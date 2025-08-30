В ООН: Смъртоносните руски удари по Украйна поставят под съмнение желанието на Путин да прекрати войната

Смъртоносните удари с ракети и дронове по Украйна "поставят под съмнение сериозността на желанието на Русия за постигане на мир", заявиха днес САЩ на заседание на Съвета за сигурност на ООН и предупредиха, че Вашингтон ще накаже Москва с икономически мерки, ако тя продължи войната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
"САЩ призовават Руската федерация да избегне тези последствия, като спре насилието и се ангажира конструктивно със спиране на войната", каза пред Съвета за сигурност заместник-постоянният представител на САЩ в ООН Джон Кели.
"Русия трябва да реши сега да направи стъпка към мира. Лидерите на Русия и Украйна трябва да се договорят за среща в двустранен формат", добави американският дипломат.
Ударите по Киев "поставят под съмнение сериозността на желанието на Русия за постигане на мир. Тези удари срещу цивилни райони трябва да спрат незабавно", посочи Кели.
"Русия продължава да избира убийствата пред спирането на войната", каза украинската министър-председателка Юлия Свириденко пред 15-членния Съвет за сигурност.
"Трябва да вземем това предвид в опитите ни, насочени към мирно уреждане и установяване на надеждни гаранции за сигурност. Тези гаранции ще защитят както суверенитета на Украйна, така и живота на украинските граждани, особено на децата", добави тя.
"Нашият народ трябва да се чувства в безопасност още днес. Ето защо прекратяването на огъня остава съществена предпоставка за успешни бъдещи преговори", посочи Свириденко.
Руският заместник-постоянен представител в ООН Дмитрий Полянски каза, че Москва е готова да обсъди среща на върха с Украйна "при условие, че бъде извършена щателна предварителна подготовка за подобна среща и за съдържанието на разговорите". Иначе, по думите му, срещата "не би имала никакъв смисъл".
Руският дипломат посочи, че САЩ "все повече разбират нуждата да се решат първопричините за конфликта, без което не би било възможно уреждането му".
Русия започна през февруари 2022 г. пълномащабната си инвазия в Украйна, която нарича "специална военна операция", целяща да "денацифицира" и да "демилитаризира" съседната държава, както и да елиминира заплахата от разширяване на НАТО на изток до руските южни граници, посочва Ройтерс.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Антимилиционер
Коментиран от #3, #12, #13
15:18 30.08.2025
2 Ганя Путинофила
15:18 30.08.2025
3 Нетаняху
До коментар #1 от "Антимилиционер":Путин е наш човек, богоизбран.
Коментиран от #21
15:19 30.08.2025
4 дядото
Коментиран от #8, #61
15:19 30.08.2025
5 Кривоверен алкаш
15:19 30.08.2025
6 Наивни
15:19 30.08.2025
7 az СВО Победа80
Коментиран от #23, #55
15:19 30.08.2025
8 гост
До коментар #4 от "дядото":поставят въпроса дали си добре с очите и акъла...
15:21 30.08.2025
9 МирО
Каза го преди три години , ма нема кой да слуша - само го плюят, погребват и …
Коментиран от #25
15:22 30.08.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Соваж бейби
15:22 30.08.2025
12 Путин
До коментар #1 от "Антимилиционер":Бакшиш съм ве
15:23 30.08.2025
13 Краденото от крепостните
До коментар #1 от "Антимилиционер":Децата им са на запад, ядат и се р@т.
15:24 30.08.2025
14 Войната е бизнес
15:25 30.08.2025
15 стоян георгиев
Коментиран от #19
15:26 30.08.2025
16 Отчитайки
15:28 30.08.2025
17 Българин
Коментиран от #53
15:28 30.08.2025
18 Хаяско
Коментиран от #24, #29
15:29 30.08.2025
19 А какво
До коментар #15 от "стоян георгиев":Точно като отговор имаме от зеления на условията които Путин представи на Тръмп?! Зеления каза никакви компромиси с територии....защо Путин да си губи времето
Коментиран от #22
15:30 30.08.2025
20 Kaлпазанин
15:30 30.08.2025
21 Вярно е,
До коментар #3 от "Нетаняху":Цалива кораня и Бог го припозна.
15:31 30.08.2025
22 стоян георгиев
До коментар #19 от "А какво":Нали иска мир? Нека се срещне със зеленски и повтори смешните си условия и аргументи.щом няма време супер.войната продължава!
Коментиран от #26, #27
15:31 30.08.2025
23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #7 от "az СВО Победа80":Чакат потвърждение от Парубий и разрешение от Козяк. Той зеркомана призна вече.
Коментиран от #28
15:32 30.08.2025
24 А зеления
До коментар #18 от "Хаяско":Е един комик казваш че Украйна ще решава но настоява целия свят да издържа Украйна докато тя победи руснаците?! Та и нагло се представя на защитник на Европа нищо че не желаят да осъдят Азов за изгарянето на 10 българина в Одеса
Коментиран от #47
15:32 30.08.2025
25 Пипи
До коментар #9 от "МирО":Хайтов добре го е казал: едно е да искаш, друго е да го можеш и трето и четвърто да го получиш..... Та така и с портиерчето на КГБ Путята.
15:33 30.08.2025
26 Путин
До коментар #22 от "стоян георгиев":Иска да се премахнат причините за войната а те са Украйна да е неутрална и да не нарушава правата на рускоговорящите ....което зеления отхвърля. А срещи за мир имаше достатъчно....минските споразумения,преговорите в Истанбул които Украйна наруши
Коментиран от #30, #39
15:35 30.08.2025
27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #22 от "стоян георгиев":За какво да се спешат, да си говорят ли? Всичко трябва да е уредено предварительно. Те само трябва да подпишат. Украйна щомвече не иска стратегически поражение на Русия, просто да обяви 24 час спиране на огня, да видим дали Русия ще го подкрепи
Коментиран от #36
15:35 30.08.2025
28 Хи,хи,хи...
До коментар #23 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ще гледате Крим през крив макарон. Крим е на Украйна. Точка.
Коментиран от #33
15:37 30.08.2025
29 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #18 от "Хаяско":Това А I ли го измисли?
Коментиран от #46
15:37 30.08.2025
30 стоян георгиев
До коментар #26 от "Путин":Първопричините? Путин нападна Украйна един месец след бягството на янукович.тогава нито бяха застрашавани рускоезичните нито пък Украйна е била в НАТО.
Коментиран от #44
15:37 30.08.2025
31 НЕ в ООН а
15:37 30.08.2025
32 Бандера Експрес се движи по разписание
15:38 30.08.2025
33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #28 от "Хи,хи,хи...":Хихихи, идете, пийте кафе там, като е ваш, хахахах, ама не става, хахахха
Коментиран от #43
15:39 30.08.2025
34 А пък Кашпировски в ООН каза:
15:39 30.08.2025
35 абе той Путин
15:40 30.08.2025
36 стоян георгиев
До коментар #27 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":За десет години война не разбра ли че никой не го е страх от Русия? Какво стратегическо поражение? Русия е на сто км от границата си и няма изгледи да подобри в своя полза ситуацията.дпкога ще го повтаряте за това поражение? Киев за три дена мина преди четири години.сега се води позиционна война.путлер ако иска мир трябва да предприеме стъпки в тази посока ако ли не войната продължава.никойнв Украйна не е тръгнал да се предава нито пък в Европа или Америка.
Коментиран от #49
15:40 30.08.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Хе-хе
15:41 30.08.2025
39 Грешиш
До коментар #26 от "Путин":Драги. Иска една васална Украйна, удобна подлога като Белорусия и други републики от федерацията. И да му се кланят доземи. Ама нема да го бъде.
15:41 30.08.2025
40 Ъхъъъъъ ...
15:41 30.08.2025
41 ооооооооооффф ,
15:41 30.08.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Тихо дрисс!
До коментар #33 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Некомпетентен си.
Коментиран от #48
15:42 30.08.2025
44 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #30 от "стоян георгиев":Народа на Донбас реши да си запази езика и вярата.А не Путин. Путин 8 г не вкара войска. По Минск 1 и 2 Донбас оставаше украински. Обаче Зеркомана каза че няма да ги спазва
Коментиран от #51, #54, #69
15:42 30.08.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Да,
До коментар #29 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Българският А I.
15:43 30.08.2025
47 гост
До коментар #24 от "А зеления":дай видео с изгарянията,достоверно не изфабрикувано от Кремъл....платили на някой...
15:43 30.08.2025
48 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #43 от "Тихо дрисс!":Отива ти този ник"тиходрис"
15:43 30.08.2025
49 Как да не го е страх
До коментар #36 от "стоян георгиев":никой!? Всеки ден по триста пъти ни плашат, че Русия застрашава Европа, че ако не бил Зеленски да спира Путин, той ще нападне Париж и всеки ден така....!? Сверете си коментарите, господин Георги Стоенчев!
Коментиран от #60
15:43 30.08.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Само питам
До коментар #44 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Що народът на Донбас получава три пъти вода седмично от цистерни?
Коментиран от #57, #63
15:44 30.08.2025
52 Швейк
По-точно весь мир !
15:45 30.08.2025
53 Това е безспорен
До коментар #17 от "Българин":Факт.
15:45 30.08.2025
54 Къв блогър си ти бе?
До коментар #44 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Набираш се като глист на буца!
Коментиран от #59
15:45 30.08.2025
55 онзи
До коментар #7 от "az СВО Победа80":Който го е убил е направил услуга на човечеството...
15:45 30.08.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #51 от "Само питам":Как пък един буклук не замина за руският рай?
Коментиран от #84
15:46 30.08.2025
58 Само да кажа че
15:47 30.08.2025
59 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #54 от "Къв блогър си ти бе?":Хахаххаха, а къфффф бок Luk си?
Коментиран от #64
15:47 30.08.2025
60 стоян георгиев
До коментар #49 от "Как да не го е страх":Да Русия застрашава.европа както и България,но това не повод за страх а напротив за подготовка и отпор.имеммо това ги излъга руските фашисти че Европа и Украйна ще им клекнат от страх.предимда изгори армията на Путлер пред Киев Украйна многократно предупреди Русия че не се страхува и че ще ги избие което и се случи.европа.предупреди Путлер че няма шанс да спечели тази агресивна война и именно това правим.въоръжаваме се о даваме оръжие на украйна.микой не говори за страх.нитп един европейски лидер не е изразил това.точно обратното!
Коментиран от #67
15:47 30.08.2025
61 Не ги разбираш тези работи
До коментар #4 от "дядото":Динозавър античен.
15:47 30.08.2025
62 хахаха
15:48 30.08.2025
63 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #51 от "Само питам":Защото ВСУ не пускат вода по канала за Донецк. Това не го ли знаеш?
Коментиран от #68
15:48 30.08.2025
64 Не е редно да се обаждаш
До коментар #59 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":от московската дупка.
Коментиран от #70
15:49 30.08.2025
65 съмнение няма
15:49 30.08.2025
66 Надали Джон Кели
15:50 30.08.2025
67 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #60 от "стоян георгиев":Ами като можете да унищожите Русия, що искате мир бе ,за Пртк?
Коментиран от #71, #72
15:50 30.08.2025
68 Защо да пускат?
До коментар #63 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Там останаха само руснаци.
Нормалните хора се изтеглиха.
Коментиран от #80
15:50 30.08.2025
69 стоян георгиев
До коментар #44 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Путин не спази нито една точка от минските споразуменя за което бе осъден от съвета на европа.украйна спази поне половината от условията.народа на Донбас избяга от Донбас или се бие против путлер.най добрите украински части са от източноукраинци включително Азов и кракен.
Коментиран от #75
15:50 30.08.2025
70 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #64 от "Не е редно да се обаждаш":Редно е. Щом може да се гласува от Турция , Сащ и ЕС, кво ми пречи да пиша от Москва
Коментиран от #73
15:51 30.08.2025
71 Мир, за да не загиват хора
До коментар #67 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":А тия се самоунищожават. Не си ли го разбрал? Нали оттам цвилиш.
Коментиран от #78
15:51 30.08.2025
72 стоян георгиев
До коментар #67 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Никой никога е нямал зор да унищожава русия.това е путинаки наратив .Русия нападна Украйна докато цяла Европа не очакваше подобно нападение.европа искаше да работи и работеше с русия до момента на нападението.
15:52 30.08.2025
73 Къде редиш Москва до другите
До коментар #70 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Сравняваш бисери с картоф.
Коментиран от #76
15:53 30.08.2025
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #69 от "стоян георгиев":Това е според тебе. А интервьюто на Анжела Меркел гледал ли си го , в което тя ксзва, че Минските съглашения са сключени за да се даде време на украйна да се въоръжи.И Порошенко същото го казва и французина. Украйна нищооооо, не спазва, никога.
Коментиран от #83
15:55 30.08.2025
76 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #73 от "Къде редиш Москва до другите":Хахахахах, ти така ли рпзбираш демокрацията, а?
15:55 30.08.2025
77 Не е дипломат а военен ! И няма работа в
15:56 30.08.2025
78 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #71 от "Мир, за да не загиват хора":Ами победете, и ще има мир на вашите условия, до тогава, таратора охлаждайте
15:57 30.08.2025
79 Просто срам нямат
15:58 30.08.2025
80 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #68 от "Защо да пускат?":Ами тогава кво те интересува имат ли вода руснаците. Бегай у лево, нацист.
15:59 30.08.2025
81 Мишел
Коментиран от #85
16:00 30.08.2025
82 Мидаааааа
16:00 30.08.2025
83 стоян георгиев
До коментар #75 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Това е според фактите.путин не спази нито едно от условията в минск.даже нападна Украйна при Дебалцево въпреки че бе сключил Минск едно и се наложи Минск две.имапе е верно че споразуменията бяха надежда да се спечели време за Украйна,но защото се знаеше и се виждаше че Путин няма никакво намерение да се съобразява с тях както и стана.русия не изпълни нищо по тях.пълна нула.и защо обвиняваш зеленски в пр дните постове като той се яви в ситуацията едва 2019 ?
Коментиран от #88
16:01 30.08.2025
84 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #57 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Ти си бот, бе bok Luk
16:02 30.08.2025
85 стоян георгиев
До коментар #81 от "Мишел":Мечтите са безплатни.
16:03 30.08.2025
86 Ха-ха-ха
Коментиран от #90
16:04 30.08.2025
87 Ъхъъъъъ ...
16:04 30.08.2025
88 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #83 от "стоян георгиев":Ти призна, че Запада сключи минск за да има време да въоръжи украйна. Русия не е страна по Минските съглашения. Зеленски отказа категорично да спазва съглашерията
Коментиран от #92
16:05 30.08.2025
89 Величко
16:06 30.08.2025
90 стоян георгиев
До коментар #86 от "Ха-ха-ха":Нека да видим.путин удря по украинските градове Украйна по руската военна и производствена инфраструктура.да.видим кой колко ще изкара.
16:06 30.08.2025
91 А какво стана с онова
16:06 30.08.2025
92 стоян георгиев
До коментар #88 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Аз признах че запада е видял подобна опция,но не е използвал.до началото на войната Украйна нямаше никакво западно оръжие.русия е основната страна по минските споразумения и това ясно доказва участието и в конфликта.
16:07 30.08.2025
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Този коментар е премахнат от модератор.