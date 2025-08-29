Politico: Отчаяните евролидери обсъждат 40-километрова буферна зона в Украйна

Европейските лидери обсъждат възможността за създаване на 40-километрова буферна зона в Украйна като част от мирно споразумение, предаде вестник Politico.
Позовавайки се на петима дипломати, изданието подчертава, че това е отчаян опит на европейските страни да гарантират преодоляването на конфликта в Украйна чрез инициативи, изгодни за Русия. Вариантът за създаване на буферна зона е едно от предложенията, които се анализират от европейците в случай на прекратяване на огъня или дългосрочно уреждане на конфликта, уточнява статията.
„Фактът, че европейските служители обмислят отрязване на част от територията на Украйна, за да наложат крехък мир, е доказателство за отчаянието на съюзниците от НАТО в процеса на намиране на начин за прекратяване на войната“, пише Politico . Според нея изглежда, че Съединените щати не участват в тези дискусии.
„Те се хващат за сламка“, каза пред вестника бившият заместник-помощник-министър на отбраната на САЩ Джеймс Таунсенд, коментирайки идеите на европейците. Преди това той отговаряше за отношенията с Европа и съюзниците от НАТО. „Руснаците не се страхуват от европейците“, отбеляза бившият служител на Пентагона. Според него нито британските, нито френските войски, ако бъдат разположени в гореспоменатата буферна зона, биха спрели настъплението на руските въоръжени сили, ако Москва сметне за необходимо да действа по този начин.
В статията се обяснява, че европейците обсъждат варианта за прехвърляне от 4000 до приблизително 60 000 войници в буферната зона. Същевременно един от източниците на Politico заяви, че инициативата не е била разглеждана по време на видеоконференцията на началниците на щабовете на НАТО, проведена на 25 август. Сред участниците в тази виртуална среща бяха председателят на Обединения комитет на началник-щабовете на въоръжените сили на САЩ Дан Кейн и върховният главнокомандващ на съюзническите сили в Европа, американският генерал Алексъс Гринкевич.
Освен това, както е посочено в публикацията, Европа очаква Киев да предостави лъвския пай от контингента за създаване на буферна зона или осигуряване на прекратяване на огъня.
Междувременно, списание „The Atlantic“ съобщи в статия, публикувана на 28 август, че Тръмп лично е изразил гнева си от липсата на пробив в преговорите за Украйна през последните дни, като е изливал част от раздразнението си „върху Зеленски и Европа“. Ръководителят на американската администрация не бърза с по-дълбоко участие на САЩ в конфликта, страхува се да не отчужди поддръжниците си от движението MAGA и все повече прехвърля отговорността за военните действия в Украйна върху своя предшественик в Белия дом, Джо Байдън, съобщава „The Atlantic“.
„Той просто иска това да приключи. Почти няма значение как“, каза неназован високопоставен американски служител пред списанието за Тръмп и конфликта в Украйна.
MAGA (Make America Great Again) е основният политически лозунг на Тръмп по време на предизборната му кампания през 2016 г. Той е здраво навлязъл в американския политически лексикон.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 гдфгфдг
06:20 29.08.2025
3 Тия
06:20 29.08.2025
4 Европеец
06:20 29.08.2025
5 Така де
06:21 29.08.2025
7 име
06:24 29.08.2025
8 Никога няма
06:25 29.08.2025
10 Споко либерасти
06:31 29.08.2025
13 Механик
За ква буферна зона иде реч? Нали щяхте да нанасяте стратегическо поражение на Русия???
06:36 29.08.2025
15 Факт
06:40 29.08.2025
16 Тъпак с мустак
До коментар #14 от "Руснак без крак":Утре влизам в Москва да си пусна брада
06:44 29.08.2025
17 до до ДОБРОУТРО
До коментар #9 от "Злобното Джуджи":СЛЕД ТОЯ ПОКОРЕН ВРЪХ---ВЪЗПОЛЗВАИ СЕ ОТ БИДЕТО АКО ИМАШ ТАКОВА И ЕВЕНТУАЛНО НАЛИЧИЕ НА ЧИСТА ВОДА
06:51 29.08.2025
18 Съвет
Коментиран от #23
06:51 29.08.2025
19 Механик
Бяха си помислили, че руснаците ще се гътнат лесно и после ще има грабеж на руски ресурси, ама отново ГРЕДА за запада.
Сега европейските лидери са не просто отчаяни. Те са в шаш и не знаят на къде да хванат. Страх и смут ги тръска денонощно.
06:55 29.08.2025
20 Георгиев
06:56 29.08.2025
21 ШЕФА
Коментиран от #22
06:58 29.08.2025
23 Циник
До коментар #18 от "Съвет":Именно! И аз там си я представям зоната
07:24 29.08.2025
24 Лавров
Натовски миротворци- не!
Та нали зарди тях започна този конфликт!
07:39 29.08.2025
25 КОАЛИЦИЯТА НА НЕМОЖАЧИТЕ
07:44 29.08.2025
26 Древен
Коалиция на отчаяните ли стана...
И какво толко им легнала тая Покрайна на сърце бре...
Ми до преди 1991г дале знаеха къде се намира на картата тая територия...?
07:45 29.08.2025
27 Ццц
07:56 29.08.2025
28 Не мога
08:05 29.08.2025
29 Я пък тоя
08:20 29.08.2025