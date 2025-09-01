Хусите задържаха 11 служители на ООН

ООН обяви, че най-малко единадесет от нейните служители в Йемен са задържани от бунтовниците хуси, които извършиха редица арести след смъртта на премиера им в четвъртък при израелски въздушни удари, предаде АФП, цитирана от БТА.

Съобщението за смъртта на лидера на правителството на хусите Ахмед ал Рахауи и на няколко от неговите министри предизвика гнева на лидера на бунтовниците в Йемен, който днес заплаши да засили атаките срещу Израел.

„Най-малко 11 членове на персонала на ООН бяха арестувани“, посочи в изявление пратеникът на ООН за Йемен, Ханс Грундберг, „осъждайки новата вълна от произволни арести на членове на персонала на ООН днес в Сана и Ходейда от „Ансар Аллах“ (официалното име на хусите, бел. ред.).

Той осъди „незаконното проникване в помещенията на ООН и изземването на имущество, принадлежащо на организацията“.

Световната програма по прехраната по-рано съобщи за ареста на един от своите служители в Сана от бунтовниците, които превзеха столицата на Йемен през 2014 г. и днес контролират голяма част от страната.

„Произволното задържане на хуманитарни служители е неприемливо. Безопасността и сигурността на персонала са от съществено значение за осъществяването на жизненоважната хуманитарна работа“, добави организацията.

Йеменските бунтовници контролират големи части от страната, която е в състояние на война от 2014 г., включително Сана, където са установили своите политически институции.

Международно признатите йеменски власти, прогонени от Сана, се установиха в Аден, големия град в южната част на страната.

В края на януари ООН обяви, че осем от нейните служители в Йемен са били арестувани от хусите, които от юни 2024 г. държат в плен десетки служители на ООН и на няколко хуманитарни организации.



През юни генералният секретар на ООН Антонио Гутериш поиска „незабавното и безусловно освобождаване“ на задържаните.

Хусите оправдаха арестите през юни с откриването на „американско-израелска шпионска мрежа“, действаща под прикритието на хуманитарни организации, обвинения, които ООН категорично отхвърли.

Десет години гражданска война потопиха Йемен в една от най-тежките хуманитарни кризи в света, отбелязва ООН.