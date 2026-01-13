Новини
Президентът на Унгария насрочи парламентарните избори за 12 април

13 Януари, 2026 13:57 655 14

Тамаш Шуйок призова гражданите да упражнят правото си на глас на най-ранната възможна дата

Президентът на Унгария Тамаш Шуйок обяви днес, че следващите парламентарни избори ще се проведат на 12 април, съобщава президентската канцелария, цитирана от унгарската агенция МТИ, предава БТА.

В изявление на президентството се посочва, че „свободните избори са основа на представителната демокрация и ключово събитие, чрез което се изразява суверенитетът на народа, а всеки гражданин с право на глас може да вземе свободно и отговорно решение за бъдещето на страната.“

Президентът уточнява, че избраната дата е най-ранната възможна съгласно унгарската конституция и изборното законодателство, и призова всички граждани активно да участват във вота.


  • 1 мЪрсулка

    8 0 Отговор
    Изборите се отменят, не спечели правилно ориентирания евроатлантически кандидат, имаше много руска агитация в тик ток. Путин е виновен.

    14:03 13.01.2026

  • 2 🇺🇦🇧🇬

    2 9 Отговор
    Време е след Армения,Сирия,Иран и Венецуела путлер да загуби и Унгария...
    Май му остава само проксито лукашенко,севернокорейското кюфте и шепа бг копейки...

    14:09 13.01.2026

  • 3 В Украйна

    5 0 Отговор
    Денис Шмигал е уволнен..

    14:10 13.01.2026

  • 4 Красимир Петров

    3 0 Отговор
    Тръмп ще удари Иран.

    14:13 13.01.2026

  • 5 Цеко сифоня

    1 1 Отговор
    Успех за Виктор Орбан !

    14:24 13.01.2026

  • 6 Евродебил

    0 1 Отговор
    А бе за Шаломов не знам,но Орбан е по гъст с Тръмп и администрацията му,отколкото с еврейте в Москва.То не, че и покрай Тръмп не са само жидове.

    14:26 13.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 🇧🇬🇷🇺

    0 1 Отговор
    Оце един пирон в ковчега на ес

    14:28 13.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt

    0 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    14:29 13.01.2026

  • 12 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt

    0 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    14:30 13.01.2026

  • 13 Миндич

    1 1 Отговор
    Орбан е последния човек който може да бъде сочен като русофил или шаломофил.Човека се бори за държавата си с урсули,кай и прочее от никого не избрани брюкселски паразити.

    14:30 13.01.2026

  • 14 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt

    0 1 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    14:30 13.01.2026

