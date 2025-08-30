Хусите след смъртоносния израелски удар по кабинета им: Продължаваме борбата!

Информационната агенция „Саба“, контролирана от йеменското движение „Ансар Аллах“, публикува изявление на министъра на отбраната на хусите Мохамед Насер ал-Атефи, който беше смятан за основна цел на израелския удар срещу Сана.

Изявлението беше публикувано малко след като движението потвърди смъртта на ръководителя на сформираното от хусите правителство Ахмед Галеб ал-Рахауи. В него се казва, че йеменските бунтовници са готови да продължат конфронтацията с Израел. Хусите не са предоставили никакви други доказателства, че ал-Атефи е оцелял след израелския удар.

Най-малко 10 членове на правителството, сформирано от йеменските хути от бунтовническото движение „Ансар Аллах“, са били убити в четвъртък при израелски удар срещу Сана, съобщи източник от йеменското движение пред ТАСС.

Според него жертви на израелската операция са вицепремиерът Джалал ал-Рувейшан, министърът на външните работи Джамал Амер, министърът на информацията Хашем Шарафадин, министърът на местното самоуправление Мохамед ал-Мадани, министърът на икономиката Муин ал-Махакри, министърът на правосъдието Муджахид Ахмед, министърът на транспорта Мохамед Кахим, министърът на труда Самир Баяла, министърът на образованието Хасан ал-Саади и министърът на спорта Мохамед ал-Маулид.

По-рано движението „Ансар Аллах“ официално потвърди смъртта на ръководителя на сформираното от хутите правителство Ахмед Галеб ал-Рахауи, както и на „няколко негови колеги министри“, чиито имена не бяха разкрити.

Покойният правителствен глава беше наследен от първия му заместник Мохамед Мифтах.

Председателят на Висшия политически съвет на движението „Ансар Аллах“, Махди ал-Машат, назначи Мохамед Мифтах за ръководител на йеменското правителство на хусите.

Той беше първи заместник на убития Ахмед Галеб ал-Рахауи, съобщи притежаваната от хусите информационна агенция „Саба“.

Премиерът на подкрепяната от Иран групировка хути в Йемен е бил убит по време на израелските въздушни удари в четвъртък в столицата Сана, предаде Time of Israel.



Вчера йеменският канал „Ал Джумхурия“ и вестник „Аден Ал Гад“ съобщиха, че премиерът на хутите Ахмед ал-Рахауи е бил убит при израелско нападение, при което да загинали още висши служители.



От докладите изглежда, че това е била атака, насочена към 10 висши министри на хутите, пише Фрогнюз. Според Time of Israel те са се били събрали в апартамент, за да слушат речта на лидера на групировката Абдул Малик ал-Хути по телевизора.



Резултатът от нападението все още не е напълно ясен, въпреки че политически източници, цитирани в четвъртък от израелския новинарски канал Канал 13, твърдят, че „изглежда атаката е успешна“, а Ynet съобщи, че „вероятно целият военен и правителствен елит на хутите е бил елиминиран при атаката“.