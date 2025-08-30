Тръмп: Повече никакви пари за Киев, похарчихме милиарди! Продаваме оръжие на НАТО, не на Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати вече не харчат никакви пари за помощ на Украйна и не ѝ предоставят директно военно оборудване.

„Похарчихме стотици милиарди долари за тази война. Сега продаваме оборудване на НАТО. Принудих ги да увеличат разходите за отбрана от два на пет процента от БВП“, каза държавният глава в интервю за The Daily Caller.

Още новини от Украйна

„Продаваме оборудване на НАТО. Не го продаваме на Украйна“, добави той. „Не харчим повече пари за войната“, подчерта президентът на САЩ.

Тръмп е уверен, че тристранната среща на върха с участието на Русия, САЩ и Украйна ще се проведе, но не знае дали руският президент Владимир Путин ще се срещне с Владимир Зеленски.

„Ще се проведе тристранна среща на върха. Що се отнася до двустранна, не знам, но тристранна ще се проведе“, отбеляза Тръмп.

Главно европейските страни ще предоставят гаранции за сигурност на Украйна, но Съединените щати са готови да им помогнат, заяви той.

Тръмп беше попитан дали би позволил въздушна подкрепа за Украйна като гаранция за сигурност.

„Може би ще направим нещо, бих искал решение на проблема. Ако мога да сложа край на смъртта на войници на бойното поле, като периодично летят самолет във въздуха, европейците ще бъдат основно отговорни за това, но ние ще им помогнем“, каза той, отбелязвайки, че не планира да изпраща американски войници в Украйна.