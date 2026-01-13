Върховният комисар на ООН осъжда репресиите срещу протестиращи в Иран

Върховният комисар на ООН по правата на човека, Фолкер Тюрк, изрази „ужас“ от репресиите срещу участници в протестите в Иран. Според данни на неправителствени организации, цитирани от Франс прес и Ройтерс, броят на жертвите от началото на протестната вълна надхвърля 600, предава БТА.
„Необходимо е убийствата на мирни демонстранти да спрат, а е неприемливо протестиращите да бъдат обозначавани като „терористи“, за да се оправдае насилието срещу тях“, заяви Тюрк.
Той добави, че „този цикъл на ужасно насилие не може да продължава“ и призова за внимание към исканията на иранския народ за справедливост и равенство.
1 Тома
Коментиран от #3
14:47 13.01.2026
2 Иван
14:55 13.01.2026
3 Иван
До коментар #1 от "Тома":И тази сатанинска мърша на снимката е подготвена от тях.
14:57 13.01.2026
4 Хохо Бохо
15:03 13.01.2026
5 само питам
откъде ги копаят тия мижитурки бе?
15:12 13.01.2026
6 НЯМА ПРОБЛЕМ
СТРОЯТ СЕ ИТ ЛЕСНОЗАПАЛИМИ МАТЕРИАЛИ И ПРЕРДВАРИТЕЛНО СЕ МИНИРАТ ЗА ДА СЕ ГАРАНТИРА БЕЗОПАСНОСТТА НА ИРАНСКОТО ПВО
15:32 13.01.2026
7 Бегай ве
15:35 13.01.2026
8 Ха Ха
16:15 13.01.2026
9 Хохохо
16:18 13.01.2026