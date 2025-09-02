Бившият чешки премиер Андрей Бабиш беше ударен на митинг

Бившият чешки премиер и милиардер Андрей Бабиш, чиято партия ANO води в социологическите проучвания преди парламентарните избори през октомври, е бил ударен в главата с метален предмет на предизборен митинг, след което е откаран за преглед в болница.
Това съобщават агенциите ČTK и Novinky, позовавайки се на Мартин Водичка, прессекретаря на тази политическа сила.
Съобщава се и за прегледана от лекари жена.
Полицията веднага е арестувала нападателя. Предварително са класифицирали деянието като нарушаване на обществения ред.
Припомняме, че през юли Бабиш се закани, че ако се върне на власт, ще прекрати оръжейната инициатива на настоящото правителство за доставка на артилерийски боеприпаси на Украйна.
По думите му схемата, при която Чехия събира средства сред съюзниците, купува снаряди от трети, често неутрални страни и ги препраща на Украйна, е "гнила" и води до "неоправдано завишаване на цените". Настоящото правителство съобщи, че само през 2024 г. по този механизъм са доставени 1,5 милиона снаряда, като доставките продължават и през 2025 г.
Бабиш, който беше премиер на Чехия в периода 2017-2021 г., също така заяви, че възнамерява да анулира закупуването на изтребители F-35 и няма да подкрепи увеличаването на военните разходи над законово заложения праг от 2% от БВП.
Настоящият президент на Чехия Петер Павел, бивш генерал и привърженик на подкрепата за Украйна, призна в скорошно интервю за Би Би Си, че не може да гарантира, че следващото правителство ще запази досегашния курс на солидарност с Киев. Президентът има предимно представителни функции, но думите му подчертават растящата несигурност около бъдещата външнополитическа ориентация на Прага.
