Русия е потопила украински разузнавателен кораб
Русия е потопила украински разузнавателен кораб

28 Август, 2025 16:56 1 879 77

"Симферопол" е средно голям разузнавателен кораб в изпитателна фаза

Русия е потопила украински разузнавателен кораб - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руското министерство на отбраната съобщи, че е потопило украинския разузнавателен кораб "Симферопол" с помощта на безекипажен катер в делтата на река Дунав, предаде ДПА, съобщи БТА.

Към момента информацията не е потвърдена от независими източници. Ако се окаже вярна, това би било първото използване на безекипажен катер от страна на Русия.

Въпреки руските масирани въздушни удари в Украйна снощи няма данни за експлозии или пожари в района на Одеса, близо до делтата на река Дунав.

Според общодостъпната информация "Симферопол" е средно голям разузнавателен кораб, който все още е в изпитателна фаза.

Междувременно Кремъл опроверга информации на в. "Ню Йорк таймс", че Русия или наети от нея лица са използвали разузнавателни дронове над маршрути за прехвърляне от САЩ и техни съюзници на военно оборудване през Източна Германия, предаде Ройтерс.

На въпрос, свързан с публикация във в. "Ню Йорк таймс", в която се цитират американски и западни служители, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза пред журналисти, че Москва не е имала време да проучи материала в детайли.

"Трудно е обаче да си го представим, защото германците щяха да разберат и едва ли щяха да си мълчат. Затова, разбира се, всичко това изглежда по-скоро като още една фалшива новина", посочи говорителят. Нито Белият дом, нито Пентагонът засега не са отговорили на запитванията на Ройтерс за коментар по темата.

Песков изрази също така удовлетворение от напредъка на разследването в Германия на саботажа срещу газопроводите "Северен поток" 1 и 2 в Балтийско море през 2022 г., след като италианските власти арестуваха заподозрян, издирван от германското правосъдие.

Италиански апелативен съд потвърди по-рано този месец мярката за задържане под стража на 49-годишен мъж от украински произход, заподозрян в Германия, че е координирал атаките срещу тръбопроводите.

"Несъмнено предизвиква удовлетворение, че това разследване напредва, и бихме искали да вярваме, че то ще бъде доведено до край, като бъдат назовани не само изпълнителите, но и поръчителите на тези терористични актове", каза говорителят на Кремъл.


  • 1 Атина Палада

    12 61 Отговор
    по-големи лъжци от братушките няма

    Коментиран от #13, #75

    16:57 28.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    10 53 Отговор
    украинците им потопиха целия флот......

    Коментиран от #12, #24, #69

    16:57 28.08.2025

  • 3 Бат Вальо -Истинския

    8 54 Отговор
    руснаците са неможачи

    Коментиран от #31

    16:57 28.08.2025

  • 4 Моряка

    19 18 Отговор
    руския флагман още гордо плава .....

    16:58 28.08.2025

  • 5 Механик

    4 48 Отговор
    мокри ватнишки сънища

    16:59 28.08.2025

  • 6 Сатана Z

    63 8 Отговор
    Бавно и методично Русия унищожава НАТО на Украинска територия.Укрите са само косвени жертви в този конфликт

    Коментиран от #32, #33

    17:00 28.08.2025

  • 7 Атина Палада

    3 54 Отговор
    скоро Вермахта ще забие знамето на Кремъл

    Коментиран от #23, #47

    17:00 28.08.2025

  • 8 БОЛШЕВИК

    56 7 Отговор
    Русия ще си върне и Одеса.

    17:00 28.08.2025

  • 9 туман

    38 5 Отговор
    Бре бая силно са я засилили тая лопата чак кораб да потопи

    17:00 28.08.2025

  • 10 Последния Софиянец

    5 42 Отговор
    истината е обаче,че от руснака войник не става

    Коментиран от #35, #45, #76

    17:01 28.08.2025

  • 11 Последния Софиянец

    4 27 Отговор
    Значи е потопен на румънска територия.

    17:02 28.08.2025

  • 12 Атина Палада

    29 8 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Потопили са украинците дръжки:) Впрочем стигнаха ли Лвов вече) те нали с посоките на света са много слаби и нападат към полската граница;)та си заминаха полските комбайнери .Украински дрон падна у Румъния:) имаше и случай и приземил се украински дрон чак у Хърватия..:)))

    Коментиран от #14, #20

    17:03 28.08.2025

  • 13 стара поговорка

    31 3 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Руснака впряга бавно, но кара бързо..
    Дано по-скоро да спре войната!

    Коментиран от #16

    17:03 28.08.2025

  • 15 оня с коня

    31 5 Отговор
    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    17:04 28.08.2025

  • 16 Ото фон Бисмарк

    30 5 Отговор

    До коментар #13 от "стара поговорка":

    "Не бъркайте флегматичността на Русия със слабост. Русите дълго запрягат, но бързо пристигат."

    Коментиран от #19

    17:06 28.08.2025

  • 17 Трябваше да го думнат

    31 1 Отговор
    Това обяснява защо американците вдигнаха разузнавателен самолет посред бял ден, както и курса му с навлизане в румънското възд. пространство, изключи транспондера над Черно море, а руснаците го изгониха чрез прихващачи.

    17:06 28.08.2025

  • 18 Еййй начи, не

    20 1 Отговор
    успяха да го изпитат докрай...

    17:06 28.08.2025

  • 19 Атина Палада

    2 21 Отговор

    До коментар #16 от "Ото фон Бисмарк":

    важното е,че братушките пак ще хванат средния :)))

    Коментиран от #30

    17:07 28.08.2025

  • 21 оня с коня

    21 1 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    17:08 28.08.2025

  • 23 Още новини от Украйна

    25 1 Отговор

    До коментар #7 от "Атина Палада":

    Ъхъ.И Урсула ще свърши като Магда Гьобелс

    17:10 28.08.2025

  • 24 така става, за съжаление

    24 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Това беше трагичен, но ценен опит.
    Отвориха кутията на пандора.
    Това бяха западни разработки.
    Сега руснаците имат същото оръжие.
    Вече всеки военен кораб посвета е изложен на голям риск. Най-големите са най-лесна плячка. Дано да не се стига до там.
    Дай Боже, по-скоро край на войната!

    17:10 28.08.2025

  • 25 Одеса е Руска !

    23 2 Отговор
    Новината е за използването от братушките на безекипажен катер . Едно украинско корито повече или по-малко няма значение .

    17:10 28.08.2025

  • 27 Путин

    7 11 Отговор
    Крайцера "Москва" покани на гости корабът "Симферопол" и той като братски кораб се поклони на руската сила и молба.хахахаха

    17:11 28.08.2025

  • 28 кая калас

    21 3 Отговор
    Ако, Русия загуби войната УРСУЛАТА отново ще ви боде със ПФАЙЗЕР!!!

    17:12 28.08.2025

  • 30 Атина Палада

    18 3 Отговор

    До коментар #19 от "Атина Палада":

    За съжаление средният го ловим ние :)и ти в това число...Колко територия ще губим сега? Когато си дойда до Пловдив да не стане така,че отивам в Турция?. Пепел ми на езика :)
    А братушките ти никога не са губили територии,което автоматично означава,че не са ловили средния никога:)

    17:12 28.08.2025

  • 31 ИИ без интелект

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бат Вальо -Истинския":

    Кажи го нацистите от ВОВ.

    17:13 28.08.2025

  • 32 родолюбец

    17 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    Накрая от нато ще останат двама генерали,единия ще е запрянова,и един побъркан и лъжлив оранжев клоун.

    17:13 28.08.2025

  • 33 Търновец

    3 25 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    Учете Мандарин ще Ви е нужен! А аз като гледам Българските магазини освен Руска водка май друго Руско няма, а по улиците тук две три Жигулита. Бавно и методично Русия загива и Русите сами се докарахте до тук, и защо бомбардирате мирни жители - какво са Ви сторили
    ?

    Коментиран от #41, #42, #49, #57, #63

    17:14 28.08.2025

  • 34 Сатана Z

    15 1 Отговор
    Що се отнася до „Симферопол“, този изключително нещастен кораб може да се счита за въплъщение на „могъщия“ украински военноморски флот. Това е най-големият кораб, който Украйна след Майдана успя да построи и приеме във флота си. Първоначално е бил средноразмерен риболовен траулер със замразен двигател, построен в Съветския съюз. През 2016 г. е оборудван с радиотехническа разузнавателна станция, 30-мм оръдие и ПЗРК „Игла“, а „рибарят“ се превръща във военен разузнавателен самолет. През април 2019 г. е спуснат на вода в Киев. През май на борда му избухва пожар и оттогава „Симферопол“ е в ремонт и изпитания. Може би атаката на руския БЕК е попречила на първото излизане на украинския разузнавателен траулер в морето. Така че няма смисъл да кръщавате корабите си на други градове.

    Коментиран от #62

    17:14 28.08.2025

  • 35 Моряка

    9 2 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Някакъв наглец с коментар 4 пак ми е присвоил псевдонима.N 4 не съм аз.

    Коментиран от #36

    17:14 28.08.2025

  • 36 Последния Софиянец

    4 2 Отговор

    До коментар #35 от "Моряка":

    патентовал ли си го??? ако не-оплачи се на Атинка-тя може ти върже :)))

    Коментиран от #55

    17:16 28.08.2025

  • 38 гост

    3 10 Отговор
    Промит,хората си вършат работата макар че украинеца е за медал,а Вие кога ще седнете на масата за преговори...какъв късмнет имате че една мизерия е Президент на САЩ...

    Коментиран от #46

    17:18 28.08.2025

  • 39 украинския разузнавателен кораб

    14 1 Отговор
    какво ли е разузнавал

    видяли разазнувача
    и го топнали да не любопитства

    17:18 28.08.2025

  • 41 чекисть..

    13 1 Отговор

    До коментар #33 от "Търновец":

    Нещата ще се оправят..един ясен тръгва към кьонигсберг,и сега започва големото наакваньие на урсулците..

    17:20 28.08.2025

  • 42 Щерев

    6 2 Отговор

    До коментар #33 от "Търновец":

    Недей писа глупост,мирните жители да не би да са виетнамците от Сайгон?

    17:20 28.08.2025

  • 44 Знае

    6 0 Отговор
    Командването са украинският Военнаморски флот потвърди поражението на разузваванелния си кораб Севастапол. То заяви , че по голямата част от моряците са успели да се спасят . 1 със сигурност е загинал, а няколко се издирват .

    Коментиран от #50

    17:22 28.08.2025

  • 45 Моряка

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Интересно,кой заби знамето на Райхстага.Като си невръстен и не помниш,прочети го в Гугъла,бе Софиянче от Долна Марина или от Горна.

    Коментиран от #52

    17:24 28.08.2025

  • 46 Кривоверен алкаш

    3 2 Отговор

    До коментар #38 от "гост":

    Тихо дррррт прррр ∆ льооо тихо...можеш и по цивилизовано да се държиш Ветеране от Прайда ...

    17:25 28.08.2025

  • 47 Медиите на Вермахта

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "Атина Палада":

    Днес пак надаваха вой до небесата,
    че руснаците пак надубчили Киев 😁
    А ΔρуΓαρΚαΤα фон SS отправи поредната протестна нота 🤣

    17:25 28.08.2025

  • 48 ян бибиян

    1 4 Отговор
    Диляна Гайтанджиева каза, че на кораба е имало натовска биолаборатория и по обяд руски войски са превзели кметството в Лвов. Вервайте ми.

    17:26 28.08.2025

  • 49 Амет

    4 0 Отговор

    До коментар #33 от "Търновец":

    Досега търновец не съм ..ал ,но винаги идва момент за ново начало ,ако ти е запушен ДПФа не е лошо да се обадиш .

    Коментиран от #54

    17:28 28.08.2025

  • 50 Моряка

    3 1 Отговор

    До коментар #44 от "Знае":

    Ти правиш ли разлика между Симферопол и Сивастопол?Поне на 100 км.са един от друг.

    Коментиран от #72

    17:29 28.08.2025

  • 51 ян бибиян

    9 1 Отговор
    Слава на Русия !Русия е Сила и Мощ!

    Коментиран от #53

    17:29 28.08.2025

  • 53 ян бибиян

    0 2 Отговор

    До коментар #51 от "ян бибиян":

    Пий си простамола че немощен падаш, крадецо на имена.

    17:32 28.08.2025

  • 54 ян бибиян

    3 0 Отговор

    До коментар #49 от "Амет":

    Такава елементарна частица си, че ако пиша в ЦЕРН още днес ще те вземат за анализ. И някакви полови дефицити откривам.

    Коментиран от #70

    17:35 28.08.2025

  • 55 Моряка

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Последния Софиянец":

    Бе и ти не си патентовал онова,което продаваш в барачката,но гордо го наричаш софийско кебапче.А съдържа ли месо?

    17:35 28.08.2025

  • 57 Знаещ

    6 1 Отговор

    До коментар #33 от "Търновец":

    Бе на пръв поглед руско може и да няма , ама с китайско е пълно. Даже западните автомобили са пълни с преобладаващо китайски части . Пък що не питаш земеделците с какви торове си торят нивите. С какъв полиетилен си пакриват оранжерите? С какъв дизел си карат техниката... Русия заобикаля санкциите и ембаргото като на свои стоки слага марките на съюзни държави като Китай , Индия , Египет, Иран...и други държави от БРИКС и съюзниците им. Четеш , че е произведено в някоя от държавите от БРИКС , а всъщност е руско ! Елементарно Уотсън , ама от къде акъл да се сетиш ?

    Коментиран от #67, #71

    17:36 28.08.2025

  • 58 АБЕ МАНИ...

    2 3 Отговор
    42 КОРАБА и Бойни катери...+ ...една москалска ПОДВОДНИЦА...ФИРА а пи --- Дорите се хвалят със потопен....безпилотен надводен дрон?!?!?

    Хехехехехехе

    Коментиран от #59

    17:37 28.08.2025

  • 59 Атина Палада

    1 3 Отговор

    До коментар #58 от "АБЕ МАНИ...":

    няма край руската мъка и резил

    17:38 28.08.2025

  • 60 Мишел

    6 1 Отговор
    Ракети Искандер М удариха и разрушиха цеховете на Павловградския механичен завод, който е специализиран в ракетостроене в украинския ВПК. Там трябваше да започне през 2026г. масово производство на "Фламинго ". Атаката бе извършена както при ликвидирането но производството на "Сапсан "- на няколко вълни.

    Коментиран от #65

    17:38 28.08.2025

  • 61 Нико

    1 4 Отговор
    🙏🇺🇦 Август 28.... 🔥Близо до Чукотка, РФ танкерът „Онемен“, превозващ руски бензин и "скрит" в съзнанието на Кремъл, се взриви; танкерът се е счупил наполовина от мощния взрив.

    17:39 28.08.2025

  • 62 ян бибиян

    1 6 Отговор

    До коментар #34 от "Сатана Z":

    Другарю, явно не си наясно, че всичко, с което се хвали матушката ви е правено в Украйна. Вече лъсна какви са неможачи.

    17:41 28.08.2025

  • 65 Последния софиянец

    4 0 Отговор

    До коментар #60 от "Мишел":

    Добрата нована е че при удара са били телепортирани и 10 англиски военни инженери учасвтали и ръководели сглобяването на ракетите .Телепорта продължава а аз танцувам 🕺,танцувам от кеф и не моа се запра ,от обяд падам ,ставам но не се предавам .Наздраве🍷 по повода ,дай Боже още благи вести,а схладеното шардоне е прекрасно !

    Коментиран от #77

    17:51 28.08.2025

  • 66 МЪКЪ МЪКЪ

    2 1 Отговор
    На е имало затрупани натюфци.

    17:51 28.08.2025

  • 67 Търновец

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Знаещ":

    Аз едно време бях в МГУ Ломоносов и играех шах

    Коментиран от #74

    17:51 28.08.2025

  • 69 Мишел

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Фантазираш. Руският Черноморски военен флот от 61 кораба и една подводница е загубил само 4 кораба - крайцера Москва, един разузнавателен кораб и два малки ракетни катери . Останалите ударени кораби подводницата са ремонтирани и върнати в строя. Подсилен е с нови 4 малки ракетни катери. Залпът му от крилати ракети е запазен - 48броя.
    Украинският военен Черноморски флот от 60 кораба и една подводница, в който бяха най големият боен кораб в Черно море, тежкият крайцер Киев и близнакът на крайцера Москва, крайцерът Хетман Сегайдачний, е изцяло потопен.

    17:53 28.08.2025

  • 70 Амет

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "ян бибиян":

    Болярче ,офертата за ДПФа остава ,а то Църния не го познавам и не е от фамилията .,аз съм с една слънчева баня

    17:53 28.08.2025

  • 71 ян бибиян

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Знаещ":

    Чета и си мисля колко малко пари отделяме за лечението ви.

    17:55 28.08.2025

  • 72 Знае

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Моряка":

    Симферопол е столицата на Крим . А Севастопол е пристанищен град , база на Руският Военноморски Флот .

    17:55 28.08.2025

  • 73 Наивник на средна възраст

    1 0 Отговор
    Причина за войната са убийствата на над 15 хил.жители на Украйна определящи себе си като руснаци.Това е истината - някойда спаази Минските споразумения??? "Азов" сигурно.......

    17:55 28.08.2025

  • 74 Малкия Стоянчо

    0 1 Отговор

    До коментар #67 от "Търновец":

    Дядо ,това едно време кога е било бе ?Вече пантофите си опкккавашш,я слезни на земята .

    17:55 28.08.2025

  • 75 Посейдон Велики

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Да това не може да бъде вярно.Руснака не може да потопи кораб без абордаж с куки

    17:55 28.08.2025

  • 76 Профане...

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Ако не ставаха и до сега Европа щеше да е Хитлеристка и нямаше да има Гей паради на които да ходиш

    17:57 28.08.2025

  • 77 Меги от Тервел

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Последния софиянец":

    Не ми се пиеше още от рано ,но при тази хубава новина как да е каже човек наздраве 🍹 с един коктейл ?

    17:58 28.08.2025

