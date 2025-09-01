Новини
Свят »
Великобритания »
Продължава напрежението около настаняването на търсещи убежище в хотели на Острова

Продължава напрежението около настаняването на търсещи убежище в хотели на Острова

1 Септември, 2025 05:59, обновена 1 Септември, 2025 06:02 563 2

  • великобритания-
  • бежанци-
  • убежище-
  • протести-
  • хотели-
  • мигранти

Общо седем души бяха арестувани при два инцидента на протестни походи до хотел „Бел“ в графство Есекс и в Лондон

Продължава напрежението около настаняването на търсещи убежище в хотели на Острова - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Във Великобритания продължава напрежението около настаняването на търсещи убежище в хотели. Общо седем души бяха арестувани при два инцидента на протестни походи до хотел „Бел“ в графство Есекс и в Лондон, предаде БНР.

Хотел „Бел“ в Епинг, Есекс, е в центъра на протестите, защото там са настанени 138 търсещи убежище, а един от тях беше обвинен в предполагаемо сексуално посегателство над 14-годишно момиче.

Полицията в Есекс издаде заповед за разпръскване и ограничи протеста, като заяви, че той трябва да приключи до 20:00 часа, а транспарантите не трябва да съдържат „обиден или подстрекателски език“.

Полицията съобщи, че един мъж е арестуван по подозрение в подбуждане към расова омраза, докато друг мъж и жена са арестувани за нарушаване на заповедите за протеста.

Около 200 души се събраха пред сградата на Общинския съвет на Епинг, където споменататажена се изкачи по стълбите и развя британското знаме, преди да бъде задържана от служители, след като отказа да си тръгне.

Говорител на полицията в Есекс заяви, че арестът ѝ „категорично не е за развяване на знамето“, а защото съветът не е зона, където се допускатпротестиращи.

По-рано миналата седмица съд наложи забрана за настаняването на мигрантите в хотел „Бел“ и разпореди те да го напуснат до 12 септември, но в петък Апелативият съд уважи обжалване на правителсвото и отмени забраната, което предизвика нова вълна от протести срещу политиката на правителството да настанява търсещи убежище в хотели.

Четирима души пък бяха арестувани в Лондон на антиимиграционен протест, след като група маскирани мъже станаха агресивни към гражданите и полицията, а според някои съобщения един полицай е бил ударен в лицето.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Май

    9 0 Отговор
    на Острова смърди !

    06:06 01.09.2025

  • 2 Опааа

    2 0 Отговор
    Ганев мисирко,пак ли си пиян???

    06:31 01.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания