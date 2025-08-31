ТАСС: Урсула фон дер Лайен благодари на България за оръжията за Киев

В началото на конфликта в Украйна една трета от оръжията, доставени на Киев, са били доставени от България. Това заяви ръководителят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на пресконференция във Военно-механичния завод в Сопот, най-големият завод за боеприпаси в България, предаде ТАСС.
„Искам да благодаря на България. В началото на конфликта една трета от оръжията, използвани от Украйна, са били доставени от България“, каза фон дер Лайен.
Тя приветства плановете на България „да увеличи производството на барут и снаряди калибър НАТО“, значителна част от които „е предназначена за Украйна“.
Ръководителят на ЕК отбеляза, че това ще създаде 1000 нови работни места в Сопот. Тя повтори, че до края на годината производството на снаряди в ЕС ще достигне 2 милиона бройки и „ще продължи да расте“.
Фон дер Лайен посети България като част от обиколка на така наречените „фронтови държави“, сред които бяха балтийските страни, Финландия, Полша, Румъния и България. От страните, граничещи с Русия, Беларус и Украйна, Европейската комисия не включи Унгария и Словакия в този списък. Във всяка от страните ръководителят на ЕК посещава военни съоръжения и призовава за ускоряване на процеса на милитаризация на Европа.
Европейската комисия ще продължи да отпуска средства от бюджета си в подкрепа на Украйна след края на конфликта, заяви тя в интервю за британския вестник Financial Times.
Според нея „трябва да се осигурят допълнителни плащания за украинските въоръжени сили“. По-специално, Европейският съюз ще продължи да финансира програмата за обучение на въоръжените сили на Украйна.
Фон дер Лайен заяви също, че ЕС има „ясна пътна карта“ за разполагането на европейски войски в Украйна след разрешаването на конфликта, което е било договорено с администрацията на американския президент Доналд Тръмп. „Президентът Тръмп ни увери, че там ще има американско присъствие като част от подкрепата“, каза тя.
1 Бен Вафлек
Коментиран от #8, #11, #39
21:28 31.08.2025
2 си дзън
Коментиран от #45, #73
21:29 31.08.2025
3 онзи
Коментиран от #28
21:30 31.08.2025
4 БгТопИдиот🇧🇬
Бок лука с полата е техен представител.
21:30 31.08.2025
5 Да,бе
Коментиран от #24, #46, #86
21:30 31.08.2025
6 Тома
21:31 31.08.2025
7 Аз съм веган
Коментиран от #13, #19
21:31 31.08.2025
8 фафлек ,
До коментар #1 от "Бен Вафлек":Оглеждай се ...!
21:31 31.08.2025
10 Тиква
Коментиран от #31
21:32 31.08.2025
11 прошляк ,
До коментар #1 от "Бен Вафлек":ПОздрави на теб и родата ти от мен !
21:33 31.08.2025
12 Новичок
21:33 31.08.2025
13 Гордо ти го
До коментар #7 от "Аз съм веган":н@х✓лих@.
21:34 31.08.2025
14 Анти ГЕРБ
Коментиран от #83
21:34 31.08.2025
17 Калпазанин
21:34 31.08.2025
18 Боко
21:35 31.08.2025
19 Като поръчваш от Глово
До коментар #7 от "Аз съм веган":не забравяй да кажеш че искаш веагн сандвич.
21:36 31.08.2025
20 Пешо Волгата - 4 хилядник
Коментиран от #37
21:36 31.08.2025
21 минувач
21:37 31.08.2025
22 от ТАСС
Коментиран от #56
21:37 31.08.2025
23 ЕС+НАТО = свобода и мир
Нашата мила родина бе удостоена с визитата на Урсула фон дер Лайен – жената, която кара Кремъл да получава нервни тикове само като чуе името ѝ! Тя не дойде да гледа рози, нито да похапва баница, а директно отиде там, където тупти новото българско сърце – във военните заводи. Защото, нека си го кажем ясно: благодарение на Европейския съюз в България има и хляб, и бензин – а отгоре на това и танковите гилзи вървят на конвейер! Има перспектива, има сигурност, има хоризонт, който не завършва с бодлива тел, а с мостове, които свързват.
Русия отдавна ни е нарекла „малка държава“. Е, днес малката държава показа голями фабрики и каза: „Ето, тук се кове бъдещето!“ Докато руснаците сипват бояришник в чашите и търкат талони в надежда да си купят бензин, България стяга корпусите на снарядите, които ще им напомнят, че светът не е техен.
Да, Урсула не дойде с празни ръце – тя донесе символика. Донесе увереност, че дори и най-малкият цех, който доскоро правеше гайки за трактори, днес е част от голямата кауза за свободна Европа. И какво по-смешно за Русия от това, че в „бедна България“ се произвежда надежда, докато във „великата Русия“ се произвеждат само оправдания и празни заплахи.
Така че нека всички застанем прави и кажем:
„Слава на българските работници, които вместо да чакат със скръстени ръце, въртят струга и изпращат куршуми към бъдещето! Слава на Европа, която не се страхува, а отговаря с действие! И да живее г-жа Фон
Коментиран от #26
21:37 31.08.2025
24 хахаха
До коментар #5 от "Да,бе":ми аре напускай за руснята
21:37 31.08.2025
25 Някой
21:38 31.08.2025
26 ЕС+НАТО = свобода и мир
До коментар #23 от "ЕС+НАТО = свобода и мир":И да живее г-жа Фон дер Лайен, която днес показа, че понякога най-важните посещения не са в дворците, а в заводите!“
21:38 31.08.2025
27 обективен
21:38 31.08.2025
28 да не се чудим
До коментар #3 от "онзи":след врмее, защо всички русотрътки са в белене
Коментиран от #82, #84
21:38 31.08.2025
29 Помак
21:39 31.08.2025
30 Голямо
Коментиран от #36
21:39 31.08.2025
31 млък
До коментар #10 от "Тиква":копейки
21:39 31.08.2025
32 Иван
21:39 31.08.2025
33 Мария
Коментиран от #35, #61
21:40 31.08.2025
34 Аз съм веган
Коментиран от #40, #43
21:40 31.08.2025
35 Изрод
До коментар #33 от "Мария":Малоумна ли си патко разпорена?
Коментиран от #42, #80
21:40 31.08.2025
36 Ауууу какъв патос
До коментар #30 от "Голямо":дано всичката продукция от завода отиде в Украйна, а тя да го прати под формата на "подаръци" към русийката. Броя дните до разпада на руската кочина
Коментиран от #47
21:40 31.08.2025
37 Новичок
До коментар #20 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":Пешо гербераста, как си личите предателите.Пфу... Ще,щяла,може би и т.н. позор сте за Родината, възмездието идва да си знаете...
Коментиран от #58
21:41 31.08.2025
38 мдаааа
Коментиран от #71
21:41 31.08.2025
40 Гробар
До коментар #34 от "Аз съм веган":Мнението на гейзерите не ни интересува така че си затваряй плювалника преливащ от семе.
21:41 31.08.2025
41 жвсед
Коментиран от #50
21:42 31.08.2025
43 БгТопИдиот🇧🇬
До коментар #34 от "Аз съм веган":Като ти зарасне дуп ето ми се обади пак !
Ще останеш пак доволна.
21:42 31.08.2025
44 Ха,ха
21:42 31.08.2025
46 Атина Палада
До коментар #5 от "Да,бе":Не се плашете бре..Нищо ме зависи от тези .Тия са чао ..Дните им са преброени .После пълна забрава..България е разкроена на правилната страна.. И барута ще им изхвърлят от България..Да си го взимат на Запад .там в Германия.
21:42 31.08.2025
47 Мунчо
До коментар #36 от "Ауууу какъв патос":Немската кучка дошла на крака и темата са оръжия за Украйна. Българите кучета ги яли.
21:43 31.08.2025
48 ТИР
Коментиран от #57
21:43 31.08.2025
49 Яшар
21:44 31.08.2025
51 А Радев
21:44 31.08.2025
52 Иван
Коментиран от #67
21:44 31.08.2025
53 Архимандрисандрит Бибиян
21:45 31.08.2025
54 Историята се повтаря
Коментиран от #55, #66
21:45 31.08.2025
55 Николова , София
До коментар #54 от "Историята се повтаря":Дано осъзнавате колко сте прав
21:46 31.08.2025
56 ТАСС
До коментар #22 от "от ТАСС":Русия използва безаналогова система за ПВО. Кюлоти говновозки эрпг,🩳☣️🧀☢️и сутиен на Митрофанова бомбовозки 👙
Коментиран от #64
21:46 31.08.2025
57 Българите
До коментар #48 от "ТИР":искат да се праща оръжие в Украйна! русотрътките са национални предатели и нямат право на мнение, те са слуги на чуджи държави, майкопродавци и отцеотстъпници.
21:47 31.08.2025
58 Пешо Волгата - 4 хилядник
До коментар #37 от "Новичок":Ауу, "уплаши ме". От вас русофилите не става и чеп за зеле. Точно затова България е в НАТО, ЕС, Шенген, а от 1 януари и в Еврозоната. И затова бутнахме Мавзолея, МОЧА, а сега ще строим натовски завод за оръжие. Толкова сте жалки, страхливи мизерници безполезни.
21:47 31.08.2025
59 ЕвроАтлантически безроден простак
"Хаяши" е на половин километър от студиата ви, няма ли да пратите поне екипи да го заснемат? Да погледнат скиците и разрешителните, статута на земята, да се поровят в Търговския регистър? Да разследват за банковия кредит от 8 млн. лв.? Жената и дъщерята на Росен Желязков са съдружнички в проекта, това не е ли интересно за "драгия зрител"? Всекидневие ли е министър-председател да демонстрира стандарт на хотелиерски бос, като Доналд Тръмп?
- Алоо, КОМИСИЯ ЗА КОРУПЦИЯТА - проблем ли е за вас, че Росен Желязков, цял живот държавен служител без деклариран бизнес, открива хотел с официална цена 9 млн. лв. насред премиерския си мандат?
А преди това дъщеря му е отворила тузарския ресторант Папус?
А другата му дъщеря върти търговия с луксозни облекла, парфюми и бутици в Абу Даби и Дубай?
Коментиран от #78
21:47 31.08.2025
60 Ами
21:47 31.08.2025
61 Атина Палада
До коментар #33 от "Мария":Разбрах те напълно Мария с това синьо сърце..
Символ на погребение .
21:47 31.08.2025
62 Тов. Членин
21:47 31.08.2025
63 Соваж бейби
Коментиран от #74, #85
21:47 31.08.2025
64 ТАСС
До коментар #56 от "ТАСС":добре че ползва на митрофанката бомбовозките, щото ако беше на Захарова....тая няма никакви бомби
Коментиран от #93
21:48 31.08.2025
66 После
До коментар #54 от "Историята се повтаря":целувки и цветя за руснаците , сега пак за Германия и така си кара Ганьо ! Врътка се вечно , боядисва се , пребоядисва се и ей , го на - на дъното !
21:49 31.08.2025
67 Да ти го напиша
До коментар #52 от "Иван":На околовръстното, там майка ти работи. Бозае на тираджиите, иска да бъде стахановка, орден на труда,
Коментиран от #91
21:49 31.08.2025
68 Уса
Коментиран от #81, #87
21:49 31.08.2025
69 Щом ТАСС са го казали
21:49 31.08.2025
70 В В.П.
21:50 31.08.2025
71 си дзън
До коментар #38 от "мдаааа":ТАСС да покаже как са посрещнали Путин в Китай като васал - на малко летище, без почетна рота,
от второразрядни служители. Има интересно видео как китайците посрещат Алиев, Ердоган и
как Путин. Нека алгоритмичният автомат го включи в базата си.
Коментиран от #77
21:50 31.08.2025
72 Маша Фаеруоман
21:51 31.08.2025
73 гоше
До коментар #2 от "си дзън":дълг 50 милиарда
21:51 31.08.2025
74 така е
До коментар #63 от "Соваж бейби":Руската империя ни освободи, Путин и днешна Русия нищо не са направили за да им бъда благодарен. робите на кремъл като искат да са вечно благодарни и над@пени на Москвата да не си търсят оправдания. Благодарността е като медал за храброст дава се за заслуги. В този смисъл България е благодарна на конкретни хора и държава в конкретно време. Долу диктаторите, никога с путинова русия!
21:51 31.08.2025
75 В В.П.
21:52 31.08.2025
76 12345
21:52 31.08.2025
77 Дзинпин
До коментар #71 от "си дзън":различава истинския Путин !
21:52 31.08.2025
78 Ферманестия ,
До коментар #59 от "ЕвроАтлантически безроден простак":В казармата на такива казвахме - Обяснявка .. 🤫
21:52 31.08.2025
79 Шопо
21:52 31.08.2025
80 Да ти го напиша
До коментар #35 от "Изрод":Разпорена е майка ти копейко бедна и нещастна. 1 януари ще бъде евро ,скимти.
21:52 31.08.2025
81 Пешо Волгата - 4 хилядник
До коментар #68 от "Уса":На всичкото русофил, ще му нахлупят по един фес и ще ви раздадат панталони с цип отзад и ботуши с дръжки. Вие и без това сте готови да се "харижете" на кой ви пожелае.
21:53 31.08.2025
82 оли ,
До коментар #28 от "да не се чудим":Учи руски , ще ти трябва със сигурност !
Коментиран от #92
21:53 31.08.2025
83 Не позна
До коментар #14 от "Анти ГЕРБ":По това време корнелката нинова въртеше далаверката.
21:53 31.08.2025
84 гоше
До коментар #28 от "да не се чудим":да не са те та праили жендъре
21:54 31.08.2025
85 Орколюб
До коментар #63 от "Соваж бейби":Не стийдна плачет салдат.Времето ви изтече болшевишка сган.Към Руската империя уважение.
21:54 31.08.2025
86 А ти....
До коментар #5 от "Да,бе":Защо се качи на Титаник?, защо не се качи на крайцера Москва?
21:55 31.08.2025
87 Атина Палада
До коментар #68 от "Уса":Определено няма да налупваме фесовете .Турция ще си остане в тези си граници..Не е в интерес нито на Русия,нито на САЩ.
21:55 31.08.2025
88 В В.П.
21:55 31.08.2025
89 Копейки, мажете се в л а й н а
21:55 31.08.2025
90 В В.П.
21:56 31.08.2025
91 Иван
До коментар #67 от "Да ти го напиша":Мишел Обама да ти го напише!
21:56 31.08.2025
92 Оли
До коментар #82 от "оли ,":ти по-добре учи китайски, че ония как напъват...
21:57 31.08.2025
93 ТАСС
До коментар #64 от "ТАСС":Има кюлоти говновозки ☢️☣️🩳🩳,че тя забрави да се подмие, и един журналист припадна от вонята.
21:57 31.08.2025
94 .......
21:57 31.08.2025
95 ,,,,,,
21:57 31.08.2025
96 Хмм
21:57 31.08.2025