Илон Мъск: Европа може да изчезне

31 Август, 2025 09:56, обновена 31 Август, 2025 09:59

Нивото на раждаемост трябва да се върне поне до нивото на заместване, смята предприемачът

Илон Мъск: Европа може да изчезне - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският предприемач Илон Мъск заяви, че Европа ще изчезне, ако раждаемостта не се върне поне до нивото на възпроизвеждане на броя на починалите.

„Ако раждаемостта не се върне поне до нивото на заместване, тогава Европа ще изчезне“, написа Мъск в социалната мрежа X.

Мъск многократно е обръщал внимание на темата за демографията. През декември 2024 г. предприемачът прогнозира, че Европа, включително Германия, ще изчезнат напълно поради ниската раждаемост, заявявайки, че европейските страни са в „дълбок проблем“.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 демократ

    2 7 Отговор
    Да изчезва с арабите се оправям по добре отколкото с руси и синеоки геЙрманци френци талянци шведи и тн.

    10:00 31.08.2025

  • 2 Ужас

    6 3 Отговор
    Недей така бе човек, умнокрасивите ще получат инфаркт. А къде ще бъде после Прайда, а?

    Коментиран от #15

    10:02 31.08.2025

  • 3 бою циганина

    4 2 Отговор
    правим всичко възможно за да се случи

    10:02 31.08.2025

  • 4 Последния Софиянец

    8 3 Отговор
    Всеки час намаляваме с 21 българи и се увеличаваме с 4 роми.

    Коментиран от #12

    10:02 31.08.2025

  • 5 Злобното Джуджи

    8 3 Отговор
    Нямай грижи за Европа и си гледай Спейс Екса и триполовите деца, бе Мен 😆👎

    10:03 31.08.2025

  • 6 Лозенград

    5 2 Отговор
    Този има над 300 доказани опелета и няма интерес от конкуренция

    10:05 31.08.2025

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 2 Отговор
    СОЦИАЛИЗМА В БЪЛГАРИЯ СЕ ОПИТА ДА НАПРАВИ ОТ МАЙМУНИТЕ ХОРА И ИМАШЕ УСПЕХИ
    ...... ХОРАТА ПОЛУЧИХА ОБРАЗОВАНИЕ И ИМАХА 97% СОБСТВЕНИ КЪЩИ
    .....
    А СЕГА 35 ГОДИНИ НИВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИТЕ ХОРА В ЕВРОПА ИЗЧЕЗВАТ

    10:06 31.08.2025

  • 8 Ганя Путинофила

    5 9 Отговор
    България трябваше да стане руска губерния!
    Руснаците щяха да изпращат българите по фронтовете на всички войни,
    така както изпращат като пушечно месо другите поробени народи
    и така българите щяха да изчезнат завинаги от Земята!

    Коментиран от #16

    10:06 31.08.2025

  • 9 Гост

    4 2 Отговор
    То щото в Щатите сте само чисти северно американци…

    10:06 31.08.2025

  • 10 Ъъъъ

    0 3 Отговор
    Каква раждаемост при 80% хомосексуално население?🤥

    10:08 31.08.2025

  • 11 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    3 1 Отговор
    За мен са важни откраднатите украински момченца,проблема е,че след това ме болят задните части!

    10:08 31.08.2025

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    ГАДНОМЕ Е ДА ГО КАЖА АМА
    РЕАЛНО ПОГЛЕДНАТО,
    ФАКТ Е ЧЕ И ПРЕЗИДЕНТА РАДЕВ Е СЪУЧАСТНИК В УНИЩОЖАВАНЕТО НА БЪЛГАРИТЕ
    ......
    8 ГОДИНИ НИЩО НЕ НАПРАВИ

    10:08 31.08.2025

  • 13 Аз съм

    1 2 Отговор
    Този що реве на чужди гробища? И като изчезне, какво? Един ден всички хора ще са изчезнали, планетата ще е необитаема и без това, нищо вечно няма... Да седнем да се тръшкаме ли, какво...

    10:09 31.08.2025

  • 14 Независим

    1 2 Отговор
    Когато такъв психо като тоя говори това, означава точно обратното.

    10:09 31.08.2025

  • 15 Този

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ужас":

    Докато има негри, араби и цигани, ти за прайда не бери грижа, хах. На прайда микропениси не му трябват, хах...

    10:10 31.08.2025

  • 16 Споко Ганьо!

    0 3 Отговор

    До коментар #8 от "Ганя Путинофила":

    Тебе по далеч от лудницата, никой няма да те изпрати!😂

    10:10 31.08.2025

  • 17 ООрана държава

    0 1 Отговор
    Де тоя късмет

    10:11 31.08.2025