник на Европа нищо че не желаят да осъдят Азов за изгарянето на 10 българина в Одеса

    Коментиран от #47

    15:32 30.08.2025

  • 25 Пипи

    3 12 Отговор

    До коментар #9 от "МирО":

    Хайтов добре го е казал: едно е да искаш, друго е да го можеш и трето и четвърто да го получиш..... Та така и с портиерчето на КГБ Путята.

    15:33 30.08.2025

  • 26 Путин

    10 3 Отговор

    До коментар #22 от "стоян георгиев":

    Иска да се премахнат причините за войната а те са Украйна да е неутрална и да не нарушава правата на рускоговорящите ....което зеления отхвърля. А срещи за мир имаше достатъчно....минските споразумения,преговорите в Истанбул които Украйна наруши

    Коментиран от #30, #39

    15:35 30.08.2025

  • 27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 4 Отговор

    До коментар #22 от "стоян георгиев":

    За какво да се спешат, да си говорят ли? Всичко трябва да е уредено предварительно. Те само трябва да подпишат. Украйна щомвече не иска стратегически поражение на Русия, просто да обяви 24 час спиране на огня, да видим дали Русия ще го подкрепи

    Коментиран от #36

    15:35 30.08.2025

  • 28 Хи,хи,хи...

    5 11 Отговор

    До коментар #23 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ще гледате Крим през крив макарон. Крим е на Украйна. Точка.

    Коментиран от #33

    15:37 30.08.2025

  • 29 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 3 Отговор

    До коментар #18 от "Хаяско":

    Това А I ли го измисли?

    Коментиран от #46

    15:37 30.08.2025

  • 30 стоян георгиев

    4 6 Отговор

    До коментар #26 от "Путин":

    Първопричините? Путин нападна Украйна един месец след бягството на янукович.тогава нито бяха застрашавани рускоезичните нито пък Украйна е била в НАТО.

    Коментиран от #44

    15:37 30.08.2025

  • 31 НЕ в ООН а

    7 2 Отговор
    "посочи още Джон Кели" ! А за Нацистки Израел нещо посочи ли? Защо визи на 80 човека отказват? По позорно нещо от САЩ няма. ООН трябва в Китай да се премести спешно

    15:37 30.08.2025

  • 32 Бандера Експрес се движи по разписание

    6 3 Отговор
    “Бившият председател на Върховната рада Андрий Парубий е бил убит в западния град Лвов, съобщи днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс”

    15:38 30.08.2025

  • 33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 3 Отговор

    До коментар #28 от "Хи,хи,хи...":

    Хихихи, идете, пийте кафе там, като е ваш, хахахах, ама не става, хахахха

    Коментиран от #43

    15:39 30.08.2025

  • 34 А пък Кашпировски в ООН каза:

    9 2 Отговор
    Винаги когато прочетете..."руски нападения в Украйна" мислете за Газа и Ливан и правете аналогия с израелските нападения! Повтаряйте си: Леле какъв добряк е Путин....Леле какъв добряк е Путин....Леле какъв добряк е Путин....

    15:39 30.08.2025

  • 35 абе той Путин

    5 3 Отговор
    ако е искал ,досела да е направил украинатъ на пух и прах.Непонятно защо не иска .Един вид вид ,викам ти дъще,сещай се снахо.Ама снахата тъпа,как да се сети...

    15:40 30.08.2025

  • 36 стоян георгиев

    3 4 Отговор

    До коментар #27 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    За десет години война не разбра ли че никой не го е страх от Русия? Какво стратегическо поражение? Русия е на сто км от границата си и няма изгледи да подобри в своя полза ситуацията.дпкога ще го повтаряте за това поражение? Киев за три дена мина преди четири години.сега се води позиционна война.путлер ако иска мир трябва да предприеме стъпки в тази посока ако ли не войната продължава.никойнв Украйна не е тръгнал да се предава нито пък в Европа или Америка.

    Коментиран от #49

    15:40 30.08.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Хе-хе

    3 2 Отговор
    Смъртоносните удари поставят под съмнение сериозността на желанието на Русия, но засилват желанието на Киевския режим да катапултира! И вас да ви налагат регулярно, в един момент ще узреете, че да се предадете е добра идея!

    15:41 30.08.2025

  • 39 Грешиш

    4 4 Отговор

    До коментар #26 от "Путин":

    Драги. Иска една васална Украйна, удобна подлога като Белорусия и други републики от федерацията. И да му се кланят доземи. Ама нема да го бъде.

    15:41 30.08.2025

  • 40 Ъхъъъъъ ...

    5 2 Отговор
    Тези удари срещу цивилни в Гааза и в цяла Палестина трябва да спрат незабавно, посочи още Джон Кели

    15:41 30.08.2025

  • 41 ооооооооооффф ,

    5 1 Отговор
    Аман вече от тия ,,смъртоносни ,, удари по горката укрия . Аман вече и от зеления , аман и от всичко свързано със зелените въшки . Да спират войната , че станаха банални на целия Свят !

    15:41 30.08.2025

  • 43 Тихо дрисс!

    2 3 Отговор

    До коментар #33 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Некомпетентен си.

    Коментиран от #48

    15:42 30.08.2025

  • 44 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 4 Отговор

    До коментар #30 от "стоян георгиев":

    Народа на Донбас реши да си запази езика и вярата.А не Путин. Путин 8 г не вкара войска. По Минск 1 и 2 Донбас оставаше украински. Обаче Зеркомана каза че няма да ги спазва

    Коментиран от #51, #54, #69

    15:42 30.08.2025

  • 46 Да,

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Българският А I.

    15:43 30.08.2025

  • 47 гост

    2 3 Отговор

    До коментар #24 от "А зеления":

    дай видео с изгарянията,достоверно не изфабрикувано от Кремъл....платили на някой...

    15:43 30.08.2025

  • 48 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 2 Отговор

    До коментар #43 от "Тихо дрисс!":

    Отива ти този ник"тиходрис"

    15:43 30.08.2025

  • 49 Как да не го е страх

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "стоян георгиев":

    никой!? Всеки ден по триста пъти ни плашат, че Русия застрашава Европа, че ако не бил Зеленски да спира Путин, той ще нападне Париж и всеки ден така....!? Сверете си коментарите, господин Георги Стоенчев!

    Коментиран от #60

    15:43 30.08.2025

  • 51 Само питам

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Що народът на Донбас получава три пъти вода седмично от цистерни?

    Коментиран от #57, #63

    15:44 30.08.2025

  • 52 Швейк

    3 0 Отговор
    Напротив Путин иска мир.
    По-точно весь мир !

    15:45 30.08.2025

  • 53 Това е безспорен

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Българин":

    Факт.

    15:45 30.08.2025

  • 54 Къв блогър си ти бе?

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Набираш се като глист на буца!

    Коментиран от #59

    15:45 30.08.2025

  • 55 онзи

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "az СВО Победа80":

    Който го е убил е направил услуга на човечеството...

    15:45 30.08.2025

  • 57 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 2 Отговор

    До коментар #51 от "Само питам":

    Как пък един буклук не замина за руският рай?

    Коментиран от #84

    15:46 30.08.2025

  • 58 Само да кажа че

    1 0 Отговор
    заместник-постояннен представител на САЩ в ООН НЯМА а има заместник на постоянният представител. А впрочем тея от САЩ кой свари той ходи и дрънка глупости. И всеки път са различни

    15:47 30.08.2025

  • 59 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #54 от "Къв блогър си ти бе?":

    Хахаххаха, а къфффф бок Luk си?

    Коментиран от #64

    15:47 30.08.2025

  • 60 стоян георгиев

    0 4 Отговор

    До коментар #49 от "Как да не го е страх":

    Да Русия застрашава.европа както и България,но това не повод за страх а напротив за подготовка и отпор.имеммо това ги излъга руските фашисти че Европа и Украйна ще им клекнат от страх.предимда изгори армията на Путлер пред Киев Украйна многократно предупреди Русия че не се страхува и че ще ги избие което и се случи.европа.предупреди Путлер че няма шанс да спечели тази агресивна война и именно това правим.въоръжаваме се о даваме оръжие на украйна.микой не говори за страх.нитп един европейски лидер не е изразил това.точно обратното!

    Коментиран от #67

    15:47 30.08.2025

  • 61 Не ги разбираш тези работи

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "дядото":

    Динозавър античен.

    15:47 30.08.2025

  • 62 хахаха

    4 1 Отговор
    Той Путин може да спре войната или сво ,по тяхному на мига .Ама интересно ,що не иска.Може би той е в позиция ,в която може да поставя условия?А?Вие как мислите?

    15:48 30.08.2025

  • 63 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 2 Отговор

    До коментар #51 от "Само питам":

    Защото ВСУ не пускат вода по канала за Донецк. Това не го ли знаеш?

    Коментиран от #68

    15:48 30.08.2025

  • 64 Не е редно да се обаждаш

    0 1 Отговор

    До коментар #59 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    от московската дупка.

    Коментиран от #70

    15:49 30.08.2025

  • 65 съмнение няма

    2 0 Отговор
    Сегашната Украйна е създадена от Запада от 90-те години насам не за мир, а като повод за войната срещу Русия. И Западът няма да се откаже от това.

    15:49 30.08.2025

  • 66 Надали Джон Кели

    1 0 Отговор
    Знае къде е точно Украйна

    15:50 30.08.2025

  • 67 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #60 от "стоян георгиев":

    Ами като можете да унищожите Русия, що искате мир бе ,за Пртк?

    Коментиран от #71, #72

    15:50 30.08.2025

  • 68 Защо да пускат?

    0 2 Отговор

    До коментар #63 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Там останаха само руснаци.
    Нормалните хора се изтеглиха.

    Коментиран от #80

    15:50 30.08.2025

  • 69 стоян георгиев

    1 3 Отговор

    До коментар #44 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Путин не спази нито една точка от минските споразуменя за което бе осъден от съвета на европа.украйна спази поне половината от условията.народа на Донбас избяга от Донбас или се бие против путлер.най добрите украински части са от източноукраинци включително Азов и кракен.

    Коментиран от #75

    15:50 30.08.2025

  • 70 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #64 от "Не е редно да се обаждаш":

    Редно е. Щом може да се гласува от Турция , Сащ и ЕС, кво ми пречи да пиша от Москва

    Коментиран от #73

    15:51 30.08.2025

  • 71 Мир, за да не загиват хора

    2 0 Отговор

    До коментар #67 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    А тия се самоунищожават. Не си ли го разбрал? Нали оттам цвилиш.

    Коментиран от #78

    15:51 30.08.2025

  • 72 стоян георгиев

    1 2 Отговор

    До коментар #67 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Никой никога е нямал зор да унищожава русия.това е путинаки наратив .Русия нападна Украйна докато цяла Европа не очакваше подобно нападение.европа искаше да работи и работеше с русия до момента на нападението.

    15:52 30.08.2025

  • 73 Къде редиш Москва до другите

    0 1 Отговор

    До коментар #70 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Сравняваш бисери с картоф.

    Коментиран от #76

    15:53 30.08.2025

  • 75 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #69 от "стоян георгиев":

    Това е според тебе. А интервьюто на Анжела Меркел гледал ли си го , в което тя ксзва, че Минските съглашения са сключени за да се даде време на украйна да се въоръжи.И Порошенко същото го казва и французина. Украйна нищооооо, не спазва, никога.

    Коментиран от #83

    15:55 30.08.2025

  • 76 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #73 от "Къде редиш Москва до другите":

    Хахахахах, ти така ли рпзбираш демокрацията, а?

    15:55 30.08.2025

  • 77 Не е дипломат а военен ! И няма работа в

    2 0 Отговор
    в ООН ....Джон Франсис Кели е пенсиониран американски генерал и бивш командир на Южното командване на Съединените щати (2012–2016 г.)...и т.н

    15:56 30.08.2025

  • 78 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #71 от "Мир, за да не загиват хора":

    Ами победете, и ще има мир на вашите условия, до тогава, таратора охлаждайте

    15:57 30.08.2025

  • 79 Просто срам нямат

    1 1 Отговор
    Тези ционисти.....

    15:58 30.08.2025

  • 80 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #68 от "Защо да пускат?":

    Ами тогава кво те интересува имат ли вода руснаците. Бегай у лево, нацист.

    15:59 30.08.2025

  • 81 Мишел

    0 1 Отговор
    Днес САЩ са представили на Украйна искане за плащане на 329 милиона долара - 179 милиона разходи по поддръжката на Пейтриът и 150 милиона за поддръжка и информация чрез Старлинк. До плащането им САЩ прекратяват всякаква помощ.

    Коментиран от #85

    16:00 30.08.2025

  • 82 Мидаааааа

    1 0 Отговор
    "Израел и САЩ продължават да избират убийствата пред спирането на геноцида в Палестина ", каза украинската министър-председателка Юлия Свириденко пред 15-членния Съвет за сигурност.

    16:00 30.08.2025

  • 83 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Това е според фактите.путин не спази нито едно от условията в минск.даже нападна Украйна при Дебалцево въпреки че бе сключил Минск едно и се наложи Минск две.имапе е верно че споразуменията бяха надежда да се спечели време за Украйна,но защото се знаеше и се виждаше че Путин няма никакво намерение да се съобразява с тях както и стана.русия не изпълни нищо по тях.пълна нула.и защо обвиняваш зеленски в пр дните постове като той се яви в ситуацията едва 2019 ?

    Коментиран от #88

    16:01 30.08.2025

  • 84 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #57 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Ти си бот, бе bok Luk

    16:02 30.08.2025

  • 85 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "Мишел":

    Мечтите са безплатни.

    16:03 30.08.2025

  • 86 Ха-ха-ха

    1 0 Отговор
    "Смъртоносните руски удари по Украйна поставят под съмнение желанието на Путин да прекрати войната". Напротив - по мощни удари по-бърза капитулация на украинците и войната ще се прекрати.

    Коментиран от #90

    16:04 30.08.2025

  • 87 Ъхъъъъъ ...

    1 0 Отговор
    Нашият народ трябва да се чувства в безопасност още днес. Ето защо спешно ще се денацифицираме и демилитаризираме защото това и прекратяването на огъня остава съществена предпоставка за успешни бъдещи преговори", посочи Свириденко.

    16:04 30.08.2025

  • 88 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #83 от "стоян георгиев":

    Ти призна, че Запада сключи минск за да има време да въоръжи украйна. Русия не е страна по Минските съглашения. Зеленски отказа категорично да спазва съглашерията

    Коментиран от #92

    16:05 30.08.2025

  • 89 Величко

    0 0 Отговор
    Оффф ... , разберете бе хора , Само Бог дедя Вова решава кога ще спре войната ! Това не е работа на някакъв си Джон , или на който и да е пъдар !

    16:06 30.08.2025

  • 90 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #86 от "Ха-ха-ха":

    Нека да видим.путин удря по украинските градове Украйна по руската военна и производствена инфраструктура.да.видим кой колко ще изкара.

    16:06 30.08.2025

  • 91 А какво стана с онова

    0 0 Отговор
    Мир чрез сила? ... руснаците сега просто изпълняват желаното от ЕК ...

    16:06 30.08.2025

  • 92 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #88 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Аз признах че запада е видял подобна опция,но не е използвал.до началото на войната Украйна нямаше никакво западно оръжие.русия е основната страна по минските споразумения и това ясно доказва участието и в конфликта.

    16:07 30.08.2025

