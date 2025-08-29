Шойгу: Русия е готова да съдейства на талибаните за стабилизиране на ситуацията в Афганистан

Русия е готова да съдейства на талибаните за стабилизиране на ситуацията в Афганистан и да развива сътрудничеството между правоохранителните органи. Това се казва в статия на секретаря на Съвета за сигурност на Руската федерация Сергей Шойгу за „Российская газета“.

„Афганистан все още има много трудна работа пред себе си за стабилизиране на ситуацията в страната. Русия е готова да съдейства на талибаните в тази област, включително чрез развиване на сътрудничество с Кабул в областта на борбата с тероризма и борбата с наркотиците чрез правоохранителните органи“, отбеляза той.

Западни разузнавателни служби стоят зад прехвърлянето на бойци в Афганистан и искат да дестабилизират ситуацията близо до границите на Русия, Китай и Иран с помощта на екстремистки групировки, враждебни на талибаните, допълва Шойгу.

Шойгу подчерта, че ситуацията се утежнява от фактите за прехвърляне на бойци от други региони в Афганистан. „Има основания да се смята, че тези действия са дело на разузнавателните служби на редица западни страни, които продължават да кроят планове за дестабилизиране на региона, създават хронични огнища на нестабилност близо до Русия, Китай и Иран с помощта на екстремистки групировки, враждебни на талибаните“, отбеляза той.

„Също така е ясно, че западните сили, загубили позициите си в афганистанската посока, кроят планове за връщане на военните инфраструктурни обекти на НАТО в региона“, добави Шойгу.

Както отбеляза секретарят на Съвета за сигурност на Русия, въпреки изявленията за липсата на намерение да признаят властта на талибаните, Лондон, Берлин и Вашингтон демонстрират фокусиране към сближаването с афганистанското ръководство. „Не е случайно, че техните емисари напоследък често посещават Кабул“, продължи той.

„Очакваме, че тази координация, както и всестранната подкрепа за съседните на Афганистан страни, ще допринесат за неговото икономическо развитие и просперитет“, заключи Шойгу.

