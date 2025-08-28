Новини
Украйна връчи протестна нота на посланика на Унгария
  Тема: Украйна

28 Август, 2025 22:10 895 16

  • украйна-
  • унгария-
  • андрий сибига

Призоваваме Унгария да се въздържа от неприятелски действия, обяви Киев

Украйна връчи протестна нота на посланика на Унгария - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на външните работи на Украйна днес заяви, че в подчиненото му ведомство в Киев е бил извикан посланикът на Унгария заради това, което Андрий Сибига нарече "дискриминация" от страна на унгарското правителство срещу етническите унгарци в Украйна, предаде Укринформ, съобщи БТА.

"Връчена му бе протестна нота в отговор на дискриминацията на Унгария срещу унгарското етническо малцинство в Украйна, по-специално срещу нашия защитник от унгарски произход, на когото бе забранено да влезе в страната на своите предци", написа Сибига в платформата "Екс".

Сибига има предвид командира от украинските сили за дронове Роберт Бровди (с прякор "Маджар"), етнически унгарец, за когото Будапеща заяви днес, че му е отказан достъп за влизане в страната заради ролята му при атаката срещу нефтопровода "Дружба", чрез който Русия снабдява Унгария и Словакия.

"Призоваваме Унгария да се въздържа от неприятелски действия и вместо това да се ангажира с конструктивен диалог, за който Украйна има готовност", каза украинският външен министър, цитиран от Ройтерс.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 23 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 авиогрупа "тигри"

    25 0 Отговор
    В полския град Радом (централната част на страната) се случи самолетна катастрофа по време на подготовката за международно авиошоу. Според говорителя на полското правителство Адам Шлапка, изтребителят F-16, който е изпълнявал тренировъчен полет, се е разбил.

    22:11 28.08.2025

  • 2 Кво стана

    20 0 Отговор
    Със задържания в Италия уКраИнец,
    който е взривил Северен поток ❓😁

    22:13 28.08.2025

  • 3 за две седмици

    26 0 Отговор
    700 удара са нанесени на резервите на Сирски, които той възнамерява да хвърли близо до Покровск.

    22:13 28.08.2025

  • 4 Стипич

    35 1 Отговор
    Дали има мерна единица за цинизъм? Ако има надали ще може да измери наглостта и цинизма на бандеровци. Тия са самозабравили се наглеци.

    22:15 28.08.2025

  • 5 Пешо

    19 0 Отговор
    Нашите ф-ки ще си ги пазим за нови.

    Коментиран от #10

    22:15 28.08.2025

  • 6 АМИ КОПИЕ

    22 0 Отговор
    ОТ НОТАТА СЕ НАМИРА В КЕНЕФА НА ПОСЛАНИКА НА ПИРОН НА СТЕНАТА

    22:15 28.08.2025

  • 7 Веса

    23 0 Отговор
    Нагли нацисти!

    22:20 28.08.2025

  • 8 подарък Х-101

    19 0 Отговор
    Руските военни елиминираха инструкторите на Северноатлантическия алианс по време на днешния удар по цели в Киев. В мрежата бяха публикувани кадри от пристигането на руско оръжие в съоръжението на чуждестранни специалисти. От земята се съобщава, че сега районът е отцепен от служители на СБУ.

    22:21 28.08.2025

  • 9 име

    19 0 Отговор
    Не е политкоректно да обвиняваш неонацисти в расизъм и ксенофобия, може само да им ръкопляскаш когато взривяват някой твой газопровод или петролопровод!

    22:22 28.08.2025

  • 10 име

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пешо":

    От кога пък за нашия Кен Еф 16 се говори в множествено число? Да не би втория леко употребяван, но много запазен хангарен екземпляр, накратко таралясник, най-накрая да е пристигнал?

    22:26 28.08.2025

  • 11 тя украина

    5 0 Отговор
    може да връчва квот си иска ,на когото си иска.Ама кой ще я чуе?Вече на всички е ясно,поне на нормалните хора,че зеленски и обслужващият персонал на урсула служат само за подигравка на останалите.То не бяха диванчета в Истанбул за урсула,то не беше едно посрещане за аналена в Сирия,то не беше едно пращане на каята ,да разгледа Дисниленд,щото Рубио бил зает...В Китай ,"еврплидерите" се возят на маршрутка,във Вашиннгтон,чакат в коридорая,като пациенти в треторазрядна поликлиника.Та на кого да се оплаче зиленски,може би на арменския поп.

    Коментиран от #12

    22:28 28.08.2025

  • 12 пак аз.И да ,знам,кога трябва да се

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "тя украина":

    постави главна буква🤣🤣🤣

    22:31 28.08.2025

  • 13 Омбре

    0 0 Отговор
    Защо дискриминация...?

    22:32 28.08.2025

  • 14 пешо

    1 0 Отговор
    урките ще им обяват война ли

    22:35 28.08.2025

  • 15 Георгиев

    2 0 Отговор
    Унгария спира подаването на ток към Окрайнина и толкова. И да започва да си го плаща!!! Хем зли, хем нагли, хем алчно, хем брутални.

    22:35 28.08.2025

  • 16 шулер..

    0 0 Отговор
    Дреме му на орбанчо от урсулците и бандерците,маджарите не са бг-тата дека слушкат двата плондера дето ги командорат,те сега че ги видите у неделя как клечат и цукат нозете на дъртио джендър урсуль..

    22:43 28.08.2025

