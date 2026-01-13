Президентът на Унгария насрочи парламентарните избори за 12 април

Президентът на Унгария Тамаш Шуйок обяви днес, че следващите парламентарни избори ще се проведат на 12 април, съобщава президентската канцелария, цитирана от унгарската агенция МТИ, предава БТА.

В изявление на президентството се посочва, че „свободните избори са основа на представителната демокрация и ключово събитие, чрез което се изразява суверенитетът на народа, а всеки гражданин с право на глас може да вземе свободно и отговорно решение за бъдещето на страната.“

Президентът уточнява, че избраната дата е най-ранната възможна съгласно унгарската конституция и изборното законодателство, и призова всички граждани активно да участват във вота.