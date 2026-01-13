Президентът на Унгария насрочи парламентарните избори за 12 април

Президентът на Унгария Тамаш Шуйок обяви днес, че следващите парламентарни избори ще се проведат на 12 април, съобщава президентската канцелария, цитирана от унгарската агенция МТИ, предава БТА.
В изявление на президентството се посочва, че „свободните избори са основа на представителната демокрация и ключово събитие, чрез което се изразява суверенитетът на народа, а всеки гражданин с право на глас може да вземе свободно и отговорно решение за бъдещето на страната.“
Президентът уточнява, че избраната дата е най-ранната възможна съгласно унгарската конституция и изборното законодателство, и призова всички граждани активно да участват във вота.
1 мЪрсулка
14:03 13.01.2026
2 🇺🇦🇧🇬
Май му остава само проксито лукашенко,севернокорейското кюфте и шепа бг копейки...
14:09 13.01.2026
3 В Украйна
14:10 13.01.2026
4 Красимир Петров
14:13 13.01.2026
5 Цеко сифоня
14:24 13.01.2026
6 Евродебил
14:26 13.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 🇧🇬🇷🇺
14:28 13.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt
Фидел Кастро 1992 г.
14:29 13.01.2026
12 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
14:30 13.01.2026
13 Миндич
14:30 13.01.2026
14 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt
14:30 13.01.2026