Axios: САЩ смятат, че европейски лидери възпрепятстват уреждането на конфликта в Украйна

Служители на администрацията на Вашингтон подозират, че няколко европейски лидери тайно възпрепятстват усилията за разрешаване на конфликта в Украйна, съобщи Axios, позовавайки се на свои източници.
Както се отбелязва в публикацията, висши служители на Белия дом смятат, че някои европейски лидери публично подкрепят усилията на президента Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Украйна, като същевременно тайно се опитват да подкопаят напредъка, който тихомълком беше постигнат след срещата на върха в Аляска. Според статията, служителите на Белия дом „губят търпение“ с европейските лидери, които, според тях, тласкат Украйна да „търси нереалистични териториални отстъпки от Русия“. Според портала, съветниците на американския лидер смятат, че за липсата на напредък в уреждането „трябва да бъдат обвинявани европейските съюзници на САЩ, а не Тръмп" или руската страна.
В същото време публикацията отбелязва, че САЩ „призовават Европа да наложи санкции срещу Русия, включително пълно спиране на покупките на петрол и газ, и вторични мита за Индия и Китай“.
„Европейците не могат да удължават тази война и да подкрепят неразумни очаквания зад кулисите, докато очакват Америка да поеме всички разходи“, цитира статията служител на Белия дом. „Ако Европа иска да ескалира тази война, това ще бъде нейно решение. Но тя безнадеждно ще търси поражение, пропилявайки победата“, добави той. Според източника „някои европейци продължават да се държат така, сякаш живеят в приказен свят, игнорирайки, че за танго са нужни двама“. В статията се уточнява, че Белият дом е инструктирал Министерството на финансите на САЩ „да изготви списък със санкции, които Европа би могла да наложи на Русия“.
Според портала Тръмп също „сериозно обмисля възможността да се оттегли от дипломатическите усилия, докато едната или двете страни не демонстрират по-голяма гъвкавост“. „Ще седнем и ще гледаме. Нека се бият още малко и ще видим какво ще се случи“, отбеляза един от източниците. Според изданието някои американски служители „са започнали да гледат на европейските лидери като на основна пречка“ за постигане на споразумение.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #7
18:47 30.08.2025
2 си дзън
Коментиран от #9
18:48 30.08.2025
3 Ние идваме
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Дължиш ни пари за три протеста...
Коментиран от #5
18:49 30.08.2025
4 Тео
18:50 30.08.2025
5 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Ние идваме":Ще хванем Урсула за откуп и ще ви платя
18:50 30.08.2025
6 Фройд
18:52 30.08.2025
7 Европеец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Посрещнете и изпратете по добавящо помощник гинеколожката.... Да разбере че бг територията живее доблестни и свободни хора.....
Коментиран от #11
18:53 30.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Европеец
До коментар #2 от "си дзън":Спокойно.... Европейския колониален съюз не знаят на кой свят са.... Путин ще кажа какво и кога ще стане....
18:55 30.08.2025
10 Смешник
18:55 30.08.2025
11 Ние идваме
До коментар #7 от "Европеец":Никой няма да иде. Не плащат...
18:55 30.08.2025
12 Съдията
18:55 30.08.2025
13 Лицемери
18:58 30.08.2025
14 МАЛКО ПО МАЛКО
18:58 30.08.2025
15 Изхлузване!
19:01 30.08.2025
16 Ами
19:04 30.08.2025
17 не може да бъде
19:05 30.08.2025
18 Хм...
19:06 30.08.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ГГНИДИ , ТАКОВА ИМ Е ПОТЕКЛОТО!
ФФАШИЗОИДНА СГАН !! ТАКА УСТРОИХА И ПОДПАЛВАНЕТО НА ВВВОЙНАТА , УЖ..................И КОЛКО СА "НЕВИННИ , ХРИСИМИ ПОМОЩНИЦИ "НА УК .!! /ЧУЙТЕ ИНТРВЮТАТА НА МЕРКЕЛ И ОЛАНД ЗА ИСТИНАТА / . ОПИТАХА СЕ ДА НАХИТРЯТ И ТРЪМП , АМА НОМЕРА НЕ МИНА .
ДРЪМП И ПУТИН , ВРЕМЕ Е ДА СЕ ЗАЕМАТ И ДА ИЗКОРЕНЯТ ИЗ ОСНОВИ ТОВА ФФФАШИЗОИДНО ЗЗЛО!!!
ДА НЕ ПОДЦЕНЯВАМЕ КРРРЪВОЖАДНАТА ККОВАРНОСТ И ППОДЛОСТ НА ЛЛЛАЙНОБРИТИТЕ , ПОСЛОВИЧНОИЗВЕСТНИ НА СВЕТА . НАБЪРВАТ СЕ НАВСЯКЪДЕ ЗА ДА ЕСКАЛИРАТ И СЕКГА СА НАБЪРКАНИ !
19:26 30.08.2025
21 То това
19:32 30.08.2025