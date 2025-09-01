Украинска двойка загина при руски удар в Запорожка област

Украинска семейна двойка загина при руски удар по дома ѝ в Запорожка област, съобщи рано тази сутрин местната военна администрация, цитирана от Франс прес, предава БТА.
„Руснаците атакуваха село Омелник с планиращи бомби. Разрушени са къщи. В една от тях беше убита двойка“, се казва в изявление на ръководителя на военната администрация на Запорожка област Иван Федоров.
Той уточни, че убитият мъж е бил на 64 години.
1 БгТопИдиот🇧🇬
09:00 01.09.2025
2 Българка
09:01 01.09.2025
3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Но пък укрите мълчат като бити эдэрасти за натовските войници пратени при Бандера...
09:01 01.09.2025
4 Хе хе...
А нещо детска ясла, училище, църква??? Барем някоя библиотека пълна с брадати учителки с бронежилетки, автомати и татуси на вафен сс, всички до една цивилни екскурзиантки от Полша и Франция нямаше ли?
09:03 01.09.2025
5 хихи
09:03 01.09.2025
6 по селата има двойки .
09:05 01.09.2025
7 дончичо
На друго място гинат по 30-40 на удар ....
09:06 01.09.2025
8 стоян георгиев- стъки
09:08 01.09.2025
9 Лука
Коментиран от #21
09:08 01.09.2025
10 Петрова
Това не са хора !
Коментиран от #11, #12
09:08 01.09.2025
11 Леля Дора - класната
До коментар #10 от "Петрова":Седни Петрова ,не си готова !Следващия път да се подготвиш както трябва .
09:10 01.09.2025
13 Хм...
09:12 01.09.2025
15 Хм...
Обаче идейно подкованите от тИлИвизора розАви понита направо не мога да ги мисля! Че това когнитивния дисонанс си е нещо страшно! И при челен сблъсък със суровата реалност не помага ни алкохол, ни синтетика, ни смяна на пола.
09:15 01.09.2025
17 Мишел
Коментиран от #18
09:19 01.09.2025
18 Отец Нафърфорий.
До коментар #17 от "Мишел":Ооох кефф,голям кеффф,в селската баня гоолям кефф!Явно ще сапунисвам и топа ...
09:41 01.09.2025
19 Циник
Коментиран от #23
09:54 01.09.2025
20 Гробар
09:55 01.09.2025
21 Стига лъга!
До коментар #9 от "Лука":Влязоха в ЛНР и ДНР, които с демократичен референдум се бяха самоопределили и присъединили към РФ. Подобно на Косово
10:19 01.09.2025
23 шопо..
До коментар #19 от "Циник":За сега 2/3 от запорожка,донбаска и херсонска област са на масковците-но това е временно..а бандерците от останалата 1/3 част-дето приютяват алианските инструктори..требва да бъдат батисани
10:51 01.09.2025