Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп: Повече никакви пари за Киев, похарчихме милиарди! Продаваме оръжие на НАТО, не на Украйна
  Тема: Украйна

Тръмп: Повече никакви пари за Киев, похарчихме милиарди! Продаваме оръжие на НАТО, не на Украйна

30 Август, 2025 19:14, обновена 30 Август, 2025 19:22 3 009 156

  • тръмп-
  • украйна-
  • орижие-
  • нато

Тристранна среща ще има, за двустранна между Путин и Зеленски не мога да гадая, заяви американският президент

Тръмп: Повече никакви пари за Киев, похарчихме милиарди! Продаваме оръжие на НАТО, не на Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати вече не харчат никакви пари за помощ на Украйна и не ѝ предоставят директно военно оборудване.

„Похарчихме стотици милиарди долари за тази война. Сега продаваме оборудване на НАТО. Принудих ги да увеличат разходите за отбрана от два на пет процента от БВП“, каза държавният глава в интервю за The Daily Caller.

Още новини от Украйна

„Продаваме оборудване на НАТО. Не го продаваме на Украйна“, добави той. „Не харчим повече пари за войната“, подчерта президентът на САЩ.

Тръмп е уверен, че тристранната среща на върха с участието на Русия, САЩ и Украйна ще се проведе, но не знае дали руският президент Владимир Путин ще се срещне с Владимир Зеленски.

„Ще се проведе тристранна среща на върха. Що се отнася до двустранна, не знам, но тристранна ще се проведе“, отбеляза Тръмп.

Главно европейските страни ще предоставят гаранции за сигурност на Украйна, но Съединените щати са готови да им помогнат, заяви той.

Тръмп беше попитан дали би позволил въздушна подкрепа за Украйна като гаранция за сигурност.

„Може би ще направим нещо, бих искал решение на проблема. Ако мога да сложа край на смъртта на войници на бойното поле, като периодично летят самолет във въздуха, европейците ще бъдат основно отговорни за това, но ние ще им помогнем“, каза той, отбелязвайки, че не планира да изпраща американски войници в Украйна.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 29 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    30 73 Отговор
    България трябваше да стане руска губерния!
    Руснаците щяха да изпращат българите по фронтовете на всички войни,
    така както изпраща като пушечно месо другите поробени народи
    и така българите щяха да изчезнат завинаги от Земята!

    Коментиран от #34, #66, #69, #76, #140

    19:23 30.08.2025

  • 2 ЕЙ БАНДЕРИ

    79 10 Отговор
    Дарихте ли си заплатите за славата на окраината. Дони продава скъпо.

    Коментиран от #33, #43

    19:24 30.08.2025

  • 3 циркаджия

    45 7 Отговор
    доставките ви вървят с пълна пара

    19:24 30.08.2025

  • 4 Путин

    29 6 Отговор
    Вот ето правильна

    19:25 30.08.2025

  • 5 Онзи

    52 12 Отговор
    Трън лека полека се отделя от конфликта като пряка страна. ЕС остана нахендрем ,по еже сме много умни тук

    Коментиран от #13, #71

    19:25 30.08.2025

  • 6 Браво на САЩ!

    27 9 Отговор
    Държавният департамент на САЩ одобри сделка, при която Дания ще купи 6 ПВО системи Patriot ("Пейтриът") на стойност 8,5 млрд. долара. Системите ще бъдат купени за нуждите на противовъздушната отбрана на Украйна.
    Отделно, Държавният департамент на САЩ одобри две други оръжейни сделки в полза на Украйна. Първо, 179,1 млн. долара за оборудване и поддръжка на системите Patriot, които Украйна използва за защита от руските ракети. В този пакет влиза и софтуерна поддръжка. Второ - 150 млн. долара за разширяване на сателитните възможности на терминалите Starlink, които Украйна използва.

    Коментиран от #12, #29, #88

    19:25 30.08.2025

  • 7 Хм...

    58 12 Отговор
    Чуват се приказки, че колективните мЪрсулки активно се подготвят да хвърлят Полша под влака веднага след 4о4. И понеже пАляците не блестят с интелект са много навити да са следващите в месомелачката. Никой обаче не си прави сметката, че лигавщините на Путин за братския украински народ повече няма да се повторят. И следващите желаещи вместо мекушавото сво ще получат голямото дърво по пълна програма.

    Коментиран от #136, #147

    19:25 30.08.2025

  • 8 Последния Софиянец

    43 6 Отговор
    Защо Тръмп говори за НАТО като за чужда организация?

    Коментиран от #17

    19:25 30.08.2025

  • 9 Наблюдател

    45 6 Отговор
    До колегите от форума:

    - С радио, телевизия, патка и центаджия избягвайте да спорите. Няма смисъл.

    Коментиран от #11

    19:26 30.08.2025

  • 10 Ганчев

    14 45 Отговор
    Американски ракети ще падат по главите на руснаците докато и последният жив руснак не избяга от Украйна.Това е за отбелязване.

    Коментиран от #74, #122

    19:26 30.08.2025

  • 11 Отец Теофилий

    2 14 Отговор

    До коментар #9 от "Наблюдател":

    Дъното на язовира е твое.

    19:27 30.08.2025

  • 12 Последния Софиянец

    25 6 Отговор

    До коментар #6 от "Браво на САЩ!":

    Един Пейтриът е 1 млрд долара.А тук 6 за 8,5 млрд.Много ги товарят

    Коментиран от #23

    19:27 30.08.2025

  • 13 Нищо подобно ☝️😁

    34 5 Отговор

    До коментар #5 от "Онзи":

    Какво говори Тръмп и какво прави са съвсем различни понятия.

    19:27 30.08.2025

  • 14 Мишел

    15 6 Отговор
    Тръмп вади САЩ от афишираното участие в конфликта.

    Интересно, из световните и американските медии се носят вести, че никой не е виждал Тръмп от вторник.

    19:27 30.08.2025

  • 15 ДАЙ НИ ОЩЕ ДОНИ

    33 11 Отговор
    Джелязко ще дръпне още 10 милиарда ЮРО заем. Децата ще го пращат с лихвите, а той ще направи още един хотел със комисиона.

    19:28 30.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Стига бе

    11 2 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    В едно семейство и сиренето е с пари....

    19:28 30.08.2025

  • 18 Знаем

    12 3 Отговор
    Знаем. Нобелова награда за мир дават на който продаде най-много, няма значение на кого.

    19:28 30.08.2025

  • 19 Копейки къде сте беееее?

    6 25 Отговор
    Първите 60 тона евробанкноти тръгнаха към банките.

    Коментиран от #54, #78, #82

    19:29 30.08.2025

  • 20 Де Жа Вю

    16 5 Отговор
    💲Продаваме оборудване на НАТО. Не го продаваме на Украйна💲
    ""Нито патрон за Украйна"" познати изявления .

    Коментиран от #25, #26

    19:30 30.08.2025

  • 21 Щатско оръжие избива руснаци

    5 16 Отговор
    В Аляска, Путин са здрависва със своя убиец....

    19:30 30.08.2025

  • 22 Тата ..........

    32 6 Отговор
    САЩ се изтеглят, за да не излизат като победени, Евопа- стара, гЮпава и безмозъчна свърши парите. Укрите са използвани и захвърлени. Русия си взима рускоговорящата част от 404.

    19:30 30.08.2025

  • 23 Мишел

    30 5 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    През нощта руски дронове и ракети удариха трите батареи Пейтриът в Киев. Говори се за много резултатен удар.

    Коментиран от #28

    19:30 30.08.2025

  • 24 Ъхъъъъъ ...

    15 5 Отговор
    Повече никакви пари за Нацистки Израел, похарчихме милиарди!

    19:30 30.08.2025

  • 25 Така де

    14 2 Отговор

    До коментар #20 от "Де Жа Вю":

    Оръжие за НАТО, от там за Украйна......

    19:31 30.08.2025

  • 26 Мдаа

    19 3 Отговор

    До коментар #20 от "Де Жа Вю":

    Ние натЮвчетата ще го купуваме и даваме без пари на Украйна. За скрап.

    Коментиран от #32

    19:31 30.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Путинистче идиотче

    8 20 Отговор

    До коментар #23 от "Мишел":

    Удариха ни рафинериите и складовете за оръжия в...РУСИЯ....говори се за отличен удар.

    Коментиран от #36

    19:32 30.08.2025

  • 29 Хипотетично

    14 4 Отговор

    До коментар #6 от "Браво на САЩ!":

    Дания купува американско оръжие за да има с какво да защити Гренландия от американските мераци.

    19:33 30.08.2025

  • 30 Елементарно Уотсън.

    11 8 Отговор
    Тръмп говори едно, но подобно на Путлер прави обратното.
    Най-забавното е, че много хора се хващат само за думите, а не виждат действията. Какво се обявява в медийното пространство в повечето случаи е пълна дезинформация.

    19:33 30.08.2025

  • 31 киро и тагаренко казаха

    18 5 Отговор
    да превеждаме по една пенсия на окранските терористи че били гладни , а ние щото сме наядени трябва да ги подържаме финансово сега още ли да пращам пари?

    Коментиран от #38

    19:33 30.08.2025

  • 32 Мнеее

    6 17 Отговор

    До коментар #26 от "Мдаа":

    И руския мужик дава милиарди за оръжия....и за Скрап.

    Коментиран от #37

    19:33 30.08.2025

  • 33 ИМПЕРИАЛИСТ

    3 13 Отговор

    До коментар #2 от "ЕЙ БАНДЕРИ":

    Не "Дони продава скъпо" а АГЕНТ КРАСНОВ!

    19:33 30.08.2025

  • 34 Ганя кретенофила,

    10 7 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    отново замърсяваш коментарите!

    19:34 30.08.2025

  • 35 Ъхъъъъъ ...

    32 2 Отговор
    Принудих ги да увеличат разходите за отбрана от два на пет процента от БВП. Съсипах им здравната, социална и образователна система. Мита им сложих и тея шматки в ЕК още са доволни

    19:34 30.08.2025

  • 36 голям смях

    16 3 Отговор

    До коментар #28 от "Путинистче идиотче":

    браво, сега спечелиха ли вече войната бандерите? или бягат към лвов?

    война с тероризъм не се печели бе сееерсемино! учи я тая история

    19:34 30.08.2025

  • 37 Той дава

    8 0 Отговор

    До коментар #32 от "Мнеее":

    И ти даваш.

    Коментиран от #41

    19:34 30.08.2025

  • 38 Путинистче идиотче

    5 5 Отговор

    До коментар #31 от "киро и тагаренко казаха":

    Превеждай и на нас пари....че нема кво да ядем...

    Коментиран от #42, #156

    19:34 30.08.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Я пък тоя

    24 4 Отговор
    Затова ли от ЕС ревнаха за блокираните руски пари?
    Закъсват нещо, задъхват се, парите май не стигат, Зеленски иска по милиард на месец, най-малко.
    Насадиха се на пачи яйца, а хак да им е!

    Коментиран от #46

    19:35 30.08.2025

  • 41 Така де

    4 20 Отговор

    До коментар #37 от "Той дава":

    Мира нема цена. Добре че сме в НАТО, иначе Путин да ни е забърсал....

    Коментиран от #44, #45, #52

    19:35 30.08.2025

  • 42 киро шприица

    6 6 Отговор

    До коментар #38 от "Путинистче идиотче":

    тагаренко каза че сме длъжни на осррайна бе серрсемино

    19:35 30.08.2025

  • 43 .......

    5 13 Отговор

    До коментар #2 от "ЕЙ БАНДЕРИ":

    Аз много се кефя, на това, че повечето путинофили из западна Европа работят законно и плащат данъци.А с данъците и се подпомага Украйна 😉

    19:36 30.08.2025

  • 44 скачал с 2 пръста на площада ха ха ха

    17 1 Отговор

    До коментар #41 от "Така де":

    важното е че имаме и банани

    19:36 30.08.2025

  • 45 Абе

    9 0 Отговор

    До коментар #41 от "Така де":

    Умрял някой за теб.

    Коментиран от #51

    19:36 30.08.2025

  • 46 ЕС НЕ ГО МИСЛИ

    3 10 Отговор

    До коментар #40 от "Я пък тоя":

    Пари имат....затова живеят в мир...

    19:36 30.08.2025

  • 47 Важното се свежда до "това" :

    8 3 Отговор
    (европейците ще бъдат основно отговорни за това)...
    .

    19:36 30.08.2025

  • 48 стоян георгиев

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Искам и аз ,да си взема ли номерче ?

    19:37 30.08.2025

  • 49 Синя София

    1 6 Отговор
    Рижавия да почне да налива мили в Русия,даже лично на Путин,то е ясно че Тръмп и Путин са в един отбор о ч

    Коментиран от #59

    19:37 30.08.2025

  • 50 Същият

    6 8 Отговор
    Тръмп е същия лъжец и пoдлец като Путлер.
    Кой ще му провери думите и какво е направил ? Може да каже каквото си иска и го е правил многократно.

    Коментиран от #53

    19:37 30.08.2025

  • 51 Сти

    1 8 Отговор

    До коментар #45 от "Абе":

    Другаде умират...ние си живеем...

    Коментиран от #55

    19:37 30.08.2025

  • 52 реру

    4 1 Отговор

    До коментар #41 от "Така де":

    Да се беше позабърсал поне след деффе кацция ?

    Коментиран от #57

    19:38 30.08.2025

  • 53 Щатско оръжие избива руснаци

    9 3 Отговор

    До коментар #50 от "Същият":

    Дреме му на Тръмп за войната...от нея печели дебели пачки.

    19:38 30.08.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 хъхъхъ

    5 0 Отговор

    До коментар #51 от "Сти":

    като в задния двор.

    19:39 30.08.2025

  • 56 Цялата статия

    14 2 Отговор
    Е брутален пример за подигравка на Тръмп спрямо "лидерите" на европейските страни

    Коментиран от #61

    19:39 30.08.2025

  • 57 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    4 13 Отговор

    До коментар #52 от "реру":

    Иначе ставаме руска губерния.....

    Коментиран от #62

    19:40 30.08.2025

  • 58 Мнение

    4 0 Отговор
    Ми те украинците знаят, ние от къде да знаеме

    19:40 30.08.2025

  • 59 55555

    7 1 Отговор

    До коментар #49 от "Синя София":

    Явно скоро не са ви насинявали ,кукло ?

    19:40 30.08.2025

  • 60 чичо Манчо

    20 3 Отговор
    Да,но България има пари и ще продължава да дава до последния си евро цент.Помним как Киро тъпото изяви желание да си дарява заплатата на Киев.Призова и другите министри да го последват.Такива хора ни управляват за съжаление.

    Коментиран от #63

    19:40 30.08.2025

  • 61 Я пъ тоа

    4 9 Отговор

    До коментар #56 от "Цялата статия":

    Тръмп продава оръжия за трепаме на руските захватчици...другото е без значение.

    19:41 30.08.2025

  • 62 реру

    7 3 Отговор

    До коментар #57 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":

    Теб Мммман Галя те храни но скоро пресъхват грантовете и се връщаш обратно при кофите .

    Коментиран от #133

    19:42 30.08.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 БИЗНЕС

    9 1 Отговор
    Тръмп източва новофашистите и им се присмива. Продава им старо оръжие на тройни цени.

    19:46 30.08.2025

  • 65 Хахахаха

    4 7 Отговор
    САЩ продава оръжие на НАТО, което се купува с руските активи и се дава на Украйна! Това е по плана на хаяско!

    19:46 30.08.2025

  • 66 Хахахаха

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Така е. Копейките трябваше да са руска губерния, за да са на фронта сега. Путинофилията се лекува само с руски мир.

    19:48 30.08.2025

  • 67 az СВО Победа80

    0 2 Отговор
    Ква стана тя, а?

    Ква стана тя?

    🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #72, #75, #77

    19:49 30.08.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 стринке Ганя Путинова

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    ха запри са
    с твоите безмислици
    смешна си

    19:50 30.08.2025

  • 70 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 1 Отговор
    ХАРИ ТРУМАН
    ( ГОДИНИ ПРЕДИ ДА СТАНЕ ПРЕЗИДЕНТ НА САЩ) :
    "АКО ГЕРМАНИЯ ПОБЕЖДАВА ТРЯБВА ДА ПРОДАВАМЕ
    ОРЪЖИЯ НА РУСИЯ
    АКО РУСИЯ ПОБЕЖДАВА, ТРЯБВА ДА ПРОДАВАМЕ ОРЪЖИЯ НА ГЕРМАНИЯ "

    19:51 30.08.2025

  • 71 Пенка

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Онзи":

    Ми те американците знаят за украйна,нас кво ни интересува

    19:51 30.08.2025

  • 72 Българин

    2 7 Отговор

    До коментар #67 от "az СВО Победа80":

    Азовците продължават да режат руски тикви.

    Коментиран от #90, #105

    19:52 30.08.2025

  • 73 Атлантик

    2 4 Отговор
    Тръмп обяви: „Ще продаваме оръжия на Украйна!“ – и целият свят се чуди дали той просто открива Америка или прави ново реалити шоу. Междувременно доставките идват редовно като пица за вкъщи, а Украйна мачка като супергерой на стероиди. Русия? Русия вече изглежда като герой от екшън-комедия с лоши специални ефекти – пада, става, пак пада… и всичко се разбива около него. Плановете за „велика сила“ се стопяват по-бързо от сладолед на слънце, а Путин вероятно си пише инструкции: „Как да оцелееш, когато всичко се срутва около теб“. Тръмп? Той се чувства важен, като че ли е открил топлата вода – и светът просто гледа това шоу с пуканки в ръка.

    19:52 30.08.2025

  • 74 Ало-о-о.

    6 3 Отговор

    До коментар #10 от "Ганчев":

    Не чу ли днес какво ти каза президента Радев-Украйна губи войната.Задлъжняла е и за 1000години напред.Няма и желаещи да умират за олигарсите които подържат наркомана на власт все още.Но всяко начало има край.

    Коментиран от #80

    19:53 30.08.2025

  • 75 Копейки къде сте беееее?

    3 3 Отговор

    До коментар #67 от "az СВО Победа80":

    Първите 60 тона евробанкноти тръгнаха към банките.

    19:53 30.08.2025

  • 76 Абе Ганьо

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Не виждаш ли едни комисари превърнаха ЕС в ЕССР по модел и терор на СССР! Къде е суверенинета на държавите от ЕС? Избори? Скоро и войски ще изпратят в Унгария!

    Коментиран от #83, #85

    19:54 30.08.2025

  • 77 Ами встенките

    3 6 Отговор

    До коментар #67 от "az СВО Победа80":

    Продължават да мрът в месни щурмове.За 2седмици са поразени толкова Нефтохима че производството на горива е спаднало с 20 процента.Опашки за горива и поскъпване след това поскъпване на всичко.Ватенките с техните заплати да се радват още на вожда си.

    19:54 30.08.2025

  • 78 Атина Палада

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Копейки къде сте беееее?":

    Одеве един коментиращ под статията за бандерата Парубий ти беше отговорил какво следва,ама ти продължаваш с копи пейса:)))
    А именно,че вас бандерите ви започнаха и ще останем само копейките да харчим евраците:)))

    Коментиран от #81

    19:54 30.08.2025

  • 79 Гичка

    4 0 Отговор
    Изобщо кво ни занимавате с вашата война, аре повече да не ни занимавате, ако обичате

    Коментиран от #86

    19:54 30.08.2025

  • 80 Копейка,

    2 3 Отговор

    До коментар #74 от "Ало-о-о.":

    Купувай акции на Райнметал да си храниш недоносчето.

    Коментиран от #95, #125

    19:54 30.08.2025

  • 81 Тихо пръдльо!

    2 2 Отговор

    До коментар #78 от "Атина Палада":

    Не си компетентен в областа на икономиката.

    19:55 30.08.2025

  • 82 Бедняшката русофилска иzмет

    1 4 Отговор

    До коментар #19 от "Копейки къде сте беееее?":

    От нова година и тя ще получава заплати в евро.

    19:56 30.08.2025

  • 83 Абе Компетент.

    3 6 Отговор

    До коментар #76 от "Абе Ганьо":

    Унгареца като не му изнася да ходи в Бригс.Не може да лапаш европари да си на европазара и да си Путинист.Ами да пали мотора към блатото ,ти също.

    Коментиран от #100

    19:56 30.08.2025

  • 84 Иван

    3 0 Отговор
    Равините не са сатанисти, а са сатанисти.

    19:56 30.08.2025

  • 85 По време на СССР поне

    5 1 Отговор

    До коментар #76 от "Абе Ганьо":

    не ни набутаха насила рублата.

    Коментиран от #89

    19:57 30.08.2025

  • 86 Тебе кой

    0 2 Отговор

    До коментар #79 от "Гичка":

    Те кара да четеш бре п,е,н,д,е,л, из кър тен.

    Коментиран от #91

    19:57 30.08.2025

  • 87 Пенсионерка от Столипиново

    2 0 Отговор
    Мене кво ме грее от цялата работа?

    19:58 30.08.2025

  • 88 Хаяско

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Браво на САЩ!":

    Аха, тъкмо шест, за следващите пет години...

    19:59 30.08.2025

  • 89 Стига бе

    1 5 Отговор

    До коментар #85 от "По време на СССР поне":

    Само ни изземваха продукцията която се продава за валута.А сигурно не знаеш вашите другаре комунделите искаха да станем 16 та република на Блатото.

    20:00 30.08.2025

  • 90 Атина Палада

    6 3 Отговор

    До коментар #72 от "Българин":

    Истинските азовци строят Мариупол..Още от времето,когато изпълзяха като плъхове от бункерите на Азовстал..От там в Мариупол по строежите ..Тия на фронта са от онези "азовци",които ги събират по автобусните спирки и с ритници ги пращат на фронта...димект фалшиви..Големи азовци,нема що:))))

    Коментиран от #108

    20:00 30.08.2025

  • 91 Гичо

    3 0 Отговор

    До коментар #86 от "Тебе кой":

    Да не си акционер в рейнметал, боклул

    20:00 30.08.2025

  • 92 Иван

    2 0 Отговор
    Това не са думи на боклука Доналд Тръмп, а са думи на сатанинския нацистки Израел.

    Коментиран от #94

    20:00 30.08.2025

  • 93 Уса

    9 3 Отговор
    Сега да видим държавите от НАТО,как ще се изпокарат за парите,като видят,как скъпата бойна техника,която те са закупили с триста зора гори на фронта.Тези ще се изядат още на първия ден.До вчера всичко беше амортизирана техника на аванта,но когато почнеш да даваш пари от своя джоб за безсмилени неща живота рязко се преобръща и Тръмп очаква точно това,първо ще спечели и второ фашизма в Европа ще предаде власта на по-умни и кадърни хора,които мислят за бизнес

    Коментиран от #99, #103

    20:00 30.08.2025

  • 94 Пенка

    0 1 Отговор

    До коментар #92 от "Иван":

    Възможно е, Тръмп е свестен характер.

    20:03 30.08.2025

  • 95 Атина Палада

    5 1 Отговор

    До коментар #80 от "Копейка,":

    Един колега тук от форума си купил акции от Байрактар в Окраината ....и то взел ,че завода изгорял..Така пишеше той ..Сега си пийнал една студена водичка .:)) и не смее и да си помисли да купува от Рейн метал ,да не пиеш пак накрая студена водичка:)

    Коментиран от #98, #104, #129, #132

    20:04 30.08.2025

  • 96 Луми

    1 9 Отговор
    В Русия вече бензин няма, нефтопреработвателните заводи са поразени, а заплата е 440 лв. Народът гледа света през прозореца на колата си, която вече не може да зареди и е поставена на трупчета, докато плановете за велика сила се стопяват по-бързо от лед в пустинята Сахара. Велика икономика? Може би, ако наречеш реденето на опашки за литър бензин и половин хляб "икономическа стратегия". Хората се чувстват като герои в епична комедийна пародия– опитват се да оцелеят, докато заводите горят, а заплатата им не стига дори за билет за кино.

    Коментиран от #112, #116, #153

    20:04 30.08.2025

  • 97 Българин

    2 4 Отговор
    Ще се пече вата.

    20:05 30.08.2025

  • 98 Правилно!

    2 2 Отговор

    До коментар #95 от "Атина Палада":

    Да си купи сега от Райнметал.

    20:06 30.08.2025

  • 99 Атина Палада

    4 2 Отговор

    До коментар #93 от "Уса":

    Ха,че това е идеята му.Това са враговете и на Тръмп и на Путин..

    20:07 30.08.2025

  • 100 Компетент

    5 2 Отговор

    До коментар #83 от "Абе Компетент.":

    Унгареца, както и народите от Европа искат нормален ЕС на суверенни държави. А не ЕССР. Тия пари за които говориш не са на шепата психопати назначени без избори.
    Те трябва да бъдат изхвърлени!
    В света има място и за БРИКС и за нормален Европейски Съюз.
    А ние сме европейци!

    Коментиран от #101

    20:07 30.08.2025

  • 101 Що УНГАРЕЦА

    2 2 Отговор

    До коментар #100 от "Компетент":

    Си трае кога лапа МИЛИАРДИ от ЕС.....ние също ЛАПАМЕ.

    20:10 30.08.2025

  • 102 Нека рИването "Раша, раша раша" и"

    3 2 Отговор
    и "Агент Краснов".

    ЗАПОЧНЕ СЕГА!!!!!

    20:10 30.08.2025

  • 103 Докато натовско оръжие

    3 5 Отговор

    До коментар #93 от "Уса":

    Громи Путин, кавги в НАТО нема да има....Вервай ми...

    Коментиран от #106

    20:11 30.08.2025

  • 104 Путинистче идиотче

    2 6 Отговор

    До коментар #95 от "Атина Палада":

    Купих си акции от Газпром.....сега ги използвам за
    ..тапети.

    Коментиран от #117

    20:13 30.08.2025

  • 105 И Хитлер

    3 2 Отговор

    До коментар #72 от "Българин":

    така викаше!

    20:13 30.08.2025

  • 106 Пенка

    3 1 Отговор

    До коментар #103 от "Докато натовско оръжие":

    Шефа на НАТО е Тръмп.

    Коментиран от #110

    20:13 30.08.2025

  • 107 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    От русораба става само тор.

    20:14 30.08.2025

  • 108 АЗОВ

    2 3 Отговор

    До коментар #90 от "Атина Палада":

    Режем руски тикви.....не е важно от къде сме....

    20:14 30.08.2025

  • 109 Атина Палада

    5 4 Отговор
    От втарая остана само леш и скрап.

    Коментиран от #114

    20:14 30.08.2025

  • 110 Путинистче идиотче

    2 3 Отговор

    До коментар #106 от "Пенка":

    Явно Тръмп громи Путин.....па в Аляска Путин да здрависва със своя...ТРЕПАЧ.

    20:15 30.08.2025

  • 111 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 3 Отговор
    Супер, ще падне пак яко загрузка с 200 на алкохализирана вата‼️

    20:16 30.08.2025

  • 112 Хи их хи

    2 0 Отговор

    До коментар #96 от "Луми":

    Пийте си ги тези хапчета!

    20:17 30.08.2025

  • 113 Отец Дионисий

    2 2 Отговор
    Гости да накаже примитивните копейки и пияните им господари.

    20:17 30.08.2025

  • 114 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #109 от "Атина Палада":

    Ти денонощно ли си тук?:)Когато и да вляза в сайта да напиша коментар ,веднага ще напишеш коментар с моя ник:)))

    Коментиран от #120

    20:17 30.08.2025

  • 115 Хмм

    3 0 Отговор
    точно като нинова и тя продаваше оръжие на НАТО в лицето на Полша

    Коментиран от #130

    20:18 30.08.2025

  • 116 Учуден

    3 5 Отговор

    До коментар #96 от "Луми":

    Защо копейките като ги пращат да живеят в Раша гледат като отровени кучета,сърдят се, пенявят се и си плюят в пазвата?

    20:19 30.08.2025

  • 117 Атина Палада

    1 3 Отговор

    До коментар #104 от "Путинистче идиотче":

    Толкова ти е акъла...Парите ти се прибират в хазната на РФ..

    20:20 30.08.2025

  • 118 Хмм

    3 1 Отговор
    и като Пилат Понтийски си измива ръцете

    20:20 30.08.2025

  • 119 Пешо Волгата - 4 хилядник

    2 2 Отговор
    Тръмп в типично негов стил, прави поредното гръмко заявление. Пари няма да дава, но ще продава оръжие на НАТО, което отива в Украйна. Да не говорим, че одобри продажбата на "Пейтриът" и крилати ракети "ЕРАМ" на Украйна. Нещо, като нашите русофили Радев и Ко., които продават нон-стоп оръжие на Украйна с което украинците неуморно избиват "братушките". Но иначе, се отчитат пред Митрофанова и са за "българо- съветска дружба".

    20:23 30.08.2025

  • 120 Последния Софиянец

    1 1 Отговор

    До коментар #114 от "Атина Палада":

    Кои са твои никове другарко, тоя пише и от моите, но на менне ми пречи, тя тьота на насфще даде денгите, ако не ни излъже пак!

    20:25 30.08.2025

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Шопо

    8 3 Отговор

    До коментар #10 от "Ганчев":

    Украйна не е държава а територия, руска територия

    20:28 30.08.2025

  • 123 Всяка вечер милиарди хора по целия свят

    3 5 Отговор
    Заспиват щастливи че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #128, #154

    20:28 30.08.2025

  • 124 Укрия умре .....наркоманчето да си

    6 3 Отговор
    Събира багажа и при евреите ....ама да не си забрави потника !!!!!

    20:28 30.08.2025

  • 125 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #80 от "Копейка,":

    Акциите им скачат яко, а на блатнитекъмпани да се zапътили съм дъното при крайцера, всичко е по план, геостратега от бункера ще ги изкупува за жълти дегии, ще кажат копейките прегладнели, хихих

    20:29 30.08.2025

  • 126 Кривогледа лайкова

    0 2 Отговор
    Аз също избрах еврото.

    20:29 30.08.2025

  • 127 Шопо

    2 4 Отговор
    Но трябва да признаем, че тази територия унищожи матушката пияна за няма и три години с подръчни средства!

    20:30 30.08.2025

  • 128 Надрусан ли си

    3 1 Отговор

    До коментар #123 от "Всяка вечер милиарди хора по целия свят":

    Май е обратното .....затова укрофашистите се чудят кои да хванат на улицата ...и айдееее на фронта !!!!

    20:30 30.08.2025

  • 129 Така де

    2 0 Отговор

    До коментар #95 от "Атина Палада":

    Парите са му отишли в....Украйна.

    20:32 30.08.2025

  • 130 Последния Софиянец

    1 3 Отговор

    До коментар #115 от "Хмм":

    То добре, че беше тя да дава яко оръжие на Киев в началота на войната копейките трябва паметник да й вдигнат, иначе бяха умрели от глад, по подло и продажно от русороба няма на планетата, от мен да го запомните!

    20:33 30.08.2025

  • 131 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ

    3 0 Отговор
    Не вярвайте на ей тия които драскат тук за украйна ...аз им плащам ....ама със вашите пари глупави , ГЛУПАЦИ !!!!!

    20:33 30.08.2025

  • 132 Атина Палада

    2 3 Отговор

    До коментар #95 от "Атина Палада":

    Така е, русораба ще продаде и децата си за някоя рубла, така е от как ги има!

    20:34 30.08.2025

  • 133 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    1 2 Отговор

    До коментар #62 от "реру":

    За жалост прави същото и за БГ путинистите.

    Коментиран от #138

    20:36 30.08.2025

  • 134 Малеееееййййййииии размисъл на зелю

    3 0 Отговор
    Каква я мислех , каква стана , хубава Стана , голяма Стана.......ама ще си стягам куфарите със парите и дим да ме няма !!!!!!

    20:36 30.08.2025

  • 135 Български евро центаджия с джапанки

    3 0 Отговор
    от 30€ купени от германията и произведени в Китай за 2€ с надпис Мадейн Джермани.Сащ и Европа спират да дават но България има пари и ще купи на украйната 100 самолеДа 300 системи за въздушна охрана, и е казала че ще подари Слънчев Бряг на Украйна.

    20:38 30.08.2025

  • 136 Роко Сифреди

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хм...":

    Ми Полша доста бързо ще сгази влака.

    20:38 30.08.2025

  • 137 хихи

    6 0 Отговор
    и България пак е от страната на Булката....

    20:39 30.08.2025

  • 138 ЛИЛИ

    5 1 Отговор

    До коментар #133 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":

    ЕВРОПА НИ ХРАНИ ,НАТО НИ БРАНИ , А РУСИЯ ЩЕ НИ ДЖАСА

    Коментиран от #143

    20:41 30.08.2025

  • 139 Насилствена мобилизация

    2 0 Отговор
    Само с оръжия не става. Войниците в крайна са на привършване. Ловят като бездомни кучета укри по улиците, плажовете, в градския транспорт и по домовете им. Зеленски иска свежа кръв и месо за окопите. Вампир!

    20:48 30.08.2025

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Дядо Иван

    0 0 Отговор
    Евала само така, стига е пълно ушите на укронацистите и шайката около наркомана. А евролиберастите и джендари подобните да копуват и да пращат. То глупостта ходи по евролиберастите а не по дърветата

    20:50 30.08.2025

  • 142 Факти

    0 0 Отговор
    Тръмп: Повече никакви пари за Киев, похарчихме милиарди! Продаваме оръжие на НАТО, не на Украйна а Урсулите от ЕССР да плащат !

    Коментиран от #146

    20:53 30.08.2025

  • 143 Дядо Иван

    0 1 Отговор

    До коментар #138 от "ЛИЛИ":

    Ще ви джаса вас копейките, вечно сте на колене пред господаря си пиян!

    20:54 30.08.2025

  • 144 Рублевка

    1 1 Отговор
    Тоя път номерът с "братушки" няма да мине. Първо ще ни жаснат няколко ядрени заряда по София, Пловдив, Черноморието, военните заводи и бази. После като вдигнем крадливите си ръчички, ще натикат няколко хиляди в Белене и ловешката каменоломна, а останалите ще плащаме репарации до дупка!

    20:55 30.08.2025

  • 145 Някой колега

    0 0 Отговор
    Беше писал че Пак сме от женската страна...
    Явно нещо е знаел.

    20:55 30.08.2025

  • 146 Дядо Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #142 от "Факти":

    Важното е, че се унищожават блатните терористи и копейките им, няма значение кой плаща!

    Коментиран от #148

    20:55 30.08.2025

  • 147 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хм...":

    Ходи си пий хапчетата! Полша ако се включи расия без атом е капут!!!

    Коментиран от #149, #155

    20:57 30.08.2025

  • 148 Роко Сифреди

    0 0 Отговор

    До коментар #146 от "Дядо Иван":

    Прав си, това е най важнато, ватата трябва да пълни чувалите, копейките тоже!

    20:57 30.08.2025

  • 149 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #147 от "Българин":

    Тя и с атома е до долу, то е същото и като другото й оръжи, скрап!

    20:58 30.08.2025

  • 150 Механик

    1 1 Отговор
    Аз все пак не разбрах, Тръмпоча "наше момче ли е" или е "агент Краснов"???
    Щото Възпаленият трол ту се кефи на Тръмп, ту го проклина.

    20:58 30.08.2025

  • 151 Добър ден!

    2 0 Отговор
    Аз кво разправям от сума време - ЕС И УКРАЙНА сами ще водят войната САЩ на Тръмп са слуги на Путин! САЩ имат проблем! Зарежете Тръмп. Той е зависим! Ако някой още има илюзии, да ги забрави!

    21:00 30.08.2025

  • 152 И Киев е Руски

    3 0 Отговор
    Тръмп джаластри Урсула макрон и и мерц без жал

    21:00 30.08.2025

  • 153 Да те рьчкат

    1 0 Отговор

    До коментар #96 от "Луми":

    Руснаците, магазин те пьлни ,бензин нафта кво Ти кеф кьде ги чсети тези балалайки.

    21:01 30.08.2025

  • 154 Да те рьчкат

    0 0 Отговор

    До коментар #123 от "Всяка вечер милиарди хора по целия свят":

    Руснаците, магазин те пьлни ,бензин нафта кво Ти кеф кьде ги чсети тези балалайки.

    21:02 30.08.2025

  • 155 И Киев е Руски

    1 0 Отговор

    До коментар #147 от "Българин":

    Сега разбра Русия има атом а ти нямаш топки ако имаше до сега да си в Украйна и щеше да си в екарисажа

    21:05 30.08.2025

  • 156 Този коментар е премахнат от модератор.