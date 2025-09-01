Новини
Си Цзинпин: Трябва да се противопоставяме на манталитета от Студената война

1 Септември, 2025 07:42, обновена 1 Септември, 2025 06:45 441 13

  • си дзинпин-
  • китай-
  • студена война-
  • шос

Китайският лидер разкритикува на срещата на ШОС конфронтацията между блокове

Си Цзинпин: Трябва да се противопоставяме на манталитета от Студената война - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Китайският президент Си Цзинпин призова днес Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) да отстоява честността и справедливостта в обръщението си на 25-ата среща на Съвета на държавните глави на ШОС, предаде Синхуа, цитирана от БТА.

„Трябва да насърчаваме правилната историческа перспектива за Втората световна война и да се противопоставяме на манталитета от Студената война, конфронтацията между блокове и практиките на тормоз“, заяви Си.

Той призова също така за запазване на международната система, центрирана около ООН, и за подкрепа на многостранната търговска система със Световната търговска организация в нейния център.

По думите му Китай ще предостави грантове в размер на 2 милиарда юана (около 281 милиона щатски долара) на държавите членки на ШОС тази година, както и 10 милиарда юана под формата на заеми на банките от Междубанковия консорциум на ШОС през следващите три години.

„Трябва да съгласуваме по-добре нашите стратегии за развитие и да насърчаваме висококачественото изпълнение на инициативата „Един пояс, един път“, заяви Си.


Китай
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дон Корлеоне

    6 4 Отговор
    Хаяско на просия

    06:49 01.09.2025

  • 2 Браво

    5 8 Отговор
    Благодарим за мъдрите слова другарю Си!

    06:50 01.09.2025

  • 3 Съветник

    9 4 Отговор
    Трябва да спрат войната в Украйна двамата дърти подлеци и лицемери вместо да ръсят дежурната си демагогия. Хиляди хора умират заради гнycните им сметки.

    Коментиран от #4, #13

    06:53 01.09.2025

  • 4 съветите ги даи

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Съветник":

    на ЕВРОПЕИСКАТА КОМИСИЯ

    06:55 01.09.2025

  • 5 Путин в Китай...

    4 2 Отговор
    Отчита са на господаря си.....

    06:57 01.09.2025

  • 6 Китаеца провиква многополюсните

    1 4 Отговор
    Ща им дърпа ушичките.....

    06:57 01.09.2025

  • 7 Факт

    3 2 Отговор
    Точно тия двамата подлеци и Тръмп са виновни за това, че войната в Украйна продължава вече четвърта година.

    06:58 01.09.2025

  • 8 Много умно!

    1 5 Отговор
    Путин трябва да удря киев и радата да му уври кратуната на зелю!

    06:58 01.09.2025

  • 9 Копейки,

    2 2 Отговор
    Отивайте да пълните снаряди в Сопот.

    06:58 01.09.2025

  • 10 Стига бе

    3 0 Отговор
    Тия половината свят а държат 23,5% от световното производство....що така???

    06:59 01.09.2025

  • 11 Факт

    0 0 Отговор
    Обичта срещу Мръсотията!

    07:00 01.09.2025

  • 12 Путинистче идиотче

    0 1 Отговор
    Купувайте акции на Райнметал......ша оживеете

    07:00 01.09.2025

  • 13 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Съветник":

    Ми спрете я де. Нали 14-та година викахте, че ше окачите всички руснаци по клоновете??
    Бихте се в гърдите как ще разпадате Русия и какви ли не още бабаитски изстъпления.... Аз направо ви бях повярвал, а то се оказа, че трябва да ви въоръжаваме, да налагаме санкции, че да гладуваме .... а сега май и войници ще ви пращаме (че то вашите не останаха)....

    07:01 01.09.2025

