Трима загинаха при железопътен инцидент в Египет, ранените са 54

31 Август, 2025 06:14, обновена 31 Август, 2025 05:17

Няколко вагона на влака, пътуващ от Александрия към град Марса Матрoух, са дерайлирали

Снимка: YouTube
Милен Ганев

Няколко вагона на пътнически влак са дерайлирали, при което трима души са загинали, а 54 са ранени, съобщава ТАСС, цитирана от dariknews.bg.

„Няколко вагона на влака, пътуващ от Александрия към град Марса Матрoух, са се обърнали и дерайлирали в губернаторството Матрух (северен Египет). В резултат на инцидента трима души загинаха, а 54 бяха ранени“, се казва в прессъобщение на Министерството на здравеопазването на Египет.

Вицепремиерът по индустрията и министър на транспорта на Арабската република, Камел ал-Уазир, вече е отпътувал към мястото на инцидента.


Египет
