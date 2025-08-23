Новини
Свят »
Украйна »
Украйна предупреди Беларус: Въздържайте се от всякакви провокации
  Тема: Украйна

Украйна предупреди Беларус: Въздържайте се от всякакви провокации

23 Август, 2025 14:15 2 098 72

  • русия-
  • украйна-
  • беларус-
  • александър лукашенко-
  • нато

Струпването на руски войски по границите на Украйна в периода 2021 – 2022 г. се извърши под прикритието на ученията "Запад 2021" между Русия и Беларус

Украйна предупреди Беларус: Въздържайте се от всякакви провокации - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинското Министерство на външните работи предупреди Минск да се въздържа от всякакви провокации по време на руско-беларуските военни учения "Запад" идния месец и призова европейските партньори да бъдат бдителни, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Струпването на руски войски по границите на Украйна в периода 2021 – 2022 г. се извърши под прикритието на ученията "Запад 2021" между Русия и Беларус. Предупреждаваме Минск да се въздържа от необмислени провокации и го съветваме да пази благоразумие и да не се приближава към нашите граници и да не предизвиква Силите за отбрана на Украйна", посочи Министерството в публикация в "Екс".

Дипломатическото ведомство допълни, че сътрудничеството между Русия и Беларус е заплаха за Европа.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 41 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 яко баце

    67 14 Отговор
    лукашенко тва и чека,да направи от укрията картофена нива

    Коментиран от #20, #43

    14:17 23.08.2025

  • 2 Квой туй украйна

    54 8 Отговор
    А да бе 404, покрайна, у края което е.

    14:18 23.08.2025

  • 3 и какво ще направи

    54 9 Отговор
    Украйна?

    Коментиран от #7, #14

    14:20 23.08.2025

  • 4 Левски

    47 6 Отговор
    Тия много смели, нееее. Като нашите "македонци". Шума ке ядем, комита ке ставам. Що е маке, се е юнак.

    14:20 23.08.2025

  • 5 Украйна предупреди Беларус:

    55 7 Отговор
    Въздържайте се от всякакви провокации,
    Защото ще поискаме от Урсула Подарък Нови Сто Милиарда Евро
    за да почнем война и с вас!

    14:20 23.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Как

    29 4 Отговор

    До коментар #3 от "и какво ще направи":

    какво, ами контранаступ !

    14:22 23.08.2025

  • 8 Цък

    55 9 Отговор
    Бандеровци са се объркали. Мислят си , че насреща им е боклука- продажник Желязков

    14:22 23.08.2025

  • 9 Предупреждаваме Минск да се въздържа

    48 7 Отговор
    Щото мощната украинска, изтръпнала от страх и паника армия вече няма памперси

    Коментиран от #23

    14:23 23.08.2025

  • 10 ЗАЩОТО

    37 7 Отговор
    КОМИЧНИЯ ПИГМЕЙ ДА ВНИМАВА ДА НЕ ЯДОСА ЛУКАШЕНКО, ЧЕ ЧАК ТОГАВА ЩЕ НАХАПЕ ХУРКАТА.....ЦЯЛАТА....!

    Коментиран от #13

    14:24 23.08.2025

  • 11 БлуΔницата УкраИна

    36 6 Отговор
    Голямо скачане скачат тия х0х0лИ !

    14:24 23.08.2025

  • 12 ЕВРЬОЙ ОТ СИТИТО

    11 8 Отговор
    Платил съм Зеленски да разшири войната към Беларус.

    14:25 23.08.2025

  • 13 Без казармен ху есос,да? )))

    9 27 Отговор

    До коментар #10 от "ЗАЩОТО":

    Украйна ще смачка Беларус за седмица, ма г--- ЕЙ!
    Хехехехехех

    14:25 23.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ъхъъъъъ....

    26 5 Отговор
    Дипломатическото ведомство допълни, че сътрудничеството между Русия и Беларус е заплаха за Европа...... и Гренландия

    14:26 23.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Факт

    7 2 Отговор
    Покана за преговори не е провокация.

    14:30 23.08.2025

  • 19 Погледнато реално

    24 2 Отговор
    Това също е намеса на украинското министерство на външните работи във делата на суверенна държава.

    14:33 23.08.2025

  • 20 Говорит Москва

    1 12 Отговор

    До коментар #1 от "яко баце":

    Днес пих украинска кока кола със захар, каква нива товариш

    Коментиран от #22, #34, #51

    14:33 23.08.2025

  • 21 Фен

    5 1 Отговор
    😂😂😂🤣🤣🤣😂😂😂🤣🤣🤣

    14:33 23.08.2025

  • 22 яко баце

    12 2 Отговор

    До коментар #20 от "Говорит Москва":

    да не си пил белина бе

    Коментиран от #31

    14:36 23.08.2025

  • 23 Изтръпнала

    5 17 Отговор

    До коментар #9 от "Предупреждаваме Минск да се въздържа":

    От страх ,т.е от смях ,ама четвърта година сдържа 10 пъти по голяма армия до Покровск .Смятай ако не беше изтръпнала

    Коментиран от #46

    14:36 23.08.2025

  • 24 Раша

    20 2 Отговор
    Лукашенко умира от страх от украински закани!Цирк!

    14:37 23.08.2025

  • 25 Начо

    4 16 Отговор
    Една калена Украинска бригада и за два часа са в Минск.

    Коментиран от #44, #56

    14:37 23.08.2025

  • 26 Сталин

    2 13 Отговор
    Тая война не я харесвам ,малко са жертвите на руснаците

    14:37 23.08.2025

  • 27 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 2 Отговор

    До коментар #16 от "ЛУКА ШЕНКО по време на пресконференцията":

    4 години още ли тая опорка търкаляте бе? от де ви копаят толкова тъпиПАРЧЕТА?

    14:38 23.08.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Възраждане

    7 16 Отговор
    Истината е ,че тази 12 война ще остане в историята като най- големият ПОЗОР за жалкия Монголоиден аскер на П едерацията и лично за Фюрера пеДо-фил ЦАЛИВАЩ КУ РАна.
    Близо 2 Милиона алкаши,пи--- ДОРИ и монголя дадоха ФИРА а пишман могучая е още ТАМ ( Донецк)..от където започна войната
    Факт

    14:39 23.08.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Не бе

    6 5 Отговор

    До коментар #22 от "яко баце":

    В расията пийми само боршияк ,няма рубли

    14:39 23.08.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Говорит КiiФ!

    12 2 Отговор

    До коментар #20 от "Говорит Москва":

    Пил си ,,украинска кока кола със захар..."...?!
    Представям си къФ ли е балвоч...!

    Коментиран от #57

    14:42 23.08.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 О ДЖУДЖУДЖАК

    12 1 Отговор

    До коментар #30 от "Злобното Джуджи":

    КОФТИ БАЦЕ БЕЗ ВАЗЕЛИНЧЕ ОКОЛО ПОКРОВСК И КОНСТАНТИНОВКА
    АЙДЕ ДЖУДЖАК ХАПОВЕТЕ И ПОСЛЕ ЛУБРИКАТА
    Я СЕГА ПАК МИ ОБЯСНИ ЗА ВЕЛИКАТА УКРОПСКА АРМИЯ ОТ ЛЕОНИДИ

    14:44 23.08.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Беларусите НЯМАТ нищо общо

    6 10 Отговор

    До коментар #35 от "Злобното Джуджи":

    Със Монголо- Татарските роби.... москалья!
    ФАКТ !

    14:46 23.08.2025

  • 40 ГолЕм смЕх!

    16 3 Отговор
    ,,Украйна предупреди Беларус..."
    Джуджето Зеленски,предупреди Богатира-Лукашенко...😂🤣😆?!

    14:47 23.08.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Хахахаха

    4 9 Отговор

    До коментар #1 от "яко баце":

    Той и путлера така мислеше, ама картофена нива сега става рашата.

    14:51 23.08.2025

  • 44 Ха-ха-ха

    10 1 Отговор

    До коментар #25 от "Начо":

    Е, да ама ако успееш да я намериш тази калена украинска бригада. Нещо не останаха.

    14:52 23.08.2025

  • 45 Древен

    10 1 Отговор
    Малиии...
    Голям страх...
    И какво ще стане ако Беларус не слуша- ще ги напляскат - а армия от къде...?
    вече Всу то на изпарения кара...
    Отбраната се пука и руши по всички фронтове...
    Ма тръгнали да се ежат...
    Тва ако не е СУПЕРНАГЛОСТ незнам какво е...

    Коментиран от #60

    14:53 23.08.2025

  • 46 !!!

    8 3 Отговор

    До коментар #23 от "Изтръпнала":

    И что не докара резервите?
    Съчиненич по картинка бълваш тук?
    Под Покровск силите бяха равни,-само че сега от украинци я има,я няма и 20%
    Да карат други!"Азов",-и той се обнули!

    Коментиран от #54, #59

    14:53 23.08.2025

  • 47 Даа

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "А ТИ НЕ СИ ДЕ...БИЛ":

    И женати го твърди докато ми втвърдява главата

    14:53 23.08.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Възраждане

    5 8 Отговор

    До коментар #42 от "Хехехехе":

    Кой да излезе? На оповръщаните монголи не им пука за педофила, но навсякъде посрещаха със хляб и сол ОСВОБОДИТЕЛЯТ и 2 пъти ГЕРОЯТ на Федерацията...При ГОЖИН

    Коментиран от #61

    14:55 23.08.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Злобното Джуджи

    2 8 Отговор

    До коментар #20 от "Говорит Москва":

    "...украинска кока кола.. "

    Украинската кола в кенчета е СУПЕР, лучшая👍
    Но няма смисъл да споменаваме, тук в коментарите се набляга само на Алтай, Байкал и Дерби "кола" 😄

    Коментиран от #58, #71

    14:56 23.08.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон

    4 3 Отговор

    До коментар #48 от "Госあ":

    Хахахахаха
    Б ие, я... Прекопа магистралите,гърмеше мостевете и ровеше траншеи около мумията и кремля
    Хахахахаха
    Звучиш много отчаяно дух..Ач
    Хахахахаха

    14:57 23.08.2025

  • 54 Туй

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "!!!":

    Кадя га прачети ,у бесарабията ли

    14:58 23.08.2025

  • 55 Факти

    8 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали. Динамиката по години изглежда така: 2022 - 118,5 хиляди 2023 - 405,4 хиляди 2024 - 595 хиляди 2025 - 621 хиляди Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    14:58 23.08.2025

  • 56 Древен

    11 2 Отговор

    До коментар #25 от "Начо":

    Я пак Япак...
    Къде я видя тая бригада...
    Азовците вече ги пиши Бандери...
    Бяха разбити при Авдеевка сега пак ги разбиват при Добропиле...
    А тея къде са ловени като животни по улиците - се сдават при първи удобен случай...

    14:59 23.08.2025

  • 57 Говорит Москва

    1 3 Отговор

    До коментар #34 от "Говорит КiiФ!":

    Така е, студена със скоч

    14:59 23.08.2025

  • 58 Най

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Злобното Джуджи":

    Вече на лиманата и сайдер

    15:00 23.08.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Последния софиянец

    1 4 Отговор

    До коментар #49 от "Възраждане":

    Факт !

    15:07 23.08.2025

  • 62 Смешник

    12 1 Отговор
    Какво има да предупреждават тия укронацисти Те да внимават да не ги запукат и от Беларус че тогава и Запада няма да може да им помогне

    15:07 23.08.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Никой в Беларус в момента

    5 0 Отговор
    Не го е еня за тъпотиите на Зеленски. Темата сега е предстоящото посещение в Китай и по-специално участието му в срещата на върха на ШОС в Тиендзин, както и пълноправното членство на Беларус в организацията. Съвместните глобални проекти, включително индустриалния парк „Великият камък“, който Си Дзинпин нарече „перла“ от инициативата „Един пояс, един път“...Друга тема е че Беларуски земеделци са овършили над 8 милиона тона зърно, съобщиха от пресслужбата на беларуското Министерство на земеделието и храните пред БелТА....За гаранциите: Президентът подчерта необходимостта от реализъм: дори ако днес се постигне споразумение за съкращаване на войските или ограничаване на оръжията, нищо не пречи ситуацията в Украйна да се промени по-късно „със сила или чрез измама“. В тази връзка държавният глава посочи историческия пример на Германия, където всички споразумения за размера на армията и други ограничения отдавна са изоставени

    15:17 23.08.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Фантазьор

    0 1 Отговор

    До коментар #66 от "Фантазьор":

    Сто на сто е бил ръководен изключително от хуманни цели,нямащи нищо общо със завоевателната политика на цар Освободител.

    15:20 23.08.2025

  • 68 БелТА...

    2 0 Отговор
    По думите му, украинците са пренасочили най-боеспособните войски от този район на север, в района около Сим и Харков, където руснаците са образували клин в територията на Украйна и е трябвало да бъдат спрени. По този начин те отслабват основния район в Донбас, в Донецка област. „И тогава се случиха нещата: руснаците напредват по целия фронт. Да, те напредват спокойно. С Путин го обсъдихме. Той каза: ако се движим по-бързо (а можем), ще загубим повече хора. Те щадят хората, военните. Но напредват малко по малко навсякъде. С половин километър, с километър всеки ден и освобождават все повече и повече села“, описа президентът съществуващата ситуация. Той смята, че настоящото положение на нещата е изключително опасно за Украйна. „Днес Украйна трябва да спре. Необходимо е да се подпише мирен договор, за да се избегне загубата на цяла Украйна“, заяви беларуският лидер.Беларус и Русия ще настояват да не се допусне Украйна да се превърне в платформа за бъдещи атаки
    Беларус и Русия ще настояват да не позволят на Украйна да се превърне в трамплин за атаки срещу тях в бъдеще, заяви беларуският президент Александър Лукашенко пред журналисти на 22 август, коментирайки разговорите за предоставяне на някои гаранции на Украйна, съобщи БелТА.

    15:22 23.08.2025

  • 69 Зеления

    2 0 Отговор
    Украински изтребител МиГ-29 се разби по време на заход за кацане,
    след Неизпълнение на бойна мисия, съобщава "Киев пост".
    Пилотът - майор Сергий Бондар, роден през 1979 г., е загинал напразно!

    15:24 23.08.2025

  • 70 Силите за отбрана на охрайна ги нема

    3 0 Отговор
    Те гният по полетата за благото на саш и европа и по специално на управленските им върхушки и милиардерите и корпорациите им

    15:29 23.08.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 АБЕ ДЖУДЖАК

    2 0 Отговор
    ОТ ТОВА КВО КАЗАЛ ЗЕЛЕНСКИ СЕ ИНТЕРЕСУВАШ ТИ И ОЩЕ ДУЗИНА УВРЕДЕНИ В САЙТА
    ПОВЕЧЕТО СА УКРАИНСКИ ПАТРИОТИ ДОШЛИ НА ПОЧИВКА БЕЗ ПАРИ И ЧАКАЩИ НЯКОИ ДРУГ ДА ИМ БЪРШЕ ОЦАПАНИЯ ......

    15:37 23.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания