Politico: Отчаяните евролидери обсъждат 40-километрова буферна зона в Украйна
  Тема: Украйна

Politico: Отчаяните евролидери обсъждат 40-километрова буферна зона в Украйна

29 Август, 2025 06:01, обновена 29 Август, 2025 06:17 2 313 29

  • сащ-
  • нато-
  • тръмп-
  • буферна зона-
  • украйна

Тя може да бъде част от мирното споразумение

Politico: Отчаяните евролидери обсъждат 40-километрова буферна зона в Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейските лидери обсъждат възможността за създаване на 40-километрова буферна зона в Украйна като част от мирно споразумение, предаде вестник Politico.

Позовавайки се на петима дипломати, изданието подчертава, че това е отчаян опит на европейските страни да гарантират преодоляването на конфликта в Украйна чрез инициативи, изгодни за Русия. Вариантът за създаване на буферна зона е едно от предложенията, които се анализират от европейците в случай на прекратяване на огъня или дългосрочно уреждане на конфликта, уточнява статията.

Още новини от Украйна

„Фактът, че европейските служители обмислят отрязване на част от територията на Украйна, за да наложат крехък мир, е доказателство за отчаянието на съюзниците от НАТО в процеса на намиране на начин за прекратяване на войната“, пише Politico . Според нея изглежда, че Съединените щати не участват в тези дискусии.

„Те се хващат за сламка“, каза пред вестника бившият заместник-помощник-министър на отбраната на САЩ Джеймс Таунсенд, коментирайки идеите на европейците. Преди това той отговаряше за отношенията с Европа и съюзниците от НАТО. „Руснаците не се страхуват от европейците“, отбеляза бившият служител на Пентагона. Според него нито британските, нито френските войски, ако бъдат разположени в гореспоменатата буферна зона, биха спрели настъплението на руските въоръжени сили, ако Москва сметне за необходимо да действа по този начин.

В статията се обяснява, че европейците обсъждат варианта за прехвърляне от 4000 до приблизително 60 000 войници в буферната зона. Същевременно един от източниците на Politico заяви, че инициативата не е била разглеждана по време на видеоконференцията на началниците на щабовете на НАТО, проведена на 25 август. Сред участниците в тази виртуална среща бяха председателят на Обединения комитет на началник-щабовете на въоръжените сили на САЩ Дан Кейн и върховният главнокомандващ на съюзническите сили в Европа, американският генерал Алексъс Гринкевич.

Освен това, както е посочено в публикацията, Европа очаква Киев да предостави лъвския пай от контингента за създаване на буферна зона или осигуряване на прекратяване на огъня.

Междувременно, списание „The Atlantic“ съобщи в статия, публикувана на 28 август, че Тръмп лично е изразил гнева си от липсата на пробив в преговорите за Украйна през последните дни, като е изливал част от раздразнението си „върху Зеленски и Европа“. Ръководителят на американската администрация не бърза с по-дълбоко участие на САЩ в конфликта, страхува се да не отчужди поддръжниците си от движението MAGA и все повече прехвърля отговорността за военните действия в Украйна върху своя предшественик в Белия дом, Джо Байдън, съобщава „The Atlantic“.

„Той просто иска това да приключи. Почти няма значение как“, каза неназован високопоставен американски служител пред списанието за Тръмп и конфликта в Украйна.

MAGA (Make America Great Again) е основният политически лозунг на Тръмп по време на предизборната му кампания през 2016 г. Той е здраво навлязъл в американския политически лексикон.


САЩ
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 гдфгфдг

    72 2 Отговор
    смях тези в ес са жалка карикатура!

    06:20 29.08.2025

  • 3 Тия

    72 3 Отговор
    Пък от какво се отчаяха? Да почетат история, който е тръгнал срещу Русия, не е прокопсал.

    06:20 29.08.2025

  • 4 Европеец

    78 1 Отговор
    Евро лидери ли, това са просто едни нещастници и комплексари объркали се като пиле в клачиста....

    06:20 29.08.2025

  • 5 Така де

    60 3 Отговор
    Тази буферна зона ще бъде на границата с Полша!

    06:21 29.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 име

    70 3 Отговор
    Буферната зона можеше да я създадете още 2015-2016г, руснаците предложиха точно това: международни наблюдатели в зона по демаркационната линия (без да влизат на вътре щото още тогава стана ясно че шпионират за неонацистите в Киев) и изтегляне на тежките оръжия на незнам си колко на вътре. Ама меркелица, оланд, обама и т.н. само тупаха топката докато обучаваха и въоръжаваха неонастки батальони в бандеристан. Ся няма кой в Русия да вземе на сериозно дрънканията на доказани лъжци.

    06:24 29.08.2025

  • 8 Никога няма

    53 1 Отговор
    Да стане. Тези не им го увряха главите, че Русия никога няма да се съгласи на такова "примирие" или край на войната.

    06:25 29.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Споко либерасти

    51 3 Отговор
    Буферна зона няма да има. Всичко до Днепър е руско, останалото неутрално.

    06:31 29.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Механик

    47 3 Отговор
    Ам кво стана с "мир чрез сила" и "плана за победата" на г-н Зиленски??
    За ква буферна зона иде реч? Нали щяхте да нанасяте стратегическо поражение на Русия???

    06:36 29.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Факт

    36 1 Отговор
    Буферна зона означава издръжка на постоянен външен контингент, освен армията, въоръжения, логистика и заплати!

    06:40 29.08.2025

  • 16 Тъпак с мустак

    15 4 Отговор

    До коментар #14 от "Руснак без крак":

    Утре влизам в Москва да си пусна брада

    06:44 29.08.2025

  • 17 до до ДОБРОУТРО

    8 2 Отговор

    До коментар #9 от "Злобното Джуджи":

    СЛЕД ТОЯ ПОКОРЕН ВРЪХ---ВЪЗПОЛЗВАИ СЕ ОТ БИДЕТО АКО ИМАШ ТАКОВА И ЕВЕНТУАЛНО НАЛИЧИЕ НА ЧИСТА ВОДА

    06:51 29.08.2025

  • 18 Съвет

    31 3 Отговор
    За да не видите как изглеждат на живо новите руски танкове, си направете буферната зона в Полша и Румъния.

    Коментиран от #23

    06:51 29.08.2025

  • 19 Механик

    35 1 Отговор
    "ОТЧАЯНИТЕ:- това е точната дума .
    Бяха си помислили, че руснаците ще се гътнат лесно и после ще има грабеж на руски ресурси, ама отново ГРЕДА за запада.
    Сега европейските лидери са не просто отчаяни. Те са в шаш и не знаят на къде да хванат. Страх и смут ги тръска денонощно.

    06:55 29.08.2025

  • 20 Георгиев

    28 2 Отговор
    Коалицията на войната търси начин уж легално да вкара войски в Окрайнина. Преди седмици беше за охрана на важни енергийни и други съоръжения. А сега вече - на линията на съприкосновение. Търсят старта на ТСВ. Защо е тази игра? Тя е рискована и опасна за народите в Европа. Време е да се сложи край. Представяте ли си каква сила ще бъде Русия, обединена с Беларус и Украйна? С общ икономически, военен, интелектуален потенциал? Няма да имат противодействие в Европа. Затова се ловят и за сламка.

    06:56 29.08.2025

  • 21 ШЕФА

    29 3 Отговор
    Отчаяните евро лузъри ще мирясат само и единствено когато Великия В.Путин даде най после заповед да ги посетят Кинжал,Искандер,Орешник,Сармат и тн. След това ще има опашка пред Кремъл за да целуват ръка и да се молят да ги пощади !!!

    Коментиран от #22

    06:58 29.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Циник

    7 2 Отговор

    До коментар #18 от "Съвет":

    Именно! И аз там си я представям зоната

    07:24 29.08.2025

  • 24 Лавров

    17 2 Отговор
    Буферна зона- да!
    Натовски миротворци- не!

    Та нали зарди тях започна този конфликт!

    07:39 29.08.2025

  • 25 КОАЛИЦИЯТА НА НЕМОЖАЧИТЕ

    11 1 Отговор
    Пак се напъват нещо.

    07:44 29.08.2025

  • 26 Древен

    15 0 Отговор
    Ко каза кк...?
    Коалиция на отчаяните ли стана...
    И какво толко им легнала тая Покрайна на сърце бре...
    Ми до преди 1991г дале знаеха къде се намира на картата тая територия...?

    07:45 29.08.2025

  • 27 Ццц

    10 0 Отговор
    Дрогираният, бандата на желаещите да чакат в чакалнята на Белия дом и задкулисието им са единствената причина за продължаването на войната. Единият от страх, че клоунския му нос ще се скрие под земята, а другите от страх пред началниците. Общото е, че цялата тази банда е от бездарници и идьоти и провалът им е неизбежен.

    07:56 29.08.2025

  • 28 Не мога

    4 0 Отговор
    Да си представя кой нормален човек би умрял за друга държава и то когато тая държава се държи нагло и предизвикателно с Русия. Ненормални все ще се намерят които да се бият но дори и така европейските граждани няма да искат война с Русия за да угодят на Украйна или Брюксел

    08:05 29.08.2025

  • 29 Я пък тоя

    0 0 Отговор
    Тия пак не разбрали, че войски на държави от НАТО в Украйна няма да има.

    08:20 29.08.2025