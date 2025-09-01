Новини
Свят »
Кипър »
Кипър се готви за обща стачка

Кипър се готви за обща стачка

1 Септември, 2025 06:14, обновена 1 Септември, 2025 06:16 506 2

  • кипър-
  • стачка-
  • заплати

Причината е непостигането на споразумение за автоматичната индексация на заплатите

Кипър се готви за обща стачка - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Синдикатите в Кипър се подготвят за обща стачка заради непостигането на споразумение за автоматичната индексация на заплатите, предаде БНР.

Решенията за следващите стъпки ще бъдат взети на общосиндикалната конференция, която се провежда днес.

Стачните действия ще бъдат предупредителни, но може да ескалират заради патовата ситуация в социалния диалог, съобщиха от 13-те синдиката, участващи в днешната конференция.

Без резултат завърши проведената в петък критична среща между представители на синдикатите, работодателите и министъра на труда за спорната надбавка за издръжка на живота. След месеци на преговори няма сближаване между позициите на социалните партньори.

Синдикатите настояват трудовите възнараждения да се индексират със 100% от годишния ръст на инфлацията, вместо сега действащите 66,7%, за да се запази покупателната им способност.

Работодателите искат тази компенсация към заплатите да е обвързана, освен с инфлацията, също така с икономическия растеж и производителността на труда, за да се защити конкурентоспособността на бизнеса.

Министерството на труда обяви, че продължава усилията си за постигане на споразумение.

Новата автоматична индексация на заплатите трябва да влезе в сила през януари догодина.


Кипър
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защо

    0 0 Отговор
    нали ЕССР цъфти ?

    06:29 01.09.2025

  • 2 Доло

    0 0 Отговор
    ръцете от АТА!? Какво е АТА?

    06:32 01.09.2025