Продължава напрежението около настаняването на търсещи убежище в хотели на Острова

Във Великобритания продължава напрежението около настаняването на търсещи убежище в хотели. Общо седем души бяха арестувани при два инцидента на протестни походи до хотел „Бел“ в графство Есекс и в Лондон, предаде БНР.



Хотел „Бел“ в Епинг, Есекс, е в центъра на протестите, защото там са настанени 138 търсещи убежище, а един от тях беше обвинен в предполагаемо сексуално посегателство над 14-годишно момиче.



Полицията в Есекс издаде заповед за разпръскване и ограничи протеста, като заяви, че той трябва да приключи до 20:00 часа, а транспарантите не трябва да съдържат „обиден или подстрекателски език“.



Полицията съобщи, че един мъж е арестуван по подозрение в подбуждане към расова омраза, докато друг мъж и жена са арестувани за нарушаване на заповедите за протеста.



Около 200 души се събраха пред сградата на Общинския съвет на Епинг, където споменататажена се изкачи по стълбите и развя британското знаме, преди да бъде задържана от служители, след като отказа да си тръгне.



Говорител на полицията в Есекс заяви, че арестът ѝ „категорично не е за развяване на знамето“, а защото съветът не е зона, където се допускатпротестиращи.



По-рано миналата седмица съд наложи забрана за настаняването на мигрантите в хотел „Бел“ и разпореди те да го напуснат до 12 септември, но в петък Апелативият съд уважи обжалване на правителсвото и отмени забраната, което предизвика нова вълна от протести срещу политиката на правителството да настанява търсещи убежище в хотели.



Четирима души пък бяха арестувани в Лондон на антиимиграционен протест, след като група маскирани мъже станаха агресивни към гражданите и полицията, а според някои съобщения един полицай е бил ударен в лицето.

