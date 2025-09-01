Новини
Путин: „Опитите на Запада да вкара Украйна в НАТО са причина за кризата“
Путин: „Опитите на Запада да вкара Украйна в НАТО са причина за кризата“

1 Септември, 2025 08:41 712 42

Руският президент говори на срещата на върха на ШОС в Тянцзин

Путин: „Опитите на Запада да вкара Украйна в НАТО са причина за кризата“ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин днес заяви в изказването си на срещата на върха на страните от Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в китайския мегаполис Тянцзин, че „опитите на Запада да вкара Украйна в НАТО са една от причините за украинската криза“, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Кризата в Украйна, по думите му, не е възникнала заради „инвазия“, а в резултат на държавен преврат в Киев, подкрепен от западните съюзници на Украйна. Путин добави, че оценява усилията на Китай и Индия за разрешаването на кризата.

Руският президент посочи, че е обсъдил с лидерите на страните от ШОС срещата си с американския си колега Доналд Тръмп в Аляска на 15 август.

Китайският държавен глава Си Цзинпин събра днес лидерите на Русия, Индия, Турция и Иран, както и редица евразийски ръководители, за среща на върха, предназначена да постави Китай в центъра на геостратегическата конкуренция, отбеляза АФП.

Срещата, описвана като най-важната от създаването на ШОС през 2001 г., се провежда на фона на множество кризи, които засягат пряко членовете ѝ:

  • търговската конфронтация на Съединените щати с Китай и Индия,

  • войната в Украйна,

  • и иранския ядрен спор.


Оценка 3.5 от 8 гласа.
Оценка 3.5 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Украйна

    6 16 Отговор
    Отдавна е в НАТО....само путинягата не го разбра.

    Коментиран от #5

    08:42 01.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    12 1 Отговор
    Не мислите ли че правителство което успява да се придвижи из страната само с бойни хеликоптери трябва да си ходи.

    Коментиран от #18, #38

    08:43 01.09.2025

  • 3 Виждащ

    16 2 Отговор
    Виждам 8 военни кораба до бреговете на Венецуела, която си е позволила да притежава едни от най-големите залежи на петрол.
    За целта ще попитаме:
    -Зайо, защо си със(без) шапка?, тоест "Ще унищожаваме Нарко Картел уж, докато не се окажем собственици на венецуелския нефт.

    Да напомня само.
    В Ирак търсим все още Оръжие за масово унищожение и ще го търсим дотогава, докато имат петрол там.

    Коментиран от #26

    08:43 01.09.2025

  • 4 Факти

    8 15 Отговор
    Опитите на Путин да задържи Украйна под руски ботуш са причината за кризата.

    08:44 01.09.2025

  • 5 честен ционист

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Украйна":

    Тя и България отдавна е в НАТО само с благословията на Русия, но излизането й е на един колесник разстояние, или на един калибър хвърлей.

    Коментиран от #7, #9

    08:45 01.09.2025

  • 6 БгТопИдиот🇧🇬

    6 2 Отговор
    Западните грабители ще воюват с неправилните държави(разбирай тези който не си подаряват природните блага) до край.

    А зад всичко това стоят едни другари с печатарските машини и неистов мерак за световно господство.

    08:46 01.09.2025

  • 7 България е НАТО, ЕС,ШЕНГЕН, ЕВРОЗОНА.

    3 7 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    И българско оръжие трепе руснаци.....добре че е НАТО иначе Путин да ни е забърсал....

    08:48 01.09.2025

  • 8 Гаси кухия старчок

    1 1 Отговор
    Точно пък Украйна в НАТО никой нямаше да я вземе. Нас и унгарците тия пробити чували как ни взеха се чудя още. Може би така ни спасиха от необходимастта Турция да ни асвабади.
    И за ЕС Украйна щеше да чака по-дълго от РФ.

    08:48 01.09.2025

  • 9 И как Русия

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Ще спре България за НАТО......

    Коментиран от #13

    08:49 01.09.2025

  • 10 Що Путин не спря Майдана

    0 4 Отговор
    Щото беше безсилен да го направи

    Коментиран от #14, #25

    08:50 01.09.2025

  • 11 Факти

    3 5 Отговор
    Държавен преврат е когато някой отнеме властта със сила. Това се случи в България на 9.9.1944 г. Русия ни окупира и инсталира марионетно правителство. Това в Украйна не беше държавен преврат, а всенароден мирен протест, който продължи 3 месеца. Украинците свалиха президентът, който ги излъга, че ще вкара Украйна в ЕС, а вместо това направи обратен завой към Русия. Това се нарича демокрация. Да свалиш с дълъг мирен протест един национален предател не е държавен преврат.

    Коментиран от #21

    08:51 01.09.2025

  • 12 Българин

    1 2 Отговор
    Една нормално развита държава сама си решава къде да влиза.

    Коментиран от #28, #41

    08:51 01.09.2025

  • 13 честен ционист

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "И как Русия":

    Русия има интерес България да е в НАТО. Как иначе ще се намъкне на Балканите с най-малко разходи и най-бързо? Това е все едно да си направиш кошара в гората с медведиците.

    08:52 01.09.2025

  • 14 Вчера

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Що Путин не спря Майдана":

    Тогава да, сега е способен. Всяка следваща година западът затъва, ШОС се въздига.

    08:52 01.09.2025

  • 15 Хахахаха

    2 2 Отговор
    Мдааа. Геополитика вкара две съседни държави в НАТО, сега Украйна му била проблема! А Финландия е на много по-близко до Москва и Санкт Петербург! И това е по заслуга на путлера. А това, че Украйна искала да влиза, това е само опорка да води войната там. Даже и Украйна да гарантира, че няма да влиза в НАТО, путлера ще продължи войната.

    08:52 01.09.2025

  • 16 Хм...

    2 1 Отговор
    За платените пропагандисти ми е ясно, ще се преобуят във въздуха и ще отидат на следващата хранилка.
    Обаче идейно подкованите от тИлИвизора розАви понита направо не мога да ги мисля! Че това когнитивния дисонанс си е нещо страшно! И при челен сблъсък със суровата реалност не помага ни алкохол, ни синтетика, ни смяна на пола.

    Коментиран от #23

    08:52 01.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ами той путлера само така се придвижва из раша. С бойни самолети и хеликоптери.

    08:53 01.09.2025

  • 19 ООрана държава

    2 2 Отговор
    100 пъти им го каза и тияевропитеци и зелевата супа все не вдяват

    08:54 01.09.2025

  • 20 Украйна е суверена страна

    2 2 Отговор
    Може да членува където си иска.
    Кой е путин че да и казва какво може и какво не?

    Коментиран от #24, #27

    08:54 01.09.2025

  • 21 Помнещ

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Факти":

    Колега, събуди се 9 часа е вече, стига си сънувал долари и фантасмагории.

    08:54 01.09.2025

  • 22 Обективно

    1 2 Отговор
    Нато е захапката на вече умиращо куче. Русия ще управлява Европа, както доскоро ги управляваше САЩ

    Коментиран от #39

    08:54 01.09.2025

  • 23 Абе Дон Тъпирдо

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Хм...":

    Защо Словоблудстваш толкова.Прави си руски с,в,и,р,к,и, и не ни занимавай.

    Коментиран от #34

    08:55 01.09.2025

  • 24 честен ционист

    1 3 Отговор

    До коментар #20 от "Украйна е суверена страна":

    Украйна е фалшива страна и просъществува само до 92 год. Дори не си е плащала и членския внос в ООН.

    Коментиран от #30

    08:55 01.09.2025

  • 25 Умен

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Що Путин не спря Майдана":

    Защото той го организира

    Коментиран от #33

    08:56 01.09.2025

  • 26 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Виждащ":

    И Путин се опита да направи нещо подобно с Украйна и да им вземат природните ресурси, но не му се получи.

    Коментиран от #37

    08:56 01.09.2025

  • 27 Моля

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Украйна е суверена страна":

    Хунтата се управлява от Лондон. Какъв суверенитет?

    08:57 01.09.2025

  • 28 Неподписан

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Българин":

    Деде си питай да ти обясни,колко се развихме за 35 години...

    08:57 01.09.2025

  • 29 Лъже като дърт ром

    2 0 Отговор
    Кой на Запад е заритал да вкарва Украйна в НАТО??? Нито Тръмп, нито Байдън, нито ЕС. Кой?

    Коментиран от #40

    08:57 01.09.2025

  • 30 е колко да е фалшива?

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "честен ционист":

    Будапещенският меморандум, който често се свързва с 1994 г., е декларация, подписана на 5 декември 1994 г. от Украйна, Съединените щати, Русия и Великобритания. В него Украйна се ангажира да предаде ядреното си оръжие в замяна на гаранции за суверенитет, териториална цялост и невмешателство.

    Текстът на меморандума гласи основното:

    Украйна се задължава да спази своите ангажименти като член на Договора за неразпространение на ядрени оръжия (ДНЯО).

    САЩ, Русия и Великобритания обещават да уважават независимостта, суверенитета и съществуващите граници на Украйна.

    Същите държави се ангажират да не използват сила срещу териториалната цялост или независимост на Украйна и да не прибягват до икономически натиск за нейни интереси.

    Осигуряват се гаранции за политическа и икономическа подкрепа на Украйна.

    08:57 01.09.2025

  • 31 Хаха

    4 0 Отговор
    Многоходовия Пу оправи Русия, сега ще оправя и проблемите на изток.

    Коментиран от #36

    08:57 01.09.2025

  • 32 Факт

    3 0 Отговор
    Украйна може и има право да влиза във всеки съюз който ще и помогне да процъфтява. Раша и бункерния фюрер не са тези които ще определят политиката на другите държави...

    Путлер да си пробутва наративите някъде другаде!

    08:57 01.09.2025

  • 33 Путинистче идиотче

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Умен":

    И сега плаща с над милион избити руснаци за "организирания" Майдан....да не верваш...

    08:57 01.09.2025

  • 34 Хм...

    0 2 Отговор

    До коментар #23 от "Абе Дон Тъпирдо":

    Хе хе, един розАв вече се разпозна!
    Я да видим сега, кой ще е следващия?

    08:58 01.09.2025

  • 35 Независим

    2 0 Отговор
    Като запада ти е виновен защо нападаш Украйна а не запада бе сатанист нещастен.

    08:58 01.09.2025

  • 36 БгТопИдиот🇧🇬

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Хаха":

    А ти погледна ли в гардероба си ?

    08:58 01.09.2025

  • 37 ФАКТИ

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Така е":

    Щото Русия няма ресурси, затова ли?
    Недей така, че и малките деца ще ти се смеят.

    08:59 01.09.2025

  • 38 За руското правителство

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    ли говориш?

    08:59 01.09.2025

  • 39 Ало Обективния.

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Обективно":

    От къде такива задълбочени заключения бе Смех.Ти си някакво политикономическо гуро.Я си паси овците и трай.

    08:59 01.09.2025

  • 40 Байдън разпореди война в Украйна

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Лъже като дърт ром":

    Путин изпълни чинно.....

    08:59 01.09.2025

  • 41 Както и тук

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Българин":

    Решават политиците и. Украинските са марионетки, спуснати без избори.

    08:59 01.09.2025

  • 42 Артилерист

    1 0 Отговор
    Казаното от руският президент е многократно обяснена истина, която само воюващия в момента запад срещу Русия чрез украинците се прави, че не разбира...

    08:59 01.09.2025

