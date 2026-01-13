Новини
Румънски сенатори искат оставката на министъра на отбраната заради изказвания за Гренландия

13 Януари, 2026 14:53 1 128 9

Суверенистки партии ще внесат вот на недоверие срещу Раду Мируца заради „безотговорни и нестратегически“ позиции

Румънски сенатори искат оставката на министъра на отбраната заради изказвания за Гренландия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Парламентарната група в Сената „МИР - Румъния на първо място“, в която участват представители на две суверенистки партии, поиска оставката на министъра на отбраната Раду Мируца и обяви, че ще внесе вот на недоверие срещу него, съобщава агенция Аджерпрес. Причина за реакцията станаха негови изказвания, че Румъния би могла да изпрати войски в Гренландия при евентуална офанзива от страна на Съединените щати, предава News.bg.

В интервю за телевизия Антена3 СиЕнЕн министърът заяви, че съществуват две възможни хипотези за изпращане на румънски военнослужещи в Гренландия. Първата е свързана с прилагане на член 5 от Северноатлантическия договор - в случай че държава членка на НАТО бъде атакувана. Втората възможност е инициатива, подобна на т.нар. „Коалиция на желаещите“, при която се изпращат войски без позоваване на член 5.

Мируца уточни, че при подобни ситуации решението се взема от Върховния съвет за национална отбрана и след това се подлага на гласуване в парламента. Той подчерта, че по въпроса за изпращане на войски в Украйна позицията на Румъния е категорична и остава непроменена – няма да бъде изпратен нито един румънски военнослужещ.

Предложението за вот на недоверие носи заглавието „Прогресивният министър Раду Мируца компрометира доверието в отбранителната политика на Румъния чрез безотговорни изявления и липса на стратегически анализ“. Документът е подписан от 12 сенатори от „МИР - Румъния на първо място“ и 28 сенатори от Алианса за обединение на румънците (АУР).

В мотивите се подчертава, че Румъния се намира в зона с висока стратегическа чувствителност - на източния фланг на НАТО – и носи преки отговорности за сигурността в Черноморския регион, защитата на външните граници на ЕС и регионалната стабилност. В този контекст, според авторите, всяко публично изказване за участие на румънските въоръжени сили в отдалечени военни операции, като тази в Гренландия, следва да бъде резултат от задълбочен стратегически, правен и политически анализ, а не от спекулативни или комуникационни съображения.

Сенаторите посочват, че министърът е говорил за евентуални мисии в район без пряка връзка със задълженията на Румъния за колективна отбрана, без да представи необходимата стратегическа, правна и оперативна рамка в координация с НАТО и ЕС. Според тях това представлява политическа небрежност, несъвместима с длъжността му.

Особено проблематично, според вносителите, е че тези изявления са направени в момент, когато страната съсредоточава усилията си върху укрепване на собствените си отбранителни способности, източния фланг на НАТО и регионалната стабилност. Те подчертават, че румънската армия не може да бъде използвана като инструмент за политическа комуникация или за реализиране на идеологически цели.

Това е вторият вот на недоверие срещу министър от редиците на Съюза за спасение на Румъния в рамките на два дни. В събота беше обявено подобно предложение срещу външния министър Оана Цою заради начина, по който представя позициите на страната в европейските дебати около споразумението между ЕС и Меркосур.

Парламентът е във ваканция до края на месеца, като предложенията ще бъдат официално внесени през февруари, в първия ден от редовната пленарна сесия. Раду Мируца заема поста министър на отбраната от 21 дни, като преди това е бил министър на икономиката.


Румъния
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 665

    6 2 Отговор
    Мамалюгите и сенатори ли имали хахаха .

    14:56 13.01.2026

  • 2 Хохо Бохо

    5 2 Отговор
    Мамалигари на лед!!!! Ще е забавна гледка

    15:02 13.01.2026

  • 3 Долу ЕС и сащ

    8 2 Отговор
    критиката към въпросния министър е, че румъния ще активира чл 5 само ако Русия нападне някого. Когато сащ наладат член той не важи!!! га сега се сетете, кой и защо критикува защитата на Гренландия, след като в Румъния се строи огромна база на Ч Море... колкото повече бази, толкова повече колониализъм!

    15:02 13.01.2026

  • 4 Много добре си го е казал

    8 0 Отговор
    Министъра! Ама на румънските подлоги не им стиска. А за нашите бозаджии да не говорим. Никакво мнение, докато Урса не разпореди какво да плямпат!

    15:04 13.01.2026

  • 5 горски

    4 1 Отговор
    В ежедневието има подобно поведение в семейства...В някои случай е любов,иначе му викат изнасилване,но жената/или мъжът/ не върви да се оплакват,понеже са сключили брак и любенето е част от сделката.
    Така че като сключваш военен съюз,това не те предпазва от бъркане по дупките нежно,или брутално от партньора/партньорите.А сега да се оплачат и подадът иск в съда.В кой съд-ами на Русия или Китай.....или на Буркина Фасо.

    15:16 13.01.2026

  • 6 Последния Софиянец

    1 1 Отговор
    Корпусът за бързо реагиране на ЕС,,Рапид,, заминава за Гренландия.В него има румънски и български роти.

    Коментиран от #9

    15:22 13.01.2026

  • 7 Браво

    6 0 Отговор
    на Раду,браво и ма Джорджеску! Има още смели мъже в Румъния! За разлика от нашата кочина!

    15:29 13.01.2026

  • 8 Член 5?

    0 0 Отговор
    А какво ще бъде действието на Румъния, ако Турция анексира горна Тракия, вкл. Бургас, Ямбол, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик... до Ихтиман?

    Ще изпрати ли натовска Румъния войски срещу натовска Турция или ще анексира Южна Добруджа?

    16:01 13.01.2026

  • 9 Верно?

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Ама, че си...

    16:02 13.01.2026

