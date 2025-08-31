"Синя линия": колко траен е мирът между Израел и Хизбула

В Южен Ливан мисия на ООН полага усилия за запазване на примирието между Израел и Хизбула. Задачата на сините каски обаче далеч надхвърля патрулирането. Как се приема мисията на място - в репортажа на АРД.

Трудно е да не се забележат патрулните автомобили на мироопазващата мисия на ООН в Ливан. Белите коли се движат по пътищата в далеч не гъсто населения Южен Ливан, а в момента индийски военни патрулират, разказва АРД. С характерната синя каска на главата си офицерът Питрам Рамдасани следи маршрута на екипа си с дигитална карта. Той минава през селата около т.нар. "синя линия” между Израел и Ливан. В тази зона действат Временните сили на ООН в Ливан ЮНИФИЛ.

Разрушените селища в региона обаче са ясен знак за това какво се случвало тук до неотдавна. След последните военни действия между Израел и шиитската терористична милиция Хизбула, действаща от Ливан, много от местните хора са напуснали района.

ЮНИФИЛ върши дейности, в които ливанската държава се проваля

Сега официално действа примирие и някои от избягалите плахо се връщат по домовете си, се казва по-нататък в репортажа на АРД. Мироопазващите сили на ООН се стремят да изградят връзки с ливанците и да помагат с каквото могат за поддържането на мира. Проблемите не са малко - неизбухнали снаряди могат да бъдат открити на много места тук. Сините каски на ООН помагат за обезопасяването на полетата, преди фермерите да се върнат към обичайната си дейност.

Лекарите на ЮНИФИЛ също са много важни за местните хора в Южен Ливан, където медицинската помощ не е достатъчно добра. Всъщност мисията на ООН върши много от нещата, в които ливанската държава се проваля. Сега мироопазващите сили дори организират готварски и йога класове за майки и деца в района, обяснява Рамдасани пред германската обществено-правна медия.

Щабът на индийските военни към ООН е близо до магазина на Марк Диаб. Недалеч са и испанските войници. Ливанецът Диаб ги нарича свои приятели и ги снабдява с всичко, от което може да имат нужда. "Те са ми като семейство. Тук са, за да ни помагат. Грижат се за всички села”, казва 59-годишният търговец пред АРД. Дъщерята на Диаб е омъжена за бивш член на мисията на ООН и живее в Италия. Ливанецът казва, че когато сините каски се изтеглят от района, той също ще емигрира. Съветът за сигурност на ООН гласува да сложи край на мандата в Южен Ливан през 2026 г.

Може ли Хизбула да бъде разоръжена?

Ситуацията в Южен Ливан обаче не е стабилна - примирието е крехко, а напрежение продължава да се усеща. Израел все още атакува на места, където предполага, че се крият бойци от Хизбула. В южната част на страната пък мнозина симпатизират на Хизбула, която според тях единствена ги защитава от Израел.

Ливанското правителство беше подложено на натиск от САЩ и взе решение да разоръжи Хизбула до края на годината. Лидерът на групировката Наим Касем отхвърля решението, докато Израел продължава да атакува Ливан, пише АРД. Касем дори говори на поддръжниците си за война "ако се наложи" и "без значение колко може да са жертвите".

Но ще рискува ли наистина Хизбула гражданска война? Пенсионираният ливански генерал Халил Хелу се съмнява. "Дори Хизбула да не иска да се разоръжава, няма да може да организира преврат и да свали правителството”, коментира военният пред АРД. След войната с Израел шиитската милиция е отслабена. Освен това далеч не всички в Ливан подкрепят Хизбула. Според Хелу ливанските власти трябва да се възползват от това, когато преговарят с политическото крило на групировката, защото е важно влиянието на шиитската милиция да бъде ограничено. Засега не е ясно точно кой ще успее да направи това - ливанската армия е слаба и не ѝ достига финансиране.

Важна мисия за цивилните

В южен Ливан патрулът на ЮНИФИЛ е спокоен - нещо, което невинаги е било така. Особено в последните месеци мироопазващите сили на ООН неведнъж са се оказвали между фронтовете на Хизбула и Израел.

Индийският представител на сините каски Питрам Рамдасани казва, че това е много важна мисия - особено що се отнася до грижата за цивилните, които са изтощени от войната. "Тази страна е толкова красива. Моля се да бъде просперираща”, казва още мъжът.