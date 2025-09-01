Новини
"Райнметал": Първите снаряди от новия завод ще са за Украйна
"Райнметал": Първите снаряди от новия завод ще са за Украйна

1 Септември, 2025 15:18 1 184 81

Оръжейният концерн "Райнметал", който ще инвестира в производство в България, откри нов завод за боеприпаси в Долна Саксония

"Райнметал": Първите снаряди от новия завод ще са за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Производството в новата фабрика на концерна "Райнметал" в Унтерлюс, провинция Долна Саксония, ще бъде почти изцяло автоматизирано, обяснява в интервю за ДВ ръководителят на концерна Армин Папергер. По неговите думи, това ще дава възможност годишно ще могат да се произвеждат 350 000 снаряда, като на смяна ще работят само по 40 души. „Смятам, че това е голяма новост. А вторият момент е скоростта. Ние наистина произвеждаме много бързо, а мисля, че имаме и потенциал за увеличение на годишния производствен обем. Тоест, имаме мощност, имаме бързина и в крайна сметка можем да увеличим доставките благодарение на автоматизацията“, обяснява Папергер пред ДВ.

Какви бяха предизвикателствата, свързани със строежа на тази фабрика?

Още новини от Украйна

А. Папергер: Предизвикателството бе в контрола върху веригата за доставки. Това е много важно и аз благодаря на нашите партньори за поддръжката. Независимо дали става дума за производителите на оборудване, на електроника, като повечето от тях са от Германия – всички те работиха много бързо и аз им благодаря за това. В противен случай не би било възможно.

Украйна се надява много бързо да започне да получава боеприпаси оттук – колко бързо и за какви количества става дума?

А. Папергер: Първите 25 000 снаряда от този завод, произведени през тази година, ще бъдат за Украйна. През следващата година ще можем да произведем 150 000 и повече. А след това – в съответствие с увеличаването на мощностите – ще достигнем до 350 000. Става дума за снаряди за Германия и за Украйна. Затова мисля, че през следващата година ще можем да доставим на Украйна най-малко 100 000, след което вероятно – 200 000. Останалото количество е предназначено за други партньори.

Строите и аналогичен завод в Украйна. Кога ще бъде готов? Имайки предвид Вашите критики към украинската бюрокрация, дали можете да кажете, че сега ситуацията се е подобрила?

А. Папергер: Говорих по въпроса с новия министър на отбраната на Украйна Денис Шмигал и му казах, че трябва да се побърза. Казах му: „Господин министър, вижте какво може да се направи за 14 месеца“. Още преди да започнем да планираме нещата за производството в Унтерлюс, вече бяхме планирали завода в Украйна. Само че в Украйна все още няма завод. Затова ми позволете да кажа – бихме могли да работим и по-добре“.

Според Вас кога може да започне производството в Украйна?

А. Папергер: Най-напред ни е нужна концепция, за да построим всичко. Гражданската част още не е готова. Вярвам, че министърът ще се погрижи за това,така че заводът за производство на боеприпаси да бъде готов след 12-14 месеца.

Германия в момента финансира производството на оръжия с голям обсег в Украйна. Германия дава пари, Украйна използва собствени технологии. Но ставаше дума и за сътрудничество и ноухау между германски и украински отбранителни компании. Какво означава това за „Райнметал“?

А. Папергер: Ние си сътрудничим много с украинците, имаме добри партньорски отношения с отбранителната промишленост на Украйна, с по-малки компании. Аз ценя това и мисля, че това е добра възможност за двете страни – за промишленостите на Германия и на Украйна.

Споменавали сте, че „Райнметал“ произвежда и дронове. Имате ли планове да инвестирате в производството на дронове в Украйна?

А. Папергер: Разглеждаме и тази идея. Въпросът е дали има добри възможности за това. Не сме заинтересовани от производството на съвсем малки квадрокоптери и т.н. - интересуват ни технологиите и по-големите дронове. Ако има възможности, ще направим и това.

Автор: Роман Гончаренко


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 малиии

    11 35 Отговор
    Бръкнахме на руснята дълбоко , с боксовата ръкавица ... 🤭😁

    Коментиран от #13, #18, #20, #38, #55

    15:19 01.09.2025

  • 2 Хаха

    32 9 Отговор
    "Райнметал": Първите снаряди от новия завод ще са за Украйна
    Ако преди това Русия не го бомбандира 😁
    Как взривиха турския завод за дронове в Украйна който току що бе построен

    Коментиран от #5, #19, #77

    15:21 01.09.2025

  • 3 Механик

    11 25 Отговор
    Какво прочетох в мрежата??!Моди свършил в задника на Путин.Божеее..

    Коментиран от #14, #21, #25

    15:21 01.09.2025

  • 4 КОЗЯТА ПЪТЕКА

    31 6 Отговор
    Да не пораснат орешаци на мястото на завода.

    Коментиран от #68

    15:22 01.09.2025

  • 5 Аааааааа нема,нема.

    7 17 Отговор

    До коментар #2 от "Хаха":

    Кремъл ще стане висок един метър.

    15:22 01.09.2025

  • 6 Хванаха мекерето

    1 14 Отговор
    ❗️Подробности за подготовката на убийството на Парубий, самото престъпление и по-нататъшните действия на задържания заподозрян са публикувани от изданието "Високий Замок"
    ▪️Задържаният е жител на Лвов.
    ▪️Синът на заподозрения е изчезнал преди година. Руснаците са излезли при него и са казали, че ще дадат тялото за убийството на известен украински политик.
    ▪️Той сам е избрал Парубий, защото е знаел къде живее.
    ▪️Заподозреният е подготвял внимателно опита за покушение в продължение на една година, а оръжието на убийството е получил от руските специални служби.
    ▪️Заподозреният е искал сам да си осигури пътищата за бягство и е имал три коли за това, но служителите на реда са засекли всичките на камери за видеонаблюдение.
    ▪️Полицията не е рискувала да задържи предполагаемия убиец на магистралата. Те го отвели в Хмелницка област.
    ▪️В Хмелницка област заподозреният се е настанил в апартамент, очевидно за да изчака там известно време. Той е задържан от служители на реда в този апартамент.
    ▪️Той вече е признал за убийството.
    ▪️Заподозреният е доста приказлив. Разказва много на разследващите за престъплението.
    ▪️Хвърлил е пистолета и мобилния си телефон в езеро и е изгорил дрехите си във Винникската гора.
    ▪️Престъплението е било подготвено на 23 август, в навечерието на Деня на независимостта на Украйна, но заподозреният е осъществил плановете си точно седмица по-късно.
    Віталій Громов

    Коментиран от #11, #66

    15:22 01.09.2025

  • 7 Браво

    5 22 Отговор
    С българско оръжие и боеприпаси защитаваме православни славяни от дивата монголоидна орда плюс мюсюлманските главорези-чеченци.
    1 милион ушанки във вид на Груз 200 с голяма братска помощ за Украйна от България.

    15:24 01.09.2025

  • 8 Докрая на годината

    20 2 Отговор
    Вече ще са ненужни
    Напразно се хабите
    Много места работни ще открия 40
    На фона на 3 милиона безработни и 6 милиона бежанци направо цъфнахте и вързахте хахаха

    15:24 01.09.2025

  • 9 пешо

    21 3 Отговор
    първия снаряд ще е на боко в дирника

    15:24 01.09.2025

  • 10 ха ха ха

    5 15 Отговор
    имайте милост към родните копейки, много лоши новини им се струпват наведнъж за техните братушки

    15:24 01.09.2025

  • 11 ЕВРОСИМПАТИЗАНТ

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "Хванаха мекерето":

    Добър човек! Напълни празната фашистка кратуна с 8 броя.

    Коментиран от #43

    15:25 01.09.2025

  • 12 ||| райх метал

    11 2 Отговор
    Първите снаряди от Русия срещу ес ще са срещу
    новия завод производител на Първите снаряди за ук

    15:25 01.09.2025

  • 13 Медведев

    1 7 Отговор

    До коментар #1 от "малиии":

    Скочила бълхата на ч е П а на д-ря Путин.

    Коментиран от #23, #29

    15:25 01.09.2025

  • 14 Скоро

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Механик":

    И твоят задник ще лъсне в медиите. Споко.

    15:26 01.09.2025

  • 15 Дедо ви...

    6 1 Отговор
    Да де ама ако е останало нещо до тогава от покрайнината. Днес 1 HIMARS и 1 Patriot са дали фира

    15:26 01.09.2025

  • 16 възможно е да гръмне

    7 1 Отговор
    ще отнесе и Карлово и селата наоколо

    15:26 01.09.2025

  • 17 Българският народ подкрепя Украйна !

    6 14 Отговор
    Всеки трети снаряд изстрелян по московските орди е български.
    Всеки 5-ти opк е денацифициран от българско оръжие.
    Видяхте продажниците вчера, че са една шепа лyмneни, спонсорирани от дебелаците, Шиши и Meчо, за да отвличат вниманието на ЕС от кражбите и руските им зависимости.
    Слава на украинските ни братя ! 🇧🇬🇺🇦
    Във вторник протест загрявка във Варна .
    В сряда всички на протест и да изринем дебелаците

    Коментиран от #47

    15:26 01.09.2025

  • 18 А ПЕШАЦИ ПРОИЗВЕЖДАТ ЛИ

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "малиии":

    ШОТО НЯМА ЛИ ПЕШАЦИ КОИТО ДА ЗАБИЯТ ЗНАМЕТО ....КЕЛ ФАЙДА ОТ СНАРЯДИТЕ .

    Коментиран от #32

    15:26 01.09.2025

  • 19 мдаааа

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хаха":

    Личи си , че си завършил Петър Берон с отличие .. боМбардировчико ..🤭

    15:26 01.09.2025

  • 20 до смачканата боксовата ръкавица

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "малиии":

    19 пакета санкнции
    но Мечока продължава да мачка

    фантазии на смешарковец

    15:27 01.09.2025

  • 21 пешо

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Механик":

    аз в задника на жена ти

    15:27 01.09.2025

  • 22 ЮРО ФОРЕВЪР

    3 1 Отговор
    Болните центаци дали разбират, че бъдеще време не помага на бандерите. Бандерите мрат, бягат и отстъпват в момента.

    15:27 01.09.2025

  • 23 малиии

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Медведев":

    По - нормално е да се каже - на клифора ..

    15:28 01.09.2025

  • 24 Автор роман гончаренко

    5 0 Отговор
    Хахахахаха
    Бесарабски фронт и фейкче веле
    Хахаха вярваме г-н папунгер хахаха

    15:29 01.09.2025

  • 25 Респект

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Механик":

    Дай Буда всеки му на тези години да практикува Кама Сутра и да успее да cвъpшва с толкова грозна булка ...

    15:29 01.09.2025

  • 26 Потресаващо

    4 1 Отговор
    Предателство.

    15:30 01.09.2025

  • 27 Хахахаха

    3 2 Отговор
    Азербайджан вече изпрати снаряди за Украйна. А те имат доста на склад.

    15:30 01.09.2025

  • 28 Светло бъдеще

    4 1 Отговор
    Военни заводи са необходими, когато се предвиждат демократични войни.

    Коментиран от #57

    15:30 01.09.2025

  • 29 Тов. Членин

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Медведев":

    Путин и Чеп ?! Не смеши меня ... 🤭

    15:30 01.09.2025

  • 30 новия завод ....

    5 0 Отговор
    Ама почакайте първо да видите резултатите от местният Референдум дали завод ще има въобще

    15:31 01.09.2025

  • 31 ще са за Украйна

    4 1 Отговор
    Ама куууур ще ядете

    Коментиран от #54

    15:32 01.09.2025

  • 32 малиии

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "А ПЕШАЦИ ПРОИЗВЕЖДАТ ЛИ":

    Не се чете бе .. пиши с по-големи букви .. нищо не се вижда .

    15:32 01.09.2025

  • 33 От село

    4 0 Отговор
    Абе в Долна Саксония как е положението

    15:34 01.09.2025

  • 34 Чакайте края на войната

    5 1 Отговор
    "през следващата година ще можем да доставим на Украйна най-малко 100 000, след което вероятно – 200 000". Тези хора имат производствени планове за доставки на боеприпаси за Украйна за две години напред. За какво ще са им на украинците тези снаряди ако войната свърши другия месец? В бизнес плановете на Рейнметал край на войната в скоро време не се очаква.

    Коментиран от #44

    15:34 01.09.2025

  • 35 Възрожденче путинистче

    2 1 Отговор
    Тъжен съм...Отново Български снаряди ще трепят руски орки без милост...Докато Щатски ракети и Български снаряди трепят руснаци мир нема да има...

    15:34 01.09.2025

  • 36 Ъхъъъъъ.....

    4 1 Отговор
    "Райнметал".... значи в Унтерлюс, провинция Долна Саксония, щяло да бъде почти изцяло автоматизирано но в България 1000 души а?

    Коментиран от #45

    15:34 01.09.2025

  • 37 Аз за нас

    2 2 Отговор
    Кой ще бъде първия снаряд ? Извратеняци

    15:34 01.09.2025

  • 38 Бръкнал си

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "малиии":

    На майка си в гзт

    Коментиран от #53

    15:35 01.09.2025

  • 39 Българин

    1 4 Отговор
    Значи Украйна ще води вечно война.Давайте снаряди,до последния украинец.Ама има ли още?!

    15:36 01.09.2025

  • 40 Голям работодател нали?

    1 1 Отговор
    на смяна ще работят само по 40 души.....

    15:36 01.09.2025

  • 41 Абе ,

    0 2 Отговор
    ЛЕЕФСКИ - ЩАМПИОН .. ШНУР ЗА ЩАМПИОНА 👍

    15:36 01.09.2025

  • 42 Баба Мара

    1 1 Отговор
    Той Путин си знае работата.

    15:37 01.09.2025

  • 43 Сега ще стане дракон с разширена халка

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "ЕВРОСИМПАТИЗАНТ":

    Според руски право защитници е малтретиран нечовешки в следствения арест като са пускали немски овчарки да го обладават вързан като няколко пъти изпада в безсъзнание

    15:38 01.09.2025

  • 44 Реалист

    4 3 Отговор

    До коментар #34 от "Чакайте края на войната":

    Единствената сигурност срещу рашистките орди на Путлер е добре въоръжена армия.
    Европа ще има да наваксва поне 10 г. въоръжаването си, което беше изоставила в последните 80 г., осланяйки се само на САЩ.

    15:38 01.09.2025

  • 45 681

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Ъхъъъъъ.....":

    Като видиш германец на снимка му удари един шамар

    15:38 01.09.2025

  • 46 Страшен работодател ей

    3 1 Отговор
    на смяна ще работят само по 40 души.....по малко от колкото в ресторант на КFC и на половин заплата ... хахахахаха.....

    Коментиран от #63

    15:39 01.09.2025

  • 47 Добър човек

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    Д@roтуря на м@кятu!

    15:39 01.09.2025

  • 48 Тоест...

    7 2 Отговор
    За България остава риска от взрив на барут, а работни места ще са малко. Както Кауфланд, Лидл и Била изнасят печалбите си в Германия, така и този завод. Хранителните вериги, имат малка фирма за персонала, а основното дружеството изнася печалбите в Германия, данъци отново няма да види българската хазна.

    Коментиран от #50, #71

    15:39 01.09.2025

  • 49 Асен

    4 2 Отговор
    Много вероятно е да няма завод.

    Коментиран от #65

    15:39 01.09.2025

  • 50 Ииии

    2 2 Отговор

    До коментар #48 от "Тоест...":

    Заводите са потенциален прицел на руска атака.

    15:40 01.09.2025

  • 51 Защо изнасят производството от Германия

    5 0 Отговор
    Защото е вредно де юре и де факто. Вие си правете сметката българския народ и цялата пасмина.

    15:40 01.09.2025

  • 52 Райнметал да си го турят от зад

    4 1 Отговор
    Нямат работа в България

    15:40 01.09.2025

  • 53 малиии

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Бръкнал си":

    Развитието ти е замряло , на -4ебурнет ..

    15:40 01.09.2025

  • 54 Грешка копеи!

    0 4 Отговор

    До коментар #31 от "ще са за Украйна":

    Не са за Украйна а за Русия.В руско направление имам предвид.

    15:40 01.09.2025

  • 55 681

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "малиии":

    Бе не виждате ли че пак Долна Саксония ни прави на корбан, ма тоя път директно ще замине целата германия

    Коментиран от #60

    15:40 01.09.2025

  • 56 Хаха ХА ХА

    4 1 Отговор
    МЕЧТАТА НА ИДИОТА ДА ПРАВИ БАРУТ И СМЪРТ. КОЛКО СМЕ ЖАЛКИ. СПРАВКА ШОС.

    15:41 01.09.2025

  • 57 Хахахаха

    3 3 Отговор

    До коментар #28 от "Светло бъдеще":

    Когато съществуват мордорски държави, демокрацията трябва да строи военни заводи. Това са фактите. Демокрацията трябва да се защитава.

    15:41 01.09.2025

  • 58 Орешник

    4 1 Отговор
    Първият взима в БГ ще предизвика фойерверк видим от Луната.

    15:41 01.09.2025

  • 59 Хахахах

    4 1 Отговор
    РоманКойКакъв? ПроданатаПачаНойзи и ШвабскитеСвине квичат на заколение.

    15:42 01.09.2025

  • 60 Пенка варварката

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "681":

    Там ще има една хубава дупка та света вече да се оправи

    15:42 01.09.2025

  • 61 Механик

    0 3 Отговор
    Позитивни новини.

    15:42 01.09.2025

  • 62 Много вредно и опасно решение

    5 1 Отговор
    Надявам се да не се реализира и всеки здравомислещ човек трябва да мисли така. Всичко останало е политическа екологическа и фактическа авантюра.

    15:43 01.09.2025

  • 63 на смяна ще работят само по 40 души.....

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Страшен работодател ей":

    Ама надали в България и толкова много луди има

    15:43 01.09.2025

  • 64 ПОЖЕЛАВАМЕ. ВИ

    2 1 Отговор
    ПРИВЕТИ. ОТ. СЪВЕТСКА. РУСИЯ!!!

    15:45 01.09.2025

  • 65 И аз така мисля

    3 0 Отговор

    До коментар #49 от "Асен":

    Това са сметки без кръчмар. Тръмп няма да изтърве бизнеса и да остави швабите да си разиграват коня.

    15:47 01.09.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Предпочитам да работя

    3 0 Отговор
    За кюрда от Алепо Сирия, Заки Ареф Маджит и жена му братовчедката на Асад, Зубейда Ибех Асад в КFC за 2500 лв чисто отколкото за тея от Райнметал...

    15:48 01.09.2025

  • 68 Ти си знаеш ,

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "КОЗЯТА ПЪТЕКА":

    Габровската пътека ... Землянката още ли е здрава ?

    15:49 01.09.2025

  • 69 55555

    2 0 Отговор
    Ако продължаваЕС да въоръжава Украйна,ще вкара Европа във война с Русия.Мислете с болните си мозъци.

    15:49 01.09.2025

  • 70 Срамота

    2 0 Отговор
    Е, как ще спре войната тогава? Че и на Урсула пристанаха

    15:50 01.09.2025

  • 71 Управляващите знаят това

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "Тоест...":

    Но се правят на разсеяни. Както за всичко останало пожарите наводненията убийствата безводието катастрофите инцидентите нищо не ги интересува. Прехвърлят държавата в Еврозоната и заминават по островите. Вие оставате да четете по два етикета ха ха ха.

    15:52 01.09.2025

  • 72 По добре за Хисбула

    3 0 Отговор
    От колкото за Райнметал

    15:55 01.09.2025

  • 73 Изключително безотговорни сороски тролеи

    3 0 Отговор
    Предполагам че да ученици роми цигани или други малко мозъчни групи които за пари нямат спирачки. Но и народа ако е толкоз глупав защо да го жалим. Сам отива на заколение в залханата.

    15:57 01.09.2025

  • 74 Тия са смешни и жалки,

    1 0 Отговор
    ще произвеждат 350 хиляди снаряда годишно,което не стига до никъде и това количество стига за 5-6 месеца интензивни обстрели,които са в момента на фронта. Понякога за час се изстрелват над 1000 снаряда по цялото протежение на фронта така,че цифрите са катастрофално недостатъчни.Това от своя страна вкарва Дженедермания директно като участник в конфликта и този завод може да последва съдбата на турския за Байрактари.

    15:58 01.09.2025

  • 75 Абе хора вземете и прочетете бе пичове

    3 0 Отговор
    за CL-20 става дума, за диаминоазоксифуразан който в момента е позиционирано като едно от най-мощните взривни вещества разработени от Rheinmetall и най близко до ядреният експлозив. За него става дума. 3 тона и Сопот няма да го има, 10 тона и във Пловдив даже щети ще има, 20 тона и София ще го усети ... по технологична карта на самият Rheinmetall такъв завод може да бъде не по близко от 40-52 километра от най близката къща.... дали тоя дЖилезку и Толупа не го знаят? А? Ами то го има и на сайта на Rheinmetall впрочем която и не е европейска впрочем. През 2024 г. 66% от акциите на Rheinmetall AG се държат от институционални инвеститори, 48% от които идват от Северна Америка , 21% от Европа и 3% от останалия свят. 23 % от акциите на Rheinmetall са собственост на частни акционери и над 90% от тях пак са собственост на частни акционери от Северна Америка...

    15:59 01.09.2025

  • 76 Дедо Тошо Живков

    0 0 Отговор
    Тццц, тццц, ако аз бях на власт щяха 10 000 калпака да въртят с манивелите гилзите и шашките.Ляб щеше да има, пък тез германци само 100 човека ще нахранят

    16:00 01.09.2025

  • 77 Следващия може да последва съдбата на

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хаха":

    байрактарския и нашия в Казанлък "Арсенал" дето нашите продажни говедоиди тикви и свинчовци се подложиха на Урсулицата гадна и подла. Трябваше един дрон с една 50 кг. бомба по Алудишто с Урсулицата и всичко да свърши.

    16:00 01.09.2025

  • 78 този завод със сигурност ще се

    2 0 Отговор
    самовзриви от човешка грешка ,тук няма такава работна култура и дисциплина ,че такъв завод да оцелее ,по добре наоколо да се евакуират докато имат време

    16:00 01.09.2025

  • 79 Ами даааа..... Предпочитам да работя

    2 0 Отговор
    За кюрда от Алепо Сирия, Заки Ареф Маджит и жена му братовчедката на Асад, Зубейда Ибех Асад в КFC за 2500 лв чисто отколкото за тея от Райнметал

    16:01 01.09.2025

  • 80 Ама тва направо е велико, да знаете

    1 0 Отговор
    на смяна ще работят само по 40 души..... 62- ма са на смяна само в КFC Люлин в София за информация да ви кажа

    16:04 01.09.2025

  • 81 Само да ми паднат 5 кила CL-20

    1 0 Отговор
    Кви чудеса мога да направя ... тва пожарите сега ще им се видят детска игра

    16:07 01.09.2025

