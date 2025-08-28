Новини
Убити деца и много ранени: драматична нощ в Киев
Убити деца и много ранени: драматична нощ в Киев

28 Август, 2025 14:12

Според украинския президент Володимир Зеленски атаките срещу Киев са отговорът на Русия на дипломатическите усилия за прекратяване на войната

Убити деца и много ранени: драматична нощ в Киев - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Русия продължава безмилостно да атакува Украйна с дронове и ракети. През нощта в столицата Киев отново бяха ударени цивилни сгради. Властите съобщават за най-малко десет убити, сред които и деца.

При руски атаки срещу украинската столица Киев са загинали най-малко десет души, сред които и две деца. Според украинските власти ранените са най-малко 45. Има опасения за още жертви под развалините на срутените сгради. Атаките на Русия са продължили и в ранните часове на четвъртък сутринта, докато спасителните екипи са издирвали затрупани хора под развалините. Засегнато е и представителството на Европейския съюз.

"Русия систематично набелязва жилищни сгради"

Според украинския президент Володимир Зеленски атаките срещу Киев са отговорът на Русия на дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна. "Русия избира балистична война вместо преговори", написа Зеленски в платформата X. "Тя е решила да продължи да убива, вместо да сложи край на войната."

Украйна очаква реакция от други държави, заяви още Зеленски и призова специално Китай и приятелски настроената към Русия държава от ЕС Унгария да заемат ясна позиция.

Кметът на Киев Виталий Кличко преди това беше съобщил за "масирана атака" срещу столицата, която е нанесла щети в пет района на града. Срутила се е дори пететажна сграда. Военният губернатор на столицата Тимур Ткаченко обвини Русия, че систематично набелязва жилищни сгради. Почти 100 сгради са били повредени, включително търговски център в центъра на града, а хиляди прозорци са били счупени, каза още Ткаченко. По неговите думи Русия е използвала за нападението си дронове, крилати ракети и балистични ракети. Експлозии е имало и в Суми на север и в Днипро и Запорожие на юг. Украинските въздушни сили съобщиха, че Русия е изпратила общо 598 дрона и 31 ракети.

Зачестяват нападенията срещу украинската енергийна инфраструктура

Според данни от Украйна ден по-рано руски въздушни удари са нанесли целенасочени щети на енергийната система на страната. Атаките са имали за цел да отслабят украинската енергийна система преди началото на отоплителния сезон, се посочва в съобщението.

През последните три военни зими Русия многократно е нанасяла целенасочени удари по украински енергийни съоръжения.

Руските атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна може да са свързани с поредицата от украински атаки срещу нефтената и газовата промишленост на Русия. Според собствени данни украинската армия е атакувала нефтопреработвателни съоръжения и в нощта срещу четвъртък.

Според съобщения в украинските медии атаките срещу руски рафинерии вече имат последствия: Русия е загубила 17 процента от капацитета си за преработка на петрол, в много региони има недостиг на гориво, а цените се повишават значително.


Украйна
