Русия е потопила украински разузнавателен кораб

Руското министерство на отбраната съобщи, че е потопило украинския разузнавателен кораб "Симферопол" с помощта на безекипажен катер в делтата на река Дунав, предаде ДПА, съобщи БТА.
Към момента информацията не е потвърдена от независими източници. Ако се окаже вярна, това би било първото използване на безекипажен катер от страна на Русия.
Въпреки руските масирани въздушни удари в Украйна снощи няма данни за експлозии или пожари в района на Одеса, близо до делтата на река Дунав.
Според общодостъпната информация "Симферопол" е средно голям разузнавателен кораб, който все още е в изпитателна фаза.
Междувременно Кремъл опроверга информации на в. "Ню Йорк таймс", че Русия или наети от нея лица са използвали разузнавателни дронове над маршрути за прехвърляне от САЩ и техни съюзници на военно оборудване през Източна Германия, предаде Ройтерс.
На въпрос, свързан с публикация във в. "Ню Йорк таймс", в която се цитират американски и западни служители, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза пред журналисти, че Москва не е имала време да проучи материала в детайли.
"Трудно е обаче да си го представим, защото германците щяха да разберат и едва ли щяха да си мълчат. Затова, разбира се, всичко това изглежда по-скоро като още една фалшива новина", посочи говорителят. Нито Белият дом, нито Пентагонът засега не са отговорили на запитванията на Ройтерс за коментар по темата.
Песков изрази също така удовлетворение от напредъка на разследването в Германия на саботажа срещу газопроводите "Северен поток" 1 и 2 в Балтийско море през 2022 г., след като италианските власти арестуваха заподозрян, издирван от германското правосъдие.
Италиански апелативен съд потвърди по-рано този месец мярката за задържане под стража на 49-годишен мъж от украински произход, заподозрян в Германия, че е координирал атаките срещу тръбопроводите.
"Несъмнено предизвиква удовлетворение, че това разследване напредва, и бихме искали да вярваме, че то ще бъде доведено до край, като бъдат назовани не само изпълнителите, но и поръчителите на тези терористични актове", каза говорителят на Кремъл.
1 Атина Палада
16:57 28.08.2025
2 Последния Софиянец
16:57 28.08.2025
3 Бат Вальо -Истинския
16:57 28.08.2025
4 Моряка
16:58 28.08.2025
5 Механик
16:59 28.08.2025
6 Сатана Z
17:00 28.08.2025
7 Атина Палада
17:00 28.08.2025
8 БОЛШЕВИК
17:00 28.08.2025
9 туман
17:00 28.08.2025
10 Последния Софиянец
17:01 28.08.2025
11 Последния Софиянец
17:02 28.08.2025
12 Атина Палада
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Потопили са украинците дръжки:) Впрочем стигнаха ли Лвов вече) те нали с посоките на света са много слаби и нападат към полската граница;)та си заминаха полските комбайнери .Украински дрон падна у Румъния:) имаше и случай и приземил се украински дрон чак у Хърватия..:)))
17:03 28.08.2025
13 стара поговорка
До коментар #1 от "Атина Палада":Руснака впряга бавно, но кара бързо..
Дано по-скоро да спре войната!
17:03 28.08.2025
15 оня с коня
17:04 28.08.2025
16 Ото фон Бисмарк
До коментар #13 от "стара поговорка":"Не бъркайте флегматичността на Русия със слабост. Русите дълго запрягат, но бързо пристигат."
17:06 28.08.2025
17 Трябваше да го думнат
17:06 28.08.2025
18 Еййй начи, не
17:06 28.08.2025
19 Атина Палада
До коментар #16 от "Ото фон Бисмарк":важното е,че братушките пак ще хванат средния :)))
17:07 28.08.2025
21 оня с коня
17:08 28.08.2025
23 Още новини от Украйна
До коментар #7 от "Атина Палада":Ъхъ.И Урсула ще свърши като Магда Гьобелс
17:10 28.08.2025
24 така става, за съжаление
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Това беше трагичен, но ценен опит.
Отвориха кутията на пандора.
Това бяха западни разработки.
Сега руснаците имат същото оръжие.
Вече всеки военен кораб посвета е изложен на голям риск. Най-големите са най-лесна плячка. Дано да не се стига до там.
Дай Боже, по-скоро край на войната!
17:10 28.08.2025
25 Одеса е Руска !
17:10 28.08.2025
27 Путин
17:11 28.08.2025
28 кая калас
17:12 28.08.2025
30 Атина Палада
До коментар #19 от "Атина Палада":За съжаление средният го ловим ние :)и ти в това число...Колко територия ще губим сега? Когато си дойда до Пловдив да не стане така,че отивам в Турция?. Пепел ми на езика :)
А братушките ти никога не са губили територии,което автоматично означава,че не са ловили средния никога:)
17:12 28.08.2025
31 ИИ без интелект
До коментар #3 от "Бат Вальо -Истинския":Кажи го нацистите от ВОВ.
17:13 28.08.2025
32 родолюбец
До коментар #6 от "Сатана Z":Накрая от нато ще останат двама генерали,единия ще е запрянова,и един побъркан и лъжлив оранжев клоун.
17:13 28.08.2025
33 Търновец
До коментар #6 от "Сатана Z":Учете Мандарин ще Ви е нужен! А аз като гледам Българските магазини освен Руска водка май друго Руско няма, а по улиците тук две три Жигулита. Бавно и методично Русия загива и Русите сами се докарахте до тук, и защо бомбардирате мирни жители - какво са Ви сторили
?
17:14 28.08.2025
34 Сатана Z
17:14 28.08.2025
35 Моряка
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Някакъв наглец с коментар 4 пак ми е присвоил псевдонима.N 4 не съм аз.
17:14 28.08.2025
36 Последния Софиянец
До коментар #35 от "Моряка":патентовал ли си го??? ако не-оплачи се на Атинка-тя може ти върже :)))
17:16 28.08.2025
38 гост
17:18 28.08.2025
39 украинския разузнавателен кораб
видяли разазнувача
и го топнали да не любопитства
17:18 28.08.2025
41 чекисть..
До коментар #33 от "Търновец":Нещата ще се оправят..един ясен тръгва към кьонигсберг,и сега започва големото наакваньие на урсулците..
17:20 28.08.2025
42 Щерев
До коментар #33 от "Търновец":Недей писа глупост,мирните жители да не би да са виетнамците от Сайгон?
17:20 28.08.2025
44 Знае
17:22 28.08.2025
45 Моряка
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Интересно,кой заби знамето на Райхстага.Като си невръстен и не помниш,прочети го в Гугъла,бе Софиянче от Долна Марина или от Горна.
17:24 28.08.2025
46 Кривоверен алкаш
До коментар #38 от "гост":Тихо дррррт прррр ∆ льооо тихо...можеш и по цивилизовано да се държиш Ветеране от Прайда ...
17:25 28.08.2025
47 Медиите на Вермахта
До коментар #7 от "Атина Палада":Днес пак надаваха вой до небесата,
че руснаците пак надубчили Киев 😁
А ΔρуΓαρΚαΤα фон SS отправи поредната протестна нота 🤣
17:25 28.08.2025
48 ян бибиян
17:26 28.08.2025
49 Амет
До коментар #33 от "Търновец":Досега търновец не съм ..ал ,но винаги идва момент за ново начало ,ако ти е запушен ДПФа не е лошо да се обадиш .
17:28 28.08.2025
50 Моряка
До коментар #44 от "Знае":Ти правиш ли разлика между Симферопол и Сивастопол?Поне на 100 км.са един от друг.
17:29 28.08.2025
51 ян бибиян
17:29 28.08.2025
53 ян бибиян
До коментар #51 от "ян бибиян":Пий си простамола че немощен падаш, крадецо на имена.
17:32 28.08.2025
54 ян бибиян
До коментар #49 от "Амет":Такава елементарна частица си, че ако пиша в ЦЕРН още днес ще те вземат за анализ. И някакви полови дефицити откривам.
17:35 28.08.2025
55 Моряка
До коментар #36 от "Последния Софиянец":Бе и ти не си патентовал онова,което продаваш в барачката,но гордо го наричаш софийско кебапче.А съдържа ли месо?
17:35 28.08.2025
57 Знаещ
До коментар #33 от "Търновец":Бе на пръв поглед руско може и да няма , ама с китайско е пълно. Даже западните автомобили са пълни с преобладаващо китайски части . Пък що не питаш земеделците с какви торове си торят нивите. С какъв полиетилен си пакриват оранжерите? С какъв дизел си карат техниката... Русия заобикаля санкциите и ембаргото като на свои стоки слага марките на съюзни държави като Китай , Индия , Египет, Иран...и други държави от БРИКС и съюзниците им. Четеш , че е произведено в някоя от държавите от БРИКС , а всъщност е руско ! Елементарно Уотсън , ама от къде акъл да се сетиш ?
17:36 28.08.2025
58 АБЕ МАНИ...
Хехехехехехе
17:37 28.08.2025
59 Атина Палада
До коментар #58 от "АБЕ МАНИ...":няма край руската мъка и резил
17:38 28.08.2025
60 Мишел
17:38 28.08.2025
61 Нико
17:39 28.08.2025
62 ян бибиян
До коментар #34 от "Сатана Z":Другарю, явно не си наясно, че всичко, с което се хвали матушката ви е правено в Украйна. Вече лъсна какви са неможачи.
17:41 28.08.2025
65 Последния софиянец
До коментар #60 от "Мишел":Добрата нована е че при удара са били телепортирани и 10 англиски военни инженери учасвтали и ръководели сглобяването на ракетите .Телепорта продължава а аз танцувам 🕺,танцувам от кеф и не моа се запра ,от обяд падам ,ставам но не се предавам .Наздраве🍷 по повода ,дай Боже още благи вести,а схладеното шардоне е прекрасно !
17:51 28.08.2025
66 МЪКЪ МЪКЪ
17:51 28.08.2025
67 Търновец
До коментар #57 от "Знаещ":Аз едно време бях в МГУ Ломоносов и играех шах
17:51 28.08.2025
69 Мишел
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Фантазираш. Руският Черноморски военен флот от 61 кораба и една подводница е загубил само 4 кораба - крайцера Москва, един разузнавателен кораб и два малки ракетни катери . Останалите ударени кораби подводницата са ремонтирани и върнати в строя. Подсилен е с нови 4 малки ракетни катери. Залпът му от крилати ракети е запазен - 48броя.
Украинският военен Черноморски флот от 60 кораба и една подводница, в който бяха най големият боен кораб в Черно море, тежкият крайцер Киев и близнакът на крайцера Москва, крайцерът Хетман Сегайдачний, е изцяло потопен.
17:53 28.08.2025
70 Амет
До коментар #54 от "ян бибиян":Болярче ,офертата за ДПФа остава ,а то Църния не го познавам и не е от фамилията .,аз съм с една слънчева баня
17:53 28.08.2025
71 ян бибиян
До коментар #57 от "Знаещ":Чета и си мисля колко малко пари отделяме за лечението ви.
17:55 28.08.2025
72 Знае
До коментар #50 от "Моряка":Симферопол е столицата на Крим . А Севастопол е пристанищен град , база на Руският Военноморски Флот .
17:55 28.08.2025
73 Наивник на средна възраст
17:55 28.08.2025
74 Малкия Стоянчо
До коментар #67 от "Търновец":Дядо ,това едно време кога е било бе ?Вече пантофите си опкккавашш,я слезни на земята .
17:55 28.08.2025
75 Посейдон Велики
До коментар #1 от "Атина Палада":Да това не може да бъде вярно.Руснака не може да потопи кораб без абордаж с куки
17:55 28.08.2025
76 Профане...
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Ако не ставаха и до сега Европа щеше да е Хитлеристка и нямаше да има Гей паради на които да ходиш
17:57 28.08.2025
77 Меги от Тервел
До коментар #65 от "Последния софиянец":Не ми се пиеше още от рано ,но при тази хубава новина как да е каже човек наздраве 🍹 с един коктейл ?
17:58 28.08.2025