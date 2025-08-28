Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш осъди смъртоносните атаки с ракети и дронове на Русия срещу Украйна, заяви говорителят на световната организация Стефан Дюжарик, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Гутериш отново призова за прекратяване на огъня, което да доведе до мир, "който напълно зачита суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украйна", каза Дюжарик.

Специалният пратеник на САЩ за Украйна Кийт Келог днес също осъди руската атака, извършена през нощта, като заяви, че тя подкопава мирните усилия на Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

"Тези жестоки атаки заплашват мира, към който се стреми @POTUS", написа Келог в платформата "Екс".

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи, че е разговаряла по телефона днес с президентите на Украйна и САЩ, Володимир Зеленски и Доналд Тръмп, след руските удари по Киев през изминала нощ, при които по последни данни на властите в украинската столица са били убити най-малко 18 души, сред които поне четири деца, предаде ДПА, пише БТА.

Зеленски каза от своя страна, цитиран от Ройтерс, че двамата с Фон дер Лайен са обсъдили начини за спиране на войната в Украйна по дипломатически път.

“Но докато Русия не предприеме истински мерки за постигането на мир, натискът върху нея трябва да бъде засилен" написа украинският президент в "Телеграм".



"Путин трябва да дойде на масата за преговори", призова на свой ред Фон дер Лайен в "Екс" след своите разговори със Зеленски и Тръмп.

“Ние трябва да осигурим справедлив и траен мир за Украйна, както и надеждни гаранции за сигурност, които ще превърнат страната в стоманен таралеж. Европа ще изпълни изцяло своята роля", подчерта тя.