Изправени сме пред колосални заплахи! Директорът на "Росатом" настоява за бърза модернизация на ядрения щит на Русия

Изправени сме пред колосални заплахи! Директорът на "Росатом" настоява за бърза модернизация на ядрения щит на Русия

21 Август, 2025 11:45

Според проучване на Федерацията на американските учени Русия има около 4300 складирани и разположени ядрени бойни глави, а САЩ имат около 3700, общо около 87% от общия световен инвентар

Изправени сме пред колосални заплахи! Директорът на "Росатом" настоява за бърза модернизация на ядрения щит на Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Ядреният щит на Русия трябва да бъде засилен през следващите години поради "колосалните заплахи", пред които е изправена страната. Това заяви изпълнителният директор на "Росатом" Алексей Лихачов, цитиран от "Ройтерс".

"Сега, в настоящата геополитическа ситуация, е време на колосални заплахи за съществуването на нашата страна. Следователно ядреният щит, който е и меч, е гаранция за нашия суверенитет", подчерта Лихачов, като добави, че ядреният щит трябва да бъде подобрен през следващите години.

През май президентът на САЩ Доналд Тръмп разкри планове за така наречения противоракетен щит "Златен купол", вдъхновен от израелския наземно базиран противоракетен щит "Железен купол", който ще струва най-малко 175 милиарда долара.

Американският купол ще има за цел да прехваща редица ракети - включително балистични, хиперзвукови и крилати - и е насочен към блокиране на заплахи от Русия и Китай. Според военни експерти обаче никой такъв щит не може да прехване всички ракети, особено в количеството, което Москва или Вашингтон биха могли да изстрелят.

Според проучване на Федерацията на американските учени Русия има около 4300 складирани и разположени ядрени бойни глави, а Съединените щати имат около 3700, общо около 87% от общия световен инвентар. Китай е третата по големина ядрена сила в света с около 600 бойни глави, следвана от Франция с 290, Великобритания с 225, Индия със 180, Пакистан със 170, Израел с 90 и Северна Корея с 50.


  • 1 РФ е въздух под налягане !

    5 6 Отговор
    Те не могат да свалят дрон. летящ с 200 км. в продължение на 2000 км, щели да правят ядрен щит . 🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #4

    11:48 21.08.2025

  • 2 Българин

    2 2 Отговор
    Всеки месец дарявам по 2000лв за оръжие за руската армия 🥰

    Коментиран от #12

    11:49 21.08.2025

  • 3 Злобното Джуджи

    3 7 Отговор
    Европа ще модернизира Украйна с 1500 ядрени бойни глави 👍

    Коментиран от #9, #11

    11:49 21.08.2025

  • 4 Военен

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "РФ е въздух под налягане !":

    Свялят по 300 украински дрона на ден

    11:50 21.08.2025

  • 5 Програмист

    4 3 Отговор
    РУСИЯ ПОБЕДА!

    11:50 21.08.2025

  • 6 ЦРУ

    0 2 Отговор
    Южна Африка също имат атомни бомби - 20!!!

    11:52 21.08.2025

  • 7 Баба Гуца

    4 1 Отговор
    30 години говореха за ядрено разоръжаване най-много САЩ и Русия! Какво се оказва днес? Било точно обратното. Притискали ли са останалите да се разоръжават, а те са се въоръжили до зъби с най-унищожителните бойни глави. С този арсенал могат да унищожат цялата слънчева система. Не им вярвайте за нищо, което говорят публично, щото правят точно обратното.

    11:52 21.08.2025

  • 8 стоян георгиев

    2 0 Отговор
    Скоро ще е много интересно в русия.украйня създаде една таблетка казва се фламинго.евтина и се прави лесно.сега прави по една на ден скоро ще прави по седем.минава 3000 км с един тон взрив.посшедния месец Украйна без нея сериозно намали руското производство на бензин,а с нея ще е още по интересно.

    11:53 21.08.2025

  • 9 Трол

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Злобното Джуджи":

    С главите надолу.

    11:53 21.08.2025

  • 10 Истината

    4 1 Отговор
    Трябва да започнат да изграждат всичко от нулата, защото съветските ракети с отдавна минал срок на годност и са опасни за самите руснаци. Десетки опити да въведат в експлоатация ръждясалите, бракувани по немарливост и корупция ракети се провалиха катастрофално.
    В момента РФ нямат нито ресурси, нито научно технически потенциал да го направят.
    Реално Китай ги поддържа на изкуствено дишане до последния руснак и до последната рубла, докато накрая ги погълне.

    11:53 21.08.2025

  • 11 центаджия..

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Злобното Джуджи":

    Шизо дуземния джуджак пак е излязал на въздух от страниците на мъртвите души на гогол

    11:55 21.08.2025

  • 12 Хомосъветикyc си отива, идва светлина

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Дарявай и бензин, че това оръжие трябва да стигне до фронта, а бензиностанцията вече няма бензин 🤣

    11:57 21.08.2025

  • 13 име

    0 0 Отговор
    Да ама африканция и лондостан ще осигуряват чрез супер модерните си ракети от 70те и бомби, хвърляни от двуплощници ядреното възпиране и защита на ЕССР от агресивните руски хиперзвукови лопати с ядрена бойна глава! Е ся зеления фюрер оформя окончателния план на новата еврогeйcка сигурност и всичко ще е топ.

    11:57 21.08.2025

  • 14 пхенянець..

    1 0 Отговор
    Лееле ами и ние сме имали атом..ще го използваме да се обединиме с южнаците и да станеме като виетнамците единни с две столици една на юго другата на северо..

    11:59 21.08.2025

  • 15 Ким Чен Ун

    0 0 Отговор
    Огледа армията на рашките в Украйна и каза ,нашата армия е най силна в света

    11:59 21.08.2025

