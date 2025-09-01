Украинска двойка загина при руски удар в Запорожка област

Украинска семейна двойка загина при руски удар по дома ѝ в Запорожка област, съобщи рано тази сутрин местната военна администрация, цитирана от Франс прес, предава БТА.

„Руснаците атакуваха село Омелник с планиращи бомби. Разрушени са къщи. В една от тях беше убита двойка“, се казва в изявление на ръководителя на военната администрация на Запорожка област Иван Федоров.

Той уточни, че убитият мъж е бил на 64 години.