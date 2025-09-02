Новини
Бившият чешки премиер Андрей Бабиш беше ударен на митинг

Бившият чешки премиер Андрей Бабиш беше ударен на митинг

2 Септември, 2025 10:16

През юли Бабиш се закани, че ако се върне на власт, ще прекрати оръжейната инициатива на настоящото правителство за доставка на артилерийски боеприпаси на Украйна

Бившият чешки премиер Андрей Бабиш беше ударен на митинг - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Бившият чешки премиер и милиардер Андрей Бабиш, чиято партия ANO води в социологическите проучвания преди парламентарните избори през октомври, е бил ударен в главата с метален предмет на предизборен митинг, след което е откаран за преглед в болница.

Това съобщават агенциите ČTK и Novinky, позовавайки се на Мартин Водичка, прессекретаря на тази политическа сила.

Съобщава се и за прегледана от лекари жена.

Полицията веднага е арестувала нападателя. Предварително са класифицирали деянието като нарушаване на обществения ред.

Припомняме, че през юли Бабиш се закани, че ако се върне на власт, ще прекрати оръжейната инициатива на настоящото правителство за доставка на артилерийски боеприпаси на Украйна.

По думите му схемата, при която Чехия събира средства сред съюзниците, купува снаряди от трети, често неутрални страни и ги препраща на Украйна, е "гнила" и води до "неоправдано завишаване на цените". Настоящото правителство съобщи, че само през 2024 г. по този механизъм са доставени 1,5 милиона снаряда, като доставките продължават и през 2025 г.

Бабиш, който беше премиер на Чехия в периода 2017-2021 г., също така заяви, че възнамерява да анулира закупуването на изтребители F-35 и няма да подкрепи увеличаването на военните разходи над законово заложения праг от 2% от БВП.

Настоящият президент на Чехия Петер Павел, бивш генерал и привърженик на подкрепата за Украйна, призна в скорошно интервю за Би Би Си, че не може да гарантира, че следващото правителство ще запази досегашния курс на солидарност с Киев. Президентът има предимно представителни функции, но думите му подчертават растящата несигурност около бъдещата външнополитическа ориентация на Прага.


Чехия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Имитатори

    8 4 Отговор
    Чехите са по-кухите немци, говорещи на развален славянски.

    Коментиран от #4

    10:18 02.09.2025

  • 2 Соваж бейби

    14 0 Отговор
    Човека е ударен от украинец или проукраинец такива хора са опасни като талибаните .Тази есен им идва края на всички боклуци народопредатели.

    10:19 02.09.2025

  • 3 Възраждане

    11 0 Отговор
    Той е като Тръмп, дано бързо се възстанови и да мачка нацисткото ЕС. Пълна подкрепа за АНО от България!

    10:20 02.09.2025

  • 4 Соваж бейби

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Имитатори":

    В цяла Европа вече ни се повръща само докато чуем Украйна, за парите които им дадохме не ми се пише че ми става лошо ,а мигрантите им които хрантути цяла Европа?

    Коментиран от #7

    10:21 02.09.2025

  • 5 Леля Асена

    10 0 Отговор
    Този човек, не знае ли, че гейовете са много отмъстителни и когато са ядосани испадайки в истерия стидат до крайности?

    10:21 02.09.2025

  • 6 Бабиш беше ударен на митинг

    11 0 Отговор
    злобата и омразата на русофоборсуците е заразна и огромна
    показва колко нагли са като тиквениците

    10:24 02.09.2025

  • 7 Случват се уж

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Соваж бейби":

    Бейби, чудо ли очаквахте, когато им давахте? Клоун да победи изявен кагебеец е все едно шестица от 5 от 35...

    Коментиран от #8

    10:24 02.09.2025

  • 8 Соваж бейби

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Случват се уж":

    Да не съм ги давала Аз ?Пита ли ни някой? Това че изборите се манипулират е друго ,победителката беше Марин !И да не е тя ,всички други политици са против спонсорирането на Украйна, само Макарона е за и предател на собствения си народ и резил за ЕС .

    Коментиран от #11

    10:29 02.09.2025

  • 9 Наблюдател

    6 0 Отговор
    Антируската пропагандна истерия раздухвана от натоФските мисирки води повярвалите ѝ до хулиганство и полудиви изстъпления ! Спомнете си дрогираните ултраси в София , когато трошаха паметника на съветската армия .

    10:30 02.09.2025

  • 10 стоян георгиев

    0 6 Отговор
    За съжаление във всяка бивша комунистическа страна има огромна маса фенове на Путлер въпреки че ни един чех българин унгарец не ще да живее в путлеровия рай!

    10:32 02.09.2025

  • 11 Спомени и бит

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Соваж бейби":

    Някога в тази страна са се вдигали революции, гилотини са огласявали площадите, комунари са марширували, а сега "пита ли ни някой"... Върнете се в България, тук поне има 500 годишно оправдание!

    Коментиран от #12

    10:32 02.09.2025

  • 12 Соваж бейби

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Спомени и бит":

    Днес вече е едно и също дали в България или Франция нали сме Европа, само на различен език се говори и различни температури заради географските ширини.Нали това е идеята и нормалните политици работят за единна Европа и си гледаме и защитаваме интереса на континента. Не да ставаме жертва на Америка, стига и на ненормални с власт.

    Коментиран от #15, #16

    10:36 02.09.2025

  • 13 Всезнайко

    4 0 Отговор
    Почти всички европейски държави имат избори през есента,вкл.и ние.Затова е необходимо да се гласува за опозиционни партии в целия ЕС.Да бъдат изметени разни като Урсула,които искат война,а не спиране на войната .Отделно продажното ни правителство,което е необходимо да бъде съдено за даване,даване на нашите пари.Защото и те знаят,че Зеленски губи,но продължава да иска пари от европейците.

    Коментиран от #14

    10:37 02.09.2025

  • 14 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #13 от "Всезнайко":

    Урсула иска война? Как един от вас не видя че война иска Путин?изметете Урсула и докарайте Коцето копейката ще стане супер.верно заслужавате да ви управляват подобни.

    10:46 02.09.2025

  • 15 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Соваж бейби":

    Кои са нормалните политици в Европа според теб?

    10:46 02.09.2025

  • 16 За съжаление

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Соваж бейби":

    Вавилонска кула не се строи на различни езици, доказан вече факт. От това произтичат твърде много последици, които изглеждат като случайни събития, но в същност са закономерен опит на някой, да се качи на гърба на другите. Има и съгласни, има и вярващи, но мнозинството си търси интереса. Тази идилична представа е подходяща за четката на някой романтик, но реалността пуши и мирише на барут. Обединение може да стане на всеки друг принцип, но не и на имперски.

    10:49 02.09.2025

  • 17 И чехите

    0 0 Отговор
    Почват да проглеждат. Само ние зорлем стискаме очи.

    Коментиран от #18

    10:54 02.09.2025

  • 18 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "И чехите":

    За какво проглеждат?.искат да граничат с русия ли?или си спомнят с умиление как СССР ги освободи 1968?

    10:58 02.09.2025

