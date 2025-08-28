Русия е потопила украински разузнавателен кораб

Руското министерство на отбраната съобщи, че е потопило украинския разузнавателен кораб "Симферопол" с помощта на безекипажен катер в делтата на река Дунав, предаде ДПА, съобщи БТА.

Към момента информацията не е потвърдена от независими източници. Ако се окаже вярна, това би било първото използване на безекипажен катер от страна на Русия.

Въпреки руските масирани въздушни удари в Украйна снощи няма данни за експлозии или пожари в района на Одеса, близо до делтата на река Дунав.

Според общодостъпната информация "Симферопол" е средно голям разузнавателен кораб, който все още е в изпитателна фаза.

Междувременно Кремъл опроверга информации на в. "Ню Йорк таймс", че Русия или наети от нея лица са използвали разузнавателни дронове над маршрути за прехвърляне от САЩ и техни съюзници на военно оборудване през Източна Германия, предаде Ройтерс.

На въпрос, свързан с публикация във в. "Ню Йорк таймс", в която се цитират американски и западни служители, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза пред журналисти, че Москва не е имала време да проучи материала в детайли.

"Трудно е обаче да си го представим, защото германците щяха да разберат и едва ли щяха да си мълчат. Затова, разбира се, всичко това изглежда по-скоро като още една фалшива новина", посочи говорителят. Нито Белият дом, нито Пентагонът засега не са отговорили на запитванията на Ройтерс за коментар по темата.

Песков изрази също така удовлетворение от напредъка на разследването в Германия на саботажа срещу газопроводите "Северен поток" 1 и 2 в Балтийско море през 2022 г., след като италианските власти арестуваха заподозрян, издирван от германското правосъдие.

Италиански апелативен съд потвърди по-рано този месец мярката за задържане под стража на 49-годишен мъж от украински произход, заподозрян в Германия, че е координирал атаките срещу тръбопроводите.

"Несъмнено предизвиква удовлетворение, че това разследване напредва, и бихме искали да вярваме, че то ще бъде доведено до край, като бъдат назовани не само изпълнителите, но и поръчителите на тези терористични актове", каза говорителят на Кремъл.