Европейските лидери обсъждат възможността за създаване на 40-километрова буферна зона в Украйна като част от мирно споразумение, предаде вестник Politico.

Позовавайки се на петима дипломати, изданието подчертава, че това е отчаян опит на европейските страни да гарантират преодоляването на конфликта в Украйна чрез инициативи, изгодни за Русия. Вариантът за създаване на буферна зона е едно от предложенията, които се анализират от европейците в случай на прекратяване на огъня или дългосрочно уреждане на конфликта, уточнява статията.

„Фактът, че европейските служители обмислят отрязване на част от територията на Украйна, за да наложат крехък мир, е доказателство за отчаянието на съюзниците от НАТО в процеса на намиране на начин за прекратяване на войната“, пише Politico . Според нея изглежда, че Съединените щати не участват в тези дискусии.

„Те се хващат за сламка“, каза пред вестника бившият заместник-помощник-министър на отбраната на САЩ Джеймс Таунсенд, коментирайки идеите на европейците. Преди това той отговаряше за отношенията с Европа и съюзниците от НАТО. „Руснаците не се страхуват от европейците“, отбеляза бившият служител на Пентагона. Според него нито британските, нито френските войски, ако бъдат разположени в гореспоменатата буферна зона, биха спрели настъплението на руските въоръжени сили, ако Москва сметне за необходимо да действа по този начин.

В статията се обяснява, че европейците обсъждат варианта за прехвърляне от 4000 до приблизително 60 000 войници в буферната зона. Същевременно един от източниците на Politico заяви, че инициативата не е била разглеждана по време на видеоконференцията на началниците на щабовете на НАТО, проведена на 25 август. Сред участниците в тази виртуална среща бяха председателят на Обединения комитет на началник-щабовете на въоръжените сили на САЩ Дан Кейн и върховният главнокомандващ на съюзническите сили в Европа, американският генерал Алексъс Гринкевич.

Освен това, както е посочено в публикацията, Европа очаква Киев да предостави лъвския пай от контингента за създаване на буферна зона или осигуряване на прекратяване на огъня.

Междувременно, списание „The Atlantic“ съобщи в статия, публикувана на 28 август, че Тръмп лично е изразил гнева си от липсата на пробив в преговорите за Украйна през последните дни, като е изливал част от раздразнението си „върху Зеленски и Европа“. Ръководителят на американската администрация не бърза с по-дълбоко участие на САЩ в конфликта, страхува се да не отчужди поддръжниците си от движението MAGA и все повече прехвърля отговорността за военните действия в Украйна върху своя предшественик в Белия дом, Джо Байдън, съобщава „The Atlantic“.

„Той просто иска това да приключи. Почти няма значение как“, каза неназован високопоставен американски служител пред списанието за Тръмп и конфликта в Украйна.

MAGA (Make America Great Again) е основният политически лозунг на Тръмп по време на предизборната му кампания през 2016 г. Той е здраво навлязъл в американския политически лексикон.