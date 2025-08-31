Трима загинаха при железопътен инцидент в Египет, ранените са 54

Няколко вагона на пътнически влак са дерайлирали, при което трима души са загинали, а 54 са ранени, съобщава ТАСС, цитирана от dariknews.bg.
„Няколко вагона на влака, пътуващ от Александрия към град Марса Матрoух, са се обърнали и дерайлирали в губернаторството Матрух (северен Египет). В резултат на инцидента трима души загинаха, а 54 бяха ранени“, се казва в прессъобщение на Министерството на здравеопазването на Египет.
Вицепремиерът по индустрията и министър на транспорта на Арабската република, Камел ал-Уазир, вече е отпътувал към мястото на инцидента.
