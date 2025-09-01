Си Цзинпин: Трябва да се противопоставяме на манталитета от Студената война

Китайският президент Си Цзинпин призова днес Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) да отстоява честността и справедливостта в обръщението си на 25-ата среща на Съвета на държавните глави на ШОС, предаде Синхуа, цитирана от БТА.
„Трябва да насърчаваме правилната историческа перспектива за Втората световна война и да се противопоставяме на манталитета от Студената война, конфронтацията между блокове и практиките на тормоз“, заяви Си.
Той призова също така за запазване на международната система, центрирана около ООН, и за подкрепа на многостранната търговска система със Световната търговска организация в нейния център.
По думите му Китай ще предостави грантове в размер на 2 милиарда юана (около 281 милиона щатски долара) на държавите членки на ШОС тази година, както и 10 милиарда юана под формата на заеми на банките от Междубанковия консорциум на ШОС през следващите три години.
„Трябва да съгласуваме по-добре нашите стратегии за развитие и да насърчаваме висококачественото изпълнение на инициативата „Един пояс, един път“, заяви Си.
1 Дон Корлеоне
06:49 01.09.2025
2 Браво
06:50 01.09.2025
3 Съветник
Коментиран от #4, #13
06:53 01.09.2025
4 съветите ги даи
До коментар #3 от "Съветник":на ЕВРОПЕИСКАТА КОМИСИЯ
06:55 01.09.2025
5 Путин в Китай...
06:57 01.09.2025
6 Китаеца провиква многополюсните
06:57 01.09.2025
7 Факт
06:58 01.09.2025
8 Много умно!
06:58 01.09.2025
9 Копейки,
06:58 01.09.2025
10 Стига бе
06:59 01.09.2025
11 Факт
07:00 01.09.2025
12 Путинистче идиотче
07:00 01.09.2025
13 Механик
До коментар #3 от "Съветник":Ми спрете я де. Нали 14-та година викахте, че ше окачите всички руснаци по клоновете??
Бихте се в гърдите как ще разпадате Русия и какви ли не още бабаитски изстъпления.... Аз направо ви бях повярвал, а то се оказа, че трябва да ви въоръжаваме, да налагаме санкции, че да гладуваме .... а сега май и войници ще ви пращаме (че то вашите не останаха)....
07:01 01.09.2025