ЕС удря Москва и с вторични санкции

Европейският съюз (ЕС) обмисля въвеждането на вторични санкции срещу Русия във връзка с войната в Украйна.
Те са в опит да попречи на трети страни да помагат на Русия да заобикаля съществуващите наказателни мерки на блока срещу Москва и ще засягат определени стоки.
Това съобщава "Блумбърг", като цитира свои източници.
Мерките ще бъдат обсъдени от външните министри на ЕС по време на среща в Копенхаген тази седмица.
ЕС работи по 19-ти пакет от санкции, които се очакват през септември.
Киев редовно настоява за санкции, които да притиснат Русия да преговаря за примирие.
1 Вале-каро
Коментиран от #36, #83
07:20 28.08.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Обективен
Коментиран от #43, #55, #57, #86
07:20 28.08.2025
4 Браво!
07:22 28.08.2025
5 Пуслер съм
Коментиран от #11, #58, #88
07:23 28.08.2025
6 пешо
Коментиран от #69
07:23 28.08.2025
7 Ти си
Май по спешност се налага осеидетелстване на европейския съюз ...
07:23 28.08.2025
8 Сорос
Коментиран от #16, #23
07:24 28.08.2025
9 Тити
Коментиран от #20, #68
07:24 28.08.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Дугин
До коментар #5 от "Пуслер съм":Важното е и дъщеря ми да е добре и Крайцера Москва.
Коментиран от #53
07:25 28.08.2025
12 Леле - леле ?! 😜
Коментиран от #33, #52
07:25 28.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Новосибирск
07:26 28.08.2025
16 Путин
До коментар #8 от "Сорос":Важното е в Израел да не умират.
07:26 28.08.2025
17 Обективен
07:27 28.08.2025
18 Путин
До коментар #14 от "Има ли какво да мести":Местя си еврейското ло от единия крачол в другия.
07:28 28.08.2025
19 ВЗЕХТЕ ЛИ ВЕЧЕ
07:28 28.08.2025
20 Луд Скайуокър
До коментар #9 от "Тити":А ти ще се запишеш ли доброволец за фронта миролюбецо? Или само ще крещи от дивана като див фен от сектор Г ?
07:28 28.08.2025
21 Перо
Коментиран от #27
07:28 28.08.2025
22 Алекса
Коментиран от #30
07:29 28.08.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Гориил
07:30 28.08.2025
25 ЯСНО!
07:31 28.08.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #21 от "Перо":Как пък един боклукк не замина при руските енергоносители?
Коментиран от #31, #34, #39
07:31 28.08.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Така е
До коментар #22 от "Алекса":РусоРобията е нелечимо умствено заболяване ! Пациента е отписан !
07:32 28.08.2025
31 Механик
До коментар #27 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Никой не е чак толкова луд да замине за Русия.Няма такъв.
07:34 28.08.2025
32 Санкциите работят
07:35 28.08.2025
33 Мале-мале
До коментар #12 от "Леле - леле ?! 😜":С руските пари- заводи за снаряди по руските кратуни.
07:37 28.08.2025
34 МАЛВИНИ
До коментар #27 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Нали щяхте да изпращате контингент и ти се беше записал? По-безопасно е да откраднеш парите.
07:37 28.08.2025
35 Никой
Цените им - наполовина. Явно ЕС се грижи да не напълнеем. А да имаш разправия с власти или администрации. Нищо няма напредък - пък - скачат сега.
Глупави истории.
07:38 28.08.2025
36 Европеец
До коментар #1 от "Вале-каро":Първо прочети мрачния доклад за рузката икономика от вчера на икономическия министър ,после виж данните за дупката в бюджета и пак пиши глупавите си опорки,че санкциите не действат.
Коментиран от #65
07:40 28.08.2025
37 Само питам
07:40 28.08.2025
38 EU удря
07:41 28.08.2025
39 А МИ ЩО НЕ СИ В
До коментар #27 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":УКРАИНА МИ СЕ КРИЕШ В ТУТУЛАНДИЯ
07:42 28.08.2025
40 Съветник
07:42 28.08.2025
41 ЗА СЪЖАЛЕНИЕ
Коментиран от #44, #47, #50, #54
07:45 28.08.2025
42 СМЕХОРИИ 1
07:47 28.08.2025
43 ПИТАНКА 2
До коментар #3 от "Обективен":А ти от кои си...
07:48 28.08.2025
44 БайДОНЧ0
До коментар #41 от "ЗА СЪЖАЛЕНИЕ":Абсолютно вярно...
07:49 28.08.2025
45 Някой
Коментиран от #71
07:51 28.08.2025
46 Стига с тия
07:52 28.08.2025
47 Ти за немската индустрия
До коментар #41 от "ЗА СЪЖАЛЕНИЕ":Не се тревожи.
07:53 28.08.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Не е тихомълком...
До коментар #12 от "Леле - леле ?! 😜":Напълно явно и нормално е да се вземат парите на агресора.
Фашистка Русия "законно" ли нападна Украйна?
07:58 28.08.2025
53 Пригожин
До коментар #11 от "Дугин":И аз съм добре.
07:59 28.08.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Ватенка
До коментар #3 от "Обективен":След което следват бомби по ганчовската ти кратуна
08:02 28.08.2025
56 ЖЕКО
08:02 28.08.2025
57 Обективно
До коментар #3 от "Обективен":Ти се връщай в леглото при мъжката си половинка. Мека кит
08:03 28.08.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 ЕС размаза руската кочина
Коментиран от #70
08:05 28.08.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Милото ми защо не купиш ти
До коментар #48 от "Копейки,":Имаш ли с какво ? Отворено общество дава ли кинти или ги заработваш на някой паркинг като майка ти нещо от сорта на семеен бизнес
Коментиран от #63
08:07 28.08.2025
62 Хмххмм
До коментар #60 от "За сметка на теб":Гледай си децата недъгави.
08:07 28.08.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
08:10 28.08.2025
65 Наблюдател
До коментар #36 от "Европеец":Русия винаги намира начин да заобиколи санкциите
Европа обаче се лишава от необятния руски пазар и евтините и достъпни енергийни всякакви други суровини
Така че санкциите действат двуяко и затова Европа внимава и да ти щеше да наложи веднага всички възможни и невъзможни санкции още в началото за конфликта
08:12 28.08.2025
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Бедна ушанка
08:14 28.08.2025
68 Ами
До коментар #9 от "Тити":С пращането на войски , ще има ядрен удар.
08:15 28.08.2025
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Някой
До коментар #59 от "ЕС размаза руската кочина":На българските снаряди за Украйна пише уиЗа Путин.
Коментиран от #76
08:16 28.08.2025
71 Хм...
До коментар #45 от "Някой":Добре че ти си в расия, нали? Руски гражданин ли си? Че казаха, че няма нито един българин, който да се е възползвал от поканата на путин да се засели там.Дори Костя не е отишъл, нито Волен!
08:16 28.08.2025
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 праведен
Коментиран от #92
08:17 28.08.2025
74 Древен
За пореден път ЕС се прострелва в крака по молба на $@Ш....
От тия санкции- вредите и загубите са за ЕС-то
08:17 28.08.2025
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Той. Само
До коментар #70 от "Някой":За теб розово пони още ли бръмчиш с майка ти по паркинга с тирове нещо като бизнес пускате се за няколко долара
Коментиран от #94
08:21 28.08.2025
77 хахахаха
08:22 28.08.2025
78 Ето такива малоумници
И това е Владимир Путин.
До сега никакви санкции не повлияха на Москва.
« И сам войнът е воин» е казал Юри Длд- Михайлик. Това обаче е само за просветените.
08:24 28.08.2025
79 Урсула и Кая
08:26 28.08.2025
80 Ушанка бабаит
Коментиран от #87
08:29 28.08.2025
81 Тома
08:30 28.08.2025
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 ян бибиян
До коментар #1 от "Вале-каро":Бой по варварите!
08:31 28.08.2025
84 Българка 😺-Маца
08:33 28.08.2025
85 ян бибиян
08:34 28.08.2025
86 ян бибиян
До коментар #3 от "Обективен":Путин въвежда цифрова рубла от догодина. Шок за нашенските русофили. Да отиват в Москва на протест. Автобусите ги плаща един от Максуда.
Коментиран от #89
08:35 28.08.2025
87 стоян георгиев
До коментар #80 от "Ушанка бабаит":Аз винаги съм готов .да съдействам за подобни действия .
08:35 28.08.2025
88 ян бибиян
До коментар #5 от "Пуслер съм":Пуслер не си пада по момиченца.
08:36 28.08.2025
89 Леонсио Парчето
До коментар #86 от "ян бибиян":Отдавна не си ме навестявал в Максуда ,явно ти се е позапушил ДПФ а.Знаеш иска си продухване поне 30мин на високи обороти .
Коментиран от #91, #96
08:37 28.08.2025
90 некаф селяк
Коментиран от #97, #98
08:38 28.08.2025
91 ян бибиян
До коментар #89 от "Леонсио Парчето":Имаме едно посещение на Златни Пясъци с фамилията покрай 6ти септември и смятам тайно да намина ,защото даже и жената не знае за моите малки слабости и лични предпочитания и удоволствия ,но да видим как ще се измъкна 🤣.
Коментиран от #93
08:40 28.08.2025
92 ян бибиян
До коментар #73 от "праведен":Еничарски са ти мечтите. Като мозъчната клетка. Стягай багажа за Норилск.
08:41 28.08.2025
93 ян бибиян
До коментар #91 от "ян бибиян":Измисли си име, неможач чугунен.
Коментиран от #95
08:43 28.08.2025
94 Някой
До коментар #76 от "Той. Само":Аз съм само по деликатната част ,само льонгольонго въртя , а мамма е цяла енциклопедия
08:43 28.08.2025
95 ян бибиян
До коментар #93 от "ян бибиян":Измисли си име ,неможач чугунен.
08:44 28.08.2025
96 ян бибиян
До коментар #89 от "Леонсио Парчето":Сам ли си отговаряш пенциоооо?
Коментиран от #99
08:44 28.08.2025
97 ян бибиян
До коментар #90 от "некаф селяк":Не го мисли ,повечето от ойропейците сме маzzzo ...хисти и ни кефи яко .
08:46 28.08.2025
98 питай Набиулина
До коментар #90 от "некаф селяк":Дали санкциите не работят. От три години реже вени по дължина. И Герман Граф тоже. Вие на село няма как да знаете.
Коментиран от #100
08:47 28.08.2025
99 ян бибиян
До коментар #96 от "ян бибиян":Сам ли си отговаряш пенциоооо ?
08:47 28.08.2025
100 ян бибиян
До коментар #98 от "питай Набиулина":Що бе , вашето село Долно Уу. Ийнноо да не е център на просветата ?
08:49 28.08.2025
101 Я пък тоя
08:50 28.08.2025
102 НА ЕВРОПА
08:56 28.08.2025
103 Коста
09:01 28.08.2025
104 Уау ураааа
09:03 28.08.2025
105 Санкциите
09:08 28.08.2025