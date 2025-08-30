Израел убил ирански командири и учени, "хващайки" ги по мобилните телефони на охраната им

Израелските военни са успели да елиминират ирански военни командири и ядрени учени, като проследили движението им по мобилните телефони на служители по сигурността, съобщи The New York Times, позовавайки се на свои източници.
Според тях, разузнавателният апарат на Иран е открил „сериозен пропуск в сигурността“, след като Израел хвърли бомби върху бункер в Техеран, където са били отседнали висши служители на Ислямската република, включително президентът Масуд Пезешкиан. Израел е разбрал мястото на срещата, като е хакнал телефоните на придружаващите ги бодигардове поради „небрежно използване“ и публикуване на съобщения в социалните мрежи.
Вестникът пише, че впоследствие върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей е разпоредил мащабни мерки за сигурност, увеличаване на броя на бодигардовете и забрана за използване на мобилни телефони и месинджъри, включително WhatsApp, собственост на корпорацията Meta. Отбелязва се, че властите на републиката „отдавна подозирали“, че по този начин Израел проследява движението на военни командири и учени, а сега охранителите могат да носят със себе си само радиостанции.
Израелски представители също съобщиха, че наблюдението на ирански ядрени учени е в ход от края на 2022 г. и възможността за убийството им е започнала да се разглежда през октомври 2024 г. Тел Авив обаче се е въздържал от операцията, за да „избегне сблъсък“ с бившия президент на САЩ Джо Байдън. В същото време Израел е проучил досиетата на всички известни му учени, които според вестника са „участвали в иранския ядрен проект“, за да реши кой от тях „да препоръча за убийство“.
Израел започна военна операция срещу Иран в нощта на 13 юни. По-малко от ден по-късно Ислямската република извърши ответна атака. Съединените щати влязоха в конфликта девет дни след ескалацията му, като нанесоха удари по ирански ядрени съоръжения във Фордоу, Натанз и Исфахан. Вечерта на 23 юни Иран атакува най-голямата американска военновъздушна база в Близкия изток, военновъздушната база Ал Удейд в Катар. След това президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Израел и Иран са се споразумели за примирие. Прекратяването на огъня влезе в сила на 24 юни.
1 си дзън
21:52 30.08.2025
2 Гутериш
с отмиращи функции ?!!!
21:53 30.08.2025
3 И какво точно
21:54 30.08.2025
4 оня с коня
Коментиран от #12
21:55 30.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 "хакнал телефоните"
21:56 30.08.2025
7 Продажници
Коментиран от #14, #15
21:57 30.08.2025
8 Егати режима
21:58 30.08.2025
9 бебето
21:58 30.08.2025
10 да напомня на шараните
21:59 30.08.2025
11 Коста
21:59 30.08.2025
12 МОСАД
До коментар #4 от "оня с коня":Е терористична организация бе пич. Тя не е служба! Но ти ако си решил и на други терористи може да почнеш Шапка да сваляш
21:59 30.08.2025
13 Гост
21:59 30.08.2025
14 Брачет,
До коментар #7 от "Продажници":Успакойсья , нали носите мир в Украйна ... "Рузкий Мир ".
22:01 30.08.2025
15 Коста
До коментар #7 от "Продажници":Не изопачавай. Всички палестинци на сапун, е заложено в конституцията на Израел.
22:02 30.08.2025
16 Ами това значи
Коментиран от #17
22:08 30.08.2025
17 дЖилезку, Толупий и ГЕЙргиев
До коментар #16 от "Ами това значи":може да си носят телефоните естествено. Даже е задължително
22:10 30.08.2025
18 Ами
очесаха евреите и накараха американците да се изнесът от Персийския залив.
Всичко останало са празни приказки.
22:14 30.08.2025
19 Герге ,
22:21 30.08.2025
20 МИЛЕН ИЛИЕВ МИНКОВ
22:34 30.08.2025