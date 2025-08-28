Севернокорейският лидер Ким Чен-ун ще посети Китай „в близко бъдеще“, за да присъства на събития, отбелязващи 80-годишнината от победата в Съпротивителната война на китайския народ срещу японската агресия и края на Втората световна война.

Това съобщи Корейската централна информационна агенция.

Подчертава се, че лидерът на КНДР ще участва в събития, посветени на „победата в Съпротивителната война на китайския народ срещу японската агресия и Световната антифашистка война“.

В Пекин ще се проведе военен парад по случай годишнината.