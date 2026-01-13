Новини
България »
Вълчев: Възможно е още училища да преминат на онлайн обучение заради грипна епидемия

Вълчев: Възможно е още училища да преминат на онлайн обучение заради грипна епидемия

13 Януари, 2026 14:55 617 8

  • красимир вълчев-
  • онлайн обучение-
  • грип

Във Варна няма проблеми с онлайн обучението, защото системата вече е изпробвана. Дистанционното обучение не е много пълноценно, но поне е компенсаторно

Вълчев: Възможно е още училища да преминат на онлайн обучение заради грипна епидемия - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Най- вероятно ще бъде обявена грипна епидемия и в други области, но за момента нямам информация от здравните власти” - това заяви министърът на образованието в оставка Красимир Вълчев.

“Във Варна няма проблеми с онлайн обучението, защото системата вече е изпробвана. Дистанционното обучение не е много пълноценно, но поне е компенсаторно”, добави Вълчев при посещението си днес в Благоевград, където откри нов СТЕМ Център и направи първа копка за изграждането на нов физкултурен салон в VIII Средно училище „Арсени Костенцев”.

“Има проблеми, когато няма електричество, какъвто е проблемът с Русе. Там не обявихме обучение в електронна среда от разстояния, защото метеорологичните условия са такива, че електричеството прекъсна”- допълни Вълчев, предава БНТ.

Относно провеждането на изпити в края на учебния срок, министърът каза, че учителите успяват да оформят срочните оценки безпроблемно.

Вълчев не изключва и още училища да преминат към дистанционно обучение предвид ръста на болни в някои области.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И ПОСЛЕ

    3 0 Отговор
    ЗАЩО БИЛИ НЕГРАМОТНИ...

    14:59 13.01.2026

  • 2 Кумчо Вълчев

    2 1 Отговор
    Стига сте тормозили децата. В тоя студ какво училище? Не можеш да отидеш до магазина една бира да изпиеш със съучениците си, а домашната ракия хваща лед по повърхността след 15 минути навънка.

    15:00 13.01.2026

  • 3 Тома

    6 1 Отговор
    Едно време грипни ваканции никога нямаше.Болните си седяха в къщи другите учиха

    15:03 13.01.2026

  • 4 в кратце

    1 0 Отговор
    Народното събрание не е много пълноценно, но поне е компенсаторно.За заплатите на дупетатите.

    15:04 13.01.2026

  • 5 Някой

    2 1 Отговор
    Тези налагащи фобии (страхове) от вируси, кога ще ги съдят? При ковида 2021г в Туркменистан бе забранено да се говори за него. 2021г имат население 6.1-6.2 милиона, а ние на преброяване 6.52 милиона. Там за 2021г общата смъртност се спори за около 46701 човека, а тук официалното бе 148995. Открийте разликата!
    Да не говорим колко закона потъпкаха, да дори закона за здравето член 63 за извънредна епидемична обстановка, кога влиза в сила (лъжата за решение номер 325 на МС на 14.05.2020г когато няма заседание на МС) и алинея 9, че всичко се заплаща от държавата и общините.

    15:07 13.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хомосъветикyc си отива, идва светлина

    2 3 Отговор
    Този pycopoб e може би най-слабия Министър на образованието. Вместо децата да се учат на критично мислене, гражданска активност, високи технологии и изкуствен интелект, този ретрограден хомосъветикус залагаше на някакви имагинерни ценности в проповядваната в днешно време религия от съветски офицери и техните наследници - слуги на Сатаната.
    Аз, както и повечето от вас израснах сред мирис на лъжа, руска, мръсна, долна лъжа, осъществявана на български език от копои-престъпници и малоумни глашатаи-слуги. Денонощно - по радиото , телевизията учебниците, местоработата, курортите, спортните площадки, стадионите, обществения транспорт, заведенията за обществено хранене и всички останали места, където бедният, незащитен, български гражданин можеше да потърси мир!
    И тъй като това не им беше достатъчно, като допълнение - всеки ден по националното радио по половин час директно предаване от кочината в 18.30, а в петък цялата програма на телевизията, пак от кочината!
    В ресторант отидеш - оркестрите 60% руска музика!
    Та всички, които са 50+ години, волю не волю, са засегнати от московския бацил, някои малко, други "болезнено" и неизлечимо.
    Дайте път на младите, за да я има България - независима, просперираща и модерна.

    15:12 13.01.2026

  • 8 М.м. ти

    1 0 Отговор
    Вълчев: "Екраните ерозират мотивацията на учениците за математика и природни науки"

    А? Що така сега, бре?

    15:50 13.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове