Бойко Борисов се хвали: България е най-сигурното и спокойно място

Бойко Борисов се хвали: България е най-сигурното и спокойно място

13 Януари, 2026 15:02

В Стара Загора е построено и направено толкова много, за разлика от София, където дори не ми се коментира

Бойко Борисов се хвали: България е най-сигурното и спокойно място - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

"Успяхме да спрем на 100% нелегалната миграция. Ние сме единствената държава в Европа, в която хората се разхождат спокойно през нощта и могат да си носят скъпите часовници без за се страхуват. България е най-сигурното и спокойно място в Европа“, обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който посети Стара Загора.

"В Стара Загора е построено и направено толкова много, за разлика от София, където дори не ми се коментира. Васил Терзиев трябва да остане до края кмет на София, за да се вижда какво означава да управляват ПП-ДБ, които искат цялата власт", каза Борисов, цитиран от БГНЕС.

Той подчерта, че кризата с боклука в София е нагледен пример за това какво и колко могат стремящите се към властта ПП-ДБ и посочи, че още от самото начало на тази криза ГЕРБ са предложили всякаква помощ на Терзиев, но то е отказал.

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров вметна, че в неговия град, където не се „борят с мафията“ извозването на боклука е на цена 109 лева на тон, а в София, където Терзиев и ПП-ДБ „борят мафията“ цената е над 200 лева.

Борисов предупреди ПП-ДБ да не изопачават и да не вадят от контекста думите му за протестите.

Лидерът на ГЕРБ заяви, че има няколко важни теми, които разтърсват Европейския съюз.


  • 1 Самохвалко

    19 7 Отговор
    Обадиха ми се да ме питат дали ще вляза в новата партия на Президента.

    Коментиран от #10

    15:03 13.01.2026

  • 2 Гост

    56 4 Отговор
    А тогава, защо сте т охрана, Господине?

    Коментиран от #48

    15:04 13.01.2026

  • 3 Спокойно ли

    55 3 Отговор
    Тоя дето излиза с 10 мутри, морето му се струва до колене.

    15:04 13.01.2026

  • 4 Ганя Путинофила

    21 23 Отговор
    Не успя да спре легалната миграция!
    400 000 руски шпиони имат имоти по морето!
    Хариза Камчия на путин!

    15:04 13.01.2026

  • 5 Хохо Бохо

    54 4 Отговор
    Не го слуша главата тоя. Преди си беше куха ама ся ептен отказа

    15:04 13.01.2026

  • 6 Трактора

    42 3 Отговор
    Кажи го на Алексей… 👀

    15:04 13.01.2026

  • 7 Путин

    18 4 Отговор
    Бе не умре бе

    15:05 13.01.2026

  • 8 Лост

    56 3 Отговор
    Борисов нали си каратист,защо не излезеш да се разходиш някоя вечер сам из София със скъп часовник.

    Коментиран от #35

    15:06 13.01.2026

  • 9 Селянин

    46 3 Отговор
    Условията за живеене са толкова добри при нас, че и най куцият мигрант не иска да остане.

    Коментиран от #16

    15:07 13.01.2026

  • 10 Анонимен

    17 4 Отговор

    До коментар #1 от "Самохвалко":

    Добре влизай в радевата партия Успех

    15:07 13.01.2026

  • 11 Гражданин

    24 3 Отговор
    Може да го казва, щом още е жив и на свобода

    15:07 13.01.2026

  • 12 хаха

    30 3 Отговор
    Пълни глупости. Даже падате в класациите бе заблатени прошляци такива.
    Хърватска е най-сигурната държава. Че и цените им са по-ниски.

    А вие внасяте вече и инбреди пакита. ХАХАХА!
    Кухоглави гайбаньовци такива

    15:07 13.01.2026

  • 13 София Карачи

    31 3 Отговор
    С тези пакистанци, които ще дойдат тука благодарение ка вас, е много спокойно да

    15:07 13.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Анонимен

    10 6 Отговор

    До коментар #9 от "Селянин":

    Мигрантите искат готови пари социални тук такива не се раздават

    15:08 13.01.2026

  • 17 Щото

    31 2 Отговор
    е много спокойно и сигурно , затова ходи и до кенефа с охрана ! А за самохвалството му и лъжите му , не си струва да се коментира !

    15:09 13.01.2026

  • 18 Истината:

    25 6 Отговор
    Тоя Крадец и Лъжец създаде голям проблем на хората в България с премане на еврото!
    Преминаването към еврото е в Пълен хаос!
    Много търговци Няма евро и връщат само в лева, без значение в каква валута им плащаш.
    Банките масово отказват да заменят лев е евро,
    като си измислят разни аргументи,
    БНБ е иазела около 45-50 Милиарда лева,
    а е отпечатала Само 3,5 Милиарда евро, което нарушава баланса.
    Сигурно ни подготвят за Цифрово евро!
    Управниците Масово Лъжат, че всичко е парфаекто.

    15:09 13.01.2026

  • 19 честен ционист

    15 8 Отговор
    Най-сигурно и спокойно е, когато човек попадне у гробищния парк.

    Коментиран от #32

    15:09 13.01.2026

  • 20 Магазини ОриБебе

    17 2 Отговор
    Да ве как , тука като излезеш на улицата може да те сгази кола на тратора , някое БМВ . Ако си взел пенсията от пощата ,могат да те пречукат до като се прибереш още да давам ли примери . Ако идеш до болницата веднага ще те обгрижат , ако идеш до кат усмихнати хора само

    15:11 13.01.2026

  • 21 Ура,,Ура

    21 2 Отговор
    Тоя не забелязва ли, че прекалява с хвалбите за себе си и партията си. Защо си трае за цените по магазините и спекулата, която се вихри навсякъде и как неговото правителство нехае какво става, а се занимава с мигрантите. Те да не са луди да тръгнат за Европа в тия студове. И пак не подмина да се заяде с ППДБ. И после ще тича да им се моли за коалиция.

    15:11 13.01.2026

  • 22 Ммм

    18 2 Отговор
    Грабежи, кражби през деня и ноща. Какво му е безопасното в България?

    15:13 13.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 СКРИЙ СЕ БЕ,ИДИОТ!

    18 1 Отговор
    ЧАКАМЕ СРЕТЕН ДА СИ СВЪРШИ РАБОТАТА В НАЙ-СКОРО ВРЕМЕ.

    15:16 13.01.2026

  • 25 Питам:

    12 1 Отговор
    Боко що си не налягаш парцалите? Каквото открадна - открадна! Крадените пари са като собствената пр...дня - НЕ МИРИШАТ!

    15:16 13.01.2026

  • 26 Надзирател

    18 1 Отговор
    Махнете НСО тогава ! Нали всичко е спокойно ? Най - спокойно ще ни бъде в затвора, крадлив , корумпиран мерзавецо !

    15:16 13.01.2026

  • 27 БАТИ БОЙКО

    14 1 Отговор
    ОТ ВАС ПО ГОЛЕМИ БОКЛУЧАРИ НЯМА
    СЪДБАТА ТИ Е КАТО НА ТОДОР ЖИВКОВ
    АМИ ДАЙ ПЪТ НА МЛАДИТЕ
    ИНАЧЕ ГЕРБ СИ ЗАМИНАВА
    КАТО НДСВ,НФСБ,ВОЛЯ,АТАКА,,,,,,И ОСТАНАЛИТЕ ПАРТИЙКИ ЕДНОДНЕВКИ,,,,,

    15:16 13.01.2026

  • 28 Асен Василев е виновен

    15 3 Отговор
    Борисов, Пеевски и Внешекономбанк-банката на Путлер ограбиха и затриха Булгартабак.
    ГЕРБ и Пеевски фалираха КТБ.
    ГЕРБ и Пеевски ограбиха Южен и построиха Турски поток за Путлер.
    ГЕРБ и Пеевски назначиха Иван Гешев за главен прокурор.
    ГЕРБ и Пеевски свалиха Иван Гешев от поста главен прокурор, когато решиха, че им пречи.
    ГЕРБ и Пеевски инсталираха Борислав Боби Сарафов и не му позволяват да излезе от кабинета на главния прокурор, месеци след като той няма право да изпълнява повече такива функции.
    ГЕРБ и Пеевски предопределиха избора на българския европрокурор.
    ГЕРБ и Пеевски изнесоха 54 милиона в чували от офиса на Интернешънъл Асет Банк, качиха ги на служебния си автомобил и ги транспортираха до складова база на „Водно строителство“ АД в Благоевградско.
    ГЕРБ и Пеевски осуетиха разследването на прокурор Занев на престъпната схема за изнасяне на 54-те милиона за строежа на „Хемусгейт“.
    ГЕРБ и Ковачки (с Пеевски) създадоха най-големия енергиен картел в страната, при което поддържат години наред цените на тока и парното високи за всички българи.
    ГЕРБ и Пеевски успяха да затворят очите на НАП, Министерството на енергетиката, Министерството на околната среда и КЕВР за съществуването на въпросния енергиен картел.
    ГЕРБ и Пеевски измислиха престъпни схеми в Чирен и поставиха под въпрос енергийната сигурност на България и ЕС.
    ГЕРБ и Пеевски вербуваха мутри, заплашваха и изкривяваха свободния вот на избирателите в Пазар

    15:16 13.01.2026

  • 29 Задръжте си хвалбите!

    13 1 Отговор
    Взимайте си филипинците и заминавайте да живеете в джунглата!

    15:16 13.01.2026

  • 30 гост

    16 1 Отговор
    Тоя съвсем изглупя.Г-н Борисов кога за последно си се разхождал свободно аааа.Страх те да си подадеш носа навън сам.Народната любов ще те понесе на ръце нали знаеш на къде,а хората много те обичат ша знаиш.

    15:16 13.01.2026

  • 31 Прокурор

    17 1 Отговор
    Престъпен патологичен субект, тъмен, бездушен, аморален, циничен, притворен и коварен.

    15:17 13.01.2026

  • 32 Ганчо

    6 3 Отговор

    До коментар #19 от "честен ционист":

    Светът ще стане по добър когато легнеш там.

    15:17 13.01.2026

  • 33 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?

    7 4 Отговор
    Тодор Живков е управлявал България в продължение на 35 години и въпреки това накрая го свалят от власт, без той да има дори най-малък шанс да противодейства.
    Ахмед Доган бе считан за най-силния човек в държавата, но Шиши го изрита от ДПС и Сараите му, все едно никога не са били негови.
    Бойко Борисов управлява страната години наред, хвалейки се колко е влиятелен и уважаван в Европа, а в момента се е превърнал в послушно и добре дресирано кученце в краката на Шиши.
    Това е повече от ясен показател, че тези хора всъщност никога не са имали реална власт. Те са просто кукли на конци. Някой друг решава, а те са само изпълнители на чужда воля. Силата, която някога е дала цялата власт в ръцете на Живков, Доган, Борисов, а сега и на Пеевски, е същата, която нашепва и в ухото на Тръмп.
    Зеленски е първият, който се изправи срещу тази сила и отказа да ѝ се подчини. Целият свят трябва да го подкрепи, за да се справи с нея, а след това да разчисти метастазите и в собствените си редици.
    Туморът се лекува само по един начин — изрязва се до здрава тъкан. Няма друго лечение!

    15:17 13.01.2026

  • 34 Бойкот на алчните от О-Л-Х

    12 0 Отговор
    Бою Тъпото и Доню Рижото са НАЙ-ГОЛЕМИТЕ хвалипръцковци...

    15:18 13.01.2026

  • 35 гост

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "Лост":

    Има да го дърмонят като русенския!

    15:18 13.01.2026

  • 36 България може

    7 3 Отговор
    България може!
    Може:
    - Без Борисов да е премиер.
    - Без руски газ.
    - Без руски петрол.
    - Без мyтpи да ни извозват боклука на двойни цени.
    А дали точно те не са спъвали развитието на България ?!
    Като погледнем към Румъния, как за няколко години ни издухаха след като се отърваха от руснаците и тяхната корупция, май ще се окаже, че носителя на орден Ломоносов е бил воденичен камък за България и златна кокошка за рашистите на Путин.
    Числата показват по брутен продукт на глава от населението, 2021 - 2023 България правим най-добрите си години. Въпреки кризата с Ковид, Вероломното нахлуване на Путлер в Украйна, незаконното спиране на доставките на газ, енергийна и политическа криза ... но бе Боко и Шиши.
    А през 2024 изпреварваме Унгария, като покупателна способности.
    Ако продължим без Боко и Шиши, до няколко години ще достигнем средните европейски доходи 🙂

    Коментиран от #61

    15:18 13.01.2026

  • 37 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    1 2 Отговор
    РИТОРИЧНО
    А ЗАЩО ВАША МИЛОСТ
    НЕ ВЯРВА НА БЮЛЕТИНИТЕ ОТ ХАРТИЯ....
    И ГЛАСУВАНЕ ПО ПОЩА ИЛИ ИНТЕР НЕТ..А....

    15:19 13.01.2026

  • 38 Иван

    9 0 Отговор
    Просто без коментар
    Затова сме последните по всичко
    НО тоз си знае неговото
    Няма оправия

    15:19 13.01.2026

  • 39 Коментар

    10 0 Отговор
    Направете граждански арест на трафиканта Борисов.

    15:19 13.01.2026

  • 40 пешо

    6 0 Отговор
    сретан дали мисли така

    15:22 13.01.2026

  • 41 ШЕФА

    13 0 Отговор
    Престъпниците ББ и Росен Гроба са разрешили безконтролен внос на пакистанци.Винету е най големият из..од и нац предател в новата история на България.За тези трябва директен раз.....

    15:22 13.01.2026

  • 42 Никой

    11 0 Отговор
    Толупа е луд за връзване след като ги плещи такива в монолог пред симпатизанти. Моята къща не я вардят денонощно, а твоята ? . Докарахте непалци за бизнеса ама и те избегаха, сега пакистанци за по 500 Еuro. Местните мескалероси ходят да тарашат Европата . За СОС на София сглобката ГЕРБ,ИТН, БСП работят против кмета Терзиев.

    15:23 13.01.2026

  • 43 ПиПи

    6 1 Отговор
    България е най-сигурното и спокойно място,но е най-бедното. Хората нямат достатъчно средства и затова си седят по жилищата. Днес минавайки по една улица ,видях хора,които си споделят за парите си и чух,че имали по някакви си два лева в джобовете си. По едно евро-поправиха се те в един момент. Та,така!

    15:24 13.01.2026

  • 44 Вие си го избрахте

    9 0 Отговор
    тоя нешастник да излезе пред земеделците и да обясни защо България гласува за Меркосур? всички които глсуват за партиите подкрепили Меркосур са генерични И Д И О Т И!!!!

    15:24 13.01.2026

  • 45 Добра новина за Бг.

    6 0 Отговор
    Според "Политико", Европа управлявана но Урсулите,
    може и да не преживее тази година!
    ЕС е подложен на екзистенциален риск.
    Постепенната ерозия на нормите, на които Европа разчиташе досега,
    ще бъде допълнително задълбочена от нейното слабо лидерство.
    Европа страда както на вътрешния, така и на международния фронт.

    Коментиран от #54, #62

    15:24 13.01.2026

  • 46 Кажи честно ... 🤣

    8 0 Отговор
    Тръмпича викал на Боко Тиквоний, там до камината в Белия дом, "Как го правиш бе човек" 🤣🤣🤣
    Няма такъв клоун ! 🤣🤣

    15:25 13.01.2026

  • 47 тикван чекмеджаров

    7 1 Отговор
    се хвали: България е най-сигурното и спокойно място
    за общ поръчкари и чекмеджари
    преизбирани от наиифни избиратели

    15:25 13.01.2026

  • 48 Е, как защо...

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Страх го е от народната лИбоФ.

    15:27 13.01.2026

  • 49 Боги

    8 1 Отговор
    По-нагъл прос... так от този няма!

    15:28 13.01.2026

  • 50 Бойкот на алчните от О-Л-Х

    5 1 Отговор
    Бою Тъпото и Доню Рижото са НАЙ-ГОЛЕМИТЕ хвалипръцковци...

    15:28 13.01.2026

  • 51 НСО ТЕ ПАЗИ 25 ГОДИНИ ЗАЩО ?

    7 1 Отговор
    Нали е спокойно лъжецо долен

    15:31 13.01.2026

  • 52 Някой

    5 0 Отговор
    Да с взети за предната година 18 милиарда лева заеми и предвидени в бюджета преди за тази 20-21 милиарда лева. България е сигурно от държавите с най-бързо растящ дълг!
    А преди ГЕРБ бяхме с увеличаваща се раждаемост, а от 2009г нататък срив, освен 2014г след Орешарски.
    А преди ковида при ГЕРБ станахме номер 1 по смъртност по класации.
    А при ковида постигнати за 2021г 148995 починали по обща смъртност, където в Туркменистан при забранено да се говори за ковида се спори за 46701, при там тогава 6.1-6.2 милиона население. При ковид мерките постигнаха към 70 хиляди повече починали тук, без да бяха броени починали от коввида, а починали констатирани, над половината със сърдечни проблеми.

    15:31 13.01.2026

  • 53 Едно с едно няма вярно

    7 1 Отговор
    На лъжата краката са къси))) вчера едно, изказано пламенно и убедително, днес друго. Е къде е истината и този въпрос се задава на всеки два дни, а понякога и сутрин едно, вечер друго. Гинкобилобата идва малко.

    15:31 13.01.2026

  • 54 Дреме ми дали ЕС ще преживее

    6 2 Отговор

    До коментар #45 от "Добра новина за Бг.":

    Въпросът е как и тая година ние ще преживеем с бандити като тиквите, прасетата и жълтопаважите, курирани от урсуляците!

    15:32 13.01.2026

  • 55 Синя София

    5 1 Отговор
    Верно,но само за мафиоти

    15:34 13.01.2026

  • 56 ежко

    6 1 Отговор
    Ако мисли,че България е сигурно място,да тръгне без гавази по улицата!

    15:37 13.01.2026

  • 57 Цецо

    6 0 Отговор
    Навсякъде всеки българин може да бъде нападнат от команчи без никакви последствия за тях... или да те отнесе джип я на пътека, я на тротоар, я в автобус...ако си в голяма черна джичка като боци сигурно няма...

    15:39 13.01.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Реалност

    3 2 Отговор
    Кметът щеше да бъде в пъти по-улеснен, ако държавата му помагаше и действаше в синхрон срещу фирмите, рекетиращи столицата. Именно централната власт разполага с тези лостове – както го направиха в Неапол.
    Само че тук централната власт е в ръцете на корпулентни лица.
    Иначе решението е „елементарно“ – преса от Министерство на финансите, МОСВ, МВР, службите на въпросните фирми и ще клекнат за нула време. Никой така и не разкри кой подпали камионите на конкурентните фирми. Ако държавата искаше, всякакви Таки-та, Макевци, Вълци и подобни щяха бързо да клекнат.
    Но Пеевски разчита на Таки за финансиране на кампанията за изборите и част от тези средства трябваше да дойдат от увеличените цени за боклука. Сега Таки няма пари, а Пеевски настоява и за това притиска Терзиев да подписва договорите, за да може Таки да се отчете за кампанията. Явно е, че на първоначалните цени Терзиев няма как да подпише, но поне да има някакво увеличение, че кампанията идва и паре нема. В допълнение и бюджетът не бе гласуван и от там паре нема. Посланието на мафията е просто - ако Борисов и Пеевски искат пари, удряйте Терзиев, ако искате пари от боклука, ако искате от контрабанда и ДДС измами - осигурете си смокиново листо и насочете прожекторите към ППДБ.
    И това е истинската картина зад шумната „загриженост“ за софийския боклук. Искат пари от мафията, а тя иска дебелите да свършат нещо.

    15:39 13.01.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 ежко

    1 4 Отговор

    До коментар #36 от "България може":

    Румъния в момента е по-зле от България.Поне румънците са по нисък покупателен паритет.От миналата година.

    15:40 13.01.2026

  • 62 Tётя Мyтpaфановна

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Добра новина за Бг.":

    Бързо натоварвай родата и право в родината на сърцето ти.

    15:41 13.01.2026

  • 63 Най-спокойно е,

    5 0 Отговор
    защото изгонихте хората от най-несигурното за живот място с име България. Двете думи си противоречат, а виновник за това положение е именно тиkвуна крадеца, който ги изрича. Ако беше истина нямаше западните големи фирми да ни заобикалят от километри. Веднъж българите, които се върнаха от чужбина и съградиха печеливш бизнес със спестяванията си, а след това бяха ограбени от същия мафиот и приближените му, напуснаха отново страната и не искат да чуят за бизнес в България. Колко народ си разплакал бaндит двуличен?

    15:42 13.01.2026

  • 64 ПРАВ Е ЧОВЕКО

    5 0 Отговор
    САМО ТУК НА СПОКОЙСТВИЕ МОЖЕ ДА НАПЪЛНИШ НЕ САМО ЕДНО ЧиКМЕДЖЕ.............

    15:42 13.01.2026

  • 65 Нещастници

    4 0 Отговор
    бг учените са написали ХИЛЯДИ книги колко са велики българите, но нито една защо са генетични идиоти, след като гласуват за БМБ който е гласувал за МЕРКОСУР!!!!

    15:43 13.01.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Надзирател

    5 0 Отговор
    Скоро отиваш в затвора, там ще ти е наистина спокойно.

    15:45 13.01.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Ел Кондор паса

    3 0 Отговор
    Центъра на София пълно с арабески от 20 години, сега е в пъти. Пакитата, които си внасяте и други нстанци ще ви разкажат играта. Е да де, те са легални...

    15:48 13.01.2026

  • 70 сметката

    4 1 Отговор
    Да ама заплатите в СОФИЯ са три пъти колкото в Стара Загора нормално е ромите от БКС и Чистота да взимат 2-3 пъти по високи заплати което води до оскъпяване услугата

    15:49 13.01.2026

  • 71 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 72 Фикри

    2 0 Отговор
    Като е толкова сигурно в България, защо той и Д, ходят с такава голяма охрана ?

    16:12 13.01.2026

  • 73 ДА МУМИО И НАЙ

    1 0 Отговор
    Бедното болнаво и нещастнО население. И да отиващо си на по добро място. Но за вас дано не е ДОБРО. А ВИЕ СИ ЗНАЕТЕ ЗАЩО. СМИРИ СЕ КАЖИ СИ И ВЪРНИ КРАДНАТОТО СИ И НЕ САМО ТИ.

    16:15 13.01.2026

  • 74 Ново начало

    1 0 Отговор
    Единственото сигурно нещо е скорошният арест на Методиев Борисов

    16:16 13.01.2026

  • 75 Коя

    1 0 Отговор
    България? Наглец!

    16:18 13.01.2026

  • 76 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Тука е прав. Освен да теопънатзаднешком мигрантите

    16:18 13.01.2026

  • 77 Делян

    0 0 Отговор
    Боко, го съветвам да мине вечер от Джанията по бул. Мария Луйза до Лъвов мост и тогава да говори, а ако влезне и във вътрешните улички пък туко виж и мнението си променил!

    16:19 13.01.2026

