"Райнметал": Първите снаряди от новия завод ще са за Украйна

Производството в новата фабрика на концерна "Райнметал" в Унтерлюс, провинция Долна Саксония, ще бъде почти изцяло автоматизирано, обяснява в интервю за ДВ ръководителят на концерна Армин Папергер. По неговите думи, това ще дава възможност годишно ще могат да се произвеждат 350 000 снаряда, като на смяна ще работят само по 40 души. „Смятам, че това е голяма новост. А вторият момент е скоростта. Ние наистина произвеждаме много бързо, а мисля, че имаме и потенциал за увеличение на годишния производствен обем. Тоест, имаме мощност, имаме бързина и в крайна сметка можем да увеличим доставките благодарение на автоматизацията“, обяснява Папергер пред ДВ.

Какви бяха предизвикателствата, свързани със строежа на тази фабрика?

А. Папергер: Предизвикателството бе в контрола върху веригата за доставки. Това е много важно и аз благодаря на нашите партньори за поддръжката. Независимо дали става дума за производителите на оборудване, на електроника, като повечето от тях са от Германия – всички те работиха много бързо и аз им благодаря за това. В противен случай не би било възможно.

Украйна се надява много бързо да започне да получава боеприпаси оттук – колко бързо и за какви количества става дума?

А. Папергер: Първите 25 000 снаряда от този завод, произведени през тази година, ще бъдат за Украйна. През следващата година ще можем да произведем 150 000 и повече. А след това – в съответствие с увеличаването на мощностите – ще достигнем до 350 000. Става дума за снаряди за Германия и за Украйна. Затова мисля, че през следващата година ще можем да доставим на Украйна най-малко 100 000, след което вероятно – 200 000. Останалото количество е предназначено за други партньори.

Строите и аналогичен завод в Украйна. Кога ще бъде готов? Имайки предвид Вашите критики към украинската бюрокрация, дали можете да кажете, че сега ситуацията се е подобрила?

А. Папергер: Говорих по въпроса с новия министър на отбраната на Украйна Денис Шмигал и му казах, че трябва да се побърза. Казах му: „Господин министър, вижте какво може да се направи за 14 месеца“. Още преди да започнем да планираме нещата за производството в Унтерлюс, вече бяхме планирали завода в Украйна. Само че в Украйна все още няма завод. Затова ми позволете да кажа – бихме могли да работим и по-добре“.

Според Вас кога може да започне производството в Украйна?

А. Папергер: Най-напред ни е нужна концепция, за да построим всичко. Гражданската част още не е готова. Вярвам, че министърът ще се погрижи за това,така че заводът за производство на боеприпаси да бъде готов след 12-14 месеца.

Германия в момента финансира производството на оръжия с голям обсег в Украйна. Германия дава пари, Украйна използва собствени технологии. Но ставаше дума и за сътрудничество и ноухау между германски и украински отбранителни компании. Какво означава това за „Райнметал“?

А. Папергер: Ние си сътрудничим много с украинците, имаме добри партньорски отношения с отбранителната промишленост на Украйна, с по-малки компании. Аз ценя това и мисля, че това е добра възможност за двете страни – за промишленостите на Германия и на Украйна.

Споменавали сте, че „Райнметал“ произвежда и дронове. Имате ли планове да инвестирате в производството на дронове в Украйна?

А. Папергер: Разглеждаме и тази идея. Въпросът е дали има добри възможности за това. Не сме заинтересовани от производството на съвсем малки квадрокоптери и т.н. - интересуват ни технологиите и по-големите дронове. Ако има възможности, ще направим и това.

Автор: Роман Гончаренко