Илон Мъск: Европа може да изчезне

Американският предприемач Илон Мъск заяви, че Европа ще изчезне, ако раждаемостта не се върне поне до нивото на възпроизвеждане на броя на починалите.
„Ако раждаемостта не се върне поне до нивото на заместване, тогава Европа ще изчезне“, написа Мъск в социалната мрежа X.
Мъск многократно е обръщал внимание на темата за демографията. През декември 2024 г. предприемачът прогнозира, че Европа, включително Германия, ще изчезнат напълно поради ниската раждаемост, заявявайки, че европейските страни са в „дълбок проблем“.
