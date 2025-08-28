ЕС удря Москва и с вторични санкции

Европейският съюз (ЕС) обмисля въвеждането на вторични санкции срещу Русия във връзка с войната в Украйна.

Те са в опит да попречи на трети страни да помагат на Русия да заобикаля съществуващите наказателни мерки на блока срещу Москва и ще засягат определени стоки.

Това съобщава "Блумбърг", като цитира свои източници.

Мерките ще бъдат обсъдени от външните министри на ЕС по време на среща в Копенхаген тази седмица.

ЕС работи по 19-ти пакет от санкции, които се очакват през септември.

Киев редовно настоява за санкции, които да притиснат Русия да преговаря за примирие.