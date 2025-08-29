Новини
Шойгу: Русия е готова да съдейства на талибаните за стабилизиране на ситуацията в Афганистан

29 Август, 2025 06:59 633 6

Западни служби прехвърлят екстремисти в страната, за да дестабилизират ситуацията близо до границите на Русия, Китай и Иран, заяви секретаря на Съвета за сигурност на Руската федерация

Шойгу: Русия е готова да съдейства на талибаните за стабилизиране на ситуацията в Афганистан - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия е готова да съдейства на талибаните за стабилизиране на ситуацията в Афганистан и да развива сътрудничеството между правоохранителните органи. Това се казва в статия на секретаря на Съвета за сигурност на Руската федерация Сергей Шойгу за „Российская газета“.

„Афганистан все още има много трудна работа пред себе си за стабилизиране на ситуацията в страната. Русия е готова да съдейства на талибаните в тази област, включително чрез развиване на сътрудничество с Кабул в областта на борбата с тероризма и борбата с наркотиците чрез правоохранителните органи“, отбеляза той.

Западни разузнавателни служби стоят зад прехвърлянето на бойци в Афганистан и искат да дестабилизират ситуацията близо до границите на Русия, Китай и Иран с помощта на екстремистки групировки, враждебни на талибаните, допълва Шойгу.

Шойгу подчерта, че ситуацията се утежнява от фактите за прехвърляне на бойци от други региони в Афганистан. „Има основания да се смята, че тези действия са дело на разузнавателните служби на редица западни страни, които продължават да кроят планове за дестабилизиране на региона, създават хронични огнища на нестабилност близо до Русия, Китай и Иран с помощта на екстремистки групировки, враждебни на талибаните“, отбеляза той.

„Също така е ясно, че западните сили, загубили позициите си в афганистанската посока, кроят планове за връщане на военните инфраструктурни обекти на НАТО в региона“, добави Шойгу.

Както отбеляза секретарят на Съвета за сигурност на Русия, въпреки изявленията за липсата на намерение да признаят властта на талибаните, Лондон, Берлин и Вашингтон демонстрират фокусиране към сближаването с афганистанското ръководство. „Не е случайно, че техните емисари напоследък често посещават Кабул“, продължи той.

Шойгу заяви също, че Русия е готова да съдейства на талибаните за стабилизиране на ситуацията в Афганистан и да развива сътрудничеството между службите за сигурност. „Афганистан все още има много трудна работа пред себе си за стабилизиране на ситуацията в страната. Русия е готова да съдейства на талибаните в тази област, включително чрез развиване на сътрудничество с Кабул в областта на борбата с тероризма и борбата с наркотиците“, отбеляза той.

„Очакваме, че тази координация, както и всестранната подкрепа за съседните на Афганистан страни, ще допринесат за неговото икономическо развитие и просперитет“, заключи Шойгу.

Западните страни разработват планове за връщане на инфраструктурата на Северноатлантическия алианс в Афганистан, допълни Шойгу.

„Също така е ясно, че западните сили, загубили позициите си в афганистанското направление, кроят планове за връщане на военните инфраструктурни съоръжения на НАТО в региона“, каза той.


Афганистан
  • 1 Тити

    2 2 Отговор
    Точно талибаните не им дреме за Рашистите преди им наричаха задниците в Афганистан

    Коментиран от #3

    07:26 29.08.2025

  • 2 Каунь

    2 1 Отговор
    Славянска поговорка дръж врага по близо

    07:26 29.08.2025

  • 3 Не пич, дреме им

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тити":

    Не случайно гнусните хамериканци оставиха оръжие, транспорт и логистика за 100млрд.Афганистан е между Китай и Русия, и в даден момент да бъде включен в поредния измислен конфликт. Това е било много пъти правено.

    07:34 29.08.2025

  • 4 Русия:

    2 0 Отговор
    "Мразим фашисти, но талибаните ги обичаме " ха ха ха

    07:35 29.08.2025

  • 5 Кеш

    2 0 Отговор
    Този филм сме го гледали 🤣

    07:47 29.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

