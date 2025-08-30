Axios: САЩ смятат, че европейски лидери възпрепятстват уреждането на конфликта в Украйна

Служители на администрацията на Вашингтон подозират, че няколко европейски лидери тайно възпрепятстват усилията за разрешаване на конфликта в Украйна, съобщи Axios, позовавайки се на свои източници.

Както се отбелязва в публикацията, висши служители на Белия дом смятат, че някои европейски лидери публично подкрепят усилията на президента Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Украйна, като същевременно тайно се опитват да подкопаят напредъка, който тихомълком беше постигнат след срещата на върха в Аляска. Според статията, служителите на Белия дом „губят търпение“ с европейските лидери, които, според тях, тласкат Украйна да „търси нереалистични териториални отстъпки от Русия“. Според портала, съветниците на американския лидер смятат, че за липсата на напредък в уреждането „трябва да бъдат обвинявани европейските съюзници на САЩ, а не Тръмп" или руската страна.

В същото време публикацията отбелязва, че САЩ „призовават Европа да наложи санкции срещу Русия, включително пълно спиране на покупките на петрол и газ, и вторични мита за Индия и Китай“.

„Европейците не могат да удължават тази война и да подкрепят неразумни очаквания зад кулисите, докато очакват Америка да поеме всички разходи“, цитира статията служител на Белия дом. „Ако Европа иска да ескалира тази война, това ще бъде нейно решение. Но тя безнадеждно ще търси поражение, пропилявайки победата“, добави той. Според източника „някои европейци продължават да се държат така, сякаш живеят в приказен свят, игнорирайки, че за танго са нужни двама“. В статията се уточнява, че Белият дом е инструктирал Министерството на финансите на САЩ „да изготви списък със санкции, които Европа би могла да наложи на Русия“.

Според портала Тръмп също „сериозно обмисля възможността да се оттегли от дипломатическите усилия, докато едната или двете страни не демонстрират по-голяма гъвкавост“. „Ще седнем и ще гледаме. Нека се бият още малко и ще видим какво ще се случи“, отбеляза един от източниците. Според изданието някои американски служители „са започнали да гледат на европейските лидери като на основна пречка“ за постигане на споразумение.