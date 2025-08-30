Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Израел убил ирански командири и учени, "хващайки" ги по мобилните телефони на охраната им

Израел убил ирански командири и учени, "хващайки" ги по мобилните телефони на охраната им

30 Август, 2025 21:40, обновена 30 Август, 2025 21:50 1 088 20

  • иран-
  • израел-
  • телефони-
  • учени-
  • военни-
  • убийство

Разузнавателният апарат на Иран открил „сериозен пропуск в сигурността“, пише The New York Times

Израел убил ирански командири и учени, "хващайки" ги по мобилните телефони на охраната им - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелските военни са успели да елиминират ирански военни командири и ядрени учени, като проследили движението им по мобилните телефони на служители по сигурността, съобщи The New York Times, позовавайки се на свои източници.

Според тях, разузнавателният апарат на Иран е открил „сериозен пропуск в сигурността“, след като Израел хвърли бомби върху бункер в Техеран, където са били отседнали висши служители на Ислямската република, включително президентът Масуд Пезешкиан. Израел е разбрал мястото на срещата, като е хакнал телефоните на придружаващите ги бодигардове поради „небрежно използване“ и публикуване на съобщения в социалните мрежи.

Вестникът пише, че впоследствие върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей е разпоредил мащабни мерки за сигурност, увеличаване на броя на бодигардовете и забрана за използване на мобилни телефони и месинджъри, включително WhatsApp, собственост на корпорацията Meta. Отбелязва се, че властите на републиката „отдавна подозирали“, че по този начин Израел проследява движението на военни командири и учени, а сега охранителите могат да носят със себе си само радиостанции.

Израелски представители също съобщиха, че наблюдението на ирански ядрени учени е в ход от края на 2022 г. и възможността за убийството им е започнала да се разглежда през октомври 2024 г. Тел Авив обаче се е въздържал от операцията, за да „избегне сблъсък“ с бившия президент на САЩ Джо Байдън. В същото време Израел е проучил досиетата на всички известни му учени, които според вестника са „участвали в иранския ядрен проект“, за да реши кой от тях „да препоръча за убийство“.

Израел започна военна операция срещу Иран в нощта на 13 юни. По-малко от ден по-късно Ислямската република извърши ответна атака. Съединените щати влязоха в конфликта девет дни след ескалацията му, като нанесоха удари по ирански ядрени съоръжения във Фордоу, Натанз и Исфахан. Вечерта на 23 юни Иран атакува най-голямата американска военновъздушна база в Близкия изток, военновъздушната база Ал Удейд в Катар. След това президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Израел и Иран са се споразумели за примирие. Прекратяването на огъня влезе в сила на 24 юни.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    8 1 Отговор
    Иранците минават на пейджъри и радиостанции...Дали няма те пък да гръмнат?

    21:52 30.08.2025

  • 2 Гутериш

    7 3 Отговор
    Къде е оОНеТо —организацията
    с отмиращи функции ?!!!

    21:53 30.08.2025

  • 3 И какво точно

    2 2 Отговор
    Ни съобщи The New York Times, позовавайки се на свои източници? ....

    21:54 30.08.2025

  • 4 оня с коня

    8 9 Отговор
    Шапка свалям на МОСАД - най-добрите Служби в Света!

    Коментиран от #12

    21:55 30.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 "хакнал телефоните"

    8 6 Отговор
    Не е ли също престъпление според ЕК и Урсулците?

    21:56 30.08.2025

  • 7 Продажници

    8 6 Отговор
    Къде ви е вълната от възмущение към този открит терирозъм?? Иначе се опишете хуманисти за Украйна

    Коментиран от #14, #15

    21:57 30.08.2025

  • 8 Егати режима

    2 4 Отговор
    На запад не са и чували за независима журналистика

    21:58 30.08.2025

  • 9 бебето

    5 1 Отговор
    путин е със телефон със шайба

    21:58 30.08.2025

  • 10 да напомня на шараните

    2 5 Отговор
    Един от многото недоастатъци на запад е че нямат медии

    21:59 30.08.2025

  • 11 Коста

    5 3 Отговор
    Какво раздухвате бе? В крайна сметка и САЩ и с Германия и Англия казаха че това са убийства в името на демокрацията

    21:59 30.08.2025

  • 12 МОСАД

    10 3 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Е терористична организация бе пич. Тя не е служба! Но ти ако си решил и на други терористи може да почнеш Шапка да сваляш

    21:59 30.08.2025

  • 13 Гост

    7 3 Отговор
    Израелтяните никой не ги харесва, те доказаха, че няма разлика между тях и терористите, много жалко, че се опитват да се представят за нещо различно от човешки Злобен Изрод...!

    21:59 30.08.2025

  • 14 Брачет,

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Продажници":

    Успакойсья , нали носите мир в Украйна ... "Рузкий Мир ".

    22:01 30.08.2025

  • 15 Коста

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Продажници":

    Не изопачавай. Всички палестинци на сапун, е заложено в конституцията на Израел.

    22:02 30.08.2025

  • 16 Ами това значи

    3 0 Отговор
    Че и нашите пуйки от НСО трябва да носят със себе си само радиостанции.....

    Коментиран от #17

    22:08 30.08.2025

  • 17 дЖилезку, Толупий и ГЕЙргиев

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ами това значи":

    може да си носят телефоните естествено. Даже е задължително

    22:10 30.08.2025

  • 18 Ами

    1 1 Отговор
    Реалния резултат от цялата работа е, че за няма и две седмици персите
    очесаха евреите и накараха американците да се изнесът от Персийския залив.
    Всичко останало са празни приказки.

    22:14 30.08.2025

  • 19 Герге ,

    0 0 Отговор
    И за да е "по-драматично" , вместо - ликвидирани , били убити ... Скоро НЕСАМТИСАЙЛЯЛФОСТЪТЪ .

    22:21 30.08.2025

  • 20 МИЛЕН ИЛИЕВ МИНКОВ

    0 0 Отговор
    АЗ СЪМ ПРОТИВ ДА ИМА ВТОРО ДЕТЕ НА СЕМЕЙСТВО ЗА СВЕТА АЗ СЪМ ПРОТИВ ДА ИМА АРМИЯТА ПО СВЕТА АЗ СЪМ ПРОТИВ ДА ИМА БЕЗДОМНИ ХОРА АЗ СЪМ ПРОТИВ ДА ИМА РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНИ ВЪВ ГРАДОВЕТЕ АЗ СЪМ ПРОТИВ ДА ИМА БЕЗРАБОТИЦА

    22:34 30.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания