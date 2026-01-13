Новини
Върховният комисар на ООН осъжда репресиите срещу протестиращи в Иран

13 Януари, 2026 14:39 492 9

Фолкер Тюрк призова за спиране на насилието и признаване на исканията за справедливост

Върховният комисар на ООН осъжда репресиите срещу протестиращи в Иран - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Върховният комисар на ООН по правата на човека, Фолкер Тюрк, изрази „ужас“ от репресиите срещу участници в протестите в Иран. Според данни на неправителствени организации, цитирани от Франс прес и Ройтерс, броят на жертвите от началото на протестната вълна надхвърля 600, предава БТА.

„Необходимо е убийствата на мирни демонстранти да спрат, а е неприемливо протестиращите да бъдат обозначавани като „терористи“, за да се оправдае насилието срещу тях“, заяви Тюрк.

Той добави, че „този цикъл на ужасно насилие не може да продължава“ и призова за внимание към исканията на иранския народ за справедливост и равенство.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    13 2 Отговор
    В Иран излязоха бандити с оръжие на протестите подготвени от краварите и евреите

    Коментиран от #3

    14:47 13.01.2026

  • 2 Иван

    9 2 Отговор
    Този сатанист смърди на масонско ложе.

    14:55 13.01.2026

  • 3 Иван

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тома":

    И тази сатанинска мърша на снимката е подготвена от тях.

    14:57 13.01.2026

  • 4 Хохо Бохо

    13 2 Отговор
    Тея ка пу ти осъдиха ли краваря за отвличането на президент на суверенна държава? де а и не шас т ници те деа. ЗАКРИВАЙ

    15:03 13.01.2026

  • 5 само питам

    9 2 Отговор
    върховнияГЛУПАК каза ли нещо за венецуела?

    откъде ги копаят тия мижитурки бе?

    15:12 13.01.2026

  • 6 НЯМА ПРОБЛЕМ

    4 1 Отговор
    ВЪВ ВОЕННИТЕ ЖАЗИ НА ИРАН СЕ ИЗГРАЖДАТ ЦЕНТРОВЕ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА ОРОТЕСТИРАШИ
    СТРОЯТ СЕ ИТ ЛЕСНОЗАПАЛИМИ МАТЕРИАЛИ И ПРЕРДВАРИТЕЛНО СЕ МИНИРАТ ЗА ДА СЕ ГАРАНТИРА БЕЗОПАСНОСТТА НА ИРАНСКОТО ПВО

    15:32 13.01.2026

  • 7 Бегай ве

    2 2 Отговор
    Тръмпоча ви закри!

    15:35 13.01.2026

  • 8 Ха Ха

    0 0 Отговор
    Организацията на Обединените Нацисти (ООН) се обади за Иран, но никога за Внецуела

    16:15 13.01.2026

  • 9 Хохохо

    0 0 Отговор
    Къде беше ООН когато бяха избити десетки хиляди жени и деца знаете къде

    16:18 13.01.2026

