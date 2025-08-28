Новини
Свят »
Северна Корея »
Ким Чен-ун ще посети Китай „в близко бъдеще“

Ким Чен-ун ще посети Китай „в близко бъдеще“

28 Август, 2025 05:48, обновена 28 Август, 2025 05:51 517 1

  • северна корея-
  • китай-
  • ким чен-ун-
  • посещение

Лидерът на Северна Корея ще присъства на събития, посветени на 80-годишнината от края на Втората световна война

Ким Чен-ун ще посети Китай „в близко бъдеще“ - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун ще посети Китай „в близко бъдеще“, за да присъства на събития, отбелязващи 80-годишнината от победата в Съпротивителната война на китайския народ срещу японската агресия и края на Втората световна война.

Това съобщи Корейската централна информационна агенция.

Подчертава се, че лидерът на КНДР ще участва в събития, посветени на „победата в Съпротивителната война на китайския народ срещу японската агресия и Световната антифашистка война“.

В Пекин ще се проведе военен парад по случай годишнината.


Северна Корея
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Другарят

    2 1 Отговор
    Ким Чен Ун успешно балансира между Русия и Китай. България трябва да прави същото.

    06:12 28.08.2025

