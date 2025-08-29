Новини
Свят »
САЩ »
Американски дипломат, използвал думата „животински” за ливански репортери, се извини

Американски дипломат, използвал думата „животински” за ливански репортери, се извини

29 Август, 2025 06:46, обновена 29 Август, 2025 05:49 413 1

  • томас барак-
  • дипломат-
  • обида-
  • извинение-
  • сащ

Томас Барак заяви, че не е имал намерение да използва думата „в унизителен смисъл”, но призна, че коментарите му са били „неуместни”

Американски дипломат, използвал думата „животински” за ливански репортери, се извини - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският дипломат Томас Барак се извини снощи за употребената от него дума „животински”, по отношение на група репортери, които той се опитваше да накара да замълчат по време на пресконференция в Ливан по-рано тази седмица, предаде Асошиейтед Прес.

Барак, който е посланик на САЩ в Турция и специален пратеник за Сирия, а също така е на временна мисия в Ливан, заяви, че не е имал намерение да използва думата „в унизителен смисъл”, но все пак призна, че коментарите му са били „неуместни”.

Барак посети Бейрут заедно с делегация от американски официални представители във вторник, за да обсъди усилията на ливанското правителство за разоръжаване на военната групировка „Хизбула” и за прилагането на споразумението за прекратяване на огъня, което сложи край на поредната война между Израел и „Хизбула” през ноември.

В началото на пресконференцията в президентския дворец журналистите призоваваха Барак на висок глас да се качи на подиума, след като той започна да говори от друго място в залата. След като се качи на подиума, Барак каза на журналистите да „се държат цивилизовано, да бъдат любезни и толерантни“. Той заплаши, че в противен случай ще прекрати пресконференцията по-рано.

„В момента, в който това започне да става хаотично, като животинско, ние си тръгваме“, заяви Барак.

Коментарът предизвика бурна реакция, като ливанският журналистически синдикат поиска извинение и призова за бойкот на посещенията на Барак, ако такова не бъде поднесено. Президентският дворец също публикува изявление, в което изрази съжаление за коментарите на „един от нашите гости“ и благодари на журналистите за „усилената им работа“.

В интервю, откъс от което беше публикувано снощи, Барак каза: „Животинско беше дума, която не използвах в унизителен смисъл, просто казвах „можем ли да се успокоим, можем ли да проявим малко толерантност и доброта, нека бъдем цивилизовани“. Но беше неподходящо да го правя, когато медиите просто си вършеха работата“.

„Трябваше да бъда по-щедър с времето си и по-толерантен“, добави той.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Емил Стефанов

    2 0 Отговор
    Нищо ново под слънцето...

    06:04 29.08.2025