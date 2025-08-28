Новини
ЕС удря Москва и с вторични санкции
  Тема: Украйна

ЕС удря Москва и с вторични санкции

28 Август, 2025 07:15 1 987 105

Мерките ще бъдат обсъдени от външните министри на ЕС по време на среща в Копенхаген тази седмица

ЕС удря Москва и с вторични санкции - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Европейският съюз (ЕС) обмисля въвеждането на вторични санкции срещу Русия във връзка с войната в Украйна.

Те са в опит да попречи на трети страни да помагат на Русия да заобикаля съществуващите наказателни мерки на блока срещу Москва и ще засягат определени стоки.

Това съобщава "Блумбърг", като цитира свои източници.

Мерките ще бъдат обсъдени от външните министри на ЕС по време на среща в Копенхаген тази седмица.

ЕС работи по 19-ти пакет от санкции, които се очакват през септември.

Киев редовно настоява за санкции, които да притиснат Русия да преговаря за примирие.


  • 1 Вале-каро

    48 21 Отговор
    Явно първичните мерки не дават желаният резултат,та тръгнаха и към вторични.Ще послетват и следващи,докато разберат ,че с мерки нищо не става.

    Коментиран от #36, #83

    07:20 28.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Обективен

    25 67 Отговор
    Украйна и Молдова започват и преговори за присъединяване към ЕС.Нов удар в зурлите на копейките.

    Коментиран от #43, #55, #57, #86

    07:20 28.08.2025

  • 4 Браво!

    31 19 Отговор
    Всеки агресор трябва да си понесе последствията от действията. Същото трябва да се направи и с Израел ако не спре войната.

    07:22 28.08.2025

  • 5 Пуслер съм

    24 47 Отговор
    Предадох Иран, Сирия, Армения и Сърбия. И Русия ахахаха.. Важното е Кабаева да е добре ахаха

    Коментиран от #11, #58, #88

    07:23 28.08.2025

  • 6 пешо

    60 18 Отговор
    тия нещастници с тия санкции са толкова жалки и трагични

    Коментиран от #69

    07:23 28.08.2025

  • 7 Ти си

    55 15 Отговор
    Ка кава е диагнозата в психиатрията на човек който прави едно и също нещо и очаква да се получи някакъв друг резултат ?
    Май по спешност се налага осеидетелстване на европейския съюз ...

    07:23 28.08.2025

  • 8 Сорос

    36 18 Отговор
    Ние му направихме Майдан, он утрепа 1 млн орки. Много е умен Путлер

    Коментиран от #16, #23

    07:24 28.08.2025

  • 9 Тити

    10 39 Отговор
    Не разбраха ли си сега че само пращането на войски ще приключи конфликта.

    Коментиран от #20, #68

    07:24 28.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дугин

    11 32 Отговор

    До коментар #5 от "Пуслер съм":

    Важното е и дъщеря ми да е добре и Крайцера Москва.

    Коментиран от #53

    07:25 28.08.2025

  • 12 Леле - леле ?! 😜

    43 50 Отговор
    Крадливите Урсули и Каи тихомълком искат да крадат руски активи . Пълна пародия : "фонд за мир" , чрез който да разпалват войната между Русия и Украйна ?!

    Коментиран от #33, #52

    07:25 28.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Новосибирск

    30 11 Отговор
    ЕС запретил алмазы из России. Трамп разрешил импорт алмазов из России.

    07:26 28.08.2025

  • 16 Путин

    13 5 Отговор

    До коментар #8 от "Сорос":

    Важното е в Израел да не умират.

    07:26 28.08.2025

  • 17 Обективен

    40 13 Отговор
    От тези санкции ЕС скоро ще се разпадне

    07:27 28.08.2025

  • 18 Путин

    23 4 Отговор

    До коментар #14 от "Има ли какво да мести":

    Местя си еврейското ло от единия крачол в другия.

    07:28 28.08.2025

  • 19 ВЗЕХТЕ ЛИ ВЕЧЕ

    29 6 Отговор
    Редкоземите или взехте само на геврека дупката??

    07:28 28.08.2025

  • 20 Луд Скайуокър

    24 3 Отговор

    До коментар #9 от "Тити":

    А ти ще се запишеш ли доброволец за фронта миролюбецо? Или само ще крещи от дивана като див фен от сектор Г ?

    07:28 28.08.2025

  • 21 Перо

    38 8 Отговор
    Решенията отдавна са изчерпани, а руснаците нямат никакво взимане-даване с ЕС и не ги интересува, каква глупост ще измислят! Губещите от евтини енергоносители са ЕС! Германската автомобилна промишленост има вече големи затруднения от поскъпването на енергията и съкрати 10% от работниците, но цените и новите мита ще ги сринат още! Както се казва в БГ: “Волът рие, то на врата му пада”! Но щом ционисткия, превратаджийски режим им е най-важен, нека продължават така! От болест има лечение, но за простотия няма!

    Коментиран от #27

    07:28 28.08.2025

  • 22 Алекса

    33 10 Отговор
    Русофобията е нелечимо умствено заболяване ! Пациента е отписан !

    Коментиран от #30

    07:29 28.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Гориил

    27 9 Отговор
    Европа е като скорпион, който се удря сам в себе си. Това не е игра на думи, това е реален процес на самоунищожение и загуба на международна субективност. Най-голямото събитие на епохата е честването на победата над имперска Япония през 1945 г. Десетки лидери (повече от петдесет) на страните по света са поканени в Пекин за честванията на годишнината. В страните от Азия, Африка и Латинска Америка се провеждат тържества по случай това тържествено събитие, планират се обществени чествания, фестивали, паради, фойерверки и обществени шествия. И само Европа, като притиснат в ъгъла звяр, не е поканена и не участва в този най-важен световен празник

    07:30 28.08.2025

  • 25 ЯСНО!

    31 10 Отговор
    19 пакет ...памперси за Урсула и компания,щото на Путин не му дреме...!

    07:31 28.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    9 26 Отговор

    До коментар #21 от "Перо":

    Как пък един боклукк не замина при руските енергоносители?

    Коментиран от #31, #34, #39

    07:31 28.08.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Така е

    14 13 Отговор

    До коментар #22 от "Алекса":

    РусоРобията е нелечимо умствено заболяване ! Пациента е отписан !

    07:32 28.08.2025

  • 31 Механик

    4 22 Отговор

    До коментар #27 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Никой не е чак толкова луд да замине за Русия.Няма такъв.

    07:34 28.08.2025

  • 32 Санкциите работят

    26 5 Отговор
    ЕС е пред фалит от собствените си глупости. Никой не им иска еврото.

    07:35 28.08.2025

  • 33 Мале-мале

    19 15 Отговор

    До коментар #12 от "Леле - леле ?! 😜":

    С руските пари- заводи за снаряди по руските кратуни.

    07:37 28.08.2025

  • 34 МАЛВИНИ

    18 11 Отговор

    До коментар #27 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Нали щяхте да изпращате контингент и ти се беше записал? По-безопасно е да откраднеш парите.

    07:37 28.08.2025

  • 35 Никой

    22 6 Отговор
    Най-бедният период в историята е това - ЕС - дават репортаж от Русия - ядат - имат ядене, при това - щанда за месо е препълнен, лакомства - детски работи - препълнени, пиво - алкохол и други работи - имат.

    Цените им - наполовина. Явно ЕС се грижи да не напълнеем. А да имаш разправия с власти или администрации. Нищо няма напредък - пък - скачат сега.

    Глупави истории.

    07:38 28.08.2025

  • 36 Европеец

    5 18 Отговор

    До коментар #1 от "Вале-каро":

    Първо прочети мрачния доклад за рузката икономика от вчера на икономическия министър ,после виж данните за дупката в бюджета и пак пиши глупавите си опорки,че санкциите не действат.

    Коментиран от #65

    07:40 28.08.2025

  • 37 Само питам

    16 5 Отговор
    Ще вдигнат митата за китайски стоки ли?Тези са решили съвсем да се самозастрелват!

    07:40 28.08.2025

  • 38 EU удря

    16 3 Отговор
    ...себе си защото много обичат да нараняват хората които не са ги избрали (жителите на Европа ). Говеда !!

    07:41 28.08.2025

  • 39 А МИ ЩО НЕ СИ В

    13 5 Отговор

    До коментар #27 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    УКРАИНА МИ СЕ КРИЕШ В ТУТУЛАНДИЯ

    07:42 28.08.2025

  • 40 Съветник

    13 16 Отговор
    Абсолютно правилно решение на ЕС. Само с ефективни санкции и бой по агресора от Украйна ще има положителен резултат. За момента няма друго решение.

    07:42 28.08.2025

  • 41 ЗА СЪЖАЛЕНИЕ

    21 4 Отговор
    ЕС става все по-незначителен. Реалните санкции са митата, които САЩ наложиха на ЕС. Това струва 50 000 работни места само в немската автоиндустрия.

    Коментиран от #44, #47, #50, #54

    07:45 28.08.2025

  • 42 СМЕХОРИИ 1

    17 3 Отговор
    СТИГА БЕ....ПЪРВИЧНИТЕ НЕ ПОМОГНАХА ЛИ

    07:47 28.08.2025

  • 43 ПИТАНКА 2

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Обективен":

    А ти от кои си...

    07:48 28.08.2025

  • 44 БайДОНЧ0

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "ЗА СЪЖАЛЕНИЕ":

    Абсолютно вярно...

    07:49 28.08.2025

  • 45 Някой

    10 6 Отговор
    Значи, горко им на гражданите на ЕС.

    Коментиран от #71

    07:51 28.08.2025

  • 46 Стига с тия

    8 14 Отговор
    санкции.Искам да прочета, че САЩ и НАТО удрят Москва със ствлтове и ракети. Бомбене на джуджето до отткатз докато у критична маса руснаци се събуди съзнание ,.че е време да изчегъртат болшевиките, така както те изкорениха царя преди 100г.

    07:52 28.08.2025

  • 47 Ти за немската индустрия

    6 4 Отговор

    До коментар #41 от "ЗА СЪЖАЛЕНИЕ":

    Не се тревожи.

    07:53 28.08.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Не е тихомълком...

    19 8 Отговор

    До коментар #12 от "Леле - леле ?! 😜":

    Напълно явно и нормално е да се вземат парите на агресора.
    Фашистка Русия "законно" ли нападна Украйна?

    07:58 28.08.2025

  • 53 Пригожин

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Дугин":

    И аз съм добре.

    07:59 28.08.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Ватенка

    6 5 Отговор

    До коментар #3 от "Обективен":

    След което следват бомби по ганчовската ти кратуна

    08:02 28.08.2025

  • 56 ЖЕКО

    5 8 Отговор
    ЕДНО СЛЕД ДРУГО ФАЛИРАТ РУСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.С МЕСЕЦИ ХОРАТА ДА БЕЗ ЗАПЛАТИ.

    08:02 28.08.2025

  • 57 Обективно

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "Обективен":

    Ти се връщай в леглото при мъжката си половинка. Мека кит

    08:03 28.08.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 ЕС размаза руската кочина

    7 12 Отговор
    В руските магазини продават по една филийка хляб.Бензин с купони.(Видео)

    Коментиран от #70

    08:05 28.08.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Милото ми защо не купиш ти

    6 5 Отговор

    До коментар #48 от "Копейки,":

    Имаш ли с какво ? Отворено общество дава ли кинти или ги заработваш на някой паркинг като майка ти нещо от сорта на семеен бизнес

    Коментиран от #63

    08:07 28.08.2025

  • 62 Хмххмм

    2 0 Отговор

    До коментар #60 от "За сметка на теб":

    Гледай си децата недъгави.

    08:07 28.08.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    6 2 Отговор
    Точка.

    08:10 28.08.2025

  • 65 Наблюдател

    5 5 Отговор

    До коментар #36 от "Европеец":

    Русия винаги намира начин да заобиколи санкциите
    Европа обаче се лишава от необятния руски пазар и евтините и достъпни енергийни всякакви други суровини
    Така че санкциите действат двуяко и затова Европа внимава и да ти щеше да наложи веднага всички възможни и невъзможни санкции още в началото за конфликта

    08:12 28.08.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Бедна ушанка

    7 6 Отговор
    В авто ВАЗ вече работят на три дневна работна седмица,бензин 5лева,в оръжейни заводи не са вземали заплати от месеци.Защо това ми прилича на България през 1997?

    08:14 28.08.2025

  • 68 Ами

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Тити":

    С пращането на войски , ще има ядрен удар.

    08:15 28.08.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Някой

    5 6 Отговор

    До коментар #59 от "ЕС размаза руската кочина":

    На българските снаряди за Украйна пише уиЗа Путин.

    Коментиран от #76

    08:16 28.08.2025

  • 71 Хм...

    3 3 Отговор

    До коментар #45 от "Някой":

    Добре че ти си в расия, нали? Руски гражданин ли си? Че казаха, че няма нито един българин, който да се е възползвал от поканата на путин да се засели там.Дори Костя не е отишъл, нито Волен!

    08:16 28.08.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 праведен

    7 5 Отговор
    И да триете коментарите няма да промените мисленето на хората.Единственото нещо което ще отрезви Д.и.р.н.и.к.б.г. е когато руските ракети започнат да падат на вашите глави и доларите няма да ви спасят.

    Коментиран от #92

    08:17 28.08.2025

  • 74 Древен

    7 3 Отговор
    Хе хе хе...
    За пореден път ЕС се прострелва в крака по молба на $@Ш....
    От тия санкции- вредите и загубите са за ЕС-то

    08:17 28.08.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Той. Само

    4 1 Отговор

    До коментар #70 от "Някой":

    За теб розово пони още ли бръмчиш с майка ти по паркинга с тирове нещо като бизнес пускате се за няколко долара

    Коментиран от #94

    08:21 28.08.2025

  • 77 хахахаха

    2 1 Отговор
    Те вече санкции не могат да измислят :) но иначе удрят :)

    08:22 28.08.2025

  • 78 Ето такива малоумници

    4 2 Отговор
    Се стремят да са първа цигулка в света, само че, важното е кой е деригента на оркестъра.
    И това е Владимир Путин.
    До сега никакви санкции не повлияха на Москва.
    « И сам войнът е воин» е казал Юри Длд- Михайлик. Това обаче е само за просветените.

    08:24 28.08.2025

  • 79 Урсула и Кая

    4 2 Отговор
    Давайте и вторични и третични санкции!!! То на Москва й пука, ама като нямаш акъл кво друго освен тъпотии да измислиш!!!!

    08:26 28.08.2025

  • 80 Ушанка бабаит

    3 4 Отговор
    Урсулата нямало да си бърше задника с хартия направена от скъпи руски дърва а щяла да ползва зурлата на глуповат евроатлантик това била новата санкция

    Коментиран от #87

    08:29 28.08.2025

  • 81 Тома

    1 1 Отговор
    Тези продължават да са смешници

    08:30 28.08.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 ян бибиян

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вале-каро":

    Бой по варварите!

    08:31 28.08.2025

  • 84 Българка 😺-Маца

    3 1 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат от злоба душите черни душмански ,а пък те нека си удрат сами санкции .

    08:33 28.08.2025

  • 85 ян бибиян

    3 2 Отговор
    Слава на Русия !Русия е Сила и Мощ !

    08:34 28.08.2025

  • 86 ян бибиян

    1 5 Отговор

    До коментар #3 от "Обективен":

    Путин въвежда цифрова рубла от догодина. Шок за нашенските русофили. Да отиват в Москва на протест. Автобусите ги плаща един от Максуда.

    Коментиран от #89

    08:35 28.08.2025

  • 87 стоян георгиев

    1 2 Отговор

    До коментар #80 от "Ушанка бабаит":

    Аз винаги съм готов .да съдействам за подобни действия .

    08:35 28.08.2025

  • 88 ян бибиян

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Пуслер съм":

    Пуслер не си пада по момиченца.

    08:36 28.08.2025

  • 89 Леонсио Парчето

    3 0 Отговор

    До коментар #86 от "ян бибиян":

    Отдавна не си ме навестявал в Максуда ,явно ти се е позапушил ДПФ а.Знаеш иска си продухване поне 30мин на високи обороти .

    Коментиран от #91, #96

    08:37 28.08.2025

  • 90 некаф селяк

    1 2 Отговор
    Кога ли ЕС ще проумее , че тиа санкции не работят и само ЕС и гражданите на ЕС страдат :Д. Никога ама така става кат та управляват дъгички

    Коментиран от #97, #98

    08:38 28.08.2025

  • 91 ян бибиян

    1 0 Отговор

    До коментар #89 от "Леонсио Парчето":

    Имаме едно посещение на Златни Пясъци с фамилията покрай 6ти септември и смятам тайно да намина ,защото даже и жената не знае за моите малки слабости и лични предпочитания и удоволствия ,но да видим как ще се измъкна 🤣.

    Коментиран от #93

    08:40 28.08.2025

  • 92 ян бибиян

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "праведен":

    Еничарски са ти мечтите. Като мозъчната клетка. Стягай багажа за Норилск.

    08:41 28.08.2025

  • 93 ян бибиян

    0 1 Отговор

    До коментар #91 от "ян бибиян":

    Измисли си име, неможач чугунен.

    Коментиран от #95

    08:43 28.08.2025

  • 94 Някой

    1 1 Отговор

    До коментар #76 от "Той. Само":

    Аз съм само по деликатната част ,само льонгольонго въртя , а мамма е цяла енциклопедия

    08:43 28.08.2025

  • 95 ян бибиян

    1 0 Отговор

    До коментар #93 от "ян бибиян":

    Измисли си име ,неможач чугунен.

    08:44 28.08.2025

  • 96 ян бибиян

    0 1 Отговор

    До коментар #89 от "Леонсио Парчето":

    Сам ли си отговаряш пенциоооо?

    Коментиран от #99

    08:44 28.08.2025

  • 97 ян бибиян

    1 0 Отговор

    До коментар #90 от "некаф селяк":

    Не го мисли ,повечето от ойропейците сме маzzzo ...хисти и ни кефи яко .

    08:46 28.08.2025

  • 98 питай Набиулина

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "некаф селяк":

    Дали санкциите не работят. От три години реже вени по дължина. И Герман Граф тоже. Вие на село няма как да знаете.

    Коментиран от #100

    08:47 28.08.2025

  • 99 ян бибиян

    1 1 Отговор

    До коментар #96 от "ян бибиян":

    Сам ли си отговаряш пенциоооо ?

    08:47 28.08.2025

  • 100 ян бибиян

    1 0 Отговор

    До коментар #98 от "питай Набиулина":

    Що бе , вашето село Долно Уу. Ийнноо да не е център на просветата ?

    08:49 28.08.2025

  • 101 Я пък тоя

    4 0 Отговор
    На Европа не ѝ омръзна да се самонаказва!

    08:50 28.08.2025

  • 102 НА ЕВРОПА

    4 0 Отговор
    ДЪСКАТА И ХЛОПА.

    08:56 28.08.2025

  • 103 Коста

    2 0 Отговор
    И как например ЕС ще забрани на Малайзия да търгува с Русия? Тя е 3та страна. Тез от ЕС са луди напълно

    09:01 28.08.2025

  • 104 Уау ураааа

    2 0 Отговор
    А бе зима в Москва 5 лв. на галон. Санкциите работят срещу ЕСсссср

    09:03 28.08.2025

  • 105 Санкциите

    0 0 Отговор
    са оправдание за страха от пряка дипломация на ЕК. Показател за възможностите, способностите и липсата на дълновидността на ЕК. Жалко за цъвтящата и спокойна преди години Европа.

    09:08 28.08.2025