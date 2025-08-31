Израелският министър на отбраната: Ликвидирахме още една важна фигура от "Хамас"

Израелският министър на отбраната Израел Кац потвърди, че Абу Обейда, дългогодишният говорител на военното крило на "Хамас", е бил убит при израелски удар в град Газа, предадоха ДПА и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

"Говорителят на терористичната организация "Хамас" Абу Обейда беше ликвидиран в Газа", заяви Кац ден след като военните съобщиха, че са нанесли удар срещу високопоставен член на палестинската екстремистка група.

Въпреки че военните заявиха, че са предприели мерки за намаляване на риска за цивилните, агенцията за гражданска защита в Газа, контролирана от "Хамас", съобщи за най-малко седем загинали при атака срещу жилищна сграда в квартал Римал в град Газа, който някога се е считал за богат район.

Малко преди Кац да потвърди смъртта му, израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че съдбата на Абу Обейда все още не е ясна. Той подчерта в началото на правителствено заседание, че от страна на "Хамас" никой не е коментирал израелските твърдения.

"Хамас" все още не е потвърдил официално смъртта му, след като израелската армия обяви атаката вчера. Източници на ДПА от организацията са определили тези твърдения като психологическа война и призоваха палестинците да не разпространяват слуховете за смъртта на Абу Обейда.

Абу Обейда е дългогодишен говорител на военното крило на Хамас, бригадите "Изедин ал Касам". Той е известен с това, че се появява на публични места и във видеопослания с маска.

Болнични служители съобщиха за още 11 загинали при израелски удари и обстрел. Болницата "Ал Ауда" съобщи, че седем от тях са цивилни, които са се опитвали да получат помощ, отбелязва АП. Според очевидци израелските военнослужещи са открили огън по тълпите в коридора Нецарим, израелска военна зона, която разделя Газа на две.

"Опитвахме се да си набавим храна, но бяхме посрещнати с куршумите на окупаторите", казва Рагеб Абу Лебда от Нусейрат, който е видял поне трима ранени. "Това е смъртоносен капан".

Коридорът става все по-опасен, като цивилни загиват, докато се приближават към конвои на ООН, превзети от мародери и отчаяни тълпи, или са застреляни по пътя към обекти, управлявани от подкрепяната от Израел американска Хуманитарна фондация за Газа. Нито фондацията, нито израелската армия отговориха на въпроси за днешните жертви.

От седмици Израел провежда операции в покрайнините на град Газа, както и в бежанския лагер Джабалия, за да се подготви за началните етапи на своята офанзива, която обяви в петък. Оттогава израелската армия засили въздушните си атаки в крайбрежните райони на града, включително Римал.

Говорител на израелската армия призова стотиците хиляди палестинци, които все още са в град Газа, да бягат на юг, но само десетки хиляди са последвали инструкциите. Мнозина казват, че са прекалено изтощени след многократните премествания или не са убедени, че някъде другаде е по-безопасно, отбелязва АП.