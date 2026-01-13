Върховният комисар на ООН осъжда репресиите срещу протестиращи в Иран

Върховният комисар на ООН по правата на човека, Фолкер Тюрк, изрази „ужас“ от репресиите срещу участници в протестите в Иран. Според данни на неправителствени организации, цитирани от Франс прес и Ройтерс, броят на жертвите от началото на протестната вълна надхвърля 600, предава БТА.

„Необходимо е убийствата на мирни демонстранти да спрат, а е неприемливо протестиращите да бъдат обозначавани като „терористи“, за да се оправдае насилието срещу тях“, заяви Тюрк.

Той добави, че „този цикъл на ужасно насилие не може да продължава“ и призова за внимание към исканията на иранския народ за справедливост и равенство.