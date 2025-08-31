Новини
Strategic Culture: Украйна не е надежден партньор за Европа
  Тема: Украйна

Strategic Culture: Украйна не е надежден партньор за Европа

31 Август, 2025 10:48

Тя е заплаха за регионалната стабилност, смята колумнистът Лукас Лейроз

Strategic Culture: Украйна не е надежден партньор за Европа - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна не е надежден партньор за Европа и се е превърнала в заплаха за регионалната ѝ стабилност. Това заяви колумнистът Лукас Лейроз в статия за Strategic Culture.

„Суровата реалност показва, че украинското правителство е далеч от това да бъде надежден партньор за Европа. То се е превърнало в заплаха за регионалната стабилност и сигурността на народите, живеещи по границите на конфликта“, се казва в публикацията.

Изданието подчертава, че Киев "демонстрира безразличие към европейските интереси, когато нанася удар по руския нефтопровод „Дружба“.

По-рано същото издание написа, че "митът за отвличането на украински деца от Русия е създаден по модели на пропагандата на Гьобелс".

"Неадекватността" на подобни твърдения се потвърждава по-специално от факта, че отвличането на толкова голям брой хора би разтегнало значително логистичните възможности дори на „най-добрите армади от извънземни нашественици“.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 35 гласа.
  • 1 Европа, Украйна, България, ЕС няма да

    22 3 Отговор
    просъществуват в този си вид!

    "Ако раждаемостта не се повиши, ще умрете", - американският предприемач Илон Мъск шокира Европа със своята прогноза.

    Илон Мъск в социалната мрежа реагира на данните за демографията в Шотландия: за шест месеца там са загинали 9 хиляди души повече, отколкото са се родили.

    "Ако раждаемостта поне не се върне към възпроизводството, Европа ще изчезне", каза милиардерът.

    Според Мъск демографската криза, а не климатът или енергетиката, е основната заплаха за бъдещето на континента.

    10:56 31.08.2025

  • 2 А кой

    11 9 Отговор
    Е Лукас Лейлроз

    10:56 31.08.2025

  • 3 Последния Софиянец

    37 6 Отговор
    Еничарите на Шиши ограждат с плътен кордон ВМЗ Сопот.Но това няма да спаси Урсула.

    10:58 31.08.2025

  • 4 Най голямата заплаха за България

    31 4 Отговор
    не е Русия а Демографската Криза, българите измират!

    10:58 31.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Безкомпромисен

    15 41 Отговор
    Предполагам, че всички забелязват бясната и долнопробна антѝукраинска пропаганда в сайта? Дъното на журналистиката...

    Коментиран от #18

    11:01 31.08.2025

  • 7 минувач

    3 32 Отговор
    Прав е човекът , ама ,,капейките ,, няма как да го разберат по понятни за медицината причини !

    Коментиран от #15, #23

    11:02 31.08.2025

  • 8 мдааа Дааа

    25 35 Отговор
    Няма да има мир, докато се пренебрегва безопасността на Русия.

    Коментиран от #9

    11:02 31.08.2025

  • 9 Каква опасност може да грози

    24 30 Отговор

    До коментар #8 от "мдааа Дааа":

    ядрен агресор като фашистка Русия? Да ни обясниш накратко!

    Коментиран от #16

    11:05 31.08.2025

  • 10 онзи

    26 9 Отговор
    Укрията няма място нито в ЕС , нито в НАТО ! От укрите освен бабаити - друго нищо не става !

    11:05 31.08.2025

  • 11 МДАМ

    8 22 Отговор
    Ганич, излез от руските 💩, и ще откриеш един нов, непознат свят.

    Коментиран от #13

    11:05 31.08.2025

  • 12 Германия е държана като икономически

    11 5 Отговор
    субект 80 г. без Военна Индустрия и Армия, Бундесвера е joke.
    България се върза за Германската Икономика, след войната в Украйна Германската икономика е на дъното, България повтори монументална грешка 45/89 години когато разчиташе единствено на Съветската Икономика, в 80те Русия банкрутира и българската икономика беше в процес на свободно падане, сега всичко се повтаря с българската икономика и германската икономика, българите са на дъното отново.

    11:07 31.08.2025

  • 13 ха-ха

    8 2 Отговор

    До коментар #11 от "МДАМ":

    Роден си да живееш в махалата 💩, няма защо да се присмиваш на другите , които са далеч от теб !

    11:13 31.08.2025

  • 14 Патриот

    8 14 Отговор
    Колумнист ли е, комyнист ли е, кой друг с цената на свидни жертви, освен Украйна от първа линия ще спре както и сега сибироиgите да нахлуят в европа и да рушат домове!

    11:13 31.08.2025

  • 15 болгарин..

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "минувач":

    А пък дано делиорманопомаците разберат че и тази година няма да дойдат леге и позитано..за да им свалат турецките атрибути

    Коментиран от #22

    11:15 31.08.2025

  • 16 Ядрен агресор

    8 4 Отговор

    До коментар #9 от "Каква опасност може да грози":

    Е според вашата логика но две други държави показаха кой на практика е ядрен агресор - в Иран

    11:18 31.08.2025

  • 17 Патриотин

    6 11 Отговор
    А джобният президент путин по добра партия ли е? А?

    11:18 31.08.2025

  • 18 центаджия..

    13 4 Отговор

    До коментар #6 от "Безкомпромисен":

    Сигурно забелязвате че колко по бърже масква батисва кiевската хунта,толкоз повече се увеличават бг.бандерските фенове на карлуковскио диспансер

    11:19 31.08.2025

  • 19 Оракула от Делфи

    6 7 Отговор
    Бразилски Военен "кореспондент " , но не от фронта в Украйна а репортер от Луганск!
    Стига с тези Бразилски" журналя" , инфилтрирани като руски подлоги на Путин!
    Този сайт взе да" почервенява" значително в последната седмица!!!
    Добре му било в Луганск, ми да си живее там, нали никой не му пречи и получава заплата!!!

    11:22 31.08.2025

  • 20 Точно така

    1 3 Отговор
    Явно това е сайт в който се допуска мнението само на олигофрени
    Различни мнения не се допускат
    Раздайте тоалетната хартия на писачите да се занършат

    11:22 31.08.2025

  • 21 Патриотин

    4 5 Отговор
    Днес "Фаk ти" са фaктосали всички фaкти и статии по руски шаблон!

    11:23 31.08.2025

  • 22 прошляк ,

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "болгарин..":

    Научи се първо да мислиш , после да пишеш ! И на всичкото отгоре - си и неграмотен !

    Коментиран от #28

    11:23 31.08.2025

  • 23 ха-ха

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "минувач":

    Явно тук са само ,,капейките ,, . Минусите ясно показват , че статията не е за умни !

    11:25 31.08.2025

  • 24 Перо

    6 3 Отговор
    ЕИО от чисто икономическа организация я превърнаха в политическа ЕС. Сега никой не пита в ЕС, какви са правните основания да се превръща във военна и да хвърля €стотици милиарди за безвъзмездна оръжейна помощ на страна нечленуваща в европейските военни, икономически и политически организации? И то при такава стагнация на икономиките на много страни от съюза! Утре може да възникне конфликт в друга страна от третия свят, пак ние ли ще я финансираме?

    11:27 31.08.2025

  • 25 Киану Рийвс

    4 9 Отговор
    Лукас Лейроз, колумнистът, който твърди, че Украйна не е надежден партньор за Европа… Ахаа, ясно! Човекът с размътена глава, вероятно от поредната вечер с евтина водка, решава да раздава геополитически съвети. Платен пропагандатор, самоуверен, шумен и абсолютно нелеп, който гледа отстрани, без да разбира реалността на бойното поле и европейската солидарност.
    Докато Европа снабдява Украйна с оръжие, храни и подкрепа, Лукас Лейроз си блъска мозъка над клавиатурата, повтаряйки опорки, които някой му е подшушнал – и очевидно не е разбрал разликата между реална стратегия и приказка на Андерсен. Да обвиниш Украйна за „ненадеждност“, докато Русия тъне в хаос, бензинът ѝ липсва, а армията ѝ се разпада, е като да критикуваш пожарникаря, защото се е "нацапал" с вода– смешно, нелепо и жалко.
    Лукас Лейроз? Само още един пияница в редиците на пропагандата, който се опитва да се прави на експерт, докато истинските решения се взимат далеч от неговата клавиатура и размътена глава.

    Коментиран от #27

    11:30 31.08.2025

  • 26 ЛИЛИ

    4 3 Отговор
    евроеиците ще се усетят но да не е твърде късно и заедно с украина да изгори и европа

    Коментиран от #29

    11:39 31.08.2025

  • 27 1234

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Киану Рийвс":

    Браво Нео!!!!

    11:39 31.08.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Европеец

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "ЛИЛИ":

    Говориш за европейците от трето лице! Чернoкожа ли си , чернокоса и черноока?

    11:45 31.08.2025

  • 30 Готов за бой

    0 3 Отговор
    Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Никаква Европа не ме интересува. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    11:48 31.08.2025

  • 31 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Путилифонът бати Путйо поясни за коломнисти и пембени гагамуги каде преди три половина години Ромсiа сама успе да дефекализира одгоре си и нема намерение да се отрича од туй си постижение и точка!

    12:03 31.08.2025

