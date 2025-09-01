Путин: „Опитите на Запада да вкара Украйна в НАТО са причина за кризата“

Руският президент Владимир Путин днес заяви в изказването си на срещата на върха на страните от Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в китайския мегаполис Тянцзин, че „опитите на Запада да вкара Украйна в НАТО са една от причините за украинската криза“, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Кризата в Украйна, по думите му, не е възникнала заради „инвазия“, а в резултат на държавен преврат в Киев, подкрепен от западните съюзници на Украйна. Путин добави, че оценява усилията на Китай и Индия за разрешаването на кризата.
Руският президент посочи, че е обсъдил с лидерите на страните от ШОС срещата си с американския си колега Доналд Тръмп в Аляска на 15 август.
Китайският държавен глава Си Цзинпин събра днес лидерите на Русия, Индия, Турция и Иран, както и редица евразийски ръководители, за среща на върха, предназначена да постави Китай в центъра на геостратегическата конкуренция, отбеляза АФП.
Срещата, описвана като най-важната от създаването на ШОС през 2001 г., се провежда на фона на множество кризи, които засягат пряко членовете ѝ:
-
търговската конфронтация на Съединените щати с Китай и Индия,
-
войната в Украйна,
-
и иранския ядрен спор.
