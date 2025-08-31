Новини
Израелският министър на отбраната: Ликвидирахме още една важна фигура от "Хамас"

Израелският министър на отбраната: Ликвидирахме още една важна фигура от "Хамас"

31 Август, 2025 20:18 685 12

Говорител на израелската армия призова стотиците хиляди палестинци, които все още са в град Газа, да бягат на юг, но само десетки хиляди са последвали инструкциите

Израелският министър на отбраната: Ликвидирахме още една важна фигура от "Хамас" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израелският министър на отбраната Израел Кац потвърди, че Абу Обейда, дългогодишният говорител на военното крило на "Хамас", е бил убит при израелски удар в град Газа, предадоха ДПА и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

"Говорителят на терористичната организация "Хамас" Абу Обейда беше ликвидиран в Газа", заяви Кац ден след като военните съобщиха, че са нанесли удар срещу високопоставен член на палестинската екстремистка група.

Въпреки че военните заявиха, че са предприели мерки за намаляване на риска за цивилните, агенцията за гражданска защита в Газа, контролирана от "Хамас", съобщи за най-малко седем загинали при атака срещу жилищна сграда в квартал Римал в град Газа, който някога се е считал за богат район.

Малко преди Кац да потвърди смъртта му, израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че съдбата на Абу Обейда все още не е ясна. Той подчерта в началото на правителствено заседание, че от страна на "Хамас" никой не е коментирал израелските твърдения.

"Хамас" все още не е потвърдил официално смъртта му, след като израелската армия обяви атаката вчера. Източници на ДПА от организацията са определили тези твърдения като психологическа война и призоваха палестинците да не разпространяват слуховете за смъртта на Абу Обейда.

Абу Обейда е дългогодишен говорител на военното крило на Хамас, бригадите "Изедин ал Касам". Той е известен с това, че се появява на публични места и във видеопослания с маска.

Болнични служители съобщиха за още 11 загинали при израелски удари и обстрел. Болницата "Ал Ауда" съобщи, че седем от тях са цивилни, които са се опитвали да получат помощ, отбелязва АП. Според очевидци израелските военнослужещи са открили огън по тълпите в коридора Нецарим, израелска военна зона, която разделя Газа на две.

"Опитвахме се да си набавим храна, но бяхме посрещнати с куршумите на окупаторите", казва Рагеб Абу Лебда от Нусейрат, който е видял поне трима ранени. "Това е смъртоносен капан".

Коридорът става все по-опасен, като цивилни загиват, докато се приближават към конвои на ООН, превзети от мародери и отчаяни тълпи, или са застреляни по пътя към обекти, управлявани от подкрепяната от Израел американска Хуманитарна фондация за Газа. Нито фондацията, нито израелската армия отговориха на въпроси за днешните жертви.

От седмици Израел провежда операции в покрайнините на град Газа, както и в бежанския лагер Джабалия, за да се подготви за началните етапи на своята офанзива, която обяви в петък. Оттогава израелската армия засили въздушните си атаки в крайбрежните райони на града, включително Римал.

Говорител на израелската армия призова стотиците хиляди палестинци, които все още са в град Газа, да бягат на юг, но само десетки хиляди са последвали инструкциите. Мнозина казват, че са прекалено изтощени след многократните премествания или не са убедени, че някъде другаде е по-безопасно, отбелязва АП.


Израел
Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Евреите ще събудят арабите

    2 4 Отговор
    Сега и тези, които са били за мир, гладни и озлобени, са за война и нямат какво да губят!

    20:21 31.08.2025

  • 2 Евреин

    1 3 Отговор
    Скоро и нас ще ни изтрепят...!

    20:29 31.08.2025

  • 3 ВАЖНАТА ФИГУРА

    4 4 Отговор
    Е МОМЧЕНЦЕ НА 8 ГОДИНКИ. ЕВРЕЙСКИЯ ГЕРОИЗЪМ СЕ СЪСТОИ В УПРАЖНЯВАНЕ НА СИЛА СРЕЩУ БЕЗСИЛНИ И НЕВЪОРЪЖЕНИ.

    20:29 31.08.2025

  • 4 Адолф

    2 1 Отговор
    Отварям почивните станции ...!

    20:31 31.08.2025

  • 5 Ъхъъъ "важна фигура" ...

    3 4 Отговор
    А преди беше „високопоставен терорист" на Хамас според Израелските отбранителни сили (ИДФ) нали? ...оня "говорителя" на Хамас Абу Обейда ? Много "високопоставен терорист" бил... щото Обейда голяма "доминиращата сила" в "психологическите военни игри" на Хамас срещу Израел бил и убеждавал западняците да симпатизират на терористичната групировка в Израел.... и за туй ударили апартамента, където се е намирал Абу Обейда, убивайки него и всички останали, които са били вътре, и че семейството му
    ...... Абе я у лево бе израелски изроооди побъркани ..

    20:38 31.08.2025

  • 6 Kaлпазанин

    2 4 Отговор
    Да повярвахме ,всеки палестинец за вас е Хамас ,а какво е Хамас .организация за освобождение на Палестина от жалкия ви етнос ,който е прокълнат .ще дойде и вашето време за вашия жалък край

    20:43 31.08.2025

  • 7 Навалний

    2 2 Отговор
    Този е един от най-важните в хамас човекът който никой не е виждал с открито лице винаги е с маска отдавна му търсят цаката и накрая го оправиха като хората да ходи при гуриите.

    20:45 31.08.2025

  • 8 Няма по смоотана нацистка държава

    3 2 Отговор
    В света от нацистки Израел! Просто няма такава пичове никъде в галактиката. И с по малооумни индивиди. Днес зачетох закона им : Закон за „изключване на депутати“ - Изменение № 44 към Основния закон: Кнесет ....Ей богу такова отвратително четиво не бях чел. В сайта на израелската организация adalah го четох ..... Как се отстраняват депутати от нацисткият им квазипарламент че и от гражданство се лишават само за един пост от два реда в Х.....и забележете за какъв текст. Цитирам: "Честито за освобождаването на отвлечените и затворниците. Оттук трябва да освободим и двата народа от игото на окупацията. Всички сме родени свободни."..... и този текст за побърканите ционисти представете си бил
    представлявал "подкрепа за въоръжена борба срещу Държавата Израел" .....

    20:52 31.08.2025

  • 9 Няма по смоотана нацистка държава

    2 1 Отговор
    И след като написал депутата в Х: ""Честито за освобождаването на отвлечените и затворниците. Оттук трябва да освободим и двата народа от игото на окупацията. Всички сме родени свободни.".. какво следва в нацисткият им парламент : Председателят на комисията, депутат Офир Кац, заяви: „Докато войниците се бият на седем фронта, осмият фронт трябва да бъде разчистен, а Айман Одех е нашият осми фронт.“ По-късно той добави: „Вие няма да бъдете в Кнесета – ние ще останем, а вие няма. Нито в Кнесета, нито в Израел.“ Други депутати ескалираха подстрекателството, като отправяха изрични заплахи. Депутатът Ошер Шекалим (Ликуд) заяви: „В друга държава щяха да ви разстрелят“; Депутатът Ицхак Кройзер (Оцма Йехудит/Еврейска сила) предупреди: „Това са последните ви години като гражданин на Държавата Израел“; а депутатът Ариел Калнер (Ликуд) заплаши: „Продължавайте да викате от затвора. И ние ще унищожим и Газа.“ Комисията на Камарата на представителите в крайна сметка гласува с 14 срещу 2 гласа в полза на изключването на депутата Одех.

    20:59 31.08.2025

  • 10 Няма по смоотана нацистка държава

    3 1 Отговор
    хора от Израел, и няма по болни хора от ционистите! Влезте в сайта на adalah и се "наслаждавайте" на олигофренията им .....а относно "Върховният съд на Израел" трябва книга да се напише за него определено на тема що за животно е "съдията" ....

    Коментиран от #11

    21:07 31.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Адолф

    1 0 Отговор
    Отварям и фабриките зъсапун..!

    21:56 31.08.2025