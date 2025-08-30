Новини
Хусите след смъртоносния израелски удар по кабинета им: Продължаваме борбата!

30 Август, 2025 18:07, обновена 30 Август, 2025 20:13

Най-малко 10 министри от правителството на движението "Ансар Аллах"хусите са загинали. Първият заместник на убития Ахмед ал-Рахауи е новият министър-председател на движението "Ансар Аллах"

Хусите след смъртоносния израелски удар по кабинета им: Продължаваме борбата! - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Информационната агенция „Саба“, контролирана от йеменското движение „Ансар Аллах“, публикува изявление на министъра на отбраната на хусите Мохамед Насер ал-Атефи, който беше смятан за основна цел на израелския удар срещу Сана.

Изявлението беше публикувано малко след като движението потвърди смъртта на ръководителя на сформираното от хусите правителство Ахмед Галеб ал-Рахауи. В него се казва, че йеменските бунтовници са готови да продължат конфронтацията с Израел. Хусите не са предоставили никакви други доказателства, че ал-Атефи е оцелял след израелския удар.

Най-малко 10 членове на правителството, сформирано от йеменските хути от бунтовническото движение „Ансар Аллах“, са били убити в четвъртък при израелски удар срещу Сана, съобщи източник от йеменското движение пред ТАСС.

Според него жертви на израелската операция са вицепремиерът Джалал ал-Рувейшан, министърът на външните работи Джамал Амер, министърът на информацията Хашем Шарафадин, министърът на местното самоуправление Мохамед ал-Мадани, министърът на икономиката Муин ал-Махакри, министърът на правосъдието Муджахид Ахмед, министърът на транспорта Мохамед Кахим, министърът на труда Самир Баяла, министърът на образованието Хасан ал-Саади и министърът на спорта Мохамед ал-Маулид.

По-рано движението „Ансар Аллах“ официално потвърди смъртта на ръководителя на сформираното от хутите правителство Ахмед Галеб ал-Рахауи, както и на „няколко негови колеги министри“, чиито имена не бяха разкрити.

Покойният правителствен глава беше наследен от първия му заместник Мохамед Мифтах.

Председателят на Висшия политически съвет на движението „Ансар Аллах“, Махди ал-Машат, назначи Мохамед Мифтах за ръководител на йеменското правителство на хусите.

Той беше първи заместник на убития Ахмед Галеб ал-Рахауи, съобщи притежаваната от хусите информационна агенция „Саба“.

Премиерът на подкрепяната от Иран групировка хути в Йемен е бил убит по време на израелските въздушни удари в четвъртък в столицата Сана, предаде Time of Israel.

Вчера йеменският канал „Ал Джумхурия“ и вестник „Аден Ал Гад“ съобщиха, че премиерът на хутите Ахмед ал-Рахауи е бил убит при израелско нападение, при което да загинали още висши служители.

От докладите изглежда, че това е била атака, насочена към 10 висши министри на хутите, пише Фрогнюз. Според Time of Israel те са се били събрали в апартамент, за да слушат речта на лидера на групировката Абдул Малик ал-Хути по телевизора.

Резултатът от нападението все още не е напълно ясен, въпреки че политически източници, цитирани в четвъртък от израелския новинарски канал Канал 13, твърдят, че „изглежда атаката е успешна“, а Ynet съобщи, че „вероятно целият военен и правителствен елит на хутите е бил елиминиран при атаката“.


Йемен
  ЦРУ

    И него и него .

    18:23 30.08.2025

  Сила

    До понеделник ...най късно !!!

    18:24 30.08.2025

  Злобното Джуджи

    Шухран Рачаболизада ще е следващия руски президент 😁👍

    18:34 30.08.2025

  Брутален пример

    За международен тероризъм! (Най-малко 10 членове на правителството, сформирано от йеменските хути от бунтовническото движение „Ансар Аллах", са били убити в четвъртък при израелски удар срещу Сана, ).......

    20:15 30.08.2025

    Айдее, евреите подпукаха и тези примитиви. Израел няма да спре, докато не разпердушини "оста на злото" в Близкият Изток, изградена от Иран и Русия. И вече е абсолютно сигурно, че няма да има Палестинска държава. Поне не в близките години и никога със столица Йерусалим.

    20:15 30.08.2025

  МОСАД

    До коментар #4 от "Брутален пример":

    Мы там никогда не были .

    20:17 30.08.2025

  Питам само

    Русия примерно може ли да удари МС по време на заседание? Как ще бъде отразено в медиите? Като "операция"?

    20:17 30.08.2025

  Боруна Лом

    До коментар #5 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":

    ОДИ ДИРЕКТНО В НАДИН! ЗА НИЩО НЕ ТЕ БИВА!

    20:18 30.08.2025

  Ъхъъъъъ ...

    (това е била атака, насочена към 10 висши министри)...
    .. И как се нарича подно действие? А де? Тероризъм нали? Международен тероризъм!

    20:20 30.08.2025

  ганев

    АААА...ЩОМ ИЗРАЕЛ ГО Е НАПРАВИ...ТОВА НЕ Е ТЕРОРИЗЪМ....НООО....АКО РУСИЯ ГО НАПРАВИ.....ЛЕЛЕЕЕ..НАЙ ГОЛЕМИТЕ ТЕРОРИСТИ

    20:26 30.08.2025

  Анонимен

    Световният въдворител на ред и господар се разпорежда със съдбите на хората.Къде е ООН да си каже мнението по въпроса.

    20:34 30.08.2025

  Тия

    като един... все го бият, ама... продължава напред.

    20:39 30.08.2025

  Анонимен

    Блатните терористи и копейките им трябва да бъдат унищожени, само тогава ще има мир!

    20:46 30.08.2025