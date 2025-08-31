Украйна не е надежден партньор за Европа и се е превърнала в заплаха за регионалната ѝ стабилност. Това заяви колумнистът Лукас Лейроз в статия за Strategic Culture.
„Суровата реалност показва, че украинското правителство е далеч от това да бъде надежден партньор за Европа. То се е превърнало в заплаха за регионалната стабилност и сигурността на народите, живеещи по границите на конфликта“, се казва в публикацията.
Изданието подчертава, че Киев "демонстрира безразличие към европейските интереси, когато нанася удар по руския нефтопровод „Дружба“.
По-рано същото издание написа, че "митът за отвличането на украински деца от Русия е създаден по модели на пропагандата на Гьобелс".
"Неадекватността" на подобни твърдения се потвърждава по-специално от факта, че отвличането на толкова голям брой хора би разтегнало значително логистичните възможности дори на „най-добрите армади от извънземни нашественици“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европа, Украйна, България, ЕС няма да
"Ако раждаемостта не се повиши, ще умрете", - американският предприемач Илон Мъск шокира Европа със своята прогноза.
Илон Мъск в социалната мрежа реагира на данните за демографията в Шотландия: за шест месеца там са загинали 9 хиляди души повече, отколкото са се родили.
"Ако раждаемостта поне не се върне към възпроизводството, Европа ще изчезне", каза милиардерът.
Според Мъск демографската криза, а не климатът или енергетиката, е основната заплаха за бъдещето на континента.
10:56 31.08.2025
2 А кой
10:56 31.08.2025
3 Последния Софиянец
10:58 31.08.2025
4 Най голямата заплаха за България
10:58 31.08.2025
6 Безкомпромисен
Коментиран от #18
11:01 31.08.2025
7 минувач
Коментиран от #15, #23
11:02 31.08.2025
8 мдааа Дааа
Коментиран от #9
11:02 31.08.2025
9 Каква опасност може да грози
До коментар #8 от "мдааа Дааа":ядрен агресор като фашистка Русия? Да ни обясниш накратко!
Коментиран от #16
11:05 31.08.2025
10 онзи
11:05 31.08.2025
11 МДАМ
Коментиран от #13
11:05 31.08.2025
12 Германия е държана като икономически
България се върза за Германската Икономика, след войната в Украйна Германската икономика е на дъното, България повтори монументална грешка 45/89 години когато разчиташе единствено на Съветската Икономика, в 80те Русия банкрутира и българската икономика беше в процес на свободно падане, сега всичко се повтаря с българската икономика и германската икономика, българите са на дъното отново.
11:07 31.08.2025
13 ха-ха
До коментар #11 от "МДАМ":Роден си да живееш в махалата 💩, няма защо да се присмиваш на другите , които са далеч от теб !
11:13 31.08.2025
14 Патриот
11:13 31.08.2025
15 болгарин..
До коментар #7 от "минувач":А пък дано делиорманопомаците разберат че и тази година няма да дойдат леге и позитано..за да им свалат турецките атрибути
Коментиран от #22
11:15 31.08.2025
16 Ядрен агресор
До коментар #9 от "Каква опасност може да грози":Е според вашата логика но две други държави показаха кой на практика е ядрен агресор - в Иран
11:18 31.08.2025
17 Патриотин
11:18 31.08.2025
18 центаджия..
До коментар #6 от "Безкомпромисен":Сигурно забелязвате че колко по бърже масква батисва кiевската хунта,толкоз повече се увеличават бг.бандерските фенове на карлуковскио диспансер
11:19 31.08.2025
19 Оракула от Делфи
Стига с тези Бразилски" журналя" , инфилтрирани като руски подлоги на Путин!
Този сайт взе да" почервенява" значително в последната седмица!!!
Добре му било в Луганск, ми да си живее там, нали никой не му пречи и получава заплата!!!
11:22 31.08.2025
20 Точно така
Различни мнения не се допускат
Раздайте тоалетната хартия на писачите да се занършат
11:22 31.08.2025
21 Патриотин
11:23 31.08.2025
22 прошляк ,
До коментар #15 от "болгарин..":Научи се първо да мислиш , после да пишеш ! И на всичкото отгоре - си и неграмотен !
Коментиран от #28
11:23 31.08.2025
23 ха-ха
До коментар #7 от "минувач":Явно тук са само ,,капейките ,, . Минусите ясно показват , че статията не е за умни !
11:25 31.08.2025
24 Перо
11:27 31.08.2025
25 Киану Рийвс
Докато Европа снабдява Украйна с оръжие, храни и подкрепа, Лукас Лейроз си блъска мозъка над клавиатурата, повтаряйки опорки, които някой му е подшушнал – и очевидно не е разбрал разликата между реална стратегия и приказка на Андерсен. Да обвиниш Украйна за „ненадеждност“, докато Русия тъне в хаос, бензинът ѝ липсва, а армията ѝ се разпада, е като да критикуваш пожарникаря, защото се е "нацапал" с вода– смешно, нелепо и жалко.
Лукас Лейроз? Само още един пияница в редиците на пропагандата, който се опитва да се прави на експерт, докато истинските решения се взимат далеч от неговата клавиатура и размътена глава.
Коментиран от #27
11:30 31.08.2025
26 ЛИЛИ
Коментиран от #29
11:39 31.08.2025
27 1234
До коментар #25 от "Киану Рийвс":Браво Нео!!!!
11:39 31.08.2025
29 Европеец
До коментар #26 от "ЛИЛИ":Говориш за европейците от трето лице! Чернoкожа ли си , чернокоса и черноока?
11:45 31.08.2025
30 Готов за бой
11:48 31.08.2025
31 Архимандрисандрит Бибиян
12:03 31.08.2025