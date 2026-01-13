Бойко Борисов се хвали: България е най-сигурното и спокойно място

"Успяхме да спрем на 100% нелегалната миграция. Ние сме единствената държава в Европа, в която хората се разхождат спокойно през нощта и могат да си носят скъпите часовници без за се страхуват. България е най-сигурното и спокойно място в Европа“, обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който посети Стара Загора.
"В Стара Загора е построено и направено толкова много, за разлика от София, където дори не ми се коментира. Васил Терзиев трябва да остане до края кмет на София, за да се вижда какво означава да управляват ПП-ДБ, които искат цялата власт", каза Борисов, цитиран от БГНЕС.
Той подчерта, че кризата с боклука в София е нагледен пример за това какво и колко могат стремящите се към властта ПП-ДБ и посочи, че още от самото начало на тази криза ГЕРБ са предложили всякаква помощ на Терзиев, но то е отказал.
Кметът на Стара Загора Живко Тодоров вметна, че в неговия град, където не се „борят с мафията“ извозването на боклука е на цена 109 лева на тон, а в София, където Терзиев и ПП-ДБ „борят мафията“ цената е над 200 лева.
Борисов предупреди ПП-ДБ да не изопачават и да не вадят от контекста думите му за протестите.
Лидерът на ГЕРБ заяви, че има няколко важни теми, които разтърсват Европейския съюз.
Хърватска е най-сигурната държава. Че и цените им са по-ниски.
А вие внасяте вече и инбреди пакита. ХАХАХА!
Кухоглави гайбаньовци такива
18 Истината:
Преминаването към еврото е в Пълен хаос!
Много търговци Няма евро и връщат само в лева, без значение в каква валута им плащаш.
Банките масово отказват да заменят лев е евро,
като си измислят разни аргументи,
БНБ е иазела около 45-50 Милиарда лева,
а е отпечатала Само 3,5 Милиарда евро, което нарушава баланса.
Сигурно ни подготвят за Цифрово евро!
Управниците Масово Лъжат, че всичко е парфаекто.
15:09 13.01.2026
СЪДБАТА ТИ Е КАТО НА ТОДОР ЖИВКОВ
АМИ ДАЙ ПЪТ НА МЛАДИТЕ
ИНАЧЕ ГЕРБ СИ ЗАМИНАВА
КАТО НДСВ,НФСБ,ВОЛЯ,АТАКА,,,,,,И ОСТАНАЛИТЕ ПАРТИЙКИ ЕДНОДНЕВКИ,,,,,
15:16 13.01.2026
28 Асен Василев е виновен
ГЕРБ и Пеевски фалираха КТБ.
ГЕРБ и Пеевски ограбиха Южен и построиха Турски поток за Путлер.
ГЕРБ и Пеевски назначиха Иван Гешев за главен прокурор.
ГЕРБ и Пеевски свалиха Иван Гешев от поста главен прокурор, когато решиха, че им пречи.
ГЕРБ и Пеевски инсталираха Борислав Боби Сарафов и не му позволяват да излезе от кабинета на главния прокурор, месеци след като той няма право да изпълнява повече такива функции.
ГЕРБ и Пеевски предопределиха избора на българския европрокурор.
ГЕРБ и Пеевски изнесоха 54 милиона в чували от офиса на Интернешънъл Асет Банк, качиха ги на служебния си автомобил и ги транспортираха до складова база на „Водно строителство“ АД в Благоевградско.
ГЕРБ и Пеевски осуетиха разследването на прокурор Занев на престъпната схема за изнасяне на 54-те милиона за строежа на „Хемусгейт“.
ГЕРБ и Ковачки (с Пеевски) създадоха най-големия енергиен картел в страната, при което поддържат години наред цените на тока и парното високи за всички българи.
ГЕРБ и Пеевски успяха да затворят очите на НАП, Министерството на енергетиката, Министерството на околната среда и КЕВР за съществуването на въпросния енергиен картел.
ГЕРБ и Пеевски измислиха престъпни схеми в Чирен и поставиха под въпрос енергийната сигурност на България и ЕС.
ГЕРБ и Пеевски вербуваха мутри, заплашваха и изкривяваха свободния вот на избирателите в Пазар
15:16 13.01.2026
29 Задръжте си хвалбите!
15:16 13.01.2026
33 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?
Ахмед Доган бе считан за най-силния човек в държавата, но Шиши го изрита от ДПС и Сараите му, все едно никога не са били негови.
Бойко Борисов управлява страната години наред, хвалейки се колко е влиятелен и уважаван в Европа, а в момента се е превърнал в послушно и добре дресирано кученце в краката на Шиши.
Това е повече от ясен показател, че тези хора всъщност никога не са имали реална власт. Те са просто кукли на конци. Някой друг решава, а те са само изпълнители на чужда воля. Силата, която някога е дала цялата власт в ръцете на Живков, Доган, Борисов, а сега и на Пеевски, е същата, която нашепва и в ухото на Тръмп.
Зеленски е първият, който се изправи срещу тази сила и отказа да ѝ се подчини. Целият свят трябва да го подкрепи, за да се справи с нея, а след това да разчисти метастазите и в собствените си редици.
Туморът се лекува само по един начин — изрязва се до здрава тъкан. Няма друго лечение!
15:17 13.01.2026
36 България може
Може:
- Без Борисов да е премиер.
- Без руски газ.
- Без руски петрол.
- Без мyтpи да ни извозват боклука на двойни цени.
А дали точно те не са спъвали развитието на България ?!
Като погледнем към Румъния, как за няколко години ни издухаха след като се отърваха от руснаците и тяхната корупция, май ще се окаже, че носителя на орден Ломоносов е бил воденичен камък за България и златна кокошка за рашистите на Путин.
Числата показват по брутен продукт на глава от населението, 2021 - 2023 България правим най-добрите си години. Въпреки кризата с Ковид, Вероломното нахлуване на Путлер в Украйна, незаконното спиране на доставките на газ, енергийна и политическа криза ... но бе Боко и Шиши.
А през 2024 изпреварваме Унгария, като покупателна способности.
Ако продължим без Боко и Шиши, до няколко години ще достигнем средните европейски доходи 🙂
Коментиран от #61
15:18 13.01.2026
45 Добра новина за Бг.
може и да не преживее тази година!
ЕС е подложен на екзистенциален риск.
Постепенната ерозия на нормите, на които Европа разчиташе досега,
ще бъде допълнително задълбочена от нейното слабо лидерство.
Европа страда както на вътрешния, така и на международния фронт.
Коментиран от #54, #62
15:24 13.01.2026
А преди ГЕРБ бяхме с увеличаваща се раждаемост, а от 2009г нататък срив, освен 2014г след Орешарски.
А преди ковида при ГЕРБ станахме номер 1 по смъртност по класации.
А при ковида постигнати за 2021г 148995 починали по обща смъртност, където в Туркменистан при забранено да се говори за ковида се спори за 46701, при там тогава 6.1-6.2 милиона население. При ковид мерките постигнаха към 70 хиляди повече починали тук, без да бяха броени починали от коввида, а починали констатирани, над половината със сърдечни проблеми.
15:31 13.01.2026
54 Дреме ми дали ЕС ще преживее
До коментар #45 от "Добра новина за Бг.":Въпросът е как и тая година ние ще преживеем с бандити като тиквите, прасетата и жълтопаважите, курирани от урсуляците!
15:32 13.01.2026
59 Реалност
Само че тук централната власт е в ръцете на корпулентни лица.
Иначе решението е „елементарно“ – преса от Министерство на финансите, МОСВ, МВР, службите на въпросните фирми и ще клекнат за нула време. Никой така и не разкри кой подпали камионите на конкурентните фирми. Ако държавата искаше, всякакви Таки-та, Макевци, Вълци и подобни щяха бързо да клекнат.
Но Пеевски разчита на Таки за финансиране на кампанията за изборите и част от тези средства трябваше да дойдат от увеличените цени за боклука. Сега Таки няма пари, а Пеевски настоява и за това притиска Терзиев да подписва договорите, за да може Таки да се отчете за кампанията. Явно е, че на първоначалните цени Терзиев няма как да подпише, но поне да има някакво увеличение, че кампанията идва и паре нема. В допълнение и бюджетът не бе гласуван и от там паре нема. Посланието на мафията е просто - ако Борисов и Пеевски искат пари, удряйте Терзиев, ако искате пари от боклука, ако искате от контрабанда и ДДС измами - осигурете си смокиново листо и насочете прожекторите към ППДБ.
И това е истинската картина зад шумната „загриженост“ за софийския боклук. Искат пари от мафията, а тя иска дебелите да свършат нещо.
15:39 13.01.2026
До коментар #36 от "България може":Румъния в момента е по-зле от България.Поне румънците са по нисък покупателен паритет.От миналата година.
15:40 13.01.2026
62 Tётя Мyтpaфановна
До коментар #45 от "Добра новина за Бг.":Бързо натоварвай родата и право в родината на сърцето ти.
15:41 13.01.2026
