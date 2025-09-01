Кипър се готви за обща стачка

Синдикатите в Кипър се подготвят за обща стачка заради непостигането на споразумение за автоматичната индексация на заплатите, предаде БНР.

Решенията за следващите стъпки ще бъдат взети на общосиндикалната конференция, която се провежда днес.



Стачните действия ще бъдат предупредителни, но може да ескалират заради патовата ситуация в социалния диалог, съобщиха от 13-те синдиката, участващи в днешната конференция.



Без резултат завърши проведената в петък критична среща между представители на синдикатите, работодателите и министъра на труда за спорната надбавка за издръжка на живота. След месеци на преговори няма сближаване между позициите на социалните партньори.



Синдикатите настояват трудовите възнараждения да се индексират със 100% от годишния ръст на инфлацията, вместо сега действащите 66,7%, за да се запази покупателната им способност.



Работодателите искат тази компенсация към заплатите да е обвързана, освен с инфлацията, също така с икономическия растеж и производителността на труда, за да се защити конкурентоспособността на бизнеса.



Министерството на труда обяви, че продължава усилията си за постигане на споразумение.



Новата автоматична индексация на заплатите трябва да влезе в сила през януари догодина.