Axios: САЩ смятат, че европейски лидери възпрепятстват уреждането на конфликта в Украйна
  Тема: Украйна

Axios: САЩ смятат, че европейски лидери възпрепятстват уреждането на конфликта в Украйна

30 Август, 2025 18:41

Те публично подкрепяли усилията на Тръмп за прекратяване на войната, същноевременно тайно се опитвали да подкопаят напредъка

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Служители на администрацията на Вашингтон подозират, че няколко европейски лидери тайно възпрепятстват усилията за разрешаване на конфликта в Украйна, съобщи Axios, позовавайки се на свои източници.

Както се отбелязва в публикацията, висши служители на Белия дом смятат, че някои европейски лидери публично подкрепят усилията на президента Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Украйна, като същевременно тайно се опитват да подкопаят напредъка, който тихомълком беше постигнат след срещата на върха в Аляска. Според статията, служителите на Белия дом „губят търпение“ с европейските лидери, които, според тях, тласкат Украйна да „търси нереалистични териториални отстъпки от Русия“. Според портала, съветниците на американския лидер смятат, че за липсата на напредък в уреждането „трябва да бъдат обвинявани европейските съюзници на САЩ, а не Тръмп" или руската страна.

В същото време публикацията отбелязва, че САЩ „призовават Европа да наложи санкции срещу Русия, включително пълно спиране на покупките на петрол и газ, и вторични мита за Индия и Китай“.

„Европейците не могат да удължават тази война и да подкрепят неразумни очаквания зад кулисите, докато очакват Америка да поеме всички разходи“, цитира статията служител на Белия дом. „Ако Европа иска да ескалира тази война, това ще бъде нейно решение. Но тя безнадеждно ще търси поражение, пропилявайки победата“, добави той. Според източника „някои европейци продължават да се държат така, сякаш живеят в приказен свят, игнорирайки, че за танго са нужни двама“. В статията се уточнява, че Белият дом е инструктирал Министерството на финансите на САЩ „да изготви списък със санкции, които Европа би могла да наложи на Русия“.

Според портала Тръмп също „сериозно обмисля възможността да се оттегли от дипломатическите усилия, докато едната или двете страни не демонстрират по-голяма гъвкавост“. „Ще седнем и ще гледаме. Нека се бият още малко и ще видим какво ще се случи“, отбеляза един от източниците. Според изданието някои американски служители „са започнали да гледат на европейските лидери като на основна пречка“ за постигане на споразумение.


  • 1 Последния Софиянец

    19 1 Отговор
    Утре в 13 часа тръгваме на автопоход от София до Сопот.Който няма възможност да пътува да блокира летището и Триъгълника на Властта.

    Коментиран от #3, #7

    18:47 30.08.2025

  • 2 си дзън

    7 15 Отговор
    Споразумението според агент Краснов е капитулацията на Украйна, ама Европата не се дава.

    Коментиран от #9

    18:48 30.08.2025

  • 3 Ние идваме

    3 9 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Дължиш ни пари за три протеста...

    Коментиран от #5

    18:49 30.08.2025

  • 4 Тео

    14 1 Отговор
    Конфликта в Украйна се видя като златната кокошка за евродеb iлите,🍑

    18:50 30.08.2025

  • 5 Последния Софиянец

    15 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ние идваме":

    Ще хванем Урсула за откуп и ще ви платя

    18:50 30.08.2025

  • 6 Фройд

    12 1 Отговор
    Не е вярно ,хората дават оръжия от фонда за мир.за тия елементи още нямам диагноьа

    18:52 30.08.2025

  • 7 Европеец

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Посрещнете и изпратете по добавящо помощник гинеколожката.... Да разбере че бг територията живее доблестни и свободни хора.....

    Коментиран от #11

    18:53 30.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Европеец

    15 2 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Спокойно.... Европейския колониален съюз не знаят на кой свят са.... Путин ще кажа какво и кога ще стане....

    18:55 30.08.2025

  • 10 Смешник

    12 2 Отговор
    Явно европейските лидери в лицето на Мерц Макрон Стармър Мелони Туск а и Урсулите затягат войната като продължават да плюят по Русия и поддържат бандеровския режим в Киев Крайно време е чичо Дончо да се оттегли и да ги остави сами да се оправят с Путин като врътне кранчето на укронацистите

    18:55 30.08.2025

  • 11 Ние идваме

    2 8 Отговор

    До коментар #7 от "Европеец":

    Никой няма да иде. Не плащат...

    18:55 30.08.2025

  • 12 Съдията

    16 1 Отговор
    А здрасти! Те го възпрепятстват от самото начало. И понеже украинците се подлъгаха по глупостите на рижавия турчин, сега ще платят сметката. САЩ и Русия се разбраха, Украйна ако продължава да се опъва, ще става все по-незначителна териториално, а Западна(ла) Европа ще бъде все по-незначителна икономически и политически.😂

    18:55 30.08.2025

  • 13 Лицемери

    8 0 Отговор
    Първо Великобритания, после ЕС и зад всички тях САЩ.

    18:58 30.08.2025

  • 14 МАЛКО ПО МАЛКО

    11 0 Отговор
    Истината излиза на яве.

    18:58 30.08.2025

  • 15 Изхлузване!

    11 0 Отговор
    Както предполагахме още от началото на сво то,ще дойде момент когато Сащ ще се отдръпне/като победител/и ще остави"съюзниците да се оправят!Е,този момент дойде! Бих казал на всички евроатлантици и фенове на укра: Аз казах ли ви!

    19:01 30.08.2025

  • 16 Ами

    10 0 Отговор
    То си е така. ЕС и Англия правят всичко възможно войната да продължи.

    19:04 30.08.2025

  • 17 не може да бъде

    9 0 Отговор
    Като наблюдавам какви ги вършат за мен няма никакво съмнение -най-различни хора от Европа/ЕС и по-рано пречеха и саботираха мирни преговори и споразумения и сега го правят!?Освен това правят Тръмп чрез медии и др.средства глупав и неспособен да разбере същността на проблема и го изкарват неспособен да вземе правилно решение!?При това често действат с такава наглост че се чудя как Тръмп ги търпи ...вероятно и в САЩ има хора които действат заедно с европейците -доста хора имат интерес САЩ да бъдат въвлечени във войната !!?Искат да го подхлъзнат на бананови обелки и динени кори...много умно!?Като се има пред вид какво правеха и в предизборната кампания и винаги са били против Тръмп наистина ако Тръмп не го е разбрал значи не е много умен и съобразителен!?Разбира се знае се добре -дълбоката държава в САЩ е много силна и президентите се съобразяват с нея -най -малко ,а по-често са просто изпълнители на решенията и ...!?

    19:05 30.08.2025

  • 18 Хм...

    9 0 Отговор
    Чуват се приказки, че колективните мЪрсулки активно се подготвят да хвърлят Полша под влака веднага след 4о4. И понеже пАляците не блестят с интелект са много навити да са следващите в месомелачката. Никой обаче не си прави сметката, че лигавщините на Путин за братския украински народ повече няма да се повторят. И следващите желаещи вместо мекушавото сво ще получат голямото дърво по пълна програма.

    19:06 30.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ГГНИДИ , ТАКОВА ИМ Е ПОТЕКЛОТО!

    2 0 Отговор
    ЧУДНО ЛИ Е ??? . АМИ ВИЖТЕ ИМ ПОТЕКЛОТО !!!!И ТРЪМП ГИ ИЗЛОВИ ТЕЯ ОТРОВНИ ММИШОЦИ , УЖ ПОДКРЕПЯЛИ ГО , А ???
    ФФАШИЗОИДНА СГАН !! ТАКА УСТРОИХА И ПОДПАЛВАНЕТО НА ВВВОЙНАТА , УЖ..................И КОЛКО СА "НЕВИННИ , ХРИСИМИ ПОМОЩНИЦИ "НА УК .!! /ЧУЙТЕ ИНТРВЮТАТА НА МЕРКЕЛ И ОЛАНД ЗА ИСТИНАТА / . ОПИТАХА СЕ ДА НАХИТРЯТ И ТРЪМП , АМА НОМЕРА НЕ МИНА .
    ДРЪМП И ПУТИН , ВРЕМЕ Е ДА СЕ ЗАЕМАТ И ДА ИЗКОРЕНЯТ ИЗ ОСНОВИ ТОВА ФФФАШИЗОИДНО ЗЗЛО!!!
    ДА НЕ ПОДЦЕНЯВАМЕ КРРРЪВОЖАДНАТА ККОВАРНОСТ И ППОДЛОСТ НА ЛЛЛАЙНОБРИТИТЕ , ПОСЛОВИЧНОИЗВЕСТНИ НА СВЕТА . НАБЪРВАТ СЕ НАВСЯКЪДЕ ЗА ДА ЕСКАЛИРАТ И СЕКГА СА НАБЪРКАНИ !

    19:26 30.08.2025

  • 21 То това

    0 0 Отговор
    Е ясно за всички трезвомислещи. Интереса клати феса.

    19:32 30.08.2025