В началото на конфликта в Украйна една трета от оръжията, доставени на Киев, са били доставени от България. Това заяви ръководителят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на пресконференция във Военно-механичния завод в Сопот, най-големият завод за боеприпаси в България, предаде ТАСС.

„Искам да благодаря на България. В началото на конфликта една трета от оръжията, използвани от Украйна, са били доставени от България“, каза фон дер Лайен.

Тя приветства плановете на България „да увеличи производството на барут и снаряди калибър НАТО“, значителна част от които „е предназначена за Украйна“.

Ръководителят на ЕК отбеляза, че това ще създаде 1000 нови работни места в Сопот. Тя повтори, че до края на годината производството на снаряди в ЕС ще достигне 2 милиона бройки и „ще продължи да расте“.

Фон дер Лайен посети България като част от обиколка на така наречените „фронтови държави“, сред които бяха балтийските страни, Финландия, Полша, Румъния и България. От страните, граничещи с Русия, Беларус и Украйна, Европейската комисия не включи Унгария и Словакия в този списък. Във всяка от страните ръководителят на ЕК посещава военни съоръжения и призовава за ускоряване на процеса на милитаризация на Европа.

Европейската комисия ще продължи да отпуска средства от бюджета си в подкрепа на Украйна след края на конфликта, заяви тя в интервю за британския вестник Financial Times.

Според нея „трябва да се осигурят допълнителни плащания за украинските въоръжени сили“. По-специално, Европейският съюз ще продължи да финансира програмата за обучение на въоръжените сили на Украйна.

Фон дер Лайен заяви също, че ЕС има „ясна пътна карта“ за разполагането на европейски войски в Украйна след разрешаването на конфликта, което е било договорено с администрацията на американския президент Доналд Тръмп. „Президентът Тръмп ни увери, че там ще има американско присъствие като част от подкрепата“, каза тя.