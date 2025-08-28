Украйна е уверена: Полша ще продължи да финансира Starlink на фронта

Вицепремиерът на Украйна Михайло Федоров изрази увереност, че ще бъде намерено решение за продължаване на финансирането от Полша на около 30 000 сателитни интернет системи Starlink, въпреки сигналите от Варшава, че може да се оттегли от покриването на разходите след президентско вето.
Полша е най-големият донор на Starlink устройства, предоставени от компанията SpaceX на Илон Мъск. Десетки хиляди терминали се използват от украинската армия по фронтовата линия като ключова комуникационна платформа, устойчива на хакерски атаки и заглушаване.
"Комуникираме с колегите си и съм сигурен, че всичко ще бъде наред, че ще намерим решение, за да продължим да подкрепяме този проект", заяви Федоров, който е и министър на цифровизацията, в интервю за "Ройтерс". Той подчерта, че въпреки наличието на алтернативни сателитни системи, никоя от тях не може да се сравни с мащаба и цената на Starlink.
В понеделник президентът на Полша Карол Навроцки наложи вето на законопроект за удължаване на държавната подкрепа за украинските бежанци, включително достъпа им до помощи и здравеопазване. Полският вицепремиер и министър на цифровите въпроси Кшищоф Гавковски заяви, че именно това законодателство е осигурявало и правното основание за финансирането на Starlink за Украйна.
Говорител на президента посочи пред "Ройтерс", че възможност за възстановяване на финансирането остава, ако парламентът одобри нов законопроект, предложен от Навроцки, до края на следващия месец.
Федоров уточни, че Киев развива "вътрешна мрежа", която да осигури резервни опции при евентуални смущения. "Техническите повреди не бива да свалят фронтовата линия или която и да е важна сфера на дейност. Ето защо винаги трябва да имаме варианти Б, В, Г и така нататък", отбеляза той.
