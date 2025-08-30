Новини
Не сте желан в САЩ! Държавният департамент отне визата на палестинския лидер Махмуд Абас

30 Август, 2025 16:45 936 19

  • махмуд абас-
  • палестина-
  • фатах-
  • хамас-
  • бенямин нетаняху

Палестинската автономия, водена от Абас, се бори да управлява, изправена пред съперничещи си групировки и разширяване на еврейските селища

Не сте желан в САЩ! Държавният департамент отне визата на палестинския лидер Махмуд Абас - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Палестинският президент Махмуд Абас бе блокиран от участие в сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк през септември, след като визата му и тези на още 80 палестински служители бяха отнети. Това предаде БиБиСи, позовавайки се на Държавният департамент на САЩ.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обвини палестинските официални лица в подкопаване на мирните усилия и в стремеж към "едностранно признаване на предполагаема палестинска държава". Решението за отнемането на визите бе приветствано от Израел.

Забраната идва в момент, когато Франция води международните усилия за признаване на Палестинската държавност по време на сесията на ООН, ход, на който администрацията на Доналд Тръмп се противопостави.

Абас обяви, че е учуден от решението за визата, което е в явно противоречие с международното право и Споразумението за централата на ООН, особено след като държавата Палестина е член-наблюдател в Организацията на обединените нации. Той призова САЩ да отменят решението.

Хамас управлява ивицата Газа от години. Палестинската автономия, водена от Абас, се бори да управлява, изправена пред съперничещи си групировки и разширяване на еврейските селища. Махмуд Абас е и начело на ООП - организацията, която представлява палестинците на международни форуми.

През 1974 г. ООН гласува да признае ООП за "единствен легитимен представител на палестинския народ" и тя получава статут на наблюдател в Общото събрание на ООН, но не и като държава. През 2012 г. Общото събрание гласува с огромно мнозинство за повишаване на този статус, признавайки Палестина за постоянна държава-наблюдател, която не е член.

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху отхвърля идеята за решение с две държави - дългогодишната международна формула за разрешаване на десетилетния израелско-палестински конфликт. Тя предвижда създаването на независима палестинска държава редом с Израел на Западния бряг и в ивицата Газа, със столица Източен Йерусалим. Според него признаването на палестинска държава би било равносилно на възнаграждение за чудовищния тероризъм на Хамас.

Държавата Палестина в момента е призната от 147 от 193-те държави-членки на ООН.


САЩ
