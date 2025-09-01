Новини
Украинска двойка загина при руски удар в Запорожка област
  Тема: Украйна

1 Септември, 2025 08:56 757 23

  • украйна-
  • руски удар-
  • запорожка област

Село Омелник е атакувано с планиращи бомби, разрушени са къщи

Украинска двойка загина при руски удар в Запорожка област - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинска семейна двойка загина при руски удар по дома ѝ в Запорожка област, съобщи рано тази сутрин местната военна администрация, цитирана от Франс прес, предава БТА.

„Руснаците атакуваха село Омелник с планиращи бомби. Разрушени са къщи. В една от тях беше убита двойка“, се казва в изявление на ръководителя на военната администрация на Запорожка област Иван Федоров.

Той уточни, че убитият мъж е бил на 64 години.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БгТопИдиот🇧🇬

    26 1 Отговор
    А деца близначета нямаше ли фъф фейка?

    09:00 01.09.2025

  • 2 Българка

    30 2 Отговор
    А от терористичните атаки на режима на зеления няма ли убити руски двойки? Има. Те не са ли важни? За тях защо не пишете, факти?

    09:01 01.09.2025

  • 3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    22 2 Отговор
    За съжаление, при всяка война има и цивилни жертви.
    Но пък укрите мълчат като бити эдэрасти за натовските войници пратени при Бандера...

    09:01 01.09.2025

  • 4 Хе хе...

    30 2 Отговор
    Само толкова ли?!?
    А нещо детска ясла, училище, църква??? Барем някоя библиотека пълна с брадати учителки с бронежилетки, автомати и татуси на вафен сс, всички до една цивилни екскурзиантки от Полша и Франция нямаше ли?

    09:03 01.09.2025

  • 5 хихи

    19 1 Отговор
    абе как така диктаторските оръжия поразяват само цивилни пък ВСУ дава фира и настъпва на запад...

    09:03 01.09.2025

  • 6 по селата има двойки .

    13 1 Отговор
    селски труженици зърнари . плащат им субсидии . карат големи коли . явно са били милитилизирани и са ги дефашизирали и утилизирали . вчера погобний го инквизираха за майданите и за сепаратистите . с 8 . професионалните убиици винаги с 2 изтрела ликвидират целта . но него с 8 . после хващат убиеца и си признава . бил майдановец а погубнии не му плащал . избил семейството му . може да не е така .

    09:05 01.09.2025

  • 7 дончичо

    13 1 Отговор
    ..."Украинска семейна двойка загина при руски удар по дома ѝ в Запорожка област, съобщи рано тази сутрин местната военна администрация, цитирана от Франс прес, предава БТА." цитат
    На друго място гинат по 30-40 на удар ....

    09:06 01.09.2025

  • 8 стоян георгиев- стъки

    10 1 Отговор
    Така ще е ,като се крият нацюгите по къщите ,с една бомба срутват цяла маала и те остават под развалините .

    09:08 01.09.2025

  • 9 Лука

    2 12 Отговор
    С нищо не можете да скриете факта че русия нападна Украйна.

    Коментиран от #21

    09:08 01.09.2025

  • 10 Петрова

    1 16 Отговор
    Всеки ден терористите от Кремъл извършват с животинска жестокост yбийства и разрушения.
    Това не са хора !

    Коментиран от #11, #12

    09:08 01.09.2025

  • 11 Леля Дора - класната

    10 1 Отговор

    До коментар #10 от "Петрова":

    Седни Петрова ,не си готова !Следващия път да се подготвиш както трябва .

    09:10 01.09.2025

  • 13 Хм...

    14 0 Отговор
    Между другото, тия дни руснаците за пореден път направо са разкатали инфраструктурата и личния състав на всу на линията на съприкосновение. Освен това са изпотрошили сума складове с боеприпаси, ГСМи, логистични възли, производства на БПЛА и оръжие из цялата 4о4, включително и частично възстановения през последните няколко месеца южмаш. Бая милиарди са се превърнали в скрап. Затова е и целия неистов вой напоследък.

    09:12 01.09.2025

  • 15 Хм...

    8 0 Отговор
    За платените пропагандисти ми е ясно, ще се преобуят във въздуха и ще отидат на следващата хранилка.
    Обаче идейно подкованите от тИлИвизора розАви понита направо не мога да ги мисля! Че това когнитивния дисонанс си е нещо страшно! И при челен сблъсък със суровата реалност не помага ни алкохол, ни синтетика, ни смяна на пола.

    09:15 01.09.2025

  • 17 Мишел

    11 0 Отговор
    Руският удар е нанесен с рекордните почти 600 Геран 2и3, и над 100 разнообразни ракети, от Циркон, Кинжал ,Калибър...до Х101. Разрушени са близо 50 украински военни обекти и предприятия

    Коментиран от #18

    09:19 01.09.2025

  • 18 Отец Нафърфорий.

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Мишел":

    Ооох кефф,голям кеффф,в селската баня гоолям кефф!Явно ще сапунисвам и топа ...

    09:41 01.09.2025

  • 19 Циник

    2 1 Отговор
    Запорожка Област в руска. Убитите са руснаци.

    Коментиран от #23

    09:54 01.09.2025

  • 20 Гробар

    4 0 Отговор
    Българска двойка загина при удар в дърво.

    09:55 01.09.2025

  • 21 Стига лъга!

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Лука":

    Влязоха в ЛНР и ДНР, които с демократичен референдум се бяха самоопределили и присъединили към РФ. Подобно на Косово

    10:19 01.09.2025

  • 23 шопо..

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Циник":

    За сега 2/3 от запорожка,донбаска и херсонска област са на масковците-но това е временно..а бандерците от останалата 1/3 част-дето приютяват алианските инструктори..требва да бъдат батисани

    10:51 01.09.2025

