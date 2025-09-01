"Украинската полиция подозира Кремъл за убийството на бившия шеф на Радата"

Началникът на украинската полиция подозира руска намеса в убийството на бившия председател на парламента Андрий Парубий, съобщава "Ройтерс".
Вече има задържан по случая.
Началникът на националната полиция Иван Вихивски заяви, че стрелецът се е преоблякъл като куриер и е стрелял осем пъти по време на нападението в събота в град Лвов.
"Той е прекарал дълго време в подготовка, наблюдение, планиране и накрая е дръпнал спусъка... Има руска намеса", написа той във Фейсбук, без да предоставя доказателства.
Вадим Онишченко - регионален ръководител на украинската служба за вътрешно разузнаване СБУ, посочи, че тази възможност се разследва, но все още не са събрани доказателства, които да я потвърждават.
Русия не е коментирала инцидента, нито е отговорила на обвинението за участие. Няма данни защо 54-годишният Парубий е убит.
Той е бил председател на парламента от 2016 г. до 2019 г. и е помогнал за ръководенето на протестите през 2013-14 г., които доведоха до свалянето от власт на тогавашния проруски президент на Украйна Виктор Янукович.
Парубий беше и секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна от февруари до август 2014 г. - период, когато Русия анексира Кримския полуостров и подкрепяните от Москва сепаратисти започнаха да се сражават с правителствените сили в Източна Украйна.
И двете страни се обвиняват взаимно в опити или успешни убийства по време на войната, сред които взривяването на високопоставен руски генерал в Москва и застрелването на украински полковник от разузнаването в Киев през юли.
Президентът Володимир Зеленски днес заяви, че това е "ужасяващо убийство", което е засегнало "сигурността в страна във война".
Заподозреният стрелец е бил задържан през нощта в Хмелницка област, съобщи министърът на вътрешните работи Игор Клименко.
"Ще кажа само, че престъплението е било внимателно планирано: движенията на жертвата са били проучени, маршрутът е бил начертан и планът за бягство е бил обмислен", написа той в Telegram.
Заподозреният е 52-годишен жител на Лвов.
Полицията публикува две снимки от ареста, на които се виждат служители на специалните части, държащи мъж без риза и с белезници.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хахахаха
16:36 01.09.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Хи хи хи
Как не се сетиха вчера ???!
Или веднага оня ден ???!
Още новини от и за усръйнъ ???!
16:39 01.09.2025
4 Още новини от Украйна
Коментиран от #12
16:39 01.09.2025
5 Точно вие
С тия терористични актове който направихте
Трябва да сте много тихи
Жалкари
16:40 01.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Перо
16:40 01.09.2025
8 Рон Джереми
Ми много ясно!
16:40 01.09.2025
9 000
16:40 01.09.2025
10 Тов. Членин
16:41 01.09.2025
11 Естествено
16:42 01.09.2025
12 да питам
До коментар #4 от "Още новини от Украйна":А в роzzии как е ?
16:43 01.09.2025
13 пешо
16:43 01.09.2025
14 гост
16:44 01.09.2025
15 Архимандрисандрит Бибиян
16:48 01.09.2025
16 Хм...
Но за в бъдеще доста нацистчета ще дадат фира с намесата на Кремъл. Те си знаят кои са и защо ще им се случи това, което ще им се случи. Затова е и тоя неистов вой напоследък.
16:49 01.09.2025
17 Време е!
17:05 01.09.2025
18 БАНко
17:07 01.09.2025
19 Евро-Атлантик
МНОГО ГОЛЯМ КУРИОЗ, НАИСТИНА. ЗАЩО ЛИ Е УБИТ ??
17:14 01.09.2025
20 Механик
Искам само да питам, къде е логиката, Русия тоя да го остави да живее от 14-та до сега и да го свитне баш кога от него вече нищо не зависи??
Хайде, дайте обосновано менение!
17:15 01.09.2025
21 Съветският пeHиc аkp00батTT
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
17:22 01.09.2025
22 Цензура
17:27 01.09.2025
23 защо
Цял свят от три дни знае, че Русия е виновна, вие чак днес разбрахте.
17:29 01.09.2025
24 Някой
Като се правиш на тарикат, ще мълчиш, когато те шамаросват.
17:30 01.09.2025
25 дядото
17:30 01.09.2025
26 Този е ликвидиран от МИ 6
17:33 01.09.2025
27 РУСКИ КОМЕНТАР
17:34 01.09.2025
28 Коко
17:42 01.09.2025