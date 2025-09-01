Новини
Свят »
Украйна »
Украинците искат прекратяване на огъня, но само с гаранции
  Тема: Украйна

Украинците искат прекратяване на огъня, но само с гаранции

1 Септември, 2025 05:36, обновена 1 Септември, 2025 04:38 352 6

  • украйна-
  • война-
  • допитване

Това сочат данните от скорошно проучване

Украинците искат прекратяване на огъня, но само с гаранции - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Според скорошно проучване голяма част от украинците са за прекратяване на огъня, но само ако бъдат предоставени ясни гаранции за сигурност, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

От 1600 анкетирани украинци 75% считат гаранциите за сигурност от Европа и САЩ за предпоставка за прекратяване на военните действия, съобщи Украинската рейтингова група.

На фона на усилията на американския президент Доналд Тръмп за преговори за прекратяване на огъня, дискусиите отдавна се фокусират върху исканията на Украйна за надеждни гаранции за сигурност, които да възпрат Русия от повторна атака в случай на постигане на мирно споразумение.

Проучването също така установи, че 82% от анкетираните смятат преговорите за реалистичен път към прекратяване на войната. От тях 62% са за включването на други страни, които да помогнат за постигането на компромис, а 20% подкрепят преки преговори с Москва.

От анкетираните 59% подкрепят прекратяването на военните действия и търсенето на компромис, а 20% искат войната да продължи, докато регионът Донбас и Кримският полуостров бъдат напълно възвърнати под управлението на Украйна.

Само 13% подкрепят връщането към границите от преди 23 февруари 2022 г., което би изключило Крим и Донбас. Допитването е било проведено сред 1600 души в Украйна между 21 и 23 септември тази година.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Госあ

    0 0 Отговор
    “ Само 13% подкрепят връщането към границите от преди 23 февруари 2022 г., което би изключило Крим и Донбас.”

    Коментиран от #4

    04:42 01.09.2025

  • 2 А бе и аз

    0 0 Отговор
    Искам да съм млад, красив и богат ама само с искане не става. Явно ще е бой до последния украинец.

    04:44 01.09.2025

  • 3 Госあ

    0 0 Отговор
    Тоест, западна Европа и шайката искат война до последния украинец, а не украинците ! Дори портокала се опитва да сложи край на тази война.

    04:44 01.09.2025

  • 4 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Госあ":

    Да, на мен ми направи впечатление тази част от публикацията.

    Коментиран от #5

    04:47 01.09.2025

  • 5 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Иван":

    Според това проучване, украинците определено искат край на конфликта.

    04:49 01.09.2025

  • 6 Истината е че

    0 0 Отговор
    Единственият гарант за съществуването на Украйна и България се явява Русия, но нито простите украинци го разбират, нито простите българи

    04:50 01.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания