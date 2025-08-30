Не сте желан в САЩ! Държавният департамент отне визата на палестинския лидер Махмуд Абас

Палестинският президент Махмуд Абас бе блокиран от участие в сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк през септември, след като визата му и тези на още 80 палестински служители бяха отнети. Това предаде БиБиСи, позовавайки се на Държавният департамент на САЩ.
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обвини палестинските официални лица в подкопаване на мирните усилия и в стремеж към "едностранно признаване на предполагаема палестинска държава". Решението за отнемането на визите бе приветствано от Израел.
Забраната идва в момент, когато Франция води международните усилия за признаване на Палестинската държавност по време на сесията на ООН, ход, на който администрацията на Доналд Тръмп се противопостави.
Абас обяви, че е учуден от решението за визата, което е в явно противоречие с международното право и Споразумението за централата на ООН, особено след като държавата Палестина е член-наблюдател в Организацията на обединените нации. Той призова САЩ да отменят решението.
Хамас управлява ивицата Газа от години. Палестинската автономия, водена от Абас, се бори да управлява, изправена пред съперничещи си групировки и разширяване на еврейските селища. Махмуд Абас е и начело на ООП - организацията, която представлява палестинците на международни форуми.
През 1974 г. ООН гласува да признае ООП за "единствен легитимен представител на палестинския народ" и тя получава статут на наблюдател в Общото събрание на ООН, но не и като държава. През 2012 г. Общото събрание гласува с огромно мнозинство за повишаване на този статус, признавайки Палестина за постоянна държава-наблюдател, която не е член.
Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху отхвърля идеята за решение с две държави - дългогодишната международна формула за разрешаване на десетилетния израелско-палестински конфликт. Тя предвижда създаването на независима палестинска държава редом с Израел на Западния бряг и в ивицата Газа, със столица Източен Йерусалим. Според него признаването на палестинска държава би било равносилно на възнаграждение за чудовищния тероризъм на Хамас.
Държавата Палестина в момента е призната от 147 от 193-те държави-членки на ООН.
1 Европеец
16:47 30.08.2025
2 Който плаща, той решава
Коментиран от #7
16:54 30.08.2025
3 Иван
16:56 30.08.2025
4 Мишел
Коментиран от #6
16:56 30.08.2025
6 язе
До коментар #4 от "Мишел":Хамас , кой друг да е ...
16:58 30.08.2025
7 Иван
До коментар #2 от "Който плаща, той решава":..........иначе досега нацисткия Израел щеше да бъде изгонен от ООН.
Коментиран от #8
16:58 30.08.2025
8 Нека да пиша
До коментар #7 от "Иван":А,Русия каква е?
Коментиран от #11
17:00 30.08.2025
9 Израел
Коментиран от #15
17:01 30.08.2025
10 Копейки къде сте беееее?
17:02 30.08.2025
11 Иво
До коментар #8 от "Нека да пиша":Русия е нужник.
Коментиран от #12, #14
17:03 30.08.2025
12 прошляк ,
До коментар #11 от "Иво":И много лошо бие тоя ,,нужник ,, !
17:05 30.08.2025
14 Йосиф Кобзон
До коментар #11 от "Иво":Един милион руснака не смятат така.
Коментиран от #19
17:08 30.08.2025
15 Иван
До коментар #9 от "Израел":Гнусна коварна постъпка от страна на Израел.
17:09 30.08.2025
17 Иван
До коментар #16 от "Кочо Стоянов":Кочо, ти не беше ли Мишел?
17:19 30.08.2025
18 ДА ЖИВЕЕ СВОБОДНА ПАЛЕСТИНА!
ЗЛОТО $И ИМА ИМ€: $ащ(нато),британия и рожбата им-из ра €л, !
$ такива "$ъюзници" КАТО $АТАнато И ВРАГОВЕ НЕ НИ ТРЯБВАТ!
ДА ЖИВЕЕ СВОБОДНА ОТ циони$тит€(нато-фаши$тит€) БЪЛГАРИЯ И БРАТСКА ПРАВОСЛАВНА РУСИЯ-ОСВОБОДИТЕЛКА!!!
БОГ И РУСИЯ ДА ПАЗЯТ ПРАВОСЛАВИЕТО, БЪЛГАРИЯ И СВЕТА ОТ циони$тит€- $ащ(нато) ,изра€л, британия, канада, ав$тралия,нова з€ландия,япония...!!!
17:26 30.08.2025
19 Ха ХаХа
До коментар #14 от "Йосиф Кобзон":3 милиона бандери смятат в чувалите
17:44 30.08.2025