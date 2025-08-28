Новини
Антонио Гутериш осъди смъртоносните атаки с ракети и дронове на Русия
  Тема: Украйна

Антонио Гутериш осъди смъртоносните атаки с ракети и дронове на Русия

28 Август, 2025

Специалният пратеник на САЩ за Украйна Кийт Келог също осъди руската атака, извършена през нощта

Антонио Гутериш осъди смъртоносните атаки с ракети и дронове на Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш осъди смъртоносните атаки с ракети и дронове на Русия срещу Украйна, заяви говорителят на световната организация Стефан Дюжарик, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Гутериш отново призова за прекратяване на огъня, което да доведе до мир, "който напълно зачита суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украйна", каза Дюжарик.

Специалният пратеник на САЩ за Украйна Кийт Келог днес също осъди руската атака, извършена през нощта, като заяви, че тя подкопава мирните усилия на Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

"Тези жестоки атаки заплашват мира, към който се стреми @POTUS", написа Келог в платформата "Екс".

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи, че е разговаряла по телефона днес с президентите на Украйна и САЩ, Володимир Зеленски и Доналд Тръмп, след руските удари по Киев през изминала нощ, при които по последни данни на властите в украинската столица са били убити най-малко 18 души, сред които поне четири деца, предаде ДПА, пише БТА.

Зеленски каза от своя страна, цитиран от Ройтерс, че двамата с Фон дер Лайен са обсъдили начини за спиране на войната в Украйна по дипломатически път.

“Но докато Русия не предприеме истински мерки за постигането на мир, натискът върху нея трябва да бъде засилен" написа украинският президент в "Телеграм".

"Путин трябва да дойде на масата за преговори", призова на свой ред Фон дер Лайен в "Екс" след своите разговори със Зеленски и Тръмп.

“Ние трябва да осигурим справедлив и траен мир за Украйна, както и надеждни гаранции за сигурност, които ще превърнат страната в стоманен таралеж. Европа ще изпълни изцяло своята роля", подчерта тя.


  • 1 А на ИСРАел

    76 6 Отговор
    осъди ли ги?
    Лицемер, двуличник!!!!

    Коментиран от #16

    19:43 28.08.2025

  • 2 Боли а

    46 6 Отговор
    Боли и сърби.

    19:44 28.08.2025

  • 3 Атина Палада

    7 63 Отговор
    братушките са терористи

    Коментиран от #15, #113

    19:44 28.08.2025

  • 4 Последния Софиянец

    9 57 Отговор
    в гена на руснаците е да рушат и крадат

    Коментиран от #22

    19:45 28.08.2025

  • 5 Наблюдател

    45 5 Отговор
    Всички марионетки са длъжни да си правят вятър на устата.

    19:45 28.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сълзи и с0п0 ли

    53 7 Отговор
    Тоя до вчера мълчеше като риба
    и изведнъж се превъзбуΔи !!!:🤣

    19:45 28.08.2025

  • 9 Бат Вальо -Истинския

    8 51 Отговор
    100 години репарации ще плащат ,а Хаяско ще бъде мразен още 100

    Коментиран от #17

    19:45 28.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Цензура

    60 8 Отговор
    А за укpoпитeшките атаки срещу територията на Русия нещо каза ли тоя изключително ypодлив и гнъсен индивид? Или на укрoпитeците им е позволено? Убитете и ранени при тия атаки руски граждани не са ли хора?

    19:46 28.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Механик

    9 41 Отговор
    най-голямата грешка на САЩ беше,че объркаха Москва с Хирошима

    19:47 28.08.2025

  • 15 Щом казваш 😁

    43 6 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Важното е са мачкат киевския режим
    до пълната МУ капитулация 😉😘

    19:47 28.08.2025

  • 16 Видьо Видев

    16 11 Отговор

    До коментар #1 от "А на ИСРАел":

    Цензурирано В БЕСЕДКАТА

    АЗ обвинянам!

    " Крушата не пада по-далече от дървото"

    Обвинявам Иво Инджев, че като член на БКП,
    е подкрепял Възродителният процес!
    И вкараха съпругата ми в гроба.
    С помощта и на Недрет Видева бе топлофициран Сливен.
    И това го знае всеки.
    В Балканбас, при Възродителният процес ,
    ДС и взе дипломата за смяна на имената и,.
    след което я "загубиха".
    Но същите я уволниха, затова че нямала диплома!
    До сега нито от г-н Инджев,
    нито от някой друг член на БКП
    аз и децата ни сме получили
    нито извинения, нито съболезнования.
    А Възродителният процес не беше грешка на комунистите.
    Беше престъпление!
    И хич да не прехвърлят вината на останалите българи!

    Когато бях депутат в 36-то НС,
    Филип Боков с цялата си наглост каза от трибуната:
    "ние комунистите, поемаме вината с мезета."
    Може би тарикатът г-н Инджев я поема, освен с вина, и с уиски или с водка,
    знам ли.

    Г-н Инджев,
    напуснахте ли БКП
    при Възродителният процес?

    Коментиран от #24, #28

    19:47 28.08.2025

  • 17 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    42 9 Отговор

    До коментар #9 от "Бат Вальо -Истинския":

    Как пък един козяшки бокк. Лук не замина да се бие за Осрайна !

    19:48 28.08.2025

  • 18 Кикимората урсулина за каква се мисли

    40 7 Отговор
    Ех как зарева като им изпраскаха бизнеса в 404.

    19:48 28.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 az СВО Победа80

    44 8 Отговор
    Явно в ЕС си гризат ноктите от яд заради резултатния руски удар по Киев от снощи! 🤣🤣🤣

    Ударени са:

    Предприятие на ракетно-космическата индустрия (СПЕЦСОБОРМАШ): 4 ОТРК "Искандер" и 50 БЛА.

    2. Завод за ракетни агрегати ("Киевски радиозавод"): 6 ОТРК "Искандер" и 50 БПЛА.

    3. Промишлено предприятие "Киев-22" ("Укрспецсистеми"): 4 ОТРК "Искандер" и 20 БПЛА.

    4. Промишлено предприятие "Samsung-Украйна": 2 OTРК "Искандер" и 30 БПЛА.

    Коментиран от #30, #32, #33, #34, #35, #40

    19:49 28.08.2025

  • 22 гЕнеколожката ΦοΗ SS

    23 7 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    На теб какво са ти откраднали ❓

    19:49 28.08.2025

  • 23 Московията трябва да бъде разрушена...

    11 40 Отговор
    Долни москалски мър.рши!!!

    Коментиран от #27

    19:49 28.08.2025

  • 24 Добре Видьо, разбрахме

    12 4 Отговор

    До коментар #16 от "Видьо Видев":

    Пиш по темата.

    19:50 28.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Тони

    13 7 Отговор
    освен да осъждаш,какво правиш ?И аз мога да осъждам !

    19:51 28.08.2025

  • 27 Нервна

    10 16 Отговор

    До коментар #23 от "Московията трябва да бъде разрушена...":

    Си ❗❗❗

    19:51 28.08.2025

  • 28 Трак 🇺🇦 🐷 🇺🇦 💩

    19 12 Отговор

    До коментар #16 от "Видьо Видев":

    Ти къв си бе ,калмар по родопски ли си ?

    19:51 28.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Българин

    9 32 Отговор
    Путин го е страх да се срещне със Зеленски.Стха го е да не бъде удушен.

    19:51 28.08.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Пак аз

    12 15 Отговор

    До коментар #21 от "az СВО Победа80":

    Абе верно си ударен с мотика по главата.

    19:53 28.08.2025

  • 34 Проклет да си!

    10 39 Отговор

    До коментар #21 от "az СВО Победа80":

    Кви ракетни заводи, бе боклук рубладжийски миризлив - убити са пак по жилищата си 20 души, вкл. деца.
    Дано и твоите да имат такава съдба, нищо да не остане от семката ти...

    Коментиран от #37, #38, #41, #42, #44

    19:53 28.08.2025

  • 35 аz СВО Победа80

    34 2 Отговор

    До коментар #21 от "az СВО Победа80":

    И още:
    Поне 200 натовски генерала.

    19:54 28.08.2025

  • 36 Последния софиянец

    29 8 Отговор
    В Киев е бил помлян завод за дронове Байрактар точно преди пускане на готова продукция и сега осраинците вместо Байрактари вече да вадят белия байряк .Телепорта продължава ,а аз танцувам 🕺танцувам от кеф и не моа се запраа,от обяд падам ,ставам но не се предавам!Наздраве🍷 по повода ,до ре охладеното шардоне с подходящо мезе е прекрасно !

    19:55 28.08.2025

  • 37 Този боклук е от трети пол.

    10 11 Отговор

    До коментар #34 от "Проклет да си!":

    С известен IP.

    19:56 28.08.2025

  • 38 Атина Палада

    7 19 Отговор

    До коментар #34 от "Проклет да си!":

    давам ти 100 + и адмирации

    19:56 28.08.2025

  • 39 Прокопи

    22 6 Отговор
    А на Израелските ракети Кога ?

    19:56 28.08.2025

  • 40 Отец Теофилий

    8 14 Отговор

    До коментар #21 от "az СВО Победа80":

    Ще изследваш дъното на язовира.

    Коментиран от #43

    19:57 28.08.2025

  • 41 55555

    16 7 Отговор

    До коментар #34 от "Проклет да си!":

    Тихоо !Тихо пррррр ∆ льооо я зе дръж прилично както подобава на високопланински жентълмен !

    19:57 28.08.2025

  • 42 Българин

    7 28 Отговор

    До коментар #34 от "Проклет да си!":

    После защо Азов и Десен сектор режат без милост руски тикви.

    Коментиран от #48, #108

    19:58 28.08.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 От твоята уста на твоята глава

    18 3 Отговор

    До коментар #34 от "Проклет да си!":

    Амин!!!!! Назад да не се връща. Амин!!!

    19:58 28.08.2025

  • 45 стоян георгиев

    5 22 Отговор
    Днес беше брутално разрушен Киев от прецизни руски удари. Аз бях нападнат от руснаци, а Факти игнорираха тези атаки по мен. Демокрацията в България се подкопава от този сайт. Срещу Факти подадох жалба в полицията за системен тормоз и уронване на престижа. Не се учудвайте ако тези дни спец службите ви арестуват всички, които работите в полза на Русия. Според мойте заключения всеки българин е агент на Путин. Всички вие ще отговаряте пред закона.

    Коментиран от #49, #52

    19:58 28.08.2025

  • 46 Дудов

    8 7 Отговор
    "Лидерите" на ЕС да пезали с висвали орнаменти.Дамо се пъват ама не го могат.

    19:58 28.08.2025

  • 47 az СВО Победа80

    21 7 Отговор
    Като гледам реакциите на коментар с номер 21, то явно не само в Брюксел си гризат ноктите от яд, заради отличния удар!

    🤣🤣🤣

    Коментиран от #50

    20:00 28.08.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Да бе

    18 2 Отговор

    До коментар #45 от "стоян георгиев":

    Ти вземи и лиши света от себе ти,че хабиш ресурси

    20:00 28.08.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 стоян георгиев

    9 8 Отговор

    До коментар #45 от "стоян георгиев":

    Абе муха толкова ли си кух .че не можеш ник да си измислиш и ме имитираша копей ...

    Коментиран от #63

    20:03 28.08.2025

  • 53 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 7 Отговор
    ШАЛОМ
    ПАДРЕ АНТОНИО
    ......
    РУСИЯ ОЩЕ НЕ Е ЗАПОЧНАЛА ВОЙНАТА !

    20:03 28.08.2025

  • 54 Ъъъъъъъъ

    19 6 Отговор
    А що не осъдиха израелската атака при която загинаха 20 човека? Що мълчаха?🤣

    20:03 28.08.2025

  • 55 Бат Вальо -Истинския

    7 21 Отговор
    след началото на СВО-1 милион руснака станаха по-добри

    Коментиран от #62, #69

    20:03 28.08.2025

  • 56 Оценките са от ДЕЖУРНИЯ МАНИПУЛАТОР!

    11 5 Отговор
    Уважаеми съфорумници,

    Въздържайте се от оценяване на бълвочите в този сайт!

    Дежурният манипулатор винаги има последната дума.

    20:04 28.08.2025

  • 57 руснаци,беларуси,украинци на смърт

    3 14 Отговор
    ВСИЧКИТЕ................

    Коментиран от #61

    20:04 28.08.2025

  • 58 СССР

    17 5 Отговор
    А тази полиническа гнида Гутереш ,има ли да саже неко за това че Израел засили бомбардировките срещу град Газа?

    Коментиран от #67

    20:05 28.08.2025

  • 59 А случайно

    18 4 Отговор
    Антонио Гутериш направи ли някакво сравнение с геноцида в Гааза ?

    20:06 28.08.2025

  • 60 стоян георгиев

    3 20 Отговор
    Всеки, които ми слага минус ще прекара ноща в ареста. Този сайт гъмжи от руснаци, които са заплаха за националната сигурност на България. Срещу вас се води разследване, службите внимателно ви следят. Но признавам руския удар беше право в целта, изпълнен с висок професионализъм. Такава елитна армия ще нанася удари след удари, докато врага капитулира.

    20:06 28.08.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Димитринчо

    8 6 Отговор

    До коментар #55 от "Бат Вальо -Истинския":

    Повечко са.

    20:06 28.08.2025

  • 63 Град Козлодуй

    7 6 Отговор

    До коментар #52 от "стоян георгиев":

    Ето я въшката. Изпълзя...

    20:07 28.08.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Пълномащабен и с нищо непредизвикан

    15 5 Отговор
    Виете ли виете от мъка ,злоба и безсилие козяшки зюмбюли ,бай Дончо и той си джафка но не вреди ,а новия Искандер М 1000 гордо лети ли лети за ужас на враговете .

    20:09 28.08.2025

  • 66 дядото

    21 3 Отговор
    тези дебили защо поне един път не осъдиха смъртоносните атаки на укрите срещу руски цивилни.да де,кой съди себе си.

    20:09 28.08.2025

  • 67 Ъъъъъъъъ

    14 3 Отговор

    До коментар #58 от "СССР":

    "А тази полиническа гнида Гутереш ,има ли да саже неко за това че Израел засили бомбардировките срещу град Газа?"

    Ти пък....Израел "настоява" да свалят доклада за глада и да се извинят публично. В противен случай, Мосад щели да публикуват неща, които служителите на ООН не биха искали да стават публично достояние. Каквото и да означава това.

    20:09 28.08.2025

  • 68 предаде Ройтерс, съобщи БТА.....

    8 6 Отговор
    Хубаво добре, .... но от 352 съобщения и изявления на Антонио Гутериш само два пъти е "осъдил" Русия и 241 пъти Израел! А предаде ли ги Ройтерс, съобщили ги същата тая смехотворна БТА? А?

    20:10 28.08.2025

  • 69 Майстора

    6 5 Отговор

    До коментар #55 от "Бат Вальо -Истинския":

    Аз да копна с един два замаха на теслата толкова добър ще станеш ,че и роднините ти няма да те познаят Кестен недо Куеццан.

    20:12 28.08.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 стоян георгиев

    5 9 Отговор
    Факти, някой руски агент ми открадна името, а вие отново сте на страната на престъпниците. Сега разбирам какво е да бъдеш нападнат агресивно както любимия ми Киев беше нападнат тази нощ. Вместо да сложите огромен кръст и черна лента за невинните жертви, вие давате трибуна на врага които не спря да се радва и ликува. Вярно е, че силната руска армия не може да бъде победена.

    Коментиран от #74, #81

    20:13 28.08.2025

  • 72 предаде Ройтерс, съобщи БТА.....

    6 3 Отговор
    А да ви кажа ли само днес колко са :предаде Ройтерс, НО НЕ ГИ съобщи БТА" ....? А ? Вчера публикувах 8 ...

    20:16 28.08.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 сиси. мухата

    2 1 Отговор

    До коментар #71 от "стоян георгиев":

    пише с малки букви.🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #79

    20:18 28.08.2025

  • 75 предаде Ройтерс, съобщи БТА.....

    6 1 Отговор
    И пак питам тая БТА за какво субсидии получава с милиони? Да ни препредава Ройтерс ли? Ами двама ученика на по 4 часа по добре ще се справят категорично ...

    20:20 28.08.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 стоян георгиев

    2 5 Отговор
    Всички, които имате наглостта да се радвате на руските победи и падението на Украйна ще свършите в затвора. Не изпитвате ли срам, когато нападате президента на Украйна, тази светла личност с лице на Ангел и да разпространявате руска пропаганда за него. Той се жертва за своя народ, които се топи като сняг под руската агресия, но той стой прав. Лично аз нося портрета му в джоба си и го целувам от време на време.

    20:22 28.08.2025

  • 78 предаде Ройтерс, съобщи БТА.....

    4 1 Отговор
    А кореспонденти има ли? Или само Ройтерс... А за какво точно им се плаща тогава?

    20:23 28.08.2025

  • 79 стоян георгиев

    1 3 Отговор

    До коментар #74 от "сиси. мухата":

    След вашите грозни нападения изкарах курс по правопис. Ясно е, че и ти си руснак. Те са умни хора, но опасни.

    Коментиран от #83

    20:24 28.08.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 !!!

    5 1 Отговор

    До коментар #71 от "стоян георгиев":

    Ти за донбаски дечица също ли ревал?

    Коментиран от #84

    20:26 28.08.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Руснак

    2 0 Отговор

    До коментар #79 от "стоян георгиев":

    Утре ще видим как пишеш.

    Коментиран от #87

    20:27 28.08.2025

  • 84 стоян георгиев

    2 2 Отговор

    До коментар #81 от "!!!":

    Цяла нощ не съм спал след този коварен и победоносен удар на славната руска армия. Лично бих отишъл в Киев да изваждам жертвите, които са много малко впрочем. Но съм добре, щастлив съм.

    20:29 28.08.2025

  • 85 Абе Факти, само да ви питам пичове

    7 0 Отговор
    Относно това "предаде Ройтерс, съобщи БТА" не можете ли и сами да влезете в сайта на Ройтерс ? А? Ако толкова сте сигурни, че точно Ройтерс е вярната медия, въпреки че няма нито един кореспондент или журналист в Русия за какво Ви е тва " съобщи БТА"? А?

    20:29 28.08.2025

  • 86 вен серемос

    7 0 Отговор
    ТАНАТОС на наркомана Зеленски-бандеровски фашист!!! МИ5 и МИ6 защо охранявате наркоман ,бандеровски престъпник! За фашист ли ви се мре,за един наркоман!!!

    20:30 28.08.2025

  • 87 стоян георгиев

    2 4 Отговор

    До коментар #83 от "Руснак":

    Ако утре съм добре ще пиша, братя. Врага не спи. И тази нощ ще вилнеят в Киев. Агресора промени тактиката си тези дни. Носете снимка на Зеленски като светиня до гърдите, само той ще ни спаси от победоносния враг. Ще си лягам.

    20:31 28.08.2025

  • 88 Много е важно нали ?

    6 0 Отговор
    Да се мине през цензурата "съобщи БТА"

    20:32 28.08.2025

  • 89 9689

    6 0 Отговор
    Щом и този машморок се намеси значи доста наемници и натовци са предали богу дух.

    20:34 28.08.2025

  • 90 Град Козлодуй

    6 0 Отговор
    Кой се интересува от думите на този корумпиран старец

    20:35 28.08.2025

  • 91 предаде Ройтерс, съобщи БТА.....

    5 0 Отговор
    А знаете ли впрочем колко души са на щат в тази жалка БТА? А?

    Коментиран от #93

    20:35 28.08.2025

  • 92 КИТО

    7 0 Отговор
    ЧУДНО ЗАЩО НИКОИ НЕ ОСЪЖДА ЕВРЕИТЕ ОТ ИЗРАЕЛ КЪДЕТО ЖЕРТВИТЕ СА КЪДЕ КЪДЕ ПОВЕЧЕ НЯКОИ ЗАБЛУДЕН СОРОСОИД ИЛИ КОЗЯК ЩЕ ОБЯСНИ ЛИ

    20:35 28.08.2025

  • 93 ЕЛИ

    7 0 Отговор

    До коментар #91 от "предаде Ройтерс, съобщи БТА.....":

    ВСЕ СОРОСКИ ПОДЛОГИ

    20:36 28.08.2025

  • 94 Баба ти

    7 0 Отговор
    А Газа не съществува ли като проблем на геноцид, подлога??!

    20:37 28.08.2025

  • 95 стоян георгиев

    7 0 Отговор
    Колко натовски герой полетяха към небето тази нощ. Врага удари жестоко.

    Коментиран от #99

    20:37 28.08.2025

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Ъхъъъъъ ...

    3 0 Отговор
    Много е важно нали ? Като "независима медия"
    Да се мине през цензурата "съобщи БТА" ? ...Че да не направим грешка случайно ...

    20:39 28.08.2025

  • 98 филип

    7 0 Отговор
    Фйакти излагате се! Трябваше отдавна да ви закрият! Дори с нов собственик ще същите Гу-.;в-.;на!!!

    20:41 28.08.2025

  • 99 ДА МРАТ ТЕЗИ ДОЛНИ НАТОВЦИ И БРИТАНЦИ

    4 0 Отговор

    До коментар #95 от "стоян георгиев":

    КОИТО УНИЩОЖАВАТ НАШАТА ХУБАВА УКРАИНА ОКСАНА ОТ КАВАРНА

    20:42 28.08.2025

  • 100 предаде Ройтерс, съобщи БТА...

    4 0 Отговор
    А казват ли ви и какво да триете? А?

    20:44 28.08.2025

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Неразбрал

    6 0 Отговор
    Тоя антонио гутиереш осъде ли бомбардировките на евреите и десетките хиляди убити майки , деца ??????

    Коментиран от #105

    20:47 28.08.2025

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 НИКО

    7 1 Отговор
    ДАНО И ТАЗИ ВЕЧЕР ИЗБИВАНЕТО НА БАНДЕРИ ,АЗОВЦИ И ЕВРО ФАШИСТИ ПРОДЪЛЖИ С ПО ГОЛЯМА СИЛА СМЪРТ НА ЗАПАДА

    20:51 28.08.2025

  • 105 Ааааааа не !

    6 1 Отговор

    До коментар #102 от "Неразбрал":

    Антонио осъжда само противниците на запада ....за обратното си мълчи , че ще му спрат парите демокрратичниния запад !!!!!!!

    20:52 28.08.2025

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 делон

    3 1 Отговор
    Чиф утите на смърт!!! Клади! Бесилки! Разстрели.Ако Тромпета още защитава чаф у-.;тите,това ще е и неговата гибел! Бог Йисус Христос,няма да прости на чаф ,утите нито на СОЩ/съединети овчарски щати/

    20:56 28.08.2025

  • 108 КЪДЕ БЕ МИЛО

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Българин":

    В КЛЕМАНБИКСКИЯТ ЧУВАЛ ИЛИ В СЕРЕБРЯНСКАТА ГОРА
    КВИЧКАЙ БАНДЕРОПИТЕЧЕТО МИ КОЛЕДА ИДВА

    21:01 28.08.2025

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 МАРА ПОДРОБНАТА

    2 9 Отговор
    БАНДЕРИТЕ НАМАЛЯВАТ И НАМАЛЯВАТ И НАМАЛЯВАТ И СКОРО ЩЕ ТРЯБВА ДА ВНАСЯТ ОТ ЗАПАДА ЖИВИ ФАШИСТИ

    Коментиран от #115

    21:02 28.08.2025

  • 111 Оценител.

    8 2 Отговор
    Фашистът Путлер няма никакво намерение да излиза от бункера.

    Коментиран от #116

    21:04 28.08.2025

  • 112 123456

    1 7 Отговор
    Гутериш да си пусне два три клипа от Газа и ще му мине веднага тъгата !

    21:05 28.08.2025

  • 113 Оная

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Е лека жена.

    21:05 28.08.2025

  • 114 ЖИКО

    1 8 Отговор
    А КОГА ЕВРОГЕИСКА ЕВРОПА ЩЕ ВДИГА ВЪСТАНИЕ ЗА ДА СЕ ОСВОБОДИ ОТ АМЕРИКАНСКО РОБСТВО

    21:06 28.08.2025

  • 115 То се видя кой изпроси

    8 1 Отговор

    До коментар #110 от "МАРА ПОДРОБНАТА":

    хиляди севернокорейци от Кимчо. 🤣

    Бункерният страхливец няма адекватна армия.

    21:06 28.08.2025

  • 116 Филанкишията

    0 0 Отговор

    До коментар #111 от "Оценител.":

    Най миличкото ти, да дупча с редовият, не за деца...за кеф.

    21:09 28.08.2025