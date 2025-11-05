Новини
Свят »
Северна Македония »
Македонската опозиция: Това е най-лошият доклад през последните десет години

Македонската опозиция: Това е най-лошият доклад през последните десет години

5 Ноември, 2025 16:52 1 156 13

  • северна македония-
  • венко филипче-
  • сдсм-
  • доклад-
  • ек

Държавата е в цялостен застой, а реформите са блокирани, каза Венко Филипче

Македонската опозиция: Това е най-лошият доклад през последните десет години - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Като най-лошия доклад през последните десет години и тревожен сигнал за бъдещето и перспективите пред Северна Македония оцени доклада на Европейската комисия за напредъка на страната към ЕС председателят на опозиционната партия СДСМ Венко Филипче, предаде БТА.

„Държавата е в цялостен застой, реформите са блокирани, институциите са парализирани, а европейският път е сведен до празна реторика. Няма напредък в нито една област, дори там, където има технически активности няма никакви резултати. Не само, че тъпчем на място, но и в някои области се връщаме назад. И това не е проблем на ЕС. Това значи, че има проблем, това е знак, че правителството няма воля. Вместо да е в крак с напредващите страни в региона, (Северна) Македония е в групата с Косово, Молдова, Украйна и Босна и Херцеговина, далеч от динамиката, която имат Албания и Черна гора“, каза на пресконференция Венко Филипче.

Председателят на СДСМ посочи, че според доклада държавата има напредък само в четири области, а в осем области е констатиран пълен застой, като особено обезпокоителен е „драматично ниският резултат в икономиката, където се регистрират стагнация и спад”.

„Програмата за реформи не се изпълнява, задълженията не са изпълнени, а държавата губи пари от ЕС. Недопустимо е да няма бюджет за прилагане на реформи, които са ключови за европейския процес. В областта на демокрацията и върховенството на закона - конституционните промени, които са ключови за започване на преговорите (с ЕС), дори не се разглеждат, политическата поляризация в парламента продължава, блокирайки ключови реформи ... В съдебната система независимостта остава подкопана от политически влияния... борбата с корупцията е в застой, няма напредък. Корупцията присъства в много области и представлява сериозен проблем ... Шестдесет процента от законите се приемат по бързата процедура, без обществени дебати и комуникация с експертната общественост....Бюджетният дефицит е по-голям от планирания... Липсват ключови закони в областта на околната среда и селското стопанство. В данъчната система забавянето във възстановяването на ДДС е тревожно“, посочи Филипче, според когото правителство на Северна Македония „няма нито визията, нито капацитет да води държавата напред”.


Северна Македония
Поставете оценка:
Оценка 4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай Коста

    11 5 Отговор
    С Мицковски и Силяновска ше видите ЕС през най-кривия макарон. Какъв ви е проблема да впишете бугарите в Конституцията, както и други "малцинства" след като твърдите, че те не са повече от 500-600 души? Това си е пълно безхаберие щото изпускате най-благодатните години за растеж!

    17:03 05.11.2025

  • 2 Да не се допускат в ЕС

    9 2 Отговор
    МЪКАдония в ЕС през крив макарон.

    17:05 05.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 абе

    9 2 Отговор
    Какво ни интересуват нас европейците тези балкански примати?

    17:11 05.11.2025

  • 5 какво

    10 2 Отговор
    ни интересува това. ТЕЗИ ХОРА СЕ ОТРЕКОХА ОТ ДЕДИТЕ СИ .

    17:12 05.11.2025

  • 6 Логично

    4 2 Отговор
    Логиката на сърбоманите е, че щом са ги приели в НАТО, следва ЕС. Със или без българи.

    17:15 05.11.2025

  • 7 Имате само един правилен ход

    4 2 Отговор
    - присъединете се към нас да дръпнете силно икономически като нас ! И най - вече в дългово отношение .

    17:20 05.11.2025

  • 8 сега и с тея ни занимавате

    4 1 Отговор
    мрънкала
    постоянно зъбещи се на нас
    все за всичко сме им виновни

    17:27 05.11.2025

  • 9 пенчо

    2 4 Отговор
    ЕС ще ги приеме по политически или други съображения.
    Както нас

    Коментиран от #10

    17:29 05.11.2025

  • 10 Мирча Павловски

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "пенчо":

    И ние на това разчитаме. Еуропската Уния нема лесно да се откаже от 11 000 годишната македонска история!

    17:32 05.11.2025

  • 11 Офанзивен дефанзиф

    3 1 Отговор
    Всичко, което е описал този Филипче, е точно каквото се случва в България. Какво по-голямо доказателство, че са потомци на българи?! Наследили са само "най-хубавите" черти на "най-добрите" български управляващи...

    17:33 05.11.2025

  • 12 Анонимен

    2 0 Отговор
    БЮРМ е kеннеf

    17:42 05.11.2025

  • 13 Гробар

    2 0 Отговор
    Чудесно!Не ми трябват в ЕС тия шибеци

    17:44 05.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания