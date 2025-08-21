Изправени сме пред колосални заплахи! Директорът на "Росатом" настоява за бърза модернизация на ядрения щит на Русия

Ядреният щит на Русия трябва да бъде засилен през следващите години поради "колосалните заплахи", пред които е изправена страната. Това заяви изпълнителният директор на "Росатом" Алексей Лихачов, цитиран от "Ройтерс".

"Сега, в настоящата геополитическа ситуация, е време на колосални заплахи за съществуването на нашата страна. Следователно ядреният щит, който е и меч, е гаранция за нашия суверенитет", подчерта Лихачов, като добави, че ядреният щит трябва да бъде подобрен през следващите години.

През май президентът на САЩ Доналд Тръмп разкри планове за така наречения противоракетен щит "Златен купол", вдъхновен от израелския наземно базиран противоракетен щит "Железен купол", който ще струва най-малко 175 милиарда долара.

Американският купол ще има за цел да прехваща редица ракети - включително балистични, хиперзвукови и крилати - и е насочен към блокиране на заплахи от Русия и Китай. Според военни експерти обаче никой такъв щит не може да прехване всички ракети, особено в количеството, което Москва или Вашингтон биха могли да изстрелят.

Според проучване на Федерацията на американските учени Русия има около 4300 складирани и разположени ядрени бойни глави, а Съединените щати имат около 3700, общо около 87% от общия световен инвентар. Китай е третата по големина ядрена сила в света с около 600 бойни глави, следвана от Франция с 290, Великобритания с 225, Индия със 180, Пакистан със 170, Израел с 90 и Северна Корея с 50.