Представители на Кремъл, най-вече говорителят на Кремъл Дмитрий Песков и главният изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ) Кирил Дмитриев, намекнаха, че европейските държави се стремят да удължат войната в Украйна в опит да подкопаят доверието на САЩ в европейските правителства, предава News.bg.

Председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев разкритикува френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц в англоезичния си акаунт в X (бивш Twitter) на 31 август относно участието на Франция и Германия в усилията на САЩ за прекратяване на войната в Украйна.

Медведев твърди, че Мерц и Макрон са "забравили уроците" от Втората световна война и че "нещата могат да завършат както през 1945 г. - (Макрон и Мерц) също може да бъдат разпознати по зъбите си". Медведев също така твърди, че руският напредък е "лоша новина" за Макрон и Мерц.

МО се опита да използва данни с твърдения за руския напредък, които ISW оценява като преувеличени.

Украинският Генерален щаб съобщи, че руските сили са понесли на фронта общо 290 000 жертви от януари до август 2025 г., средно по 36 250 жертви на месец.

Руските опозиционни издания "Медуза" и "Медиазона" съобщиха на 29 август, че данните от Руския регистър на наследствените дела (РНД) показват, че най-малко 93 000 руски военнослужещи са загинали през 2024 г. Това е почти два пъти повече, отколкото през 2023 г. (около 50 000).

С помощта на прогнозен модел са изчислени най-малко 56 000 руски войници, загинали от началото на 2025 г.