Израел убил ирански командири и учени, "хващайки" ги по мобилните телефони на охраната им

Израелските военни са успели да елиминират ирански военни командири и ядрени учени, като проследили движението им по мобилните телефони на служители по сигурността, съобщи The New York Times, позовавайки се на свои източници.

Според тях, разузнавателният апарат на Иран е открил „сериозен пропуск в сигурността“, след като Израел хвърли бомби върху бункер в Техеран, където са били отседнали висши служители на Ислямската република, включително президентът Масуд Пезешкиан. Израел е разбрал мястото на срещата, като е хакнал телефоните на придружаващите ги бодигардове поради „небрежно използване“ и публикуване на съобщения в социалните мрежи.

Вестникът пише, че впоследствие върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей е разпоредил мащабни мерки за сигурност, увеличаване на броя на бодигардовете и забрана за използване на мобилни телефони и месинджъри, включително WhatsApp, собственост на корпорацията Meta. Отбелязва се, че властите на републиката „отдавна подозирали“, че по този начин Израел проследява движението на военни командири и учени, а сега охранителите могат да носят със себе си само радиостанции.

Израелски представители също съобщиха, че наблюдението на ирански ядрени учени е в ход от края на 2022 г. и възможността за убийството им е започнала да се разглежда през октомври 2024 г. Тел Авив обаче се е въздържал от операцията, за да „избегне сблъсък“ с бившия президент на САЩ Джо Байдън. В същото време Израел е проучил досиетата на всички известни му учени, които според вестника са „участвали в иранския ядрен проект“, за да реши кой от тях „да препоръча за убийство“.

Израел започна военна операция срещу Иран в нощта на 13 юни. По-малко от ден по-късно Ислямската република извърши ответна атака. Съединените щати влязоха в конфликта девет дни след ескалацията му, като нанесоха удари по ирански ядрени съоръжения във Фордоу, Натанз и Исфахан. Вечерта на 23 юни Иран атакува най-голямата американска военновъздушна база в Близкия изток, военновъздушната база Ал Удейд в Катар. След това президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Израел и Иран са се споразумели за примирие. Прекратяването на огъня влезе в сила на 24 юни.