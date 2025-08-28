Убити деца и много ранени: драматична нощ в Киев

Русия продължава безмилостно да атакува Украйна с дронове и ракети. През нощта в столицата Киев отново бяха ударени цивилни сгради. Властите съобщават за най-малко десет убити, сред които и деца.
При руски атаки срещу украинската столица Киев са загинали най-малко десет души, сред които и две деца. Според украинските власти ранените са най-малко 45. Има опасения за още жертви под развалините на срутените сгради. Атаките на Русия са продължили и в ранните часове на четвъртък сутринта, докато спасителните екипи са издирвали затрупани хора под развалините. Засегнато е и представителството на Европейския съюз.
"Русия систематично набелязва жилищни сгради"
Според украинския президент Володимир Зеленски атаките срещу Киев са отговорът на Русия на дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна. "Русия избира балистична война вместо преговори", написа Зеленски в платформата X. "Тя е решила да продължи да убива, вместо да сложи край на войната."
Украйна очаква реакция от други държави, заяви още Зеленски и призова специално Китай и приятелски настроената към Русия държава от ЕС Унгария да заемат ясна позиция.
Кметът на Киев Виталий Кличко преди това беше съобщил за "масирана атака" срещу столицата, която е нанесла щети в пет района на града. Срутила се е дори пететажна сграда. Военният губернатор на столицата Тимур Ткаченко обвини Русия, че систематично набелязва жилищни сгради. Почти 100 сгради са били повредени, включително търговски център в центъра на града, а хиляди прозорци са били счупени, каза още Ткаченко. По неговите думи Русия е използвала за нападението си дронове, крилати ракети и балистични ракети. Експлозии е имало и в Суми на север и в Днипро и Запорожие на юг. Украинските въздушни сили съобщиха, че Русия е изпратила общо 598 дрона и 31 ракети.
Зачестяват нападенията срещу украинската енергийна инфраструктура
Според данни от Украйна ден по-рано руски въздушни удари са нанесли целенасочени щети на енергийната система на страната. Атаките са имали за цел да отслабят украинската енергийна система преди началото на отоплителния сезон, се посочва в съобщението.
През последните три военни зими Русия многократно е нанасяла целенасочени удари по украински енергийни съоръжения.
Руските атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна може да са свързани с поредицата от украински атаки срещу нефтената и газовата промишленост на Русия. Според собствени данни украинската армия е атакувала нефтопреработвателни съоръжения и в нощта срещу четвъртък.
Според съобщения в украинските медии атаките срещу руски рафинерии вече имат последствия: Русия е загубила 17 процента от капацитета си за преработка на петрол, в много региони има недостиг на гориво, а цените се повишават значително.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #10, #50, #52
14:12 28.08.2025
2 1111
14:13 28.08.2025
3 Кажете де?
Коментиран от #4, #21, #29, #59
14:14 28.08.2025
4 стоян георгиев
До коментар #3 от "Кажете де?":Каква е връзката с ивицата Газа? Украйна ли е убивала деца там?
Коментиран от #45, #60
14:14 28.08.2025
5 Шалтето
14:14 28.08.2025
6 Ти да видиш
14:14 28.08.2025
7 Московските BAPBAPИ !
Няма нищо човешко в тях.
Коментиран от #24
14:15 28.08.2025
8 Обективни истини
14:16 28.08.2025
9 пешо
14:16 28.08.2025
10 стоян георгиев
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Всеки нормален човек би искал мир при подобна ситуация ,но ти няма как да разбереш.дали смъртта на тези деца трябва да продължава?
14:16 28.08.2025
11 Хохи Бохо
Коментиран от #35
14:16 28.08.2025
12 Сойче Веле
14:17 28.08.2025
13 Обяснете бе,
Ай по-умно де, ще загубите инаивниците.
Коментиран от #28, #39
14:17 28.08.2025
14 Заради руZия целия свят страда
14:17 28.08.2025
15 Я пък тоя
Бяхте забравили.
14:17 28.08.2025
16 минувач
Коментиран от #19
14:18 28.08.2025
17 Тома
14:19 28.08.2025
18 Ганя Путинофила
Лев Толстой, руски класик, писател.
Коментиран от #30, #33
14:19 28.08.2025
19 оня
До коментар #16 от "минувач":Центовете се радваха за паяжината , а сега скимтят , че Путин бил лош . Малко им е на укрите , може още повече !
14:20 28.08.2025
20 Диктатора Зеленски
14:20 28.08.2025
21 Истината
До коментар #3 от "Кажете де?":И да сравняваш и да не сравняваш двете воини, ефектът е един и същ. И в двата случая умират невинни. Ако си мислиш, че със сравнения омаловажаваш престъпленията на Русия, страшно много се лъжеш.
Коментиран от #31
14:21 28.08.2025
22 Хохохо
14:21 28.08.2025
23 име
14:21 28.08.2025
24 Ур0де,
До коментар #7 от "Московските BAPBAPИ !":Бялото знаме!
Коментиран от #32
14:21 28.08.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 мдаааа
14:21 28.08.2025
27 Наблюдател
Както казваха навремето киевските спонсори:
- Сори, колатериални загуби за които е виновен режимът на Зеленски и тези които го подкрепят.
Такива думи се помнят и от Югославия и от много дтуги държави.
14:22 28.08.2025
28 стоян георгиев
До коментар #13 от "Обяснете бе,":Когато целиш основно цивилната инфраструктура убиваш.предимно цивилни.кое не си разбрал? Русия не може да нанесе сериозен удар на украинската военна инфраструктура.ракетите към военни цели биват сваляни или дезориентирани и на руснака му е най лесно да цели по градовете.за четири години постоянни удари украинската военна индустрия вместо да намалява се увеличава.
Коментиран от #40
14:22 28.08.2025
29 Сила
До коментар #3 от "Кажете де?":А кучкарите , а , кучелюбците , а .....децатаааааа , децатаааааа , пенсионерите и децатаааааа .....МНОГО СТЕ ЗЛЕ КОПЕЙКИТЕ , АМА МНОГО !!!
14:22 28.08.2025
30 ха-ха
До коментар #18 от "Ганя Путинофила":СОП, -чо , много руски класици си прочел , но едно не си разбрал със сигурност - зеля е пътник ! Свиквай , че и по-зле ще става .Войната все още не е започнала , а твоите приятели укрите още много бой ще ядат .
14:23 28.08.2025
31 яж банана
До коментар #21 от "Истината":И недей много да знаеш. Кога почнеш да лаеш срещу ционистките престъпления тогава ще имаш право да пискаш срещу руските. Иначе си двyлично евроатлантическо лeкe.
Коментиран от #34, #38
14:23 28.08.2025
32 стоян георгиев
До коментар #24 от "Ур0де,":Украинците да не са като теб бе миши? Бялото знаме си го вдигнал ти.още по лошо просиш от тия дето мразиш или им чистиш тоалетните за някакви къси.
Коментиран от #42, #44
14:23 28.08.2025
33 Той
До коментар #18 от "Ганя Путинофила":Лев Голеемев- когато един украинец поумнее той става руснак.
14:23 28.08.2025
34 стоян георгиев
До коментар #31 от "яж банана":Ционистките престъпления извиняват ли руските?
Коментиран от #47
14:24 28.08.2025
35 Бохо
До коментар #11 от "Хохи Бохо":Не разбра ли ,че това е руски фейк
14:24 28.08.2025
36 Айде
Коментиран от #43
14:25 28.08.2025
37 Mими Кучева🐕🦺
14:25 28.08.2025
38 Истината
До коментар #31 от "яж банана":И срещу тях пиша, не прави някакви лъжливи впечатления, разбра ли мухль0?
14:25 28.08.2025
39 Абе ,
До коментар #13 от "Обяснете бе,":Звезделине , цели украински градове и села са сринати до основи , защото са били "военни обекти" .. панимаеш ?
Коментиран от #68
14:25 28.08.2025
40 име
До коментар #28 от "стоян георгиев":Оф, десо, направо си за психиатрията. Как така руснаците не могат да поразят военни цели на бандерите, ама бандерите редовно вият на умряло че са им свършили пейтриътите и складове с пшеница гърмят цяла нощ?!
Коментиран от #54, #57
14:25 28.08.2025
41 Удри
Коментиран от #49
14:26 28.08.2025
42 Той
До коментар #32 от "стоян георгиев":Не са, като него, а като мене. Аз бих се предал, избягал, укрил се, дезертирал, айде сега кажи ти на един блиц въпрос да ти еее ппп ммм , би ли умрял за България - ДА или НЕ ?
Коментиран от #62
14:26 28.08.2025
43 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #36 от "Айде":Страх ге е от оная с гъбата!😎🍄🍄🍄🤣🥳🖕
14:26 28.08.2025
44 Здравей
До коментар #32 от "стоян георгиев":сиси мухата. укробълвоча е пионката на монсанто
🥳🥳🤣🤣
14:27 28.08.2025
45 А бре,
До коментар #4 от "стоян георгиев":стояне, а бре георгиев...........?!?!?!
14:27 28.08.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Така е
До коментар #34 от "стоян георгиев":Руснаците са под вид на евреите
14:28 28.08.2025
48 ГАЗА
14:28 28.08.2025
49 оли ,
До коментар #41 от "Удри":САМО И ЕДИНСТВЕНО в теб ни е надеждата , грабвай мешката и на фронта !
14:28 28.08.2025
50 Дрътия Софианец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Наблегни на ресторантьорството , на кого остави 17-те ресторанта и стана писател ?🤭
14:29 28.08.2025
51 Кочо
Коментиран от #55
14:29 28.08.2025
52 Българин
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Затова азовците и десен сектор режат руски тикви.
14:30 28.08.2025
53 Руска паяджина против укра
14:30 28.08.2025
54 стоян георгиев
До коментар #40 от "име":Ами не могат щото украинското пво ги поразява.вчера от 530 дрона са свалени над 500 и от 30 ракети над половината.естествено че намаляват ракетите и че трябва още пво.аконукрайна не сваляше руските дронове и ракети щеше отдавна да е приключила като икономика,но тя не само се държи ама и развива военната си промишленост.за.това Русия удря по градовете а вие се радвате.извратени мозъци и при едните и при другите.
Коментиран от #61
14:30 28.08.2025
55 А бе,
До коментар #51 от "Кочо":а бе, Честименски...........?!
14:31 28.08.2025
56 Деца ама с бради и с автомати,
14:31 28.08.2025
57 Тии
До коментар #40 от "име":Виж с рафинериите какво става ,руснаците се молят на лукавия за безин ,освен за картошки,скоро и за водкае се молят
14:31 28.08.2025
58 Непреклонен народ !
14:31 28.08.2025
59 Феникс
До коментар #3 от "Кажете де?":Има няма 20 000 и растат ежедневно!
14:31 28.08.2025
60 На тъпи и мозъчно изчерпани
До коментар #4 от "стоян георгиев":няма кво да се обяснява.
Коментиран от #63
14:32 28.08.2025
61 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #54 от "стоян георгиев":Стоенчо,ти си храбър диванен воин!💋🦍🥳🤣👍
14:32 28.08.2025
62 стоян георгиев
До коментар #42 от "Той":Естествено че ако се наложи бих умрял.тук са жена ми децата ми родителите ми...тук са погребани дядовци баби...не всички са ку..ви като вас бе мишле.
14:32 28.08.2025
63 стоян георгиев
До коментар #60 от "На тъпи и мозъчно изчерпани":Няма щото не можеш.извратения ти мозък приема че щом едни убиват деца е нормално да го правят и други.ти си верно за лечение.не че ще ти мине ама..
14:33 28.08.2025
64 Жалко безграбначно pycopoбче
14:33 28.08.2025
65 Българин
Коментиран от #71, #72
14:33 28.08.2025
66 Завърнал се
Коментиран от #75, #77
14:33 28.08.2025
67 Забелязал...
Безсилието им на фронта ги вбесява и затова бомбардират градовете на Украйна.
14:34 28.08.2025
68 ИИ прави обобщение на "фактите"
До коментар #39 от "Абе ,":Значи, бедните, гладни и изостанали руснаци, които свършиха ракетите и танковете още преди 2-3 години, всеки ден скалъпват с 300 зора по някоя лопата с чип от крадена укро пералня тази лопата успява да премине през СУПЕР-ДУПЕР НАТОвското ПВО и удря на зула из бандеристан разни цели, предимно жилищни блокове, детски площадки или пазари! Това излиза като обощение на козяшката пропаганда.
Коментиран от #74, #76
14:35 28.08.2025
69 сПраведлив
14:35 28.08.2025
70 Ахааа ,
14:36 28.08.2025
71 стоян георгиев
До коментар #65 от "Българин":Русия нападна Украйна .не двете държави.минаханвече 11 години и още повтаряте една и съща лъжа.
14:36 28.08.2025
72 Копейко мaлoyмна, според теб
До коментар #65 от "Българин":Русия малко ли територия има, че да краде и чужда.
14:36 28.08.2025
73 Българин
14:37 28.08.2025
74 стоян георгиев
До коментар #68 от "ИИ прави обобщение на "фактите"":Бедните и гладни руснаци са такива въпреки планините от злато и моретата от нефт защото дават и последната си копейка за снаряди с които да убиват някъде.дали сега ти стана по ясно?
14:37 28.08.2025
75 име
До коментар #66 от "Завърнал се":Споко, тpoла деса-стоян каза вчера че Тръмп ЩЕ даде разрешение на бандерите за удари навътре в Рассия и бандерите ЩЕ обърнат ушанките, ЩЕ изгонят от земите и ЩЕ ги принудят да плащат обезщетение и още ЩЕ ЩЕ ЩЕ...
14:37 28.08.2025
76 Абе ,
До коментар #68 от "ИИ прави обобщение на "фактите"":Виж 70 .. 🤫
14:38 28.08.2025
77 панчо
До коментар #66 от "Завърнал се":то толкова оръжие изхабиха че не можем да им смогнем. на 3 смени 75 цпу машини работят здраво и пак има недостик,,,,
14:38 28.08.2025