Новини
Свят »
Русия »
ISW: Кремъл засилва опитите за влияние върху Запада
  Тема: Украйна

ISW: Кремъл засилва опитите за влияние върху Запада

1 Септември, 2025 07:16 1 270 79

  • кремъл-
  • влияние-
  • запад-
  • украйна

Пропагандна стратегия в три основни линии

ISW: Кремъл засилва опитите за влияние върху Запада - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Представители на Кремъл, най-вече говорителят на Кремъл Дмитрий Песков и главният изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ) Кирил Дмитриев, намекнаха, че европейските държави се стремят да удължат войната в Украйна в опит да подкопаят доверието на САЩ в европейските правителства, предава News.bg.

Още новини от Украйна

Председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев разкритикува френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц в англоезичния си акаунт в X (бивш Twitter) на 31 август относно участието на Франция и Германия в усилията на САЩ за прекратяване на войната в Украйна.

Медведев твърди, че Мерц и Макрон са "забравили уроците" от Втората световна война и че "нещата могат да завършат както през 1945 г. - (Макрон и Мерц) също може да бъдат разпознати по зъбите си". Медведев също така твърди, че руският напредък е "лоша новина" за Макрон и Мерц.

МО се опита да използва данни с твърдения за руския напредък, които ISW оценява като преувеличени.

Украинският Генерален щаб съобщи, че руските сили са понесли на фронта общо 290 000 жертви от януари до август 2025 г., средно по 36 250 жертви на месец.

Руските опозиционни издания "Медуза" и "Медиазона" съобщиха на 29 август, че данните от Руския регистър на наследствените дела (РНД) показват, че най-малко 93 000 руски военнослужещи са загинали през 2024 г. Това е почти два пъти повече, отколкото през 2023 г. (около 50 000).

С помощта на прогнозен модел са изчислени най-малко 56 000 руски войници, загинали от началото на 2025 г.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хм...

    28 7 Отговор
    Вече няма Запад. За съжаление! Останаха сал едни мЪрсулки и мИкрончета.

    07:21 01.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Архимандрисандрит Бибиян

    2 16 Отговор
    Путилифона бе путвърдено каде един жив пиенец да има войната продължава!

    07:26 01.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Русофоб

    4 22 Отговор

    До коментар #1 от "Вервайте ми!":

    Идеята ми харесва. Покле руските аквабадителе ще се надишат с радиация и ще умрат като чернобилски герои бавно от рак.

    07:27 01.09.2025

  • 9 Анджо

    9 0 Отговор
    Безследно изчезналите не се броят.

    07:28 01.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Щом така врещиш

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тити":

    яко си възпалил значи.😂🤣😂

    07:30 01.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 В болната ти

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Всезнаещ":

    фантазия всичко е възможно...

    07:31 01.09.2025

  • 15 Марш да пълниш снаряди в Сопот бе!

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Вервайте ми!":

    Марш!

    07:32 01.09.2025

  • 16 Макробиолог

    6 2 Отговор
    В бъгъ риа новости е цензурирана,в щатите не.диста странна колония сме.

    07:32 01.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Факт

    17 21 Отговор
    Пропагандата на Кремъл е нелепа и абсурдна като тази на руските тротинетки по форумите и социалните мрежи.

    Коментиран от #59, #61, #70

    07:33 01.09.2025

  • 21 ДЕНАЦИФИКАТОР

    10 13 Отговор
    Много е важно новофашистите да ги лупаш у празните кратуни. Като оня у лвиф завчера.

    07:34 01.09.2025

  • 22 1 милиард укри са при Бандера

    22 6 Отговор

    До коментар #18 от "Не знам, ама":

    Бабите на пазара го потвърдиха...

    Коментиран от #32

    07:36 01.09.2025

  • 23 Така де

    12 12 Отговор

    До коментар #1 от "Вервайте ми!":

    Нека бащицата пусне една ракетка, че родните путинофили вече са на колене и с разперени ръце към небето, чакат ядрената заря на техния господар,

    07:36 01.09.2025

  • 24 нещо странно има ли?

    15 7 Отговор
    съвсем нормално е когато западът се опитва да повлияе на кремъл кремъл да отвърне…

    07:36 01.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ДА ПОПИТАМ

    14 7 Отговор

    До коментар #19 от "Анджо":

    Кажи, МАКАРОНА добре ли управлява Париж според тебе.

    07:38 01.09.2025

  • 27 еми няма как

    17 6 Отговор

    До коментар #11 от "Всезнаещ":

    няколко хиляди са умрели за сметка на милион и седемстотин фашисти …

    Коментиран от #56

    07:39 01.09.2025

  • 28 Защо никога не споменавате

    23 6 Отговор
    че ISW e собственост на Виктория Нюланд? Същата която организира кървавия проект Украйна.

    Коментиран от #42

    07:39 01.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 по точно

    13 6 Отговор

    До коментар #13 от "Йосиф Кобзон":

    милион и седемстотин фашисти се опитаха да спрът русия но не им се получи…

    07:40 01.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Аз само на укропрогандната

    9 6 Отговор

    До коментар #22 от "1 милиард укри са при Бандера":

    на ЦИПСО вярвам и на Бесарабски фронт.

    07:41 01.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 На мен други ми е интересно,

    9 5 Отговор

    До коментар #40 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    как пък нито един един форумен укротрол не замина за Рая на Укрия.

    07:47 01.09.2025

  • 42 И всъщност Тръмп бе този

    16 1 Отговор

    До коментар #28 от "Защо никога не споменавате":

    който заяви официално, че европейците саботират мирния процес!
    Което е очевидно за всички!

    07:47 01.09.2025

  • 43 Първо

    11 4 Отговор
    Запада като обобщени понятие не съществува защото ЕС е една колония на Америка. А то от пропаганда няма нужда защото западняците усещат санкциите по джоба си ,по броя фалити и по изнасяме на производства извън ес

    07:47 01.09.2025

  • 44 Факт

    14 16 Отговор
    Хората по света се отвратиха от нелепата пропаганда на Кремъл. Затова и русофилите драстично намаляха или си траят понеже ги е срам .

    Коментиран от #48, #63

    07:48 01.09.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Ами той

    6 9 Отговор
    Мерц си го каза че Германия се готви за дълга война защото нямало как тя да завърши в ущърб на Украйна. ..т.е война до победа на Украйна

    07:49 01.09.2025

  • 47 Морския

    4 10 Отговор
    Димата пак е прекалил с огнената вода.

    07:50 01.09.2025

  • 48 А, един отчаяно нелеп

    11 6 Отговор

    До коментар #44 от "Факт":

    укротрол се е възпалил яко.🤣😂🤣

    07:50 01.09.2025

  • 49 онзи

    5 6 Отговор
    На Русия не и е нужно влияние повече от това - хищникът го има и ще го има !

    07:50 01.09.2025

  • 50 1 милиард укри са при Бандера

    9 1 Отговор

    До коментар #45 от "1 700 000 бандеровци":

    Бабите на пазара го потвърдиха

    07:50 01.09.2025

  • 51 ИСВ?

    8 3 Отговор
    Е Нуланд ли да слушаме по тия въпроси? По -компетентна е за провалената операция в Донбас през 2022 г.

    07:50 01.09.2025

  • 52 Още новини от Украйна

    16 11 Отговор
    1. Заглавието и изложената пропагандна лъжа нямат общо.
    2. Идеята на бозата е да се внуши голям брой руски загуби, които всъщност са несъизмеримо по-малки от загубата на киевската хунта.

    Коментиран от #54, #64

    07:51 01.09.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Затова сигурно Путлер

    11 13 Отговор

    До коментар #52 от "Още новини от Украйна":

    изпроси 12 хиляди севернокорейци от дебелото джyдже Кимчо?

    Коментиран от #57

    07:53 01.09.2025

  • 55 Стига с това атомче бе!

    12 4 Отговор

    До коментар #1 от "Вервайте ми!":

    Русия си има достачно добри конвенционални за случая, ако реши. И ще свършат същата работа без да си трови земите и природата за столетия.

    Сорос ли ви спусна този "хитър" трик?

    А руснаците карат бавничко защото не само колапса на Украйна им е целта.

    07:56 01.09.2025

  • 56 Спри радиото

    6 6 Отговор

    До коментар #27 от "еми няма как":

    Който напада винаги дава повече жертви.

    Коментиран от #62

    07:59 01.09.2025

  • 57 центаджия..

    11 8 Отговор

    До коментар #54 от "Затова сигурно Путлер":

    Браво на вова..бутна урсулците на четвърт век назад и има още да се въргалят

    08:00 01.09.2025

  • 58 БгТопИдиот🇧🇬

    6 6 Отговор
    Бурсук от бУрсул ли произлизиза семантиката?

    08:02 01.09.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Факт

    8 13 Отговор
    Ако в Кремъл имаше хора с достатъчно мозък в кратуните... тази война никога нямаше да започне.

    3 години и половина мъки в Донбас и 1 милион убити и осакатени руснаци. Това е резултата до момента. Целите на "СВО" са мираж... Оказва се, че са били само параван за империализма на Русия която пак иска да открадне чужда земя.

    Коментиран от #65, #68

    08:06 01.09.2025

  • 61 Фактик

    12 3 Отговор

    До коментар #20 от "Факт":

    Всъщност Тръмп бе този, който заяви официално, че европейците саботират мирния процес!
    Което е очевидно за всички!

    08:07 01.09.2025

  • 62 болгарин..

    7 4 Отговор

    До коментар #56 от "Спри радиото":

    То за това б-я даде над три хиляди жертви за освобождението на виена,но да сте чули това нещо от бг.политиците,а пък австрийците за благодарност-все бяха с/у нас

    Коментиран от #66

    08:09 01.09.2025

  • 63 Фактор

    8 4 Отговор

    До коментар #44 от "Факт":

    Всъщност Тръмп бе този, който заяви официално, че европейците саботират мирния процес!
    Което е очевидно за всички!

    А такива като теб се срещат само по форумите. Реално на живо в България не съм срещал.

    08:13 01.09.2025

  • 64 Елементарно обяснявам☝️

    4 11 Отговор

    До коментар #52 от "Още новини от Украйна":

    Ако Украйна имаше повече загуби от Раша... фронтовата линия щеше да е до Киев, а не до Покровск.

    Коментиран от #67

    08:15 01.09.2025

  • 65 Група хора от Донбас

    10 2 Отговор

    До коментар #60 от "Факт":

    За нашата земя ли говориш? Ние решаваме там, а не бандерите и евромерклиите

    08:17 01.09.2025

  • 66 гайтанджиева

    1 5 Отговор

    До коментар #62 от "болгарин..":

    Това са руски фейкове.

    Коментиран от #71

    08:23 01.09.2025

  • 67 Обясняваш, но елементарно

    9 1 Отговор

    До коментар #64 от "Елементарно обяснявам☝️":

    Целта на Русия не е само колапса на Украйна, а и на спосорите на бандеровците
    Освен това не и трябва цяла Украйна.

    А и с аритметиката не си добре!

    08:24 01.09.2025

  • 68 факт 2..

    5 1 Отговор

    До коментар #60 от "Факт":

    Дъртио джендър тагаренко спомена че урсулата вече има план как да вкара бг.солдати в бандерско..

    08:25 01.09.2025

  • 69 нннн

    5 0 Отговор
    Крадецът( Ама какъв крадец!!!) вика ,,Дръжте крадеца!"

    08:26 01.09.2025

  • 70 Да, факт е че....

    1 8 Отговор

    До коментар #20 от "Факт":

    ..... нашите копейки гълтат руската пропаганда като петле топли л@===й==н@..................

    Коментиран от #73

    08:26 01.09.2025

  • 71 шулер..

    3 0 Отговор

    До коментар #66 от "гайтанджиева":

    Шизогайката..пак енезадоволена,нема ли някой бг.бандерец да япочеша пообъсаницата

    08:29 01.09.2025

  • 72 Древен

    3 1 Отговор
    Ха ха ха...
    Каква стана тя...
    Институтчето- какво стана с наратива: Мир чрез сила...

    08:31 01.09.2025

  • 73 Къде са такива като вас

    1 1 Отговор

    До коментар #70 от "Да, факт е че....":

    По улици и градове на България, такива не се срещат!
    Само по форумите ви виждаме.

    08:33 01.09.2025

  • 74 ////////

    5 0 Отговор
    Няма ниопо гадно и лицемерно от ЗАПАДА. Създава единствено и само войни. Живее от колосални дългове. Превърнало собственото си население в икономически роби живеещи на кредити. Хубавото е че скоро ще се пукне като сапунен мехур. Всички съюзи в които сме били скоропостижно са се разпадали. И сега няма да е по различно. Политиците са едни гадове ,нищо повече. А Русия ако сама не се прецака няма сила в света която може да я победи. Никога.

    Коментиран от #76

    08:34 01.09.2025

  • 75 Данко Харсъзина

    0 6 Отговор
    Кремъл им влияние в България от 1878г. Я, що копеек....

    08:36 01.09.2025

  • 76 Данко Харсъзина

    0 5 Отговор

    До коментар #74 от "////////":

    В братския Съветски съюз беше мноо хубу... А в България нямаше нищо по магазините. Празни рафтове като в корея. Заплати с равностойност на 40 долара месечно. Абе убавиня.

    08:39 01.09.2025

  • 77 Майстора

    5 0 Отговор
    На едните върнаха 1000 трупа, а на другите 36 Всичко друго е пропаганда.

    08:39 01.09.2025

  • 78 Урсулата,

    1 0 Отговор
    Мерц и Макрон НЕ са "забравили уроците" от Втората Световна Война. Те просто не са присъствали в час по времето на тези уроци и са неграмотни лумпени. Мерц цитира постоянно Хитлер . Него е чел очевидно. Самопровъзгласи се в ролята Мерц на лидер на Европа. Той заяви в парламента: „Поемам лидерската отговорност, която според моето разбиране един германски канцлер трябва да поеме – такава, каквато Европа очаква от нас. Заедно с външния министър и министъра на отбраната ние поехме такава лидерска отговорност в рамките на НАТО.“ И сега да върнем времето и да припомним преди ВСВ: „От месец на месец, вече през 1940 г., нарастваше осъзнаването, че плановете на хората в Кремъл умишлено са насочени към доминация и по този начин унищожаване на цяла Европа“, заявява фюрерът. При такива условия „Германия днес не се бори за себе си, а за целия ни континент. И това е щастлив знак, че това осъзнаване е толкова дълбоко вкоренено в подсъзнанието на повечето европейски народи, че независимо дали чрез открита декларация или чрез приток на доброволци, те участват в тази борба.“ Стигна и по далеч. Мерц: Германия е в състояние на конфликт с Русия...
    Бербок заяви, че европейските страни „водят война срещу Русия, ... И Петреас заяви също, че „Германия вече е във война с Русия“.... Само дЖилезку още не го е заявил ненормалника .....

    08:55 01.09.2025

  • 79 Факти

    0 0 Отговор
    Влиянието на Кремъл се крепеше на Северен поток, а той е история. Русия става все по-незначителна. Руснаците сами си го направиха. Да бяха избрали някой интелигентен човек за президент - икономист или юрист. Те избраха силовак и сега берат плодовете на своята глупост.

    08:57 01.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания