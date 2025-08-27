Новини
Европейските избиратели са против изпращането на миротворци в Украйна
  Тема: Украйна

Европейските избиратели са против изпращането на миротворци в Украйна

27 Август, 2025 11:55 429 16

  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • войници-
  • володимир зеленски

Много европейски лидери заявяват, че разполагането на войски в Украйна е от жизненоважно значение за сигурността, като предупреждават, че Русия ще започне настъпление срещу други региони на Европа

Европейските избиратели са против изпращането на миротворци в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Wall Street Journal The Wall Street Journal

Планът за изпращане на европейски миротворци в Украйна в случай на постигане на мирно споразумение между Киев и Москва се сблъсква с един от основните скептици: европейската общественост, пише The Wall Street Journal, цитиран от Фокус.

Както отбелязва изданието, много избиратели се противопоставят на всякакво разполагане на войски, което може да ги изложи на риск. Такива настроения са най-разпространени в страните от Източна Европа, които не искат да отвличат сили от границите си, а също и в Италия и Германия, поради наследството от Втората световна война.

Така, проучване, проведено в Германия миналата седмица от компанията Insa, показа, че 56% от анкетираните са против участието на Германия, което е повече, отколкото през пролетта.

"Опасявам се, че Бундесверът може да се окаже неспособен да се справи с такава задача, като ни остави без защита у дома“, заявява един от анкетираните, 28-годишният Леонард Волтерс.

Във Франция, една от основните поддръжници на бъдеща мироопазваща мисия, обществената подкрепа зависи от сключването на окончателно мирно споразумение, а не от прекратяване на огъня. Проучване, проведено през март от компанията Elabe, показва, че 67% от анкетираните подкрепят изпращането на френски войски в случай, че Киев и Москва постигнат мирно споразумение. Без такова споразумение 68% от анкетираните са против.

Участието на Великобритания също остава под въпрос. Според проучвания, повечето британци приветстват участието на своите военни в каквито и да било мирни преговори, но не искат да провокират пряка конфронтация с Русия.

Полша също постави червена линия за изпращането на войски в Украйна. Варшава твърди, че нейните войски могат да провокират ескалация на конфликта, който може да се разпространи на територията на Полша.

В същото време в проучване, проведено от United Surveys през март тази година, 58,5% от анкетираните са категорично против изпращането на войски в Украйна, а 28% отговарят, че Полша "вероятно не трябва“ да изпраща войски в съседната страна.

В същото време европейските официални лица заявяват, че е трудно да се убеди обществеността в необходимостта от каквато и да е разполагане на войски без ясно изявление от страна на САЩ, че европейските войски ще получат подкрепа. Въпреки бурната дипломатическа дейност през последните няколко седмици, все още няма яснота какво са готови да предоставят САЩ.

Много европейски лидери обаче заявяват, че разполагането на войски в Украйна е от жизненоважно значение за сигурността на Европа, като предупреждават, че Русия ще започне настъпление срещу други региони на Европа в случай на падане на Киев. Наземните операции също демонстрират ангажимента на Европа да защити Украйна, докато Вашингтон обмисля какви гаранции за сигурност да предостави.

