Украйна връчи протестна нота на посланика на Унгария

Министърът на външните работи на Украйна днес заяви, че в подчиненото му ведомство в Киев е бил извикан посланикът на Унгария заради това, което Андрий Сибига нарече "дискриминация" от страна на унгарското правителство срещу етническите унгарци в Украйна, предаде Укринформ, съобщи БТА.
"Връчена му бе протестна нота в отговор на дискриминацията на Унгария срещу унгарското етническо малцинство в Украйна, по-специално срещу нашия защитник от унгарски произход, на когото бе забранено да влезе в страната на своите предци", написа Сибига в платформата "Екс".
Сибига има предвид командира от украинските сили за дронове Роберт Бровди (с прякор "Маджар"), етнически унгарец, за когото Будапеща заяви днес, че му е отказан достъп за влизане в страната заради ролята му при атаката срещу нефтопровода "Дружба", чрез който Русия снабдява Унгария и Словакия.
"Призоваваме Унгария да се въздържа от неприятелски действия и вместо това да се ангажира с конструктивен диалог, за който Украйна има готовност", каза украинският външен министър, цитиран от Ройтерс.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 авиогрупа "тигри"
22:11 28.08.2025
2 Кво стана
който е взривил Северен поток ❓😁
22:13 28.08.2025
3 за две седмици
22:13 28.08.2025
4 Стипич
22:15 28.08.2025
5 Пешо
Коментиран от #10
22:15 28.08.2025
6 АМИ КОПИЕ
22:15 28.08.2025
7 Веса
22:20 28.08.2025
8 подарък Х-101
22:21 28.08.2025
9 име
22:22 28.08.2025
10 име
До коментар #5 от "Пешо":От кога пък за нашия Кен Еф 16 се говори в множествено число? Да не би втория леко употребяван, но много запазен хангарен екземпляр, накратко таралясник, най-накрая да е пристигнал?
22:26 28.08.2025
11 тя украина
Коментиран от #12
22:28 28.08.2025
12 пак аз.И да ,знам,кога трябва да се
До коментар #11 от "тя украина":постави главна буква🤣🤣🤣
22:31 28.08.2025
13 Омбре
22:32 28.08.2025
14 пешо
22:35 28.08.2025
15 Георгиев
22:35 28.08.2025
16 шулер..
22:43 28.08.2025