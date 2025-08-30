Тръмп: Повече никакви пари за Киев, похарчихме милиарди! Продаваме оръжие на НАТО, не на Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати вече не харчат никакви пари за помощ на Украйна и не ѝ предоставят директно военно оборудване.
„Похарчихме стотици милиарди долари за тази война. Сега продаваме оборудване на НАТО. Принудих ги да увеличат разходите за отбрана от два на пет процента от БВП“, каза държавният глава в интервю за The Daily Caller.
„Продаваме оборудване на НАТО. Не го продаваме на Украйна“, добави той. „Не харчим повече пари за войната“, подчерта президентът на САЩ.
Тръмп е уверен, че тристранната среща на върха с участието на Русия, САЩ и Украйна ще се проведе, но не знае дали руският президент Владимир Путин ще се срещне с Владимир Зеленски.
„Ще се проведе тристранна среща на върха. Що се отнася до двустранна, не знам, но тристранна ще се проведе“, отбеляза Тръмп.
Главно европейските страни ще предоставят гаранции за сигурност на Украйна, но Съединените щати са готови да им помогнат, заяви той.
Тръмп беше попитан дали би позволил въздушна подкрепа за Украйна като гаранция за сигурност.
„Може би ще направим нещо, бих искал решение на проблема. Ако мога да сложа край на смъртта на войници на бойното поле, като периодично летят самолет във въздуха, европейците ще бъдат основно отговорни за това, но ние ще им помогнем“, каза той, отбелязвайки, че не планира да изпраща американски войници в Украйна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганя Путинофила
Руснаците щяха да изпращат българите по фронтовете на всички войни,
така както изпраща като пушечно месо другите поробени народи
и така българите щяха да изчезнат завинаги от Земята!
Коментиран от #34, #66, #69, #76, #140
19:23 30.08.2025
2 ЕЙ БАНДЕРИ
Коментиран от #33, #43
19:24 30.08.2025
3 циркаджия
19:24 30.08.2025
4 Путин
19:25 30.08.2025
5 Онзи
Коментиран от #13, #71
19:25 30.08.2025
6 Браво на САЩ!
Отделно, Държавният департамент на САЩ одобри две други оръжейни сделки в полза на Украйна. Първо, 179,1 млн. долара за оборудване и поддръжка на системите Patriot, които Украйна използва за защита от руските ракети. В този пакет влиза и софтуерна поддръжка. Второ - 150 млн. долара за разширяване на сателитните възможности на терминалите Starlink, които Украйна използва.
Коментиран от #12, #29, #88
19:25 30.08.2025
7 Хм...
Коментиран от #136, #147
19:25 30.08.2025
8 Последния Софиянец
Коментиран от #17
19:25 30.08.2025
9 Наблюдател
- С радио, телевизия, патка и центаджия избягвайте да спорите. Няма смисъл.
Коментиран от #11
19:26 30.08.2025
10 Ганчев
Коментиран от #74, #122
19:26 30.08.2025
11 Отец Теофилий
До коментар #9 от "Наблюдател":Дъното на язовира е твое.
19:27 30.08.2025
12 Последния Софиянец
До коментар #6 от "Браво на САЩ!":Един Пейтриът е 1 млрд долара.А тук 6 за 8,5 млрд.Много ги товарят
Коментиран от #23
19:27 30.08.2025
13 Нищо подобно ☝️😁
До коментар #5 от "Онзи":Какво говори Тръмп и какво прави са съвсем различни понятия.
19:27 30.08.2025
14 Мишел
Интересно, из световните и американските медии се носят вести, че никой не е виждал Тръмп от вторник.
19:27 30.08.2025
15 ДАЙ НИ ОЩЕ ДОНИ
19:28 30.08.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Стига бе
До коментар #8 от "Последния Софиянец":В едно семейство и сиренето е с пари....
19:28 30.08.2025
18 Знаем
19:28 30.08.2025
19 Копейки къде сте беееее?
Коментиран от #54, #78, #82
19:29 30.08.2025
20 Де Жа Вю
""Нито патрон за Украйна"" познати изявления .
Коментиран от #25, #26
19:30 30.08.2025
21 Щатско оръжие избива руснаци
19:30 30.08.2025
22 Тата ..........
19:30 30.08.2025
23 Мишел
До коментар #12 от "Последния Софиянец":През нощта руски дронове и ракети удариха трите батареи Пейтриът в Киев. Говори се за много резултатен удар.
Коментиран от #28
19:30 30.08.2025
24 Ъхъъъъъ ...
19:30 30.08.2025
25 Така де
До коментар #20 от "Де Жа Вю":Оръжие за НАТО, от там за Украйна......
19:31 30.08.2025
26 Мдаа
До коментар #20 от "Де Жа Вю":Ние натЮвчетата ще го купуваме и даваме без пари на Украйна. За скрап.
Коментиран от #32
19:31 30.08.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Путинистче идиотче
До коментар #23 от "Мишел":Удариха ни рафинериите и складовете за оръжия в...РУСИЯ....говори се за отличен удар.
Коментиран от #36
19:32 30.08.2025
29 Хипотетично
До коментар #6 от "Браво на САЩ!":Дания купува американско оръжие за да има с какво да защити Гренландия от американските мераци.
19:33 30.08.2025
30 Елементарно Уотсън.
Най-забавното е, че много хора се хващат само за думите, а не виждат действията. Какво се обявява в медийното пространство в повечето случаи е пълна дезинформация.
19:33 30.08.2025
31 киро и тагаренко казаха
Коментиран от #38
19:33 30.08.2025
32 Мнеее
До коментар #26 от "Мдаа":И руския мужик дава милиарди за оръжия....и за Скрап.
Коментиран от #37
19:33 30.08.2025
33 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #2 от "ЕЙ БАНДЕРИ":Не "Дони продава скъпо" а АГЕНТ КРАСНОВ!
19:33 30.08.2025
34 Ганя кретенофила,
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":отново замърсяваш коментарите!
19:34 30.08.2025
35 Ъхъъъъъ ...
19:34 30.08.2025
36 голям смях
До коментар #28 от "Путинистче идиотче":браво, сега спечелиха ли вече войната бандерите? или бягат към лвов?
война с тероризъм не се печели бе сееерсемино! учи я тая история
19:34 30.08.2025
37 Той дава
До коментар #32 от "Мнеее":И ти даваш.
Коментиран от #41
19:34 30.08.2025
38 Путинистче идиотче
До коментар #31 от "киро и тагаренко казаха":Превеждай и на нас пари....че нема кво да ядем...
Коментиран от #42, #156
19:34 30.08.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Я пък тоя
Закъсват нещо, задъхват се, парите май не стигат, Зеленски иска по милиард на месец, най-малко.
Насадиха се на пачи яйца, а хак да им е!
Коментиран от #46
19:35 30.08.2025
41 Така де
До коментар #37 от "Той дава":Мира нема цена. Добре че сме в НАТО, иначе Путин да ни е забърсал....
Коментиран от #44, #45, #52
19:35 30.08.2025
42 киро шприица
До коментар #38 от "Путинистче идиотче":тагаренко каза че сме длъжни на осррайна бе серрсемино
19:35 30.08.2025
43 .......
До коментар #2 от "ЕЙ БАНДЕРИ":Аз много се кефя, на това, че повечето путинофили из западна Европа работят законно и плащат данъци.А с данъците и се подпомага Украйна 😉
19:36 30.08.2025
44 скачал с 2 пръста на площада ха ха ха
До коментар #41 от "Така де":важното е че имаме и банани
19:36 30.08.2025
45 Абе
До коментар #41 от "Така де":Умрял някой за теб.
Коментиран от #51
19:36 30.08.2025
46 ЕС НЕ ГО МИСЛИ
До коментар #40 от "Я пък тоя":Пари имат....затова живеят в мир...
19:36 30.08.2025
47 Важното се свежда до "това" :
.
19:36 30.08.2025
48 стоян георгиев
До коментар #39 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Искам и аз ,да си взема ли номерче ?
19:37 30.08.2025
49 Синя София
Коментиран от #59
19:37 30.08.2025
50 Същият
Кой ще му провери думите и какво е направил ? Може да каже каквото си иска и го е правил многократно.
Коментиран от #53
19:37 30.08.2025
51 Сти
До коментар #45 от "Абе":Другаде умират...ние си живеем...
Коментиран от #55
19:37 30.08.2025
52 реру
До коментар #41 от "Така де":Да се беше позабърсал поне след деффе кацция ?
Коментиран от #57
19:38 30.08.2025
53 Щатско оръжие избива руснаци
До коментар #50 от "Същият":Дреме му на Тръмп за войната...от нея печели дебели пачки.
19:38 30.08.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 хъхъхъ
До коментар #51 от "Сти":като в задния двор.
19:39 30.08.2025
56 Цялата статия
Коментиран от #61
19:39 30.08.2025
57 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #52 от "реру":Иначе ставаме руска губерния.....
Коментиран от #62
19:40 30.08.2025
58 Мнение
19:40 30.08.2025
59 55555
До коментар #49 от "Синя София":Явно скоро не са ви насинявали ,кукло ?
19:40 30.08.2025
60 чичо Манчо
Коментиран от #63
19:40 30.08.2025
61 Я пъ тоа
До коментар #56 от "Цялата статия":Тръмп продава оръжия за трепаме на руските захватчици...другото е без значение.
19:41 30.08.2025
62 реру
До коментар #57 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":Теб Мммман Галя те храни но скоро пресъхват грантовете и се връщаш обратно при кофите .
Коментиран от #133
19:42 30.08.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 БИЗНЕС
19:46 30.08.2025
65 Хахахаха
19:46 30.08.2025
66 Хахахаха
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Така е. Копейките трябваше да са руска губерния, за да са на фронта сега. Путинофилията се лекува само с руски мир.
19:48 30.08.2025
67 az СВО Победа80
Ква стана тя?
🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #72, #75, #77
19:49 30.08.2025
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 стринке Ганя Путинова
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":ха запри са
с твоите безмислици
смешна си
19:50 30.08.2025
70 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
( ГОДИНИ ПРЕДИ ДА СТАНЕ ПРЕЗИДЕНТ НА САЩ) :
"АКО ГЕРМАНИЯ ПОБЕЖДАВА ТРЯБВА ДА ПРОДАВАМЕ
ОРЪЖИЯ НА РУСИЯ
АКО РУСИЯ ПОБЕЖДАВА, ТРЯБВА ДА ПРОДАВАМЕ ОРЪЖИЯ НА ГЕРМАНИЯ "
19:51 30.08.2025
71 Пенка
До коментар #5 от "Онзи":Ми те американците знаят за украйна,нас кво ни интересува
19:51 30.08.2025
72 Българин
До коментар #67 от "az СВО Победа80":Азовците продължават да режат руски тикви.
Коментиран от #90, #105
19:52 30.08.2025
73 Атлантик
19:52 30.08.2025
74 Ало-о-о.
До коментар #10 от "Ганчев":Не чу ли днес какво ти каза президента Радев-Украйна губи войната.Задлъжняла е и за 1000години напред.Няма и желаещи да умират за олигарсите които подържат наркомана на власт все още.Но всяко начало има край.
Коментиран от #80
19:53 30.08.2025
75 Копейки къде сте беееее?
До коментар #67 от "az СВО Победа80":Първите 60 тона евробанкноти тръгнаха към банките.
19:53 30.08.2025
76 Абе Ганьо
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Не виждаш ли едни комисари превърнаха ЕС в ЕССР по модел и терор на СССР! Къде е суверенинета на държавите от ЕС? Избори? Скоро и войски ще изпратят в Унгария!
Коментиран от #83, #85
19:54 30.08.2025
77 Ами встенките
До коментар #67 от "az СВО Победа80":Продължават да мрът в месни щурмове.За 2седмици са поразени толкова Нефтохима че производството на горива е спаднало с 20 процента.Опашки за горива и поскъпване след това поскъпване на всичко.Ватенките с техните заплати да се радват още на вожда си.
19:54 30.08.2025
78 Атина Палада
До коментар #19 от "Копейки къде сте беееее?":Одеве един коментиращ под статията за бандерата Парубий ти беше отговорил какво следва,ама ти продължаваш с копи пейса:)))
А именно,че вас бандерите ви започнаха и ще останем само копейките да харчим евраците:)))
Коментиран от #81
19:54 30.08.2025
79 Гичка
Коментиран от #86
19:54 30.08.2025
80 Копейка,
До коментар #74 от "Ало-о-о.":Купувай акции на Райнметал да си храниш недоносчето.
Коментиран от #95, #125
19:54 30.08.2025
81 Тихо пръдльо!
До коментар #78 от "Атина Палада":Не си компетентен в областа на икономиката.
19:55 30.08.2025
82 Бедняшката русофилска иzмет
До коментар #19 от "Копейки къде сте беееее?":От нова година и тя ще получава заплати в евро.
19:56 30.08.2025
83 Абе Компетент.
До коментар #76 от "Абе Ганьо":Унгареца като не му изнася да ходи в Бригс.Не може да лапаш европари да си на европазара и да си Путинист.Ами да пали мотора към блатото ,ти също.
Коментиран от #100
19:56 30.08.2025
84 Иван
19:56 30.08.2025
85 По време на СССР поне
До коментар #76 от "Абе Ганьо":не ни набутаха насила рублата.
Коментиран от #89
19:57 30.08.2025
86 Тебе кой
До коментар #79 от "Гичка":Те кара да четеш бре п,е,н,д,е,л, из кър тен.
Коментиран от #91
19:57 30.08.2025
87 Пенсионерка от Столипиново
19:58 30.08.2025
88 Хаяско
До коментар #6 от "Браво на САЩ!":Аха, тъкмо шест, за следващите пет години...
19:59 30.08.2025
89 Стига бе
До коментар #85 от "По време на СССР поне":Само ни изземваха продукцията която се продава за валута.А сигурно не знаеш вашите другаре комунделите искаха да станем 16 та република на Блатото.
20:00 30.08.2025
90 Атина Палада
До коментар #72 от "Българин":Истинските азовци строят Мариупол..Още от времето,когато изпълзяха като плъхове от бункерите на Азовстал..От там в Мариупол по строежите ..Тия на фронта са от онези "азовци",които ги събират по автобусните спирки и с ритници ги пращат на фронта...димект фалшиви..Големи азовци,нема що:))))
Коментиран от #108
20:00 30.08.2025
91 Гичо
До коментар #86 от "Тебе кой":Да не си акционер в рейнметал, боклул
20:00 30.08.2025
92 Иван
Коментиран от #94
20:00 30.08.2025
93 Уса
Коментиран от #99, #103
20:00 30.08.2025
94 Пенка
До коментар #92 от "Иван":Възможно е, Тръмп е свестен характер.
20:03 30.08.2025
95 Атина Палада
До коментар #80 от "Копейка,":Един колега тук от форума си купил акции от Байрактар в Окраината ....и то взел ,че завода изгорял..Така пишеше той ..Сега си пийнал една студена водичка .:)) и не смее и да си помисли да купува от Рейн метал ,да не пиеш пак накрая студена водичка:)
Коментиран от #98, #104, #129, #132
20:04 30.08.2025
96 Луми
Коментиран от #112, #116, #153
20:04 30.08.2025
97 Българин
20:05 30.08.2025
98 Правилно!
До коментар #95 от "Атина Палада":Да си купи сега от Райнметал.
20:06 30.08.2025
99 Атина Палада
До коментар #93 от "Уса":Ха,че това е идеята му.Това са враговете и на Тръмп и на Путин..
20:07 30.08.2025
100 Компетент
До коментар #83 от "Абе Компетент.":Унгареца, както и народите от Европа искат нормален ЕС на суверенни държави. А не ЕССР. Тия пари за които говориш не са на шепата психопати назначени без избори.
Те трябва да бъдат изхвърлени!
В света има място и за БРИКС и за нормален Европейски Съюз.
А ние сме европейци!
Коментиран от #101
20:07 30.08.2025
101 Що УНГАРЕЦА
До коментар #100 от "Компетент":Си трае кога лапа МИЛИАРДИ от ЕС.....ние също ЛАПАМЕ.
20:10 30.08.2025
102 Нека рИването "Раша, раша раша" и"
ЗАПОЧНЕ СЕГА!!!!!
20:10 30.08.2025
103 Докато натовско оръжие
До коментар #93 от "Уса":Громи Путин, кавги в НАТО нема да има....Вервай ми...
Коментиран от #106
20:11 30.08.2025
104 Путинистче идиотче
До коментар #95 от "Атина Палада":Купих си акции от Газпром.....сега ги използвам за
..тапети.
Коментиран от #117
20:13 30.08.2025
105 И Хитлер
До коментар #72 от "Българин":така викаше!
20:13 30.08.2025
106 Пенка
До коментар #103 от "Докато натовско оръжие":Шефа на НАТО е Тръмп.
Коментиран от #110
20:13 30.08.2025
107 Последния Софиянец
20:14 30.08.2025
108 АЗОВ
До коментар #90 от "Атина Палада":Режем руски тикви.....не е важно от къде сме....
20:14 30.08.2025
109 Атина Палада
Коментиран от #114
20:14 30.08.2025
110 Путинистче идиотче
До коментар #106 от "Пенка":Явно Тръмп громи Путин.....па в Аляска Путин да здрависва със своя...ТРЕПАЧ.
20:15 30.08.2025
111 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
20:16 30.08.2025
112 Хи их хи
До коментар #96 от "Луми":Пийте си ги тези хапчета!
20:17 30.08.2025
113 Отец Дионисий
20:17 30.08.2025
114 Атина Палада
До коментар #109 от "Атина Палада":Ти денонощно ли си тук?:)Когато и да вляза в сайта да напиша коментар ,веднага ще напишеш коментар с моя ник:)))
Коментиран от #120
20:17 30.08.2025
115 Хмм
Коментиран от #130
20:18 30.08.2025
116 Учуден
До коментар #96 от "Луми":Защо копейките като ги пращат да живеят в Раша гледат като отровени кучета,сърдят се, пенявят се и си плюят в пазвата?
20:19 30.08.2025
117 Атина Палада
До коментар #104 от "Путинистче идиотче":Толкова ти е акъла...Парите ти се прибират в хазната на РФ..
20:20 30.08.2025
118 Хмм
20:20 30.08.2025
119 Пешо Волгата - 4 хилядник
20:23 30.08.2025
120 Последния Софиянец
До коментар #114 от "Атина Палада":Кои са твои никове другарко, тоя пише и от моите, но на менне ми пречи, тя тьота на насфще даде денгите, ако не ни излъже пак!
20:25 30.08.2025
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Шопо
До коментар #10 от "Ганчев":Украйна не е държава а територия, руска територия
20:28 30.08.2025
123 Всяка вечер милиарди хора по целия свят
Коментиран от #128, #154
20:28 30.08.2025
124 Укрия умре .....наркоманчето да си
20:28 30.08.2025
125 Атина Палада
До коментар #80 от "Копейка,":Акциите им скачат яко, а на блатнитекъмпани да се zапътили съм дъното при крайцера, всичко е по план, геостратега от бункера ще ги изкупува за жълти дегии, ще кажат копейките прегладнели, хихих
20:29 30.08.2025
126 Кривогледа лайкова
20:29 30.08.2025
127 Шопо
20:30 30.08.2025
128 Надрусан ли си
До коментар #123 от "Всяка вечер милиарди хора по целия свят":Май е обратното .....затова укрофашистите се чудят кои да хванат на улицата ...и айдееее на фронта !!!!
20:30 30.08.2025
129 Така де
До коментар #95 от "Атина Палада":Парите са му отишли в....Украйна.
20:32 30.08.2025
130 Последния Софиянец
До коментар #115 от "Хмм":То добре, че беше тя да дава яко оръжие на Киев в началота на войната копейките трябва паметник да й вдигнат, иначе бяха умрели от глад, по подло и продажно от русороба няма на планетата, от мен да го запомните!
20:33 30.08.2025
131 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ
20:33 30.08.2025
132 Атина Палада
До коментар #95 от "Атина Палада":Така е, русораба ще продаде и децата си за някоя рубла, така е от как ги има!
20:34 30.08.2025
133 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #62 от "реру":За жалост прави същото и за БГ путинистите.
Коментиран от #138
20:36 30.08.2025
134 Малеееееййййййииии размисъл на зелю
20:36 30.08.2025
135 Български евро центаджия с джапанки
20:38 30.08.2025
136 Роко Сифреди
До коментар #7 от "Хм...":Ми Полша доста бързо ще сгази влака.
20:38 30.08.2025
137 хихи
20:39 30.08.2025
138 ЛИЛИ
До коментар #133 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":ЕВРОПА НИ ХРАНИ ,НАТО НИ БРАНИ , А РУСИЯ ЩЕ НИ ДЖАСА
Коментиран от #143
20:41 30.08.2025
139 Насилствена мобилизация
20:48 30.08.2025
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 Дядо Иван
20:50 30.08.2025
142 Факти
Коментиран от #146
20:53 30.08.2025
143 Дядо Иван
До коментар #138 от "ЛИЛИ":Ще ви джаса вас копейките, вечно сте на колене пред господаря си пиян!
20:54 30.08.2025
144 Рублевка
20:55 30.08.2025
145 Някой колега
Явно нещо е знаел.
20:55 30.08.2025
146 Дядо Иван
До коментар #142 от "Факти":Важното е, че се унищожават блатните терористи и копейките им, няма значение кой плаща!
Коментиран от #148
20:55 30.08.2025
147 Българин
До коментар #7 от "Хм...":Ходи си пий хапчетата! Полша ако се включи расия без атом е капут!!!
Коментиран от #149, #155
20:57 30.08.2025
148 Роко Сифреди
До коментар #146 от "Дядо Иван":Прав си, това е най важнато, ватата трябва да пълни чувалите, копейките тоже!
20:57 30.08.2025
149 Атина Палада
До коментар #147 от "Българин":Тя и с атома е до долу, то е същото и като другото й оръжи, скрап!
20:58 30.08.2025
150 Механик
Щото Възпаленият трол ту се кефи на Тръмп, ту го проклина.
20:58 30.08.2025
151 Добър ден!
21:00 30.08.2025
152 И Киев е Руски
21:00 30.08.2025
153 Да те рьчкат
До коментар #96 от "Луми":Руснаците, магазин те пьлни ,бензин нафта кво Ти кеф кьде ги чсети тези балалайки.
21:01 30.08.2025
154 Да те рьчкат
До коментар #123 от "Всяка вечер милиарди хора по целия свят":Руснаците, магазин те пьлни ,бензин нафта кво Ти кеф кьде ги чсети тези балалайки.
21:02 30.08.2025
155 И Киев е Руски
До коментар #147 от "Българин":Сега разбра Русия има атом а ти нямаш топки ако имаше до сега да си в Украйна и щеше да си в екарисажа
21:05 30.08.2025
156 Този коментар е премахнат от модератор.