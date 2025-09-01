Новини
Украинската полиция подозира Кремъл за убийството на бившия шеф на Радата
Украинската полиция подозира Кремъл за убийството на бившия шеф на Радата

1 Септември, 2025 16:35 910 28

Русия не е коментирала инцидента, нито е отговорила на обвинението за участие

Украинската полиция подозира Кремъл за убийството на бившия шеф на Радата - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Началникът на украинската полиция подозира руска намеса в убийството на бившия председател на парламента Андрий Парубий, съобщава "Ройтерс".

Вече има задържан по случая.

Началникът на националната полиция Иван Вихивски заяви, че стрелецът се е преоблякъл като куриер и е стрелял осем пъти по време на нападението в събота в град Лвов.

"Той е прекарал дълго време в подготовка, наблюдение, планиране и накрая е дръпнал спусъка... Има руска намеса", написа той във Фейсбук, без да предоставя доказателства.

Вадим Онишченко - регионален ръководител на украинската служба за вътрешно разузнаване СБУ, посочи, че тази възможност се разследва, но все още не са събрани доказателства, които да я потвърждават.

Русия не е коментирала инцидента, нито е отговорила на обвинението за участие. Няма данни защо 54-годишният Парубий е убит.

Той е бил председател на парламента от 2016 г. до 2019 г. и е помогнал за ръководенето на протестите през 2013-14 г., които доведоха до свалянето от власт на тогавашния проруски президент на Украйна Виктор Янукович.

Парубий беше и секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна от февруари до август 2014 г. - период, когато Русия анексира Кримския полуостров и подкрепяните от Москва сепаратисти започнаха да се сражават с правителствените сили в Източна Украйна.

И двете страни се обвиняват взаимно в опити или успешни убийства по време на войната, сред които взривяването на високопоставен руски генерал в Москва и застрелването на украински полковник от разузнаването в Киев през юли.

Президентът Володимир Зеленски днес заяви, че това е "ужасяващо убийство", което е засегнало "сигурността в страна във война".

Заподозреният стрелец е бил задържан през нощта в Хмелницка област, съобщи министърът на вътрешните работи Игор Клименко.

"Ще кажа само, че престъплението е било внимателно планирано: движенията на жертвата са били проучени, маршрутът е бил начертан и планът за бягство е бил обмислен", написа той в Telegram.

Заподозреният е 52-годишен жител на Лвов.

Полицията публикува две снимки от ареста, на които се виждат служители на специалните части, държащи мъж без риза и с белезници.


Украйна
  • 1 Хахахаха

    43 1 Отговор
    Има си хас фашистите да не обвинят Русия. 😄

    16:36 01.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хи хи хи

    31 1 Отговор
    Въйййй
    Как не се сетиха вчера ???!
    Или веднага оня ден ???!

    Още новини от и за усръйнъ ???!

    16:39 01.09.2025

  • 4 Още новини от Украйна

    25 1 Отговор
    В Украйна няма полиция ,а милиция.Дебили.

    Коментиран от #12

    16:39 01.09.2025

  • 5 Точно вие

    28 0 Отговор
    Не говорете
    С тия терористични актове който направихте
    Трябва да сте много тихи
    Жалкари

    16:40 01.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Перо

    25 0 Отговор
    Първият превратаджия от списъка, отиде да поздрави Бандера!

    16:40 01.09.2025

  • 8 Рон Джереми

    16 3 Отговор
    "Украинската полиция подозира Кремъл за убийството на бившия шеф на Радата"

    Ми много ясно!

    16:40 01.09.2025

  • 9 000

    15 0 Отговор
    Има ли другари в България, които трябва да се притесняват? С Русия често игрите завършват фатално!

    16:40 01.09.2025

  • 10 Тов. Членин

    6 4 Отговор
    Аааааа Ета невазможна .. Мы там никогда не были .

    16:41 01.09.2025

  • 11 Естествено

    20 0 Отговор
    И там си имат някой "генерал Атанасов", рядкоинтелект.

    16:42 01.09.2025

  • 12 да питам

    1 12 Отговор

    До коментар #4 от "Още новини от Украйна":

    А в роzzии как е ?

    16:43 01.09.2025

  • 13 пешо

    18 1 Отговор
    ред е на зеления пор

    16:43 01.09.2025

  • 14 гост

    19 0 Отговор
    Щом дори в Лвов на хората им писна от хунтата може да си представите каква народна любов я грей!

    16:44 01.09.2025

  • 15 Архимандрисандрит Бибиян

    3 1 Отговор
    Дойчланд юбер алес!

    16:48 01.09.2025

  • 16 Хм...

    14 1 Отговор
    Конкретно за тоя едва ли...
    Но за в бъдеще доста нацистчета ще дадат фира с намесата на Кремъл. Те си знаят кои са и защо ще им се случи това, което ще им се случи. Затова е и тоя неистов вой напоследък.

    16:49 01.09.2025

  • 17 Време е!

    11 0 Отговор
    А дано и други!

    17:05 01.09.2025

  • 18 БАНко

    13 0 Отговор
    СЛЕД УБИЙСТВОТО НА 1 725 000 УКРАИНЦИ ДО МЕСЕЦ МАЙ 2025 ОТ ЗЕЛЕНОТО ЧОВЕЧЕ ОТ КИЕВ , КОЛКОТО Е НАСЕЛЕНИЕТО НА ЛАТВИЯ , ВСЕ НЯКОЙ ЩЕ ПОСЕГНЕ НА ФАШИСТИТЕ ОТ КИЕВ !!! НЕ МИСЛЕТЕ ОСТАНАЛОТО 15 МИЛИОННО НАСЕЛЕНИЕ НА НАТОВСКАТА ОСТАТЪЧНА У-КРАЙНА ЗА МАЛКО УМНИ !!!

    17:07 01.09.2025

  • 19 Евро-Атлантик

    12 0 Отговор
    Той е бил председател на парламента от 2016 г. до 2019 г. и е помогнал за ръководенето на протестите през 2013-14 г."

    МНОГО ГОЛЯМ КУРИОЗ, НАИСТИНА. ЗАЩО ЛИ Е УБИТ ??

    17:14 01.09.2025

  • 20 Механик

    14 0 Отговор
    Коментарите няма да чета, щото знам репертоара на троловете.
    Искам само да питам, къде е логиката, Русия тоя да го остави да живее от 14-та до сега и да го свитне баш кога от него вече нищо не зависи??
    Хайде, дайте обосновано менение!

    17:15 01.09.2025

  • 21 Съветският пeHиc аkp00батTT

    4 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    17:22 01.09.2025

  • 22 Цензура

    11 0 Отговор
    Вие сериозно ли се чудите, защо този нaцистки извeрг, пряко отговорен за смъртта на хиляди невинни, е ликвидиpaн? Именно този е заповядал например на снейперистите на майданът да убиват напосоки протестиращи и полицаи !!!

    17:27 01.09.2025

  • 23 защо

    2 1 Отговор
    Андрий,
    Цял свят от три дни знае, че Русия е виновна, вие чак днес разбрахте.

    17:29 01.09.2025

  • 24 Някой

    10 0 Отговор
    Само не разбирам що реват украинците. Когато те правят мръсни операции и ликвидират руски политици и военни - не е проблем, а даже гордост. Сега, когато вероятно става същото, но с обратен знак - рев до небесата.

    Като се правиш на тарикат, ще мълчиш, когато те шамаросват.

    17:30 01.09.2025

  • 25 дядото

    6 0 Отговор
    укрите подозират кремъл за парубий,нашите - за мърсула,ес и нато - в седемте смъртни гряха,като че те са чиста вода ненапита.

    17:30 01.09.2025

  • 26 Този е ликвидиран от МИ 6

    3 0 Отговор
    Тяхна подлога и типично в техен стил се отървават от компромати, когато им станат непотребни. Това чака и зеленски. И пак Русия ще обвинят. Така беше и със скрипал и навални и др.

    17:33 01.09.2025

  • 27 РУСКИ КОМЕНТАР

    7 0 Отговор
    Искахме да сме ние, ама измамените хлопци ни превариха. Утрепаха го с натовски пищов.

    17:34 01.09.2025

  • 28 Коко

    2 0 Отговор
    И аз подозирам, че сте идиоти!

    17:42 01.09.2025

