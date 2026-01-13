Вълчев: Възможно е още училища да преминат на онлайн обучение заради грипна епидемия

"Най- вероятно ще бъде обявена грипна епидемия и в други области, но за момента нямам информация от здравните власти” - това заяви министърът на образованието в оставка Красимир Вълчев.
“Във Варна няма проблеми с онлайн обучението, защото системата вече е изпробвана. Дистанционното обучение не е много пълноценно, но поне е компенсаторно”, добави Вълчев при посещението си днес в Благоевград, където откри нов СТЕМ Център и направи първа копка за изграждането на нов физкултурен салон в VIII Средно училище „Арсени Костенцев”.
“Има проблеми, когато няма електричество, какъвто е проблемът с Русе. Там не обявихме обучение в електронна среда от разстояния, защото метеорологичните условия са такива, че електричеството прекъсна”- допълни Вълчев, предава БНТ.
Относно провеждането на изпити в края на учебния срок, министърът каза, че учителите успяват да оформят срочните оценки безпроблемно.
Вълчев не изключва и още училища да преминат към дистанционно обучение предвид ръста на болни в някои области.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И ПОСЛЕ
14:59 13.01.2026
2 Кумчо Вълчев
15:00 13.01.2026
3 Тома
15:03 13.01.2026
4 в кратце
15:04 13.01.2026
5 Някой
Да не говорим колко закона потъпкаха, да дори закона за здравето член 63 за извънредна епидемична обстановка, кога влиза в сила (лъжата за решение номер 325 на МС на 14.05.2020г когато няма заседание на МС) и алинея 9, че всичко се заплаща от държавата и общините.
15:07 13.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Хомосъветикyc си отива, идва светлина
Аз, както и повечето от вас израснах сред мирис на лъжа, руска, мръсна, долна лъжа, осъществявана на български език от копои-престъпници и малоумни глашатаи-слуги. Денонощно - по радиото , телевизията учебниците, местоработата, курортите, спортните площадки, стадионите, обществения транспорт, заведенията за обществено хранене и всички останали места, където бедният, незащитен, български гражданин можеше да потърси мир!
И тъй като това не им беше достатъчно, като допълнение - всеки ден по националното радио по половин час директно предаване от кочината в 18.30, а в петък цялата програма на телевизията, пак от кочината!
В ресторант отидеш - оркестрите 60% руска музика!
Та всички, които са 50+ години, волю не волю, са засегнати от московския бацил, някои малко, други "болезнено" и неизлечимо.
Дайте път на младите, за да я има България - независима, просперираща и модерна.
15:12 13.01.2026
8 М.м. ти
А? Що така сега, бре?
15:50 13.01.2026